تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الدعم السكني.. المطلقة والأرملة أول المستفيدين

صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة فيما يخص التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على بعض المواد الخاصة بقانون الدعم السكني، والمواد التي تم تعديلها، هي “الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والتاسعة عشرة”، وذلك طبقًا لموقع “سبق” الإخباري.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات تضمنت حذف معيارين من معايير تخصيص الدعم السكني المذكورة في المادة الثانية عشرة من التنظيم وهي معيار (اختيار المتقدم) ، ومعيار (وفرة المنتج السكني).
وأوضحت المصادر أنه تم إضافة عبارة لعجز الفقرة (ب) من المادة السادسة الخاصة بشروط تقديم طلب الحصول على الدعم حيث تنص العبارة على (أو من يعد في حكم الأسرة) وهي المادة التي كانت تنص على : “ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (٢٥) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الإخوة مجتمعين”.
وتضمنت التعديلات الجديدة، إمكانية استفادة حالات اجتماعية لم تكن من المستفيدين، وهي المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد.
وقرر مجلس الوزراء إلغاء نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد والتي كانت محددة بـ “٢٥%” من دخله الشهري، كما أسقطت التعديلات الجديدة مسمى “قرض سكني” و “قرض وأرض سكنيين معاً” وإضافة تعريفين جديدين، الأول “تمويل” والثاني “ائتمان” لتعريف الدعم السكني.
تعليقات ( 72 )
سلمانوزارة الأسكان كل مشاريعها على الورق، ولم تنتج شيء على أرض الواقع، فعلاً إن كان السكن هو عبارة عن فكرة، فالوزارة صادقة كل يوم وهي بفكرة جديدة ولم تنفذ من أفكارها شيء، سوينا وعملنا وفعلنا والنتيجة صفر.
ياليل ابو لمهقلت لكم حلم ابليس بالجنه وزاره الإسكات اعتقد لها شراكه مع الترفيه ويتونسون ولو تلغى هذي الوزاره أبرك خسارة رواتب واموال وآخر شي طلع الفكر ومازالت مرحلة الفكر قيد التطوير الى ان تطّلع لنا مرحلة جديده!!
عسير الهولالله يسقي ايامك يضويحي .كانت ايام حلوه
عسير الهولقوقل انت صح ميه في الميه
عسير الهولمتى الحلقه الاخيره متشوق لها كثير ..وصلنا الحلقه 50000 .اتوقع الحلقه الاخيره يموت المقترض ...راح تكون حزينه .حسبنا الله على المخرج والمنتج والكاتب ....
قوقلالاسكان ماخذه الضوء الاخضر لاتتعبو انفسكم
ناصر بن محمدالقرار يعتبر جيد ومتتاز وين التطبيق وزيادة المستفدين من مسلسل لمسلسل الله يعين
قوقللا تلوموا الاسكان وين المسؤل عن الرعيه
ناصر بن محمدالخير واجد لكن ما من دبره صدق ابن الملك خالد الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
الوزيرشفتوالشيبان اللي يجلسون في الضلال كل صباح وكل عصر او كلوه كلام حنا سوينا او حنا بنسوي او مدري ويش ترى الاسكان لتسكين يعني تخدير وليست لِتٌسكن المواطن بالله هذا كلام حنا شفنا شي ولا طقطه
سلطانحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
الله أكبرالله ينزع سلطة الاسكان منكم ويوليها لأناس عندها ذمة وضمير وتعرف كيف تتصرف.. اللهم آميييين في هاذة الليلة الجمعة المباركة
عكاش ابوعجرهكأننا والماء من حولنا قوم جلوس وحولهم ماء. هههههه يعني تغيير الاسماء بيحل مشكلة السكن. الحلقة ٤٩٥٢ من مسلسل الاسكان. ايها المواطن زيد الصبر عندك زيد
عسير الهول***ونحن ننتظر ..حسبنا الله ونعم الوكيل *** نعطيكم*** .الله المستعان
خلك بعيد حبك يزيد 😊اي نعم صحيح بس ما راح نشوف شيء ههه.
