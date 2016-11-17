سيدة تستنجد بفيسبوك لفتح خزانة لا يمكن فتحها دون خسائر .. قدم حلاً !

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:كيف يمكنك فتح باب هذه الخزانة دون كسر الأطباق؟ هذه أحجية حيرت العديد من مستخدمي الإنترنت في الصين وتايوان.

بدأت القصة عندما نشرت صفحة تايوانية على فيسبوك صورة لخِزانة مغلقة وبها أواني خزف صيني، تسقط من الرف باتجاه باب الخزانة الزجاجي.

وسارع مئات الأشخاص لعرض نصائحهم على تسنغ تشاو تسن الذي رفع الصورة على مجموعة Baoliao Commune بفيسبوك، وفقاً لما جاء بشبكة CNNالإخبارية.

وكتب تسن تعليقاً على الصورة: “هذه خزانة لا يمكن فتحها”، لكن العديد من الأشخاص كانوا أكثر تفاؤلاً وعرضوا حلولهم حول كيفية فتح هذه الخزانة دون كسر الأواني الخزفية.

انتشرت الصورة على نحو واسع بشبكة التواصل الاجتماعي الصينية المعروفة باسم ويبو Weibo وفي تايوان أيضاً.

اقترح العديد من الأشخاص استخدام وسادات مرنة أو بطاطين سميكة أو مراتب أو لحاف كي تقع الأواني عليها برفق عند فتح باب الخزانة.

واقترح البعض الآخر استخدام أدوات لثقب الزجاج ونقل الأطباق إلى مكان آخر آمن.

وبينما كان بعض المستخدمين ينشدون حلولاً واقعية بسيطة، جمَح البعض الآخر بخيالهم. فقد كتب مستخدم: “خذ الخزانة إلى الفضاء أو اغمر الحجرة كلها بالمياه ثم افتح الخزانة لتعوم الأطباق”.

ورأى مستخدم آخر القيمة الفنية لهذا الموقف، فيقول: “عليك ببيع الخزانة كلها إلى متاحف الفنون تحت اسم مجموعة (إيقاف الزمن)”.

وقال تسنغ لصحيفة الديلي ميل إنه نشر الصورة سعياً وراء نصيحة صديقته، وفي الوقت الذي لا يزال الناس يقترحون حلولاً للمشكلة، قال تسنغ للـ”ديلي ميل” إن صديقته حلّت المشكلة بالفعل: “لقد قامت بفتح باب الخزانة برويّة واستخدمت يدها الأخرى للإمساك بالأطباق، ثم دفعت الباب أكثر”.