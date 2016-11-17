بالأسماء.. الحوثيون يقتلون ويعتقلون مئات الأشخاص.. وانتفاضة دولية ضد إجرامهم

صحيفة المرصد: أسدلت منظمة “هيومان رايتس وواتش”، الستار عن احتجاز جماعة الحوثي الشيعية الانقلابية لمئات المعارضين لها. كما وثقت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان عشرات الحالات التي تم تعذيبها على يد الجماعة الانقلابية من بينها حالة لطفل.

المنظمة أصدرت تقريرًا أدانت فيه الأعمال الإجرامية للجماعة الشيعية وطالبت بالإفراج الفوري عن الأهالي المعتقلين وملاحقة عناصر الحوثي المتورطين في تعذيبهم قضائيًا، حيثُ قالت المسؤولة عن الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا واتسن، إن السلطات في صنعاء ستلاحق قانونيا خلال أسابيع.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى شهادات لبعض اللذين تم تعذيبهم على يد الحوثيين، مؤكدة أن هناك 24 مواطنًا يمينيًا لازالوا رهن الاعتقال من جانب جماعة الحوثي، كما توفي اثنين جراء التعذيب الوحشي الذي تمارسه تلك الجماعة ضدهم.

في الوقت نفسه، تقدمت عدد من المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن بمعلومات هامة إلى منظمة “هيومان رايتس”، وقالت إحدى تلك المنظمات إن جماعة الحوثي تحتجز 53 مواطنًا رغم وجود اتفاقية بالإفراج عن جميع المدنيين والعسكريين اللذين قدموا دعما للتحالف الذي تقوده المملكة والذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي.

وسردت المنظمة الأدلة على وجود عشرات الأشخاص رهن الاعتقال والتعذيب من جانب جماعة الحوثي، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، ومنهم “سالم، محمد، طلال، والطفل يوسف، علي، ناصر، مهند، أكرم، والدكتور عبد القادر الجنيد، وإسماعيل الرمادى، زهوان البطاوي، سمير الضبياني، محمد الجرموزى، سامي الحاشدي، عبد الخالق عمران، وصلاح القاعدي”، إضافة إلى وفاة اثنين هما “فهد وعلي عويضة”.