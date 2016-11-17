أمانة القصيم تكشف تفاصيل جديدة حول ضبط 25 شاحنة محملة بدواجن الوطنية الفاسدة

صحيفة المرصد:أوضحت أمانة منطقة القصيم تفاصيل جديدة عن ضبطية الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي والتي انتهت من أعمال طمره أمس.

كما كشفت الأمانة أن الكمية المضبوطة بلغت 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي منقولة عبر أسطول مكون من 25 شاحنة، منوهة بأن المستندات مع سائقي الشاحنات أوضحت بأن الضبطية المشار إليها باسم مؤسسة ماجد آل تميم للتجارة” .

وأكدت الأمانة أنه تم التعامل مع الحدث بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من إمارة المنطق والزراعة والشرطة والصحة والتجارة فيما يجري حاليا استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.