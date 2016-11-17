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أمانة القصيم تكشف تفاصيل جديدة حول ضبط 25 شاحنة محملة بدواجن الوطنية الفاسدة

17 نوفمبر, 2016 , 19:10 م
أمانة القصيم تكشف تفاصيل جديدة حول ضبط 25 شاحنة محملة بدواجن الوطنية الفاسدة
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صحيفة المرصد:أوضحت أمانة منطقة القصيم تفاصيل جديدة عن ضبطية الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي والتي انتهت من أعمال طمره أمس.

كما كشفت الأمانة أن الكمية المضبوطة بلغت 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي منقولة عبر أسطول مكون من 25 شاحنة، منوهة بأن المستندات مع سائقي الشاحنات أوضحت بأن الضبطية المشار إليها باسم مؤسسة ماجد آل تميم للتجارة” .

وأكدت الأمانة أنه تم التعامل مع الحدث بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من إمارة المنطق والزراعة والشرطة والصحة والتجارة فيما يجري حاليا استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    شاوش

    2 مليون مستهلك معرضين لتسمم
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  2. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    باب الشمال

    مع احترامي لامانة القصيم هذا توضيح غير مقبول .طالما أن الشحنة باسم هذا الشخص والدجاج فاسد مادور الوطنية في للموضوع هنا يجب على الامانة تبيانة المستهلك وبوضوح شديد حتى لايلتبس على المستهلك ماحجم هذة ال
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  3. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    الحقباني

    علم هل صحاب الموسسه انسان سعودي الاسف اليس سعودين سوف يكل وخاص انهم يحبو الدجاج هذه الافي ميركيه اتهم بخاين العظمه ولكن في صين حكم عليه بعدام بس هنا في واسطه وتعهد علم
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  4. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    مراقب

    الله يستر
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  5. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    خالد

    يجب اغلاق هذه المؤسسه وعقابها حتى يكون عبره لغيره ومن الذين تساورهم انفسهم بالغش
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  6. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    وينهم المغفلين ما قالوا ايران وشيعه ومجوس
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  7. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    رحمه

    تعليق مخالف
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  8. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    مواطن

    تعليق مخالف
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  9. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    خالد

    اليس من الافضل تسليمه لحديقة الحيوانات للاسود والنمور والذئاب كما يجب متابعة بائعي الاغنام نظراً للمضادات الحيوية التي يعطونها الحيونات وتكون ضارة جداً للانسان وكذلك الخضار مبيدات مع سقي صرف صحي
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  10. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:15406

    قلم الحقيقه

    مؤسسةآل تميم وصاحبها هي الكتكوت الصغير. الأهم الديك الكبير الذي خلفه مع ثلاجاته وشاحناته. ويتسائل البعض لماذا مرض السرطان وخلاياه منتشر بكثرة في بلادنا خلاف الأمراض القاتلة الأخرى.
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  11. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    sar-al-sa

    اخشى.ان صاحب الدجاج اخر من يعلم بكل تفاصيل هذا الخراب الذي اوقع فيه ان كان لديه عماله اجنبيه وكتبه مثلهم لان حتى اغبى اغبيا العالم لايمكن ان يقبل على حلاله هذه المصيبه الا ان يكون ساهيا وهذا ضعيف
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  12. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    أفريقي

    واضح أن التاجر مواطن ولو تم تسويقها وأكتشفها أحدهم لألقى باللائمة على الأجانب أجمعين.
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  13. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    saleh33

    فتشوا عن الاجانب العرب ***وراء هذه والاهبل الكفيل ياكلها علقه ووجوب سجن وتعزير غير الغرامات
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  14. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    بنت الوطن

    خل دجاجك يعفن الحمدلله نزل سعر الاغنام
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