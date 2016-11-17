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بالفيديو: تفاصيل مثيرة عن حياة “محمد مرسي” يرويها باحث سعودي كان زميله في أمريكا

17 نوفمبر, 2016 , 21:39 م
بالفيديو: تفاصيل مثيرة عن حياة “محمد مرسي” يرويها باحث سعودي كان زميله في أمريكا
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صحيفة المرصد: كشف أكاديمي سعودي، جانب مهم من حياة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أثناء وجوده هو وزوجته في أمريكا بغرض الدراسة بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الباحث الدكتور خليل الخليل، إن مرسي لم يكن يظهر عليه انتمائه للإخوان، ولم تظهر عليه انتماءات حزبية، بل كان نشيط العمل الدعوي هو وزوجته.

وأشار خليل في لقاء تليفزيوني على قناة روتانا خليجية، إلى أن مرسي وزوجته كانا دائمي التردد على مركز “بيت الطالب المسلم”، وهو عبارة عن مسجد ومركز إسلامي مستقل تلقى فيه الدروس العلمية والدعوية.

وأكد أن مرسي كان من أنشط الطلاب في المركز وكان يتولى مهام بعض اللجان فيه، إضافة إلى اجتهاده الملحوظ في دراسته وحياته الأكاديمية.

وأضاف: كل المؤشرات كانت تؤكد أن مرسي لن يكون له في العمل السياسي، وأن شخصيته لم يكن يظهر عليها أنه سيكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية في يوم من الأيام.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    17 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    سامي السلمي

    والله انه كان رجل مافيه كلام ولو بقي ماكان *****
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  2. 38
    17 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    من الوطن

    رحمه+ساميه=نفسيه
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  3. 37
    17 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    من الوطن

    رحمه انثى ودي اصدق
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  4. 36
    17 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    اللي يهمنا في الموضوع أن اذناب طهران والروافض وخرفانهم يكرهون الإنسجام والود بين المملكة ومصر الشقيقة ويتآمرون مع المجوس ضدهما فيجب الانتباه لهؤلاء الخونة وعدم الثقة بهم أبدا😇
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  5. 35
    17 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    سنافي.

    الإنضمام للإخوان لايتطلب علم شرعي ممكن الانضمام لحزبهم خلال اسبوع.2.لأن الاخوان تيار حزبي هدفه الحكم ممكن يتقبل أي شخص يوصلهم لهدفهم3.مايدريكم لو أن المخابرات الأمريكية قداشترته ليمكن الاخوان والشيعة.
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  6. 34
    17 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    مستر صح

    سامية =قلم الحقيقة😂😂😂😂
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  7. 33
    17 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    مرسي ليس مسكين يثير الشفقة قد أتقبله كعالم في مجاله ورئيس عنده كاريزما ليس مثل السيسي دمر مصر والإخوان لم يضيعوا حياته ستعاد محاكمته ولن يعدم هذا مؤكد رحمه الله مقدما (القانون لايحمي المغفلين)
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  8. 32
    17 نوفمبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:877

    سامية

    اللي يهمنا في الموضوع أن الإخونجية وخرفانهم يكرهون الإنسجام والود بين المملكة ومصر الشقيقة ويتآمرون مع المجوس ضدهما فيجب الانتباه لهؤلاء الخونة وعدم الثقة بهم أبدا😇
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  9. 31
    17 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    احمد الله دكتور خليل انك قلت الحق في مرسي فانت الان وطني تدين بالولاء والطاعه لهذا البلد الكريم في امن وامان.......واما رفيقك فلم يختار الحزبيه المقيته ولم يجعل مصر في فوضى في عهده
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  10. 30
    17 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    باذن الله سنسمع صوت قاضي المحكمه العاليا في مصر باعدام الخائن وتبرئة مرسي ولن تشفع السعوديه لهم
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  11. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    الطائر الأزرق

    اللي يهمنا في الموضوع أن السيسي وعبيده يكرهون المملكة وشعبها ويتآمرون مع المجوس ضدها فيجب الانتباه لهؤلاء الخونة وعدم الثقة بهم أبدا
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  12. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    مودير كبير

    كان زميلي في الروضه
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  13. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 22:29 م
    عدد التعليقات:2445

    توووووونسية

    ***قال السيسي عندو كاريزما ههههههه الله يفك أسر يا دكتور مرسي وينجي مصر ***
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  14. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    إستشاري صح

