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سيدة تستنجد بفيسبوك لفتح خزانة لا يمكن فتحها دون خسائر .. قدم حلاً !

17 نوفمبر, 2016 , 18:46 م
سيدة تستنجد بفيسبوك لفتح خزانة لا يمكن فتحها دون خسائر .. قدم حلاً !
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صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:كيف يمكنك فتح باب هذه الخزانة دون كسر الأطباق؟ هذه أحجية حيرت العديد من مستخدمي الإنترنت في الصين وتايوان.

بدأت القصة عندما نشرت صفحة تايوانية على فيسبوك صورة لخِزانة مغلقة وبها أواني خزف صيني، تسقط من الرف باتجاه باب الخزانة الزجاجي.

وسارع مئات الأشخاص لعرض نصائحهم على تسنغ تشاو تسن الذي رفع الصورة على مجموعة Baoliao Commune بفيسبوك، وفقاً لما جاء بشبكة CNNالإخبارية.

وكتب تسن تعليقاً على الصورة: “هذه خزانة لا يمكن فتحها”، لكن العديد من الأشخاص كانوا أكثر تفاؤلاً وعرضوا حلولهم حول كيفية فتح هذه الخزانة دون كسر الأواني الخزفية.

انتشرت الصورة على نحو واسع بشبكة التواصل الاجتماعي الصينية المعروفة باسم ويبو Weibo وفي تايوان أيضاً.

اقترح العديد من الأشخاص استخدام وسادات مرنة أو بطاطين سميكة أو مراتب أو لحاف كي تقع الأواني عليها برفق عند فتح باب الخزانة.

واقترح البعض الآخر استخدام أدوات لثقب الزجاج ونقل الأطباق إلى مكان آخر آمن.

وبينما كان بعض المستخدمين ينشدون حلولاً واقعية بسيطة، جمَح البعض الآخر بخيالهم. فقد كتب مستخدم: “خذ الخزانة إلى الفضاء أو اغمر الحجرة كلها بالمياه ثم افتح الخزانة لتعوم الأطباق”.

ورأى مستخدم آخر القيمة الفنية لهذا الموقف، فيقول: “عليك ببيع الخزانة كلها إلى متاحف الفنون تحت اسم مجموعة (إيقاف الزمن)”.

وقال تسنغ لصحيفة الديلي ميل إنه نشر الصورة سعياً وراء نصيحة صديقته، وفي الوقت الذي لا يزال الناس يقترحون حلولاً للمشكلة، قال تسنغ للـ”ديلي ميل” إن صديقته حلّت المشكلة بالفعل: “لقد قامت بفتح باب الخزانة برويّة واستخدمت يدها الأخرى للإمساك بالأطباق، ثم دفعت الباب أكثر”.

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تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    هبوب

    هههه بسيطه يسدحون الدولاب على ظهره ويفتحون الباب من فوق ....
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  2. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    جنوبية..🌻🌻

    معقولة في ناس اغبياء يا أمي افتحي الدولاب بشويش فتحة صغيرة ودخلي يدك وامسكيها وافتحيه تصير معانا شبه يومي لا دخلنا فيس ولا تويتر ولا حتى المرصد
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  3. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    الى قلم الحقد

    الحل تسوي فتحه في جانب الدولاب بحجم الكف وتسحب اللي من جهة الواجهه ، وبس مايحتاج فلسفه
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  4. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    الحل عندي افتحي الزجاج بقوة ويعوضك الله على ماراح
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  5. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    ( ريما Rima )🍎

    اللي يقول يسحبون الخزانة مايجي اتوقع مثبت لازم يفك وإذا فكوه تكسرت الصحون 😍
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  6. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    ( ريما Rima )🍎

    وكيف الصحون لو تكسرن أهم شيء يسلم الزجاج اللي به الصحون 👍
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  7. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    ( ريما Rima )🍎

    المفروض وجه الصحن يكون تحت وقاعدته فوق كل صحن بجنب الآخر _____الحل لو سألوني راح اقول مافيه حل 😂
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  8. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:5941

    بسمه

    كنت بعطيهم الحل الرهييب بس قلتواخلاص انتهت المشكله 🙄!!..بكيفكم انتوا الخسرانين 😏
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  9. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    ااببووححمموودد

    تعليق مخالف
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  10. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ويمكن تكون صحون ميلامين بس عمتضحك عالعالم
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  11. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أفضل حل إلك من البداية كنتي رتبين بدل ماتحطين بشكل فوضوي
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  12. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 19:16 م
    عدد التعليقات:13184

    برق الحرم

    ((((( ان سحبوا الخزانة الي الامام وميلوها الي الخلف برفق لاعادة الاواني كما كانت)))))
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  13. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    متابع

    اسهل حل هو شق الزجاج لدولاب الاواني بشكل دائري تحت الصحن المتدلي باليسار وادخال اليد وسحب الصحون وفتح الدولاب فيما بعد وتغيير زجاج الدولاب اخيرا ولن يكلف شي اطلاقا😄
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  14. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    أم بي سي امل الحياة

    لا يا شيخ تطلب منا حل وهي اصلا خلاص انحلت
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  15. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    أبو بِس

    عادي، خليها تنكسر، رخيصة ما في مشكلة.
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  16. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    تفتح الدرج وتخلي الصحون تتكسر . وبعدين تتصل على شنق بونق يانق = (ابو العيال ) يشتري صحون جديده
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