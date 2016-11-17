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تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الدعم السكني.. المطلقة والأرملة أول المستفيدين

17 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الدعم السكني.. المطلقة والأرملة أول المستفيدين
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صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة فيما يخص التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على بعض المواد الخاصة بقانون الدعم السكني، والمواد التي تم تعديلها، هي “الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والتاسعة عشرة”، وذلك طبقًا لموقع “سبق” الإخباري.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات تضمنت حذف معيارين من معايير تخصيص الدعم السكني المذكورة في المادة الثانية عشرة من التنظيم وهي معيار (اختيار المتقدم) ، ومعيار (وفرة المنتج السكني).

وأوضحت المصادر أنه تم إضافة عبارة لعجز الفقرة (ب) من المادة السادسة الخاصة بشروط تقديم طلب الحصول على الدعم حيث تنص العبارة على (أو من يعد في حكم الأسرة) وهي المادة التي كانت تنص على : “ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (٢٥) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الإخوة مجتمعين”.

وتضمنت التعديلات الجديدة، إمكانية استفادة حالات اجتماعية لم تكن من المستفيدين، وهي المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد.

وقرر مجلس الوزراء إلغاء نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد والتي كانت محددة بـ “٢٥%” من دخله الشهري، كما أسقطت التعديلات الجديدة مسمى “قرض سكني” و “قرض وأرض سكنيين معاً” وإضافة تعريفين جديدين، الأول “تمويل” والثاني “ائتمان” لتعريف الدعم السكني.



تعليقات ( 72 )

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  1. 72
    18 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    سلمان

    وزارة الأسكان كل مشاريعها على الورق، ولم تنتج شيء على أرض الواقع، فعلاً إن كان السكن هو عبارة عن فكرة، فالوزارة صادقة كل يوم وهي بفكرة جديدة ولم تنفذ من أفكارها شيء، سوينا وعملنا وفعلنا والنتيجة صفر.
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  2. 71
    18 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    ياليل ابو لمه

    قلت لكم حلم ابليس بالجنه وزاره الإسكات اعتقد لها شراكه مع الترفيه ويتونسون ولو تلغى هذي الوزاره أبرك خسارة رواتب واموال وآخر شي طلع الفكر ومازالت مرحلة الفكر قيد التطوير الى ان تطّلع لنا مرحلة جديده!!
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  3. 70
    18 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    عسير الهول

    الله يسقي ايامك يضويحي .كانت ايام حلوه
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  4. 69
    18 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    عسير الهول

    قوقل انت صح ميه في الميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 68
    18 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    عسير الهول

    متى الحلقه الاخيره متشوق لها كثير ..وصلنا الحلقه 50000 .اتوقع الحلقه الاخيره يموت المقترض ...راح تكون حزينه .حسبنا الله على المخرج والمنتج والكاتب ....
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  6. 67
    18 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    قوقل

    الاسكان ماخذه الضوء الاخضر لاتتعبو انفسكم
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  7. 66
    18 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    ناصر بن محمد

    القرار يعتبر جيد ومتتاز وين التطبيق وزيادة المستفدين من مسلسل لمسلسل الله يعين
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  8. 65
    18 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    قوقل

    لا تلوموا الاسكان وين المسؤل عن الرعيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  9. 64
    18 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    ناصر بن محمد

    الخير واجد لكن ما من دبره صدق ابن الملك خالد الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
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  10. 63
    18 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    الوزير

    شفتوالشيبان اللي يجلسون في الضلال كل صباح وكل عصر او كلوه كلام حنا سوينا او حنا بنسوي او مدري ويش ترى الاسكان لتسكين يعني تخدير وليست لِتٌسكن المواطن بالله هذا كلام حنا شفنا شي ولا طقطه
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  11. 62
    18 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    سلطان

    حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 61
    18 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    الله أكبر

    الله ينزع سلطة الاسكان منكم ويوليها لأناس عندها ذمة وضمير وتعرف كيف تتصرف.. اللهم آميييين في هاذة الليلة الجمعة المباركة
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  13. 60
    18 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    عكاش ابوعجره

    كأننا والماء من حولنا قوم جلوس وحولهم ماء. هههههه يعني تغيير الاسماء بيحل مشكلة السكن. الحلقة ٤٩٥٢ من مسلسل الاسكان. ايها المواطن زيد الصبر عندك زيد
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  14. 59
    18 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    عسير الهول

    ***ونحن ننتظر ..حسبنا الله ونعم الوكيل *** نعطيكم*** .الله المستعان
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  15. 58
    18 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 57
    18 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اي نعم صحيح بس ما راح نشوف شيء ههه.
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  17. 56
    18 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    يا كثر الكلام

    ويا قل الأفعال لديكم يا وزارة الإسكان
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  18. 55
    18 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    ابو شلش

    شكرا لملاك العمارات والشقق على توفير السكن للمواطن والا كان حنا وين نروح
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  19. 54
    18 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    هناك فرق

