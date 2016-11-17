فيصل القاسم يفجر مفاجأة كبرى عن مصر .. ويحذر من هذا القرار !

صحيفة المرصد:كشف الكاتب والإعلامي السوري فيصل القاسم، أن القرار الذي أصدره الكونجرس الأمريكي بشأن معاقبة من يساعد نظام “الأسد” سيستهدف مصر وعدة دول أخرى.

وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “حسب مصادر أمريكية: القرار الأمريكي الجديد الذي سيعاقب كل من يساعد النظام السوري يستهدف مصر والجزائر ولبنان، بالإضافة إلى إيران وروسيا”.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر أمس الثلاثاء، مشروعي قانون يقضي الأول منهما بتمديد فترة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، ويحدد الثاني فرض عقوبات على أي شخص يدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، سواء بدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي.