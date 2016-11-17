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التحالف العربي يوجه ضربة موجعة للحوثيين و ميليشيا ” المخلوع ” باليمن

17 نوفمبر, 2016 , 21:48 م
التحالف العربي يوجه ضربة موجعة للحوثيين و ميليشيا ” المخلوع ” باليمن
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صحيفة المرصد:لقي نجل شقيقة زعيم ميليشيا “الحوثي”، مصرعه، مساء اليوم الخميس، في قصف لمقاتلات التحالف العربي على كهف بمحافظة صعدة اليمنية.

كما أسفر القصف عن مقتل 22 من قوات الحرس الجمهوري، الموالي للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، وفقًا لما نقلته قناة العربية الحدث.

جدير بالذكر أن نجل شقيقة عبدالملك الحوثي تولى منصب الإشراف العسكري على مديرية “باقم” التابعة لمحافظة صعدة.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    Ymni mahbob

    زينب او زنوبه اخبارك ....
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  2. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    Ymni mahbob

    اللهم دمر اهل الضلاله والخرابه فانهم ***
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  3. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    هذا خبر أسعد وأفرح المسلمين المؤمنين والمسلمات المؤمنات_فهؤلاء الحوثيين ومن معهم هم عصابات مجرمة دمرت اليمن_الله أكبر والحمدلله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين_وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  4. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    تبقى أسود السنة أسوداً .. وكلاب الروافض كلاباً

    إلى جهنم بإذن الله وبئس المصير ياروافض يامجرمين ياعملاء وخدم اليهود . ااخ تفوو
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  5. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الحمدلله نسمع كلام جميل بس مازالت***
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  6. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
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  7. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 22:54 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    ((((((( لقد تعودت الزنابيل والبغال .... ان مع كل (((مقذوف_مجوسي))) مجازر لكواسرنا وشموس ..... بلغت أهوالها جوف الكهوف_ الصخرية _المحصنة ))))))))
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  8. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    الحربي

    لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم اهلك الكفرة ومن عاونهم على المسلمين اخذ حقه بدق خشوم
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  9. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    زينب...رد على ت 14

    اللهم اهلك الخمينية ولقيهم مايكرهون. ...واكسرهم كما كسرت جدهم كسرى ؟ ؟
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  10. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    ياسر11

    يمني محبوب ماتعرف تأكل ***
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  11. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    ((((((((((((((( ثـــــــأر .....(((أم _ القرى))) ........ لم يأتي... بعد ))))))))))))
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  12. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    Ymni mahbob

    نحن نعلم وانتو تعلمون ان الله مع الحق ....
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  13. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    (((((( أخرة الرجم (((بنار المجوس))) ..................شهب تصب فوق رؤوس خونة دينهم ودمهم و مركعين أمهم... لحمير يهود تبا لهم ولبطن حملتهم))))))
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  14. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    ياسر11

    سكنهم بمساكنهم يارب العالمين
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  15. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    يالطيف

    قصقصنا اغلب ارجل ام اربعة واربعين باقي راسها وذنبها الراس المخلوع وذنبها عبد الملك الحوثي متى ستطالهم مقصات شفرات التحالف الجاهزة والمسننة متى
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  16. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    Ymni mahbob

    ***الله على الدواعش....
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  17. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    شكلها صبحت عليهم ***
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  18. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    Ymni mahbob

    ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
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  19. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    Ymni mahbob

    من احب محمد وال محمد صلوات الله عليهم ****
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  20. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    متابع

    اللهم عليك بهم وبمن دعمهم فانهم جميعا لا يعجزونك سبحانك. اللهم اكفناهم جميعا بماشئة اللهم اكفناهم جميعا بماشئة اللهم اكفناهم جميعا بماشئة
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  21. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    ((((( مافي (((بنادقنا))) ....ولا وحدة_ كذوب .... لا ثور الدخان والجو اللتهب ..... تفرق ميادين الشجاعة والحروب .... فرق المعادن والجواهر والذهب)))))
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  22. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    زمن يخوف

    نبغا راس المخلوع وابنه احمد وعبدالملالي الحوثي جزمة الفرس الرخيص تكفون والله لو تمت تصفيتهم ان تزين احوال اليمن
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  23. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    داعس المطايا

    اقضو على مطايا الفرس ندعو الله على من نوى بمكة المكرمة شراً ان يقضي الله عليه بشر عمله وان نبشر بنفوق عبدالملك الحوثي او المرقوع عفاش وليس ذالك على الله ببعيد
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  24. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    صريح

    ضربة موفقة ولله الحمد سلمت الأيادي وإن شاء الله قريباً نسمع خبر هلاك عفاش والمجرم الحوثي رأس الأفعى الإيراني الصفوي الشيعي الحاقد
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  25. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    سنونو

    ياليت الحوثي والمخلوع كانوا من بين القتلى كان الفرحة فرحتين
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  26. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    ابوخالدالشريف

    بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبرالله اكبر الله اكبرومن النصرالالله سبحانه ونسأل الله المزيد من قتلاهم اللهم اقتلهم عدداواحصدهم ولاتبقي منهم احدابعزتك وجلالك ياقوي
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  27. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4
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  28. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    خبر يثلج الصدور ، عندما نسمع عن نفوق المركوز و الحوثي اللوقي .
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  29. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:13208

    برق الحرم

    (((((((الله أكبر ........................الله أكبر .....................الله أكبر ))))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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