    ولازالت وزارة الاسكان تتعمد المماطلة وإطالة أزمة سكن بشكل فج ومكشوف أمام الملا، وهي بذلك تطبق رؤية (2030) التي تتضمن أن يتكفل المواطن وليس الحكومة بتوفير السكن لنفسه.. دور الوزارة إنقاذ تجار العقار.
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  20. 53
    17 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    ابوعدنان

    ماشاءالله ياوزارة الاسكان****
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  21. 52
    17 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    تعليق مخالف
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  22. 51
    17 نوفمبر, 2016 , 23:53 م
    عدد التعليقات:15411

    قلم الحقيقه

    أقلها تجد نفسها في هذا السكن المتواضع حرة طليقة** واحد سجان والآخر جلاد. من دوامها لمسكنها تطبخ لنفسها وتغسل لنفسها حمامة طيبة مسالمة في حالها.اقتراح طيب.
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  23. 50
    17 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    مافيه غير هالموضوع
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  24. 49
    17 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    زائر

    هههههه ما زال الوضع قائم على ماهو ليه
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  25. 48
    17 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    سبحان الله . الحمدلله . لااله الاالله . الله اكبر . لاحول ولاقوة الابالله
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  26. 47
    17 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    لا نريد قرض ولا أرض نريد بالعربي الفصيح سكنننننننن ملينا
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  27. 46
    17 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    أبو فلان

    سأصبر حتي يقول الصبر إني مللت من الصبر ياوزارة الإسكان ملييييييييينا انتظار حرام عليكم نركض ورى سراب عنوانه أرض وقرض وقرض معجل واسكان ميسر وووو الخ... وبعدين 😭😭😭😭😭
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  28. 45
    17 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    كلمة حق

    نبغي قرض زي اللي اخذوا قبنا اما تمويل وبنك ما نبغي كفايه اللقروض والفوائد المركبه والاسهم اللي انضحك علينا فيها شعب طفران منين يسدد اويجيب فلوس صدق المثل ممطوريين ويحسبون الناس كلهم ممطوريين
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  29. 44
    17 نوفمبر, 2016 , 23:43 م
    عدد التعليقات:15411

    قلم الحقيقه

    أقترح أن تقدم لكل فتاة سعودية ***من قبل زوجها أو أهلها أو أرملة او مطلقة من الذين جار عليهم زمانهم في بلادنا وحدة من هذه الوحدات للسكن بها بدلآ من *****
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  30. 43
    17 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    الاجنبية طليقة المواطن او ارملة المواطن تحصل سكن او شقه مكيفه تستر نفسها وعيالها فيها وتجيب كل ربعها وجماعتها وقرايبها يسمرون معها
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  31. 42
    17 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    مرحبا

    هو فيه شيء علي أرض الواقع لا تعمير والا بناء خليهم يضيفون الناس كلهم اصلا فيه شيء جديد تروح تسئل يقال لك مافيه مبالغ مالية علشان يبدا المقولون البناء
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  32. 41
    17 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    هل لديكم أقوالٌ أخرى ؟؟؟ ياناس والله ملينا وقرفنا واُحبطنا ويئسنا ... بلاه السكن المعثور ... الله يرحم والديكم مانبييييييييييييييييييييييييييييييييييه .. وعند الله يجتمع الخصوم
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  33. 40
    17 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    ابو شلش

    الايجار ارحم واوفر من البنوك والقرض المعجل والميسر والمسهل الله لا يورط مسلم في قرض بنكي
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  34. 39
    17 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    وشك وشك

    خخخخخ حتى الارامل والمطلقات ماحد بيستفيد
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  35. 38
    17 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    لفته إنسانية

    فعلاً المطلقات والارامل هؤلاء اهم فئه و لابد ان يٌنظر في اوضاعهن واحتياجاتهن,لان بعض الاهالي للاسف يتضايقون من بناتهم المطلقات والارامل ويعتبرونهن عبء عليهم, والسكن والمصروف سيحقق لهن الاستقرار والامان.
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  36. 37
    17 نوفمبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:15411

    قلم الحقيقه

    مؤكد أن صاحب كل علبة كبريت أو مايطلق عليها بمساكن لأوادم سيلتزم الصمت المطبق مع عائلته حتى لاينتقل حديثه بالتالي الى جاره القاطن بجواره ويعرف مايدور مع عائلته.خصوصآ في فصل الشتاء والمكيفات مغلقة هههه.
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  37. 36
    17 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    سيرايفوا

    هههههههه شيء واحد ابغاه ترى ماعندكم احد نصيحه ياوزارة الاسكات لا عاد تطلعين قرارات اسكتوا مادام الناس غاسلة يدها منكم عارفين والله انكم تداومون زينا وتوقعون عارفين هذا الشيء وهذا رزقكم الله يرزكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 35
    17 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    خليف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 34
    17 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    بوفيصل

    عندي حل صرفو لنا بورتبلات بوكفرات وعطونا كهرباء وخلاص ونفتك من الاجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 33
    17 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    محمد

