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فيصل القاسم يفجر مفاجأة كبرى عن مصر .. ويحذر من هذا القرار !

17 نوفمبر, 2016 , 21:12 م
فيصل القاسم يفجر مفاجأة كبرى عن مصر .. ويحذر من هذا القرار !
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صحيفة المرصد:كشف الكاتب والإعلامي السوري فيصل القاسم، أن القرار الذي أصدره الكونجرس الأمريكي بشأن معاقبة من يساعد نظام “الأسد” سيستهدف مصر وعدة دول أخرى.

وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “حسب مصادر أمريكية: القرار الأمريكي الجديد الذي سيعاقب كل من يساعد النظام السوري يستهدف مصر والجزائر ولبنان، بالإضافة إلى إيران وروسيا”.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر أمس الثلاثاء، مشروعي قانون يقضي الأول منهما بتمديد فترة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، ويحدد الثاني فرض عقوبات على أي شخص يدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، سواء بدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي.



تعليقات ( 71 )

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  1. 71
    17 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    مرحبا

    السيسي بس لو يتوقف عن الدعم الوجستي بتسهيل نقل السلاح والمقاتلين عن طريق البحر المتوسط سوف ينهار بشار في وقت وقليل
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  2. 70
    17 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    مرحبا

    هذا قرار ممتاز أقل شيء يوقف الدعم لهذا المجرم بشار النعجه وخاصة*** وبوتين وإيران وحزب الشيطان الرجيم يدعمونه حتى بالمقاتلين والسلاح والمال وإعلاميين يغسلون مخ الشعوب
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  3. 69
    17 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الحمد لله الجنية ينهار والدولار 25 ببنوك العسكر وثلاجة ال****
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  4. 68
    17 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    متابع

    قانون ممتاز ليته يطبق في جامعة العرب
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  5. 67
    17 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    ياسر11

    من شفت لون الكرفتة ***
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  6. 66
    17 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    زنوبه لماذا انتي حاقده على المعلمين؟ اقسم بالله غالبية الروافض يحقدون على المعلمين خاصه
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  7. 65
    17 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    مواطن

    يجب تقوى الله في السر والعلن والجميع يحاسب على مايكتب من صالح أو باطل يوم توضع في القبر لوحدك اتقو الله
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  8. 64
    17 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    زمن

    60 زنوبه نصيحه خليك على الاعانات والصدقات !!! مو ع اساس المراة ملكة واميرة ومعززة ومكرمة ومحسودة 🤔
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  9. 63
    17 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    شيعي برونزي

    ريما يسلم بؤك
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  10. 62
    17 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    مشرف الصحيفه مشكور ***
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  11. 61
    17 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    زنوبه نصيحه خليك على الاعانات والصدقات والمبلغ اللي يجيك استفيدي منه بدل ماتصرفينه في نت وخراط الا اذا جماعتك يمولونك فهذا شان اخر والسياسه خليها لمن يفهمها والدوله تعرف ليست نائمه فانثبري
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  12. 60
    17 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    دعاة اﻹخونج متسترين وراء الدين والوطنية

    الدولة حفظها الله دستورها القرآن والسنة وﻻ توجد أحزاب. واﻹخونج مثل ما قالوا المصريين يخافون ما يختشوا ﻻنهم يخافوا اعﻻن فرع لﻹخوان وهم في قائمة اﻹرهاب وفي نفس الوقت يحرضوا على الفتن واﻷعمي يعرفهم
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  13. 59
    17 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    💇 ريما زنوبه💇💇 فيه حزب الاخونج والكل يدري - طيب اتحداك تعطيني عنوانه ومكانه اتحداااااااك ان كنتي صادقه ولا تتهربي وخلينا نشوف كذبك من صدقك اتحداااااااااااااااااااااااااااااااك
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  14. 58
    17 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    *** عملت فينا ايه حسبنا الله ونعم الوكيل
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  15. 57
    17 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    إذا كان اﻹخوان من أهل السنة **** والعلوي والشيعي والنصراني و*** والعلماني والليبرالي كلهم من أهل السنة ﻻن اﻹخوان المسلمين يضموا في حزبهم كل هؤلاء اﻷديان واﻷحزاب الضالة وأكثر منهم
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  16. 56
    17 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    زنوبه- سألتك مرارا وتكرارا عن حزب الاخوان او الاخونج حسب مصطلحات الروافض الذي تقولين انه موجود في المملكه ولا توديني الكويت اين موجود هذا الحزب ومن يموله ولا تتهربي اما ان تثبتي او انك****
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  17. 55
    17 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    متميز

    والله شي يقهر مصر يعتبر شعبها اسلامي كيف يرضى شعبها بما يفعله الحكومه بالشعب السوري الإسلامي واسفاه
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  18. 54
    17 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    💗 ريما ♻Rima 💗 قسم بالله العظيم لقبي مسروق آخر رسالة كتبتها الصباح وكتبت خروج ن___خروج نهائي -دائما تغطي تقيتك وكلعاده اذا نشبتي عذرك جاهز لقبك مسروق
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  19. 53
    17 نوفمبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:877