يا كثر الكلامويا قل الأفعال لديكم يا وزارة الإسكان
ابو شلششكرا لملاك العمارات والشقق على توفير السكن للمواطن والا كان حنا وين نروح
هناك فرقولازالت وزارة الاسكان تتعمد المماطلة وإطالة أزمة سكن بشكل فج ومكشوف أمام الملا، وهي بذلك تطبق رؤية (2030) التي تتضمن أن يتكفل المواطن وليس الحكومة بتوفير السكن لنفسه.. دور الوزارة إنقاذ تجار العقار.
ابوعدنانماشاءالله ياوزارة الاسكان****
عدد التعليقات:15411
قلم الحقيقهأقلها تجد نفسها في هذا السكن المتواضع حرة طليقة** واحد سجان والآخر جلاد. من دوامها لمسكنها تطبخ لنفسها وتغسل لنفسها حمامة طيبة مسالمة في حالها.اقتراح طيب.
زائرهههههه ما زال الوضع قائم على ماهو ليه
أبو فلانسأصبر حتي يقول الصبر إني مللت من الصبر ياوزارة الإسكان ملييييييييينا انتظار حرام عليكم نركض ورى سراب عنوانه أرض وقرض وقرض معجل واسكان ميسر وووو الخ... وبعدين 😭😭😭😭😭
كلمة حقنبغي قرض زي اللي اخذوا قبنا اما تمويل وبنك ما نبغي كفايه اللقروض والفوائد المركبه والاسهم اللي انضحك علينا فيها شعب طفران منين يسدد اويجيب فلوس صدق المثل ممطوريين ويحسبون الناس كلهم ممطوريين
عدد التعليقات:15411
قلم الحقيقهأقترح أن تقدم لكل فتاة سعودية ***من قبل زوجها أو أهلها أو أرملة او مطلقة من الذين جار عليهم زمانهم في بلادنا وحدة من هذه الوحدات للسكن بها بدلآ من *****
مرحباهو فيه شيء علي أرض الواقع لا تعمير والا بناء خليهم يضيفون الناس كلهم اصلا فيه شيء جديد تروح تسئل يقال لك مافيه مبالغ مالية علشان يبدا المقولون البناء
ابو شلشالايجار ارحم واوفر من البنوك والقرض المعجل والميسر والمسهل الله لا يورط مسلم في قرض بنكي
وشك وشكخخخخخ حتى الارامل والمطلقات ماحد بيستفيد
لفته إنسانيةفعلاً المطلقات والارامل هؤلاء اهم فئه و لابد ان يٌنظر في اوضاعهن واحتياجاتهن,لان بعض الاهالي للاسف يتضايقون من بناتهم المطلقات والارامل ويعتبرونهن عبء عليهم, والسكن والمصروف سيحقق لهن الاستقرار والامان.
عدد التعليقات:15411
قلم الحقيقهمؤكد أن صاحب كل علبة كبريت أو مايطلق عليها بمساكن لأوادم سيلتزم الصمت المطبق مع عائلته حتى لاينتقل حديثه بالتالي الى جاره القاطن بجواره ويعرف مايدور مع عائلته.خصوصآ في فصل الشتاء والمكيفات مغلقة هههه.
سيرايفواهههههههه شيء واحد ابغاه ترى ماعندكم احد نصيحه ياوزارة الاسكات لا عاد تطلعين قرارات اسكتوا مادام الناس غاسلة يدها منكم عارفين والله انكم تداومون زينا وتوقعون عارفين هذا الشيء وهذا رزقكم الله يرزكم
خليفتعليق مخالف
بوفيصلعندي حل صرفو لنا بورتبلات بوكفرات وعطونا كهرباء وخلاص ونفتك من الاجار
محمدههههههههههههه كل يوم ههههه اعلان انتظرو مليون سنة هههه
مرحباكل يوم نسمع تصريحات منهم ولم نري فعل على الأرض شكله ***
ولع الملعبتعليق مخالف
مرحبانفسي تقول وزارة الاسكان عملا بنينا عدد كذا وكذا اللي خلينا نفقد الأمل سوف نعمل ويعني ماهم معمرين لأحد
زائرتعليق مخالف
ابوالفيصلا*** اقول انجزو اخلصو
غير مستفيداو لايوجد لها عائل وتخطت الخمسين يجب الا تكون فوضى وواسطات كم يحصل ونرى
البركااااانياخوفي لا يكون البيت من فلين
زائرابوياسرررررررررررر2222222222222سكن ما فيه بح لا تعبو نفوسكم مدام سوه تمويل معناته روح البنك ويشلحك الي وراك والي قدامك ويعطيك شقه مقربعه تسدد فيها لمن تموت وبعدين يسحبها البنك ويبيعها خلك علي الايجار ارحم منهم عليكم بالمقاطعه
العسيريالمملكة العربية السعودية
غير مستفيديجب التقيد بالمطلقة من معها اطفال ويحق لها تأجيرها والارملة ايضا اما مطلقة وابوها شبعان ولا مدرسة ولاراعية مشغل يجب الانتباه لهذه النقطة وتكليف الهيئة بها
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
عدد التعليقات:15411
قلم الحقيقهعلى وسع أراضي بلادنا هذه الآن مساكن أم علب كبريت. وفوق هذا كله شروطكم لها أول ولالها آخر. وآخر هذا كله لم يعطى أو يستلم أحد منكم لامطلقة ولاأرملة ولا حي أو مرحوم.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
مهاوياي والله اكثر فئه المفروض ينظرون لها لأن البعض منهم مهمشين من الأهل
وسط المجتمعاقترح شهر تصريحات عن المنتجات والاليات ... وشهر تصريحات عن ارتفاع اسعار الايجارات
وسط المجتمعاقترح شهر تصريحات عن المنتجات والاليات ... وشهر تصريحات عن ارتفاع اسعار الايجارات
عدد التعليقات:15411
قلم الحقيقهعلى وسع أراضي بلادنا هذه الآن مساكن أم علب كبريت. وفوق هذا كله شروطكم لها أول ولالها آخر. وآخر هذا كله لم يعطى أو يستلم أحد منكم لامطلقة ولاأرملة ولا حي أو مرحوم.
المملكه العربيه الصليبييهتعليق مخالف
وسط المجتمعدرينا مافيه شي الا ان يشاء الله ^^ شوفو حل لارتفاع الايجارات التصريحات وجهوها على ارتفاع اسعار الايجارات
مافهمت شيهههههههه
يالطيفالاسكان خلاص مزاعلكم هذا البرنامج اقدر اقوله بخلي عندي عزة نفس شوي جدانتم متستحون كل شوي ناطين بقرار عيب والله عيب استحو وصلنا لاخر حد قمت اكرة اي اعلان فيه كلمة سكن لونه دينصور مفقود لقيناة من زمان
الجنوووووووووووووبيقرقرقرقرقرقرقرقرقر .... صديق مافيه ***
زمن عجيبيعني الأجنبيه بعد ماتاخذ الجنسيه وتطلب الطلاق كالعاده راح تأخذ بيت وابن البلد الي محتاج وعنده عيال وساكن بالاجار ينتظر وهي تجيب اَهلها ويستوطنون هنا بيت وراتب وياكثرهم مادري وين رايحين حنا
بالصميمالمفروض المراة يٌوفر لها السكن الآمن ويٌسهل لها توفير السكن والمصروف الشهري لانها ضعيفة وتحتاج لحماية وخاصة المطلقات والارامل .
متابع اخبار السكن سابقاشوفو حل لارتفاع سعر الايجارات المبالغ فيها اما التصريحات ..........
ارز 👊 نجدمع اخذ الحيطة والحذر قبل اخذ قرض وقراءة تفاصيله وفقراته عدة ايام اقصد البنوك والشركات حتى تعرف ويتبين لك الشروط بطريقتك انت وليس بطريقة العروض ومن الافضل لاتاخذ ..هذا رأي ..والله أعلم
ساميالصندوق العقاري سنه ونص واقف ليه ؟؟؟ اعادة هيكله سنه كامله