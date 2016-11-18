بالفيديو.. الفنانة علا غانم : ضبطت زوجي مع امرأة في السرير .. وهذا ما فعلته !

صحيفة المرصد:ادلت الفنانة المصرية علا غانم بتصريحات جريئة ومثيرة خلال استضافتها في برنامج «فحص شامل»، الذي تقدمه راغدة شلهوب، على قناة «الحياة».
وكشفت عن إصابتها بورم في بطنها منذ عامين، مؤكدة أنه بمجرد أن اكتشفته من خلال إجراء الفحوصات الطبية قامت باستئصاله على الفور، وأنها كانت عاجزة عن وصف مشاعرها بعد معرفتها بخبر إصابتها بالورم وفقاً لمجلة لها.
وأضافت أنها اعتادت منذ مدة كبيرة على إجراء فحوصات طبية دورية حتى تطمئن على صحتها .
كما تحدثت علا عن الخيانة مؤكدة إنه من الصعب جدًا أن تعيش المرأة في بيت واحد مع رجل وتخونه، أما الرجال فلا توج لديهم مشكلة.
وكررت علا غانم ما سبق أن قالته من قبل عن تجربتها الشخصية مع خيانة زوجها الثاني لها، حيث اعترفت إنها ضبطته يخونها مع امرأة لا تعرفها بغرفة النوم بشقة الزوجية، مشيرة إلى أنها انصرفت في هدوء قبل أن تحصل على الطلاق السريع باعتباره الحل الأمثل الذي يحفظ لها كرامتها.
تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:1
Saudiشي لايهم
أرزة 🌲 لبناناللهم استرنا فوق اﻷرض وتحت اﻷرض ويوم العرض
أرزة 🌲 لبنانللأسف كمان بنتا على خطى اﻷم ﻷنو دايما اﻷم قدوة لبناتا وحيعملو متل ما اﻷم بتعمل حتى لو تعلمن سنين عن اﻷدب والحشمة بالنهاية بيطبق الولد اللي بيشوفو إدامو
عدد التعليقات:5951
بسمهغريبه ما صوتيش وعملتي فضيحه بقلاقل ياست علا زي اي مصريه 😳
أرزة 🌲 لبنانالخيانة كانت من الطرفين أنتي مع الرجال وملابس فاضحة تحت مسمى التمثيل وبالمقابل زوجك مع النساء بس بدون تمثيل
اخو صيتهالله يهديهم ويصلح حال المسلمين
خالدونتي بتمثيلك وتحت مسمى التمثيل قاعدة بحضن الرجال بافلامك
دلالتعليق مخالف
محمدتعليق مخالف
وهابي سابقالطيور على اشكالها تقع .