بالفيديو: تفاصيل مثيرة عن حياة “محمد مرسي” يرويها باحث سعودي كان زميله في أمريكا

صحيفة المرصد: كشف أكاديمي سعودي، جانب مهم من حياة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أثناء وجوده هو وزوجته في أمريكا بغرض الدراسة بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الباحث الدكتور خليل الخليل، إن مرسي لم يكن يظهر عليه انتمائه للإخوان، ولم تظهر عليه انتماءات حزبية، بل كان نشيط العمل الدعوي هو وزوجته.
وأشار خليل في لقاء تليفزيوني على قناة روتانا خليجية، إلى أن مرسي وزوجته كانا دائمي التردد على مركز “بيت الطالب المسلم”، وهو عبارة عن مسجد ومركز إسلامي مستقل تلقى فيه الدروس العلمية والدعوية.
وأكد أن مرسي كان من أنشط الطلاب في المركز وكان يتولى مهام بعض اللجان فيه، إضافة إلى اجتهاده الملحوظ في دراسته وحياته الأكاديمية.
وأضاف: كل المؤشرات كانت تؤكد أن مرسي لن يكون له في العمل السياسي، وأن شخصيته لم يكن يظهر عليها أنه سيكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية في يوم من الأيام.
تعليقات ( 39 )
سامي السلميوالله انه كان رجل مافيه كلام ولو بقي ماكان *****
من الوطنرحمه+ساميه=نفسيه
من الوطنرحمه انثى ودي اصدق
سنافي.الإنضمام للإخوان لايتطلب علم شرعي ممكن الانضمام لحزبهم خلال اسبوع.2.لأن الاخوان تيار حزبي هدفه الحكم ممكن يتقبل أي شخص يوصلهم لهدفهم3.مايدريكم لو أن المخابرات الأمريكية قداشترته ليمكن الاخوان والشيعة.
مستر صحسامية =قلم الحقيقة😂😂😂😂
عدد التعليقات:877
ساميةاللي يهمنا في الموضوع أن الإخونجية وخرفانهم يكرهون الإنسجام والود بين المملكة ومصر الشقيقة ويتآمرون مع المجوس ضدهما فيجب الانتباه لهؤلاء الخونة وعدم الثقة بهم أبدا😇
الطائر الأزرقاللي يهمنا في الموضوع أن السيسي وعبيده يكرهون المملكة وشعبها ويتآمرون مع المجوس ضدها فيجب الانتباه لهؤلاء الخونة وعدم الثقة بهم أبدا
مودير كبيركان زميلي في الروضه
عدد التعليقات:2445
توووووونسية***قال السيسي عندو كاريزما ههههههه الله يفك أسر يا دكتور مرسي وينجي مصر ***
إستشاري صحتعليق مخالف
التميميمصر والعالم الإسلامي خسر مرسي لكن بإذن لله سيعود ولو كره الكارهون
الواويوهل تقبل شهادة أحد دون تزكيه ؟عجبي!
عبدالرحمنانظر من يبث سمومه علي مرسي لتعرف انهم يكرهون الاسلام والمسلمين****
رحمهمن احمق واغبى سياسه الاخوان ان عينوا حاكم مصر واحد****
رحمهمرسي لعبه وطريقه اخوانجيه غبيه **
رحمه ⭐⭐⭐باذن الله سنسمع صوت قاضي المحكمه العاليا في مصر اعدام الخائن مرسي وبديع بتهمه خيانه مصر ولن تشفع السعوديه لهم
رحمه ⭐⭐⭐احمد الله دكتور خليل انك لم تسر في طريقه فانت الان وطني تدين بالولاء والطاعه لهذا البلد الكريم في امن وامان.......واما رفيقك فقد اختار الحزبيه المقيته وجعل مصر في فوضى
رحمهاذهب غير مأسوف عليك وعلى حزبك ****
عدد التعليقات:877
ساميةمرسي مسكين يثير الشفقة قد أتقبله كعالم في مجاله لكن رئيس ماينفع ماعنده كاريزما مثل السيسي بطل مصر الإخوان ضيعوا حياته ستعاد محاكمته وسيعدم هذا مؤكد رحمه الله مقدما (القانون لايحمي المغفلين)
رحمه ⭐⭐⭐مرسي كالتي نقضت غزلها
رحمه ⭐⭐⭐مره يقول انا عملت في ناسا ومره مش في ناسا ...خير فعلوا الاخوانجي اخذوه معهم ليكون من شلتهم
عدد التعليقات:13208
برق الحرم(((((فكر الخوارج _ كم أفسد من زاهــد _متعبــد .......وبفكرهــم قــد أغلقــوا _ الأبــوابـا جعلوا الإمامة شرعـة_ وطريقــة ..... بل غاية ((أبدية)) فلا تكـن _مرتــــابـا )))))
رحمهكما الشاب او الشابه مجتهد في الصغر لحد الجامعه سقط في****وكانت نهايه غير سعيده ........هكذا مرسي
عدد التعليقات:877
ساميةالحمد لله إن مصر تطهرت من المدلسين متلبسي الدين
عدد التعليقات:877
ساميةهكوا عليه الإخونجية فأخونوه حاله كحال الكثير من ال 🐑
سنونولادامه كما تقول فهذه طبيعة الحزبيين يحاولون التقية وعدم إظهار ما يبطنون
رحمه ⭐⭐⭐هذه تربيه الامريكان ......خريج امريكي يريد ان يحكم مصر الاسلاميه
رحمهاضاع مستقبله بدخوله حزب ***
فنان شعبي قديمهم كذا الثعابين يجوك ملس ماتدري غير بلسعتهم
رحمه ⭐⭐⭐الحمدلله من سار في دربهم وقع في شر اعماله
صورة اوضحوالله لقد خسروا رجل .. كان قلبه لوطنه وابناء وطنه .. ولن يأتي للسلطة في مصر رئيس مثل اخلاق الدكتور محمد مرسي وتواضعه ,(الله يفك اسره ويفرج عنه كربته)
محمدالله يعينك يا دكتور سيهاجمك اعداء الدين والوطن اعداء الإنسانية لأنك قلت الحق (( ولكن اكثرهم للحق كارهون))
إستشاري صحمصر خسرت مرسي واستبدلت سيسي .