    سامية

    الأخبار ناخذها من مصادرها الرسمية الإخونجية ماعمرهم صدقوا كل أخبارهم مغلوطة أو مكذوبة أو معكوسة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  20. 52
    17 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    المدعوه ريما - تقيتك لن تجدي واصبحت مكشوفه ومصطلح اخوانج الذي تستخدميه وتقصدين به اهل السنه لم يعد يجدي فكوني صريحه بدون تقيه
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  21. 51
    17 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    ( ريما زنوبه)🍎 باليوتيوب 👈يقول مرسي الاخونجي من حق المسلم أن يلحد أعوذ بالله ويقول قطع ***
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  22. 50
    17 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    ( ريما زنوبه) صحيح الاخونج يحاربون أهل السلف ويقولون دعوتكم تفرق هزلت هم يبون الحكم بأي طريقة لو يتعاونون مع الشيطان - تقصدين حكم الشيعه وولاية الفقيه واستخدامك لكلمة اخوان تقصدين اهل السنه *****
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  23. 49
    17 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    يلدرم

    من اعان الظالم سلطه الله عليه
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  24. 48
    17 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    ( ريما زنوبه)🍎 الاخونج اصلا هم الروافض أحباب لاتغركم شعاراتهم هم يبون الحكم ونقول حلم إبليس بالجنة سيضلون حكامنا ال سعود إن شاء الله - من يستخدم مصطلح الاخونج هم عملاء طهران ويقصدون اهل السنه
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  25. 47
    17 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    العابر

    الهدف هو مصر هذه لعبة المضراب تعديل و بعدها تسديد إلى أن يصلوا إلى هدف اخر و هكذا تتم التصفيات حسب مخططات صهيون
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  26. 46
    17 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    ( ريما زنوبه)🍎 باليوتيوب 👈يقول مرسي الاخونجي من حق المسلم أن ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 45
    17 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    💇 ريما زنوبه💇💇 رجوع__الاخونج مالهم مكان معين ينتشرون بكل المدن _____وشف اليوتيوب والبصيرة □■خروج - تناقضين نفسك وتكذبين !؟ 💇 ريما Rima 💇💇 فيه حزب الاخونج والكل يدري - طيب فين هو؟ طلبت موقعه
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  28. 44
    17 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    ( ريما زنوبه)🍎 صحيح ايران هم لايحاربون أهل السلف ويقولون دعوتكم لاتفرق هزلت هم لايبون الحكم ولا يتعاونون مع الشيطان
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  29. 43
    17 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    تعليق مخالف
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  30. 42
    17 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    مرسيدس

    يعاقبوا النظام أو غيره اصنعوا اسلحه من إنتاج الوطن ماصارت حتى الرصاص مستورد 😂
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  31. 41
    17 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    مواطن سعودي

    يريدون ( مصر وباكستان) ولكن زينوا القرار بروسيا وايران وسوريا حتى يستسيغه المسلمون . على عقلاء مصر أن يعوا بأن تفردهم سيكون وبالا عليهم فعودوا لحزمة العرب وبالأخص دول الخليج .
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  32. 40
    17 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    الدرزي اﻹخونجي

    أمريكا من يوم ما زرعت عندنا قناتهم الناطقة بالعربية سي إن إن وغيرت إسمها بالجزيرة مثل شعارات الروافض واﻹخونج وما شفنا خير في المنطقة ثورات وإنقﻻبات ودمار وفتن
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  33. 39
    17 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    مختار

    والله باين ان ثلاجة سعادته حتمتليء ادوية ضغط وسكر
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  34. 38
    17 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    ( ريما Rima )🍎

    صحيح الاخونج يحاربون أهل السلف ويقولون دعوتكم تفرق هزلت هم يبون الحكم بأي طريقة لو يتعاونون مع الشيطان
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  35. 37
    17 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    ام محمد

    كلنا يعلم ان كل من الدول العربيه المذكوره تحتاج من يساعدها للخروج من مشاكلها السياسية والاقتصاديه،فحبذا لو استفدنا من ما فات وأدركنا ان (ماحك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك)، وع كل دوله تقوم بنفسها
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  36. 36
    17 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    الدرزي اﻹخونجي

    ثﻻث دخلوا علي العالم الإسلامي والعربي نكبوها: إيران الخمينية واﻹخوان المفلسين وقناة الجزيرة الوجه اﻵخر لقناة سي إن إن
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  37. 35
    17 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    نايف

    السيساويه بكره بيقولون ترامب اخونجي هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 34
    17 نوفمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:877

    سامية

    اقصد ٢٨
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  39. 33
    17 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الروافض المجوس ابناء عبدة القبور و الحسينيات والعسكر سرطان في جسد الأمة العربية والاسلامية ***الله الخميني المجوسي الرافضي*** ومن هم على مذهبه والعسكر الى الجحيم أن شاء الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 32
    17 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    مختار

    سنسمع صراخ السيساويه وسيتهمون الاخوان بأنهم السبب بنزول سعر الجنيه وسبب انحسار مياه النيل وها هي سويميه قامت تردح
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  41. 31
    17 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    الدرزي اﻹخونجي

