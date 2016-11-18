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بالفيديو.. الفنانة علا غانم : ضبطت زوجي مع امرأة في السرير .. وهذا ما فعلته !

18 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص
بالفيديو.. الفنانة علا غانم : ضبطت زوجي مع امرأة في السرير .. وهذا ما فعلته !
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صحيفة المرصد:ادلت الفنانة المصرية علا غانم بتصريحات جريئة ومثيرة خلال استضافتها في برنامج «فحص شامل»، الذي تقدمه راغدة شلهوب، على قناة «الحياة».

وكشفت عن إصابتها بورم في بطنها منذ عامين، مؤكدة أنه بمجرد أن اكتشفته من خلال إجراء الفحوصات الطبية قامت باستئصاله على الفور، وأنها كانت عاجزة عن وصف مشاعرها بعد معرفتها بخبر إصابتها بالورم وفقاً لمجلة لها.

وأضافت أنها اعتادت منذ مدة كبيرة على إجراء فحوصات طبية دورية حتى تطمئن على صحتها .

كما تحدثت علا عن الخيانة مؤكدة إنه من الصعب جدًا أن تعيش المرأة في بيت واحد مع رجل وتخونه، أما الرجال فلا توج لديهم مشكلة.

وكررت علا غانم ما سبق أن قالته من قبل عن تجربتها الشخصية مع خيانة زوجها الثاني لها، حيث اعترفت إنها ضبطته يخونها مع امرأة لا تعرفها بغرفة النوم بشقة الزوجية، مشيرة إلى أنها انصرفت في هدوء قبل أن تحصل على الطلاق السريع باعتباره الحل الأمثل الذي يحفظ لها كرامتها.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص
    عدد التعليقات:1

    Saudi

    شي لايهم
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  2. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    طغو وافسدو وخربو وباعو انفسهم بالرخص عشان الفلوس هذا حصاد العلمانية واللي سوته بدول تسمى اسلاميه علمانية فساد وهذي اخرة حرية المرأة استغلال لانوثتها بابشع صورة
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  3. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله
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  4. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    اللهم استرنا فوق اﻷرض وتحت اﻷرض ويوم العرض
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  5. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    للأسف كمان بنتا على خطى اﻷم ﻷنو دايما اﻷم قدوة لبناتا وحيعملو متل ما اﻷم بتعمل حتى لو تعلمن سنين عن اﻷدب والحشمة بالنهاية بيطبق الولد اللي بيشوفو إدامو
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  6. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص
    عدد التعليقات:5951

    بسمه

    غريبه ما صوتيش وعملتي فضيحه بقلاقل ياست علا زي اي مصريه 😳
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  7. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    الخيانة كانت من الطرفين أنتي مع الرجال وملابس فاضحة تحت مسمى التمثيل وبالمقابل زوجك مع النساء بس بدون تمثيل
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  8. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    اخو صيته

    الله يهديهم ويصلح حال المسلمين
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  9. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    خالد

    ونتي بتمثيلك وتحت مسمى التمثيل قاعدة بحضن الرجال بافلامك
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  10. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    دلال

    تعليق مخالف
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  11. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    خلونا ساكتين ياجماعة احسن مبلاش خخخ نموذج للشرف ماحد شاف عليها شي جوها كلها شرف في تقوى في استقامة هي وازواجها وزملائها كلهم اطهار اللي تشوفونه تمثيل خخخخخخخ
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  12. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    محمد

    تعليق مخالف
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  13. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    وهابي سابق

    الطيور على اشكالها تقع .
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