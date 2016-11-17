التحالف العربي يوجه ضربة موجعة للحوثيين و ميليشيا ” المخلوع ” باليمن

صحيفة المرصد:لقي نجل شقيقة زعيم ميليشيا “الحوثي”، مصرعه، مساء اليوم الخميس، في قصف لمقاتلات التحالف العربي على كهف بمحافظة صعدة اليمنية.

كما أسفر القصف عن مقتل 22 من قوات الحرس الجمهوري، الموالي للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، وفقًا لما نقلته قناة العربية الحدث.

جدير بالذكر أن نجل شقيقة عبدالملك الحوثي تولى منصب الإشراف العسكري على مديرية “باقم” التابعة لمحافظة صعدة.