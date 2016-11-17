أمانة القصيم تكشف تفاصيل جديدة حول ضبط 25 شاحنة محملة بدواجن الوطنية الفاسدة

صحيفة المرصد:أوضحت أمانة منطقة القصيم تفاصيل جديدة عن ضبطية الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي والتي انتهت من أعمال طمره أمس.
كما كشفت الأمانة أن الكمية المضبوطة بلغت 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي منقولة عبر أسطول مكون من 25 شاحنة، منوهة بأن المستندات مع سائقي الشاحنات أوضحت بأن الضبطية المشار إليها باسم مؤسسة ماجد آل تميم للتجارة” .
وأكدت الأمانة أنه تم التعامل مع الحدث بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من إمارة المنطق والزراعة والشرطة والصحة والتجارة فيما يجري حاليا استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
تعليقات ( 14 )
شاوش2 مليون مستهلك معرضين لتسمم
باب الشمالمع احترامي لامانة القصيم هذا توضيح غير مقبول .طالما أن الشحنة باسم هذا الشخص والدجاج فاسد مادور الوطنية في للموضوع هنا يجب على الامانة تبيانة المستهلك وبوضوح شديد حتى لايلتبس على المستهلك ماحجم هذة ال
الحقبانيعلم هل صحاب الموسسه انسان سعودي الاسف اليس سعودين سوف يكل وخاص انهم يحبو الدجاج هذه الافي ميركيه اتهم بخاين العظمه ولكن في صين حكم عليه بعدام بس هنا في واسطه وتعهد علم
مراقبالله يستر
خالديجب اغلاق هذه المؤسسه وعقابها حتى يكون عبره لغيره ومن الذين تساورهم انفسهم بالغش
رحمه ⭐⭐⭐وينهم المغفلين ما قالوا ايران وشيعه ومجوس
رحمهتعليق مخالف
مواطنتعليق مخالف
خالداليس من الافضل تسليمه لحديقة الحيوانات للاسود والنمور والذئاب كما يجب متابعة بائعي الاغنام نظراً للمضادات الحيوية التي يعطونها الحيونات وتكون ضارة جداً للانسان وكذلك الخضار مبيدات مع سقي صرف صحي
عدد التعليقات:15406
قلم الحقيقهمؤسسةآل تميم وصاحبها هي الكتكوت الصغير. الأهم الديك الكبير الذي خلفه مع ثلاجاته وشاحناته. ويتسائل البعض لماذا مرض السرطان وخلاياه منتشر بكثرة في بلادنا خلاف الأمراض القاتلة الأخرى.
sar-al-saاخشى.ان صاحب الدجاج اخر من يعلم بكل تفاصيل هذا الخراب الذي اوقع فيه ان كان لديه عماله اجنبيه وكتبه مثلهم لان حتى اغبى اغبيا العالم لايمكن ان يقبل على حلاله هذه المصيبه الا ان يكون ساهيا وهذا ضعيف
أفريقيواضح أن التاجر مواطن ولو تم تسويقها وأكتشفها أحدهم لألقى باللائمة على الأجانب أجمعين.
saleh33فتشوا عن الاجانب العرب ***وراء هذه والاهبل الكفيل ياكلها علقه ووجوب سجن وتعزير غير الغرامات
بنت الوطنخل دجاجك يعفن الحمدلله نزل سعر الاغنام