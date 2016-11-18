بالفيديو و الصور .. إحباط تهريب أحذية محشوة بـ ” كبتاجون “

صحيفة المرصد:أحبط رجال الجمارك بميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها 257 ألف حبة عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية أحذية نسائية.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، عبد الله الفلاي، أنه قَدِمت للجمرك إرسالية أحذية نسائية بعدد 346 كرتون، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنية ومصنعية.

وأضاف الفلاي أنه تم حشو تجاويف الأحذية من الأسفل بكمية الحبوب وورق الألمنيوم وإعادتها للشكل الطبيعي، إلا أن نباهة ودقة ملاحظة المراقب الجمركي حالت دون دخولها، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.