تقارير مخابراتية: مفاجأة خطيرة يجهزها زعيم كوريا الشمالية لـ”ترامب” في أول أيام حكمه

صحيفة المرصد- وكالات: نشر موقع “سي إن بي سي” الأمريكي، سيناريو الصدام بين ترامب وكيم، والذي يمكن أن يتسبب في حرب نووية، مما يضع شعارات ترامب حول أمريكا أولا على المحك، فقريبا يخشى العالم أن يوضع الرئيس الأمريكي المنتخب في اختبار صعب مع زعيم كوريا الشمالية، وساعتها يجب عليه أن يختار ما بين تنفيذ وعوده الانتخابية برفع الحماية عن حلفائه في آسيا، مثل كوريا الجنوبية واليابان وتركهم بمفرهم في مواجهة نووي كيم أو التصدي لكيم الذي طالما يختار التهديد لحل مشاكله الاقتصادية وابتزاز العالم.
الملف الساخن الذي ينتظر ترامب مع نووي كوريا الشمالية تدخل فيه إيران كطرف ثالث يعقد الأزمة بشكل كبير، خاصة إذا ما أقدم الرئيس المقبل على إلغاء الاتفاق النووي معها، حيث تؤكد التقارير أن التعاون بينها وبين نظام كوريا الشمالية في المجال النووي وصناعة الصواريخ كبير.
ويبدو أن زعيم كوريا الشمالية – وفقاً لمسؤولين عسكريين وأجهزة المخابرات الأمريكية – قد قرر إرسال رسالة مبكرة لترامب، حيث أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية قد تجري تجربة لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى عندما يدخل ترامب البيت الأبيض في يناير، وتعد تلك التجربة الصاروخية بمثابة تحذير، مفاده أن بيونج يانج لن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.
ويؤكد الخبراء أن كوريا الشمالية ستجري تجارب على صواريخ من نوع موسودان، أو صواريخBM-35، طويلة المدى والتي لديها القدرة على ضرب أهداف على بعد 3500 كيلومتر، وهو ما يكفي لتمكينه من استهداف أراضي الولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ.
وكان ترامب قد قال في تصريح سابق لوكالة “رويترز” خلال حملته الانتخابية إنه يعتزم الحديث مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، لمحاولة وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
ورفض ترمب الكشف عن تفاصيل خطته لعقد صفقة مع كوريا الشمالية، لكنه قال إن الاجتماع مع كيم سيكون تحولا هائلا في السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.
وأضاف ترمب عن زعيم كوريا الشمالية: “سأتحدث معه لا مشكلة لدي في الحديث معه”.
كما يرى ترامب أن مفتاح الحل مع الزعيم الكوري يأتي عن طريق الصين، التي يقول بأنه سيمارس الكثير من الضغوط عليها لكبح جماح كيم النووية، لأنه كما يقول: “إن أمريكا تملك قوة ضغط هائلة على الصين من الناحية الاقتصادية، والصين هي الداعم الدبلوماسي والسياسي الوحيد لكوريا الشمالية من القوى الكبرى”.
تعليقات ( 16 )
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. ابن الوطن
متعبشعار الروافض قتل الصحابة وطعن اعراض رسول الله وقتل المسلمين وعبادة القبور والاشجار والاوثان والاحجار وعبادة كل ما يمشي على الارض
سلمانخنبوقة ومعرفاته قاعد يتنقل من موضوع لموضوع يبث سمومه
ساميباقي على زواجى شهر نذاله وحركات حرب عالميه مانبغي بعد شهر العسل انتو احرار قبل لا
بنسبه للصينفنقول لترامب .الصين تعتبر دوله عظمى بشريا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا وكل شيء ولديها حلفاء غير روسيا ،، واضن والله اعلم بان ترام سيتقوقع مثل أوباما ولان يعمل شيء . كل كلامه دعايات في جولاته الانتخابية .
خريشهتراب قصدي ترامب دائم عصبي باين على وجهه
عدد التعليقات:3045
ابن الوطناللهم انصر الرئيس ترامب على الطغاه فروخ تورا بورا عملاء الخميني
عدد التعليقات:3045
ابن الوطناقول اركد و احترم عمك الرئيس ترامب
عدد التعليقات:5951
بسمهمصيييبه اذا اجتمع الاحمق الطائش والمغرور العنيد ...حنششربها فرااااوله 😁
نجم سهيلحيلهم بينهم وحنا وش دخلنا فيهم .. والله يكيفنا شرهم
منالاللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، آمين
هناك فرقاللهم يا قوي يا جبار بما فعلوا بالمسلمين أن تضرب الكافرين بالكافرين من النصارى واليهود والرافضة والبوذيين.. اللهم أجعلها بينهم نارا لا تنظفي وحرب لا تنتهي.. اللهم بك عليهم فأنهم لا يعجزونك .. أمين
صبحيالله يجعل حيلهم بينهم بين ويسلم اهل السنة والجماعة منهم.
ابو شنب فوق وتحتالله يجعلها بينهم وينجي المسلمين .