    اﻹخونج يجمعوا ***والشيعي والنصراني واليهودي وكل ما هب ودب المهم يكثر عددهم وآخرتها يقولوا نتعاون فيما أتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما أختلفنا فيه. والفتنة والثورات تجري في دمائهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  42. 30
    17 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    ( ريما Rima )🍎

    باليوتيوب 👈يقول مرسي الاخونجي من حق المسلم***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  43. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    شيعي فضي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(12) اعجبني(5)
  44. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 21:36 م
    عدد التعليقات:877

    سامية

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  45. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    الطائر الأزرق

    النظام المصري*** وإعلامه ومؤيديه الذين يعادون المملكة وشعبها ويتآمرون مع أعدائها ضدنا يجب أن يحاسبوا حسابا عسيرا وإذا كان المصريين يؤيدون السيسي فيستحقون ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  46. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    15

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    جحدر

    ننتظر ونشوف العم طرامب ماذا يفعل عند توليه الرياسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    ( ريما Rima )🍎

    الاخونج اصلا هم والروافض أحباب لاتغركم شعاراتهم هم يبون الحكم ونقول حلم إبليس بالجنة سيضلون حكامنا ال سعود إن شاء الله ___👋👋
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 21:35 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    ((((((( حقيقة ...الضغط على (((مصر والجزائر))) .... قد يفقد الماسونية ليبيا )))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    الدرزي اﻹخونجي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    شيعي برونزي

    ساميه باركالله فيك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  52. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 21:33 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=jbuytEaMxy
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    ( ريما Rima )🍎

    السعودية حفظها الله من الاخونج
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    شيعي برونزي

    تعليق 13 اتق الله وابعد عن العنصريه والتفرقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    خنبوقه محتار هل يشجع ترامب او الحج بلحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  56. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    ( ريما Rima )

    *** اخونجي غير عربي له أطماع بالدول العربية ___🍊 ايد المثليين وطلباتهم ووضع فندق للعراة كما قرأت طبعا وله علاقات اقتصادية مع إيران وصواريخ إيران تضرب الجنوب وأيضا وصلت مكة
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  57. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 21:31 م
    عدد التعليقات:877

    سامية

    ما أكثر مزاعم وهلوسات وأمنيات ومكر الأخونجية👹 اللهم احفظ مصر الشقيقة وشعبها العظيم ورئيسها البطل ❤️🇪🇬عبد الفتاح السيسي🇪🇬❤️
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  58. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  59. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    شيعي برونزي

    تعليق رقم 11 اتقي الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    احمد

    الحمدلله الله يضرب الظالمين بالظالمين بشرى من غير تحية للسيساوية فالدولار 20 جنيه وسد النهضة سيعمل قريباً والعقوبات ستقوى الغلابا لكسر القيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  61. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    عصابة العسكر تهدد باستخدام جهاز الكفتة والثلاجة لتخزين مياه النيل بلحة اقرع وعاصفه اقتصاديه تضرب دولة النيل قبل نهاية العام وان شاء الله الى الجحيم الدولار اليوم 25 سعر البنك الافريقي اشرب يا مصري***
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  62. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    4 حساوي هناك اكثر من 3 آلاف جندي من ام الدنيا يحاربون الى جانب بشار وايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  63. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    ( ريما Rima )🍎

    ان تنصروا الله ينصركم👈 الحمدلله الله نصرنا عليهم وقفت السعودية من بداية الثورة مع الشعب السوري الحر وجيشه الحر خلى من يقتلون الشعب السوري واطفالهم ومن يقف معهم بإن امريكا حبيبتهم تصير ضدهم👍
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  64. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 21:26 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    ((((( وتطبيع تركيا مع حكومة الطاغية ماهو معهم )))))))
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  65. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    سد النهضة العظيم والدولار البطل تجعل من عصابة العسكر كيان ن ج س سيسقط قبل نهاية العام أن شاء الله وخلي ثلاجه العصابة تخلو حتى من الماء ههههههههه ههههههههههههه ههههههههه ههههههههههههه ههههههههه ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    مسمار

    قووه لابارك الله في الضعف!!! تحس ان الكونقرس الامريكي اب وباقي العالم اولاده قوويه كلمة سنعاقبه!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    عموري

    فيصل القاسم اصبح صاحب قرار ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    حساوي

    وش دخل مصر بسوريا فيصل القاسم شكله مضيع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    واضح

    مصر تجهزت بقرارين الاول اعتبارها دولة راعية للارهاب حتى يكون في سبب لضرب قوة مصر والان بسبب مساندتها لبشار الاسد والواضح انهم بيشعلوا حرب اهليه في مصر بسبب الجعري السيسي وبعدها بيضربوها حتى تدمر
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  70. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    مرسي

    والله لو انك كنت معهم على الطاوله يا عميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    شيعي برونزي

    كلام فاااااااااااااارغ اللهم احفظ البطل الريس السيسي ياحبي لك ولمصر عاشت وهذا المذيع لايتبعه الا المخفات
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