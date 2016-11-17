التحالف العربي يوجه ضربة موجعة للحوثيين و ميليشيا ” المخلوع ” باليمن

صحيفة المرصد:لقي نجل شقيقة زعيم ميليشيا “الحوثي”، مصرعه، مساء اليوم الخميس، في قصف لمقاتلات التحالف العربي على كهف بمحافظة صعدة اليمنية.
كما أسفر القصف عن مقتل 22 من قوات الحرس الجمهوري، الموالي للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، وفقًا لما نقلته قناة العربية الحدث.
جدير بالذكر أن نجل شقيقة عبدالملك الحوثي تولى منصب الإشراف العسكري على مديرية “باقم” التابعة لمحافظة صعدة.
تعليقات ( 29 )
Ymni mahbobزينب او زنوبه اخبارك ....
Ymni mahbobاللهم دمر اهل الضلاله والخرابه فانهم ***
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹هذا خبر أسعد وأفرح المسلمين المؤمنين والمسلمات المؤمنات_فهؤلاء الحوثيين ومن معهم هم عصابات مجرمة دمرت اليمن_الله أكبر والحمدلله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين_وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تبقى أسود السنة أسوداً .. وكلاب الروافض كلاباًإلى جهنم بإذن الله وبئس المصير ياروافض يامجرمين ياعملاء وخدم اليهود . ااخ تفوو
Ymni mahbobتعليق مخالف
عدد التعليقات:13208
برق الحرم((((((( لقد تعودت الزنابيل والبغال .... ان مع كل (((مقذوف_مجوسي))) مجازر لكواسرنا وشموس ..... بلغت أهوالها جوف الكهوف_ الصخرية _المحصنة ))))))))
الحربيلاحول ولا قوة إلا بالله اللهم اهلك الكفرة ومن عاونهم على المسلمين اخذ حقه بدق خشوم
زينب...رد على ت 14اللهم اهلك الخمينية ولقيهم مايكرهون. ...واكسرهم كما كسرت جدهم كسرى ؟ ؟
ياسر11يمني محبوب ماتعرف تأكل ***
عدد التعليقات:13208
برق الحرم((((((((((((((( ثـــــــأر .....(((أم _ القرى))) ........ لم يأتي... بعد ))))))))))))
Ymni mahbobنحن نعلم وانتو تعلمون ان الله مع الحق ....
عدد التعليقات:13208
برق الحرم(((((( أخرة الرجم (((بنار المجوس))) ..................شهب تصب فوق رؤوس خونة دينهم ودمهم و مركعين أمهم... لحمير يهود تبا لهم ولبطن حملتهم))))))
ياسر11سكنهم بمساكنهم يارب العالمين
يالطيفقصقصنا اغلب ارجل ام اربعة واربعين باقي راسها وذنبها الراس المخلوع وذنبها عبد الملك الحوثي متى ستطالهم مقصات شفرات التحالف الجاهزة والمسننة متى
Ymni mahbob***الله على الدواعش....
Ymni mahbobومن يتق الله يجعل له مخرجا .
Ymni mahbobمن احب محمد وال محمد صلوات الله عليهم ****
متابعاللهم عليك بهم وبمن دعمهم فانهم جميعا لا يعجزونك سبحانك. اللهم اكفناهم جميعا بماشئة اللهم اكفناهم جميعا بماشئة اللهم اكفناهم جميعا بماشئة
عدد التعليقات:13208
برق الحرم((((( مافي (((بنادقنا))) ....ولا وحدة_ كذوب .... لا ثور الدخان والجو اللتهب ..... تفرق ميادين الشجاعة والحروب .... فرق المعادن والجواهر والذهب)))))
زمن يخوفنبغا راس المخلوع وابنه احمد وعبدالملالي الحوثي جزمة الفرس الرخيص تكفون والله لو تمت تصفيتهم ان تزين احوال اليمن
داعس المطايااقضو على مطايا الفرس ندعو الله على من نوى بمكة المكرمة شراً ان يقضي الله عليه بشر عمله وان نبشر بنفوق عبدالملك الحوثي او المرقوع عفاش وليس ذالك على الله ببعيد
صريحضربة موفقة ولله الحمد سلمت الأيادي وإن شاء الله قريباً نسمع خبر هلاك عفاش والمجرم الحوثي رأس الأفعى الإيراني الصفوي الشيعي الحاقد
سنونوياليت الحوثي والمخلوع كانوا من بين القتلى كان الفرحة فرحتين
ابوخالدالشريفبسم الله الرحمن الرحيم الله اكبرالله اكبر الله اكبرومن النصرالالله سبحانه ونسأل الله المزيد من قتلاهم اللهم اقتلهم عدداواحصدهم ولاتبقي منهم احدابعزتك وجلالك ياقوي
عدد التعليقات:13208
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳خبر يثلج الصدور ، عندما نسمع عن نفوق المركوز و الحوثي اللوقي .
عدد التعليقات:13208
برق الحرم(((((((الله أكبر ........................الله أكبر .....................الله أكبر ))))))))))