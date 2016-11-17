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شاهد .. فيديو مؤثر لحظة إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد الغارات الروسية على حلب

17 نوفمبر, 2016 , 23:55 م
شاهد .. فيديو مؤثر لحظة إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد الغارات الروسية على حلب
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر لحظة إنقاذ طفل سوري من تحت الأنقاض في حي المعادي بحلب.

وفي الفيديو يظهر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بعدما أنهال عليه الركام جراء الغارات الجوية والبراميل المتفجرة التي قصفت بها مناطق شرق حلب لليوم الثالث على التوالي.

وقد ارتكب بشار الأسد  والنظام الروسي  جرائم  حرب في حق المدنيين   العزل بقتلهم مئات الآلاف من السوريين  وذلك لمجرد ان يبقى بشار رئيسا  لسوريا .

ولم يسبق لنظام أن قام بالاستعانة بدولة أخرى تختلف معه في الدم والعقيدة لقتل أبناء شعبه سوى بشار الأسد، فبحسب تقارير وإحصائيات فإن قتلى النظام السوري تجاوز 300ألف قتيل منذ اندلاع الثورة السورية ضمن ثورات ما عرفت بالربيع العربي.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    عبد

    هذه افعال داعش وجبهة النصرة النجسة واخواتها قاتلهم الله
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  2. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    الحربي

    سورياالبوابه الاخطرلاسرائيل لاجل كذئ متمسكين الغرب بكرسي العميل حامي اليهود وساكتين عن مجازره قاتلهم الله وجعلهم في نارجهنم
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  3. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    حامد

    هذي احد بطوﻻت ا*** ..اﻻ*** الله على الظالمين ومن ايدهم ا**** وغيره ممن ﻻيعلمهم اﻻ الله هوحسبناونعم الوكيل
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  4. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    عبدالله

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  5. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    الله اكبر حسبنا الله ونعم الوكيل
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