    تعليق مخالف
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  15. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    التميمي

    مصر والعالم الإسلامي خسر مرسي لكن بإذن لله سيعود ولو كره الكارهون
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  16. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    الواوي

    وهل تقبل شهادة أحد دون تزكيه ؟عجبي!
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  17. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    عبدالرحمن

    انظر من يبث سمومه علي مرسي لتعرف انهم يكرهون الاسلام والمسلمين****
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  18. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    رحمه

    من احمق واغبى سياسه الاخوان ان عينوا حاكم مصر واحد****
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  19. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    رحمه

    مرسي لعبه وطريقه اخوانجيه غبيه **
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  20. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    باذن الله سنسمع صوت قاضي المحكمه العاليا في مصر اعدام الخائن مرسي وبديع بتهمه خيانه مصر ولن تشفع السعوديه لهم
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  21. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    احمد الله دكتور خليل انك لم تسر في طريقه فانت الان وطني تدين بالولاء والطاعه لهذا البلد الكريم في امن وامان.......واما رفيقك فقد اختار الحزبيه المقيته وجعل مصر في فوضى
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  22. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    رحمه

    اذهب غير مأسوف عليك وعلى حزبك ****
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  23. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:877

    سامية

    مرسي مسكين يثير الشفقة قد أتقبله كعالم في مجاله لكن رئيس ماينفع ماعنده كاريزما مثل السيسي بطل مصر الإخوان ضيعوا حياته ستعاد محاكمته وسيعدم هذا مؤكد رحمه الله مقدما (القانون لايحمي المغفلين)
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  24. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    مرسي كالتي نقضت غزلها
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  25. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    مره يقول انا عملت في ناسا ومره مش في ناسا ...خير فعلوا الاخوانجي اخذوه معهم ليكون من شلتهم
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  26. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    (((((فكر الخوارج _ كم أفسد من زاهــد _متعبــد .......وبفكرهــم قــد أغلقــوا _ الأبــوابـا جعلوا الإمامة شرعـة_ وطريقــة ..... بل غاية ((أبدية)) فلا تكـن _مرتــــابـا )))))
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  27. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    رحمه

    كما الشاب او الشابه مجتهد في الصغر لحد الجامعه سقط في****وكانت نهايه غير سعيده ........هكذا مرسي
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  28. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:877

    سامية

    الحمد لله إن مصر تطهرت من المدلسين متلبسي الدين
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  29. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:877

    سامية

    هكوا عليه الإخونجية فأخونوه حاله كحال الكثير من ال 🐑
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  30. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    سنونو

    لادامه كما تقول فهذه طبيعة الحزبيين يحاولون التقية وعدم إظهار ما يبطنون
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  31. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    هذه تربيه الامريكان ......خريج امريكي يريد ان يحكم مصر الاسلاميه
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  32. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    اﻹخوانجية جاءهم القش الذي ينقذهم من الغرق وشهد شاهد من أهلها المهم نتائج اعمال مرسي واﻹخونج ظاهره علي المنطقه وربيعهم العبري المدعوم من أمريكا والغرب خير دليل على إرهابهم
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  33. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    رحمه

    اضاع مستقبله بدخوله حزب ***
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  34. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    فنان شعبي قديم

    هم كذا الثعابين يجوك ملس ماتدري غير بلسعتهم
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  35. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    الحمدلله من سار في دربهم وقع في شر اعماله
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  36. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    صورة اوضح

    والله لقد خسروا رجل .. كان قلبه لوطنه وابناء وطنه .. ولن يأتي للسلطة في مصر رئيس مثل اخلاق الدكتور محمد مرسي وتواضعه ,(الله يفك اسره ويفرج عنه كربته)
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  37. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    يكون الرجل من جماعته. أو يكون يروي ما شاهده ظاهرياً ولم يعلم أن عمل اﻷحزاب التي اسماؤها شعارات اسﻻميه تتستر وراء الدين وقصدها الوصول للسلطة علي حساب الدين وأرواح الناس وممتلكاتهم
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  38. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    محمد

    الله يعينك يا دكتور سيهاجمك اعداء الدين والوطن اعداء الإنسانية لأنك قلت الحق (( ولكن اكثرهم للحق كارهون))
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  39. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    إستشاري صح

    مصر خسرت مرسي واستبدلت سيسي .
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