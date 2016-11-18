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بالفيديو و الصور .. إحباط تهريب أحذية محشوة بـ ” كبتاجون “

18 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص
بالفيديو و الصور .. إحباط تهريب أحذية محشوة بـ ” كبتاجون “
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صحيفة المرصد:أحبط رجال الجمارك بميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها 257 ألف حبة عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية أحذية نسائية.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، عبد الله الفلاي، أنه قَدِمت للجمرك إرسالية أحذية نسائية بعدد 346 كرتون، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنية ومصنعية.

وأضاف الفلاي أنه تم حشو تجاويف الأحذية من الأسفل بكمية الحبوب وورق الألمنيوم وإعادتها للشكل الطبيعي، إلا أن نباهة ودقة ملاحظة المراقب الجمركي حالت دون دخولها، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    كيف تحمي بلدك

    برنامج علمي عباره عن سوال وجواب كيف تحمي بلدك بالوسائل العلميه ادعيه حفظ مكان دينيا عقليا بالحكمه باي طريقه من جميع الاشياء من حروب ومشاكل داخليه او خارجيه او استهداف ومعرفه عدوك ومعرفه النفاق وعظ
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  2. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    ل

    تقلع ونت ماسك خط الرياض تبوك مع اغنيه سريه ليل الهوى
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  3. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    خبير

    كل يوم تدخل اضعاف هالكميه ولا تضبط الا ببلاغ من احد غير كذا ما يمسكوهم اغلب ضبطياتهم عن طريق اخباريه وبلاغ من شخص ، هاذا غير اللي يجي من الجو بالطيارات ولا احد يقدر يمسكها حتى لو علمو عنها ما يقدرون
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  4. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    خروش من زوجتي

    بصراحة يشكر الموظف على انتباهه وأداء عمله بإخلاص ومثل هذا يستحق مكافأه مالية وشهادة شكر وتقدير ويرقى رتبة أعلى ويعطى اجازه لمدة شهرين على مجهوده واليقضه في اداء عمله .
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  5. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    خريشه

    حسبي الله ونعم الوكيل اسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه
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  6. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص
    عدد التعليقات:5951

    بسمه

    صح تعليق 1))) باين بضاعة ابو 🐶😂😂 بس مااايمشي الله يوفق رجال الجمارك ،
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  7. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    خريشه

    ابغى افهم كيف تم الكشف بهذه الطريقة
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  8. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    💎🎀سُندُس

    عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية .....| إن الله لايصلح عمل المفسدين.
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  9. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    ابوسالم

    هذا ماهو شغل عصابات فقط هذا شغل دولة المجوس ومن يواليها ونطالب بتطبيق حدالحرابه على المروج ومعاملته معاملة المهرب والا نبي نغرق
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  10. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    زكي

    عجلو بالحكم وطيرو روسهم لا بارك الله فيهم
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  11. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    زائر

    اش الفرق بينهم وبين راعي الدجاج كلها تدمير للصحة
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  12. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    ابو خالد الحربي

    الله يقويكم وجزاكم الله خير الجزاء في الدينا والأخرة 000 00
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  13. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    ل

    ابوك ياالاصلي
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