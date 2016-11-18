بالفيديو و الصور .. إحباط تهريب أحذية محشوة بـ ” كبتاجون “

صحيفة المرصد:أحبط رجال الجمارك بميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها 257 ألف حبة عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية أحذية نسائية.
وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، عبد الله الفلاي، أنه قَدِمت للجمرك إرسالية أحذية نسائية بعدد 346 كرتون، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنية ومصنعية.
وأضاف الفلاي أنه تم حشو تجاويف الأحذية من الأسفل بكمية الحبوب وورق الألمنيوم وإعادتها للشكل الطبيعي، إلا أن نباهة ودقة ملاحظة المراقب الجمركي حالت دون دخولها، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
تعليقات ( 13 )
كيف تحمي بلدكبرنامج علمي عباره عن سوال وجواب كيف تحمي بلدك بالوسائل العلميه ادعيه حفظ مكان دينيا عقليا بالحكمه باي طريقه من جميع الاشياء من حروب ومشاكل داخليه او خارجيه او استهداف ومعرفه عدوك ومعرفه النفاق وعظ
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خبيركل يوم تدخل اضعاف هالكميه ولا تضبط الا ببلاغ من احد غير كذا ما يمسكوهم اغلب ضبطياتهم عن طريق اخباريه وبلاغ من شخص ، هاذا غير اللي يجي من الجو بالطيارات ولا احد يقدر يمسكها حتى لو علمو عنها ما يقدرون
خروش من زوجتيبصراحة يشكر الموظف على انتباهه وأداء عمله بإخلاص ومثل هذا يستحق مكافأه مالية وشهادة شكر وتقدير ويرقى رتبة أعلى ويعطى اجازه لمدة شهرين على مجهوده واليقضه في اداء عمله .
خريشهحسبي الله ونعم الوكيل اسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه
عدد التعليقات:5951
بسمهصح تعليق 1))) باين بضاعة ابو 🐶😂😂 بس مااايمشي الله يوفق رجال الجمارك ،
خريشهابغى افهم كيف تم الكشف بهذه الطريقة
💎🎀سُندُسعُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية .....| إن الله لايصلح عمل المفسدين.
ابوسالمهذا ماهو شغل عصابات فقط هذا شغل دولة المجوس ومن يواليها ونطالب بتطبيق حدالحرابه على المروج ومعاملته معاملة المهرب والا نبي نغرق
زكيعجلو بالحكم وطيرو روسهم لا بارك الله فيهم
زائراش الفرق بينهم وبين راعي الدجاج كلها تدمير للصحة
ابو خالد الحربيالله يقويكم وجزاكم الله خير الجزاء في الدينا والأخرة 000 00
لابوك ياالاصلي