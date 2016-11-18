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بالصور : شاهد كيف تسببت قبلة في تآكل وجه طفلة .. وهكذا أصبحت الآن !

18 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص
بالصور : شاهد كيف تسببت قبلة في تآكل وجه طفلة .. وهكذا أصبحت الآن !
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صحيفة المرصد:قرّرت والدة بريطانية نشر صور طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من أجل التحذير من مضار التقبيل، بعدما أصيبت ابنتها بمرض فيروسيّ ، أدّى إلى تآكل بشرتها!

حدثت القصة في مدينة غلوستر الإنجليزية، و بعد ان تم تشخيص حالتها في اوائل هذا العام حيث تبين بأنها قد اصيبت بعدوى الهربس الفيروسية بعدما قبلها احد الأقارب وفقاً لمجلة لها.

ادخلت سيينا الى المشفى في اكتوبر من العام 2015 اي في عيد ميلادها الثاني لأنها كانت قد امتنعت عن الطعام و الشراب نتيجة هذه الفايروس و تم وضع المصل لها عن طريق الأوردة.

قررت الام نشر كل ما حصل مع ابنتها لنشر الوعي حول مخاطر تقبيل الاطفال لتفادي حصول ذلك مع طفل اخر.

و طلب الأطباء من الام ان تضع لابنتها الكريمات المضادة للإلتهابات، و بعد حوالي عام من المعاناة و العذاب بدأت حالة سيينا تتحسن.

يذكر ان الهربس الفيروسيّة “نوع من الأمراض الجلديّة التي تؤدي إلى تقرحات حول الفم، الوجه، الأعضاء التناسلية.

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تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 4:35 ص

    ابوبنيان

    أشهد بالله انه *** الي حبها زي واحد اعرفها
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  2. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    خالد

    انى احلف وابصم بالعشرة انها مسوية روج كثير علشان تطلع حلوة هي وبنتها بس صدقوني ما فيه مثل بنت البلد حلاء ودلع وجمال
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  3. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص

    وردة

    احيانا الجمال يخلي الواحد من غير شعور يعبر بطريقة خاطئة ك تقبيل الفم وغيره لا كن ما شاء الله البنت وامها تجنن
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  4. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    hima

    الله يحفظها ويشفيها ويبعدعنناو عنها كل الامراض,عندنا البوس مش اختياري,ابواز مفلوته,وكل مابوس اكتر دليل على المحبه والمعزه,شي مقرف.
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  5. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    مواطن محترم

    الله يررزقنا الحور العين **
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  6. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    ام مصلح

    ما شاء الله مو مبين على امها انها خلفت وحنى عندنا الوحدة اول ما تضني تتغير 180 درجة والشيب والشحم يطلع عليها
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  7. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    ( ريما زنوبه)🍎 من خلقتنا وحنا اطفال والأطفال اللي جو بعدنا إلي هذا الزمن وهم يبوسون من الخد وماصار إلا الخير - الخبر واضح فلا تتفلسفين وانكتمي
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  8. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    ( ريما زنوبه)🍎 وع وشلون بالفم - وع؟ ايش وع احسك بتستفرغين بلا في كلامك قرفتينا ***
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  9. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    مواطنة

    والله ان بنت اختي احلا منها بكثير على انها شوي سمراء بس فيها حلا ولعب وشطانة احسن من ذي الحمراء اللي كنها برص
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  10. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    ابو عبد الله

    ما شاء الله البنت بس تكبر شوي**هاذي ودك تاكلها اكل مو تبوسها
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  11. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    زائر

    اول ما شفت اخر صورتين قلت الحمد لله انها شفيت قلتها بفرحة
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  12. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    ( ريما Rima )🍎

    من خلقتنا وحنا اطفال والأطفال اللي جو بعدنا إلي هذا الزمن وهم يبوسون من الخد وماصار إلا الخير_____لكن هم يمكن هو حط فمه على فم الطفله فسأل لعابه😷فامرضت الطفلة
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  13. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    ( ريما Rima )🍎

    وع وشلون بالفم ____انا أقصد بوسة الخد عادي للأطفال
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  14. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    4 كلامك غلط انتي وامك الله يرحمكم جميع عباره عن وسوسه هذي حاله نادرة عندي شك بقضيه القبله من يشوف طفل وما يبوسه او يمنع تقبيل طفلة ياعيب الشوم
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  15. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    سياار

    التقبيل في الفم مكروه .. وهذا ما حصل مع هذه الطفلة . لو كانت القبلة في الخد لما حصل هذا والله اعلم .. ولذلك احذروا التقبيل في الفم .
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  16. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    فيصل

    مرض الهربس ينتقل عن طريق العلاقات الجنسيه
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  17. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    ( ريما Rima )🍎

    الأطفال من اللي مايبوسهم ناكل اطفال اختي أكل بالبوس 😊😘وأيضا كل الناس كذا
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  18. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    الحمدلله الله شفاها فعلا اﻷطفال مالازم حدا يبوسن وخصوصا على الوجه هالمعلومة كانت أمي الله يرحما دايما تئلنا ياها
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  19. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    ( ريما Rima )🍎

    واضح