بالفيديو: نزيل باكستاني بأحد سجون المملكة يرفض الخروج ويكشف السبب!

صحيفة المرصد-خاص: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخص باكستاني مسجون في المملكة، وهو سعيد جدًا بوجوده داخل السجن، معلنًا عن اعتزامه البقاء داخل السجن لوجود كل ما يتمناه.

السجين الباكستاني، أكد في تبريره لسعادته داخل السجن، أنه يجد كل شيء، الطعام موجود، والعصير موجود، ويجد السرير والبطانية، متسائلاً: هل أحتاج لشيء آخر بخلاف ذلك؟.

وأضاف: أنا حامد النعمة، وأعتبر أن هذا السجن هو بيتي، وأشعر كأني في الجنة، مبديًا رغبته في البقاء أطول فترة ممكنة بداخل السجن.