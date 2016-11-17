فيصل القاسم يفجر مفاجأة كبرى عن مصر .. ويحذر من هذا القرار !

صحيفة المرصد:كشف الكاتب والإعلامي السوري فيصل القاسم، أن القرار الذي أصدره الكونجرس الأمريكي بشأن معاقبة من يساعد نظام “الأسد” سيستهدف مصر وعدة دول أخرى.
وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “حسب مصادر أمريكية: القرار الأمريكي الجديد الذي سيعاقب كل من يساعد النظام السوري يستهدف مصر والجزائر ولبنان، بالإضافة إلى إيران وروسيا”.
وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر أمس الثلاثاء، مشروعي قانون يقضي الأول منهما بتمديد فترة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، ويحدد الثاني فرض عقوبات على أي شخص يدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، سواء بدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي.
حسب مصادر امريكية:
القرار الامريكي الجديد الذي سيعاقب كل من يساعد النظام السوري يستهدف مصر والجزائر ولبنان، بالاضافة الى ايران وروسيا،
— فيصل القاسم (@kasimf) November 16, 2016
تعليقات ( 71 )
مرحباالسيسي بس لو يتوقف عن الدعم الوجستي بتسهيل نقل السلاح والمقاتلين عن طريق البحر المتوسط سوف ينهار بشار في وقت وقليل
مرحباهذا قرار ممتاز أقل شيء يوقف الدعم لهذا المجرم بشار النعجه وخاصة*** وبوتين وإيران وحزب الشيطان الرجيم يدعمونه حتى بالمقاتلين والسلاح والمال وإعلاميين يغسلون مخ الشعوب
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرالحمد لله الجنية ينهار والدولار 25 ببنوك العسكر وثلاجة ال****
متابعقانون ممتاز ليته يطبق في جامعة العرب
ياسر11من شفت لون الكرفتة ***
مواطنيجب تقوى الله في السر والعلن والجميع يحاسب على مايكتب من صالح أو باطل يوم توضع في القبر لوحدك اتقو الله
زمن60 زنوبه نصيحه خليك على الاعانات والصدقات !!! مو ع اساس المراة ملكة واميرة ومعززة ومكرمة ومحسودة 🤔
شيعي برونزيريما يسلم بؤك
دعاة اﻹخونج متسترين وراء الدين والوطنيةالدولة حفظها الله دستورها القرآن والسنة وﻻ توجد أحزاب. واﻹخونج مثل ما قالوا المصريين يخافون ما يختشوا ﻻنهم يخافوا اعﻻن فرع لﻹخوان وهم في قائمة اﻹرهاب وفي نفس الوقت يحرضوا على الفتن واﻷعمي يعرفهم
متميزوالله شي يقهر مصر يعتبر شعبها اسلامي كيف يرضى شعبها بما يفعله الحكومه بالشعب السوري الإسلامي واسفاه
عدد التعليقات:877
ساميةالأخبار ناخذها من مصادرها الرسمية الإخونجية ماعمرهم صدقوا كل أخبارهم مغلوطة أو مكذوبة أو معكوسة .
يلدرممن اعان الظالم سلطه الله عليه
العابرالهدف هو مصر هذه لعبة المضراب تعديل و بعدها تسديد إلى أن يصلوا إلى هدف اخر و هكذا تتم التصفيات حسب مخططات صهيون
مرسيدسيعاقبوا النظام أو غيره اصنعوا اسلحه من إنتاج الوطن ماصارت حتى الرصاص مستورد 😂
مواطن سعودييريدون ( مصر وباكستان) ولكن زينوا القرار بروسيا وايران وسوريا حتى يستسيغه المسلمون . على عقلاء مصر أن يعوا بأن تفردهم سيكون وبالا عليهم فعودوا لحزمة العرب وبالأخص دول الخليج .
الدرزي اﻹخونجيأمريكا من يوم ما زرعت عندنا قناتهم الناطقة بالعربية سي إن إن وغيرت إسمها بالجزيرة مثل شعارات الروافض واﻹخونج وما شفنا خير في المنطقة ثورات وإنقﻻبات ودمار وفتن
مختاروالله باين ان ثلاجة سعادته حتمتليء ادوية ضغط وسكر
( ريما Rima )🍎صحيح الاخونج يحاربون أهل السلف ويقولون دعوتكم تفرق هزلت هم يبون الحكم بأي طريقة لو يتعاونون مع الشيطان
ام محمدكلنا يعلم ان كل من الدول العربيه المذكوره تحتاج من يساعدها للخروج من مشاكلها السياسية والاقتصاديه،فحبذا لو استفدنا من ما فات وأدركنا ان (ماحك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك)، وع كل دوله تقوم بنفسها
الدرزي اﻹخونجيثﻻث دخلوا علي العالم الإسلامي والعربي نكبوها: إيران الخمينية واﻹخوان المفلسين وقناة الجزيرة الوجه اﻵخر لقناة سي إن إن
نايفالسيساويه بكره بيقولون ترامب اخونجي هههههههه
عدد التعليقات:877
ساميةاقصد ٢٨
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرالروافض المجوس ابناء عبدة القبور و الحسينيات والعسكر سرطان في جسد الأمة العربية والاسلامية ***الله الخميني المجوسي الرافضي*** ومن هم على مذهبه والعسكر الى الجحيم أن شاء الله
مختارسنسمع صراخ السيساويه وسيتهمون الاخوان بأنهم السبب بنزول سعر الجنيه وسبب انحسار مياه النيل وها هي سويميه قامت تردح
الدرزي اﻹخونجياﻹخونج يجمعوا ***والشيعي والنصراني واليهودي وكل ما هب ودب المهم يكثر عددهم وآخرتها يقولوا نتعاون فيما أتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما أختلفنا فيه. والفتنة والثورات تجري في دمائهم
( ريما Rima )🍎باليوتيوب 👈يقول مرسي الاخونجي من حق المسلم***
شيعي فضيتعليق مخالف
عدد التعليقات:877
ساميةتعليق مخالف
الطائر الأزرقالنظام المصري*** وإعلامه ومؤيديه الذين يعادون المملكة وشعبها ويتآمرون مع أعدائها ضدنا يجب أن يحاسبوا حسابا عسيرا وإذا كان المصريين يؤيدون السيسي فيستحقون ****
15تعليق مخالف
جحدرننتظر ونشوف العم طرامب ماذا يفعل عند توليه الرياسة
( ريما Rima )🍎الاخونج اصلا هم والروافض أحباب لاتغركم شعاراتهم هم يبون الحكم ونقول حلم إبليس بالجنة سيضلون حكامنا ال سعود إن شاء الله ___👋👋
عدد التعليقات:13208
برق الحرم((((((( حقيقة ...الضغط على (((مصر والجزائر))) .... قد يفقد الماسونية ليبيا )))))))
الدرزي اﻹخونجيتعليق مخالف
شيعي برونزيساميه باركالله فيك
عدد التعليقات:13208
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=jbuytEaMxy
( ريما Rima )🍎السعودية حفظها الله من الاخونج
شيعي برونزيتعليق 13 اتق الله وابعد عن العنصريه والتفرقه
( ريما Rima )*** اخونجي غير عربي له أطماع بالدول العربية ___🍊 ايد المثليين وطلباتهم ووضع فندق للعراة كما قرأت طبعا وله علاقات اقتصادية مع إيران وصواريخ إيران تضرب الجنوب وأيضا وصلت مكة
عدد التعليقات:877
ساميةما أكثر مزاعم وهلوسات وأمنيات ومكر الأخونجية👹 اللهم احفظ مصر الشقيقة وشعبها العظيم ورئيسها البطل ❤️🇪🇬عبد الفتاح السيسي🇪🇬❤️
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرتعليق مخالف
شيعي برونزيتعليق رقم 11 اتقي الله
احمدالحمدلله الله يضرب الظالمين بالظالمين بشرى من غير تحية للسيساوية فالدولار 20 جنيه وسد النهضة سيعمل قريباً والعقوبات ستقوى الغلابا لكسر القيد
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرعصابة العسكر تهدد باستخدام جهاز الكفتة والثلاجة لتخزين مياه النيل بلحة اقرع وعاصفه اقتصاديه تضرب دولة النيل قبل نهاية العام وان شاء الله الى الجحيم الدولار اليوم 25 سعر البنك الافريقي اشرب يا مصري***
( ريما Rima )🍎ان تنصروا الله ينصركم👈 الحمدلله الله نصرنا عليهم وقفت السعودية من بداية الثورة مع الشعب السوري الحر وجيشه الحر خلى من يقتلون الشعب السوري واطفالهم ومن يقف معهم بإن امريكا حبيبتهم تصير ضدهم👍
عدد التعليقات:13208
برق الحرم((((( وتطبيع تركيا مع حكومة الطاغية ماهو معهم )))))))
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرسد النهضة العظيم والدولار البطل تجعل من عصابة العسكر كيان ن ج س سيسقط قبل نهاية العام أن شاء الله وخلي ثلاجه العصابة تخلو حتى من الماء ههههههههه ههههههههههههه ههههههههه ههههههههههههه ههههههههه ههههههه
مسمارقووه لابارك الله في الضعف!!! تحس ان الكونقرس الامريكي اب وباقي العالم اولاده قوويه كلمة سنعاقبه!
عموريفيصل القاسم اصبح صاحب قرار ***
حساويوش دخل مصر بسوريا فيصل القاسم شكله مضيع
واضحمصر تجهزت بقرارين الاول اعتبارها دولة راعية للارهاب حتى يكون في سبب لضرب قوة مصر والان بسبب مساندتها لبشار الاسد والواضح انهم بيشعلوا حرب اهليه في مصر بسبب الجعري السيسي وبعدها بيضربوها حتى تدمر
مرسيوالله لو انك كنت معهم على الطاوله يا عميل
شيعي برونزيكلام فاااااااااااااارغ اللهم احفظ البطل الريس السيسي ياحبي لك ولمصر عاشت وهذا المذيع لايتبعه الا المخفات