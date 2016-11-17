بالفيديو: تفاصيل مثيرة عن حياة “محمد مرسي” يرويها باحث سعودي كان زميله في أمريكا

صحيفة المرصد: كشف أكاديمي سعودي، جانب مهم من حياة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أثناء وجوده هو وزوجته في أمريكا بغرض الدراسة بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الباحث الدكتور خليل الخليل، إن مرسي لم يكن يظهر عليه انتمائه للإخوان، ولم تظهر عليه انتماءات حزبية، بل كان نشيط العمل الدعوي هو وزوجته.

وأشار خليل في لقاء تليفزيوني على قناة روتانا خليجية، إلى أن مرسي وزوجته كانا دائمي التردد على مركز “بيت الطالب المسلم”، وهو عبارة عن مسجد ومركز إسلامي مستقل تلقى فيه الدروس العلمية والدعوية.

وأكد أن مرسي كان من أنشط الطلاب في المركز وكان يتولى مهام بعض اللجان فيه، إضافة إلى اجتهاده الملحوظ في دراسته وحياته الأكاديمية.

وأضاف: كل المؤشرات كانت تؤكد أن مرسي لن يكون له في العمل السياسي، وأن شخصيته لم يكن يظهر عليها أنه سيكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية في يوم من الأيام.