    ههههههههههههه كل يوم ههههه اعلان انتظرو مليون سنة هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 32
    17 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    مرحبا

    كل يوم نسمع تصريحات منهم ولم نري فعل على الأرض شكله ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 31
    17 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    ولع الملعب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 30
    17 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    يا وزارة الاسكان كفايه تصريحات وقوانين ****** وفقكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    مرحبا

    نفسي تقول وزارة الاسكان عملا بنينا عدد كذا وكذا اللي خلينا نفقد الأمل سوف نعمل ويعني ماهم معمرين لأحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    ابوالفيصلا

    *** اقول انجزو اخلصو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    غير مستفيد

    او لايوجد لها عائل وتخطت الخمسين يجب الا تكون فوضى وواسطات كم يحصل ونرى
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    البركااااان

    ياخوفي لا يكون البيت من فلين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    زائرابوياسرررررررررررر2222222222222

    سكن ما فيه بح لا تعبو نفوسكم مدام سوه تمويل معناته روح البنك ويشلحك الي وراك والي قدامك ويعطيك شقه مقربعه تسدد فيها لمن تموت وبعدين يسحبها البنك ويبيعها خلك علي الايجار ارحم منهم عليكم بالمقاطعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  51. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    الحمدلله الذي يرزقني الحمدلله الذي لااله الاهو
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    العسيري

    المملكة العربية السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    غير مستفيد

    يجب التقيد بالمطلقة من معها اطفال ويحق لها تأجيرها والارملة ايضا اما مطلقة وابوها شبعان ولا مدرسة ولاراعية مشغل يجب الانتباه لهذه النقطة وتكليف الهيئة بها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    انالله وانا اليه راجعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    وزارة الاسكان مثل***ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:15411

    قلم الحقيقه

    على وسع أراضي بلادنا هذه الآن مساكن أم علب كبريت. وفوق هذا كله شروطكم لها أول ولالها آخر. وآخر هذا كله لم يعطى أو يستلم أحد منكم لامطلقة ولاأرملة ولا حي أو مرحوم.
    لا يعجبني(4) اعجبني(14)
  58. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    مهاوي

    اي والله اكثر فئه المفروض ينظرون لها لأن البعض منهم مهمشين من الأهل
    لا يعجبني(4) اعجبني(12)
  60. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    وسط المجتمع

    اقترح شهر تصريحات عن المنتجات والاليات ... وشهر تصريحات عن ارتفاع اسعار الايجارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    وسط المجتمع

    اقترح شهر تصريحات عن المنتجات والاليات ... وشهر تصريحات عن ارتفاع اسعار الايجارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:15411

    قلم الحقيقه

    على وسع أراضي بلادنا هذه الآن مساكن أم علب كبريت. وفوق هذا كله شروطكم لها أول ولالها آخر. وآخر هذا كله لم يعطى أو يستلم أحد منكم لامطلقة ولاأرملة ولا حي أو مرحوم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  63. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    المملكه العربيه الصليبييه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    وسط المجتمع

    درينا مافيه شي الا ان يشاء الله ^^ شوفو حل لارتفاع الايجارات التصريحات وجهوها على ارتفاع اسعار الايجارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    مافهمت شي

    هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    يالطيف

    الاسكان خلاص مزاعلكم هذا البرنامج اقدر اقوله بخلي عندي عزة نفس شوي جدانتم متستحون كل شوي ناطين بقرار عيب والله عيب استحو وصلنا لاخر حد قمت اكرة اي اعلان فيه كلمة سكن لونه دينصور مفقود لقيناة من زمان
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  67. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    الجنوووووووووووووبي

    قرقرقرقرقرقرقرقرقر .... صديق مافيه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    زمن عجيب

    يعني الأجنبيه بعد ماتاخذ الجنسيه وتطلب الطلاق كالعاده راح تأخذ بيت وابن البلد الي محتاج وعنده عيال وساكن بالاجار ينتظر وهي تجيب اَهلها ويستوطنون هنا بيت وراتب وياكثرهم مادري وين رايحين حنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  69. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    بالصميم

    المفروض المراة يٌوفر لها السكن الآمن ويٌسهل لها توفير السكن والمصروف الشهري لانها ضعيفة وتحتاج لحماية وخاصة المطلقات والارامل .
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  70. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    متابع اخبار السكن سابقا

    شوفو حل لارتفاع سعر الايجارات المبالغ فيها اما التصريحات ..........
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  71. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    ارز 👊 نجد

    مع اخذ الحيطة والحذر قبل اخذ قرض وقراءة تفاصيله وفقراته عدة ايام اقصد البنوك والشركات حتى تعرف ويتبين لك الشروط بطريقتك انت وليس بطريقة العروض ومن الافضل لاتاخذ ..هذا رأي ..والله أعلم
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  72. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    سامي

    الصندوق العقاري سنه ونص واقف ليه ؟؟؟ اعادة هيكله سنه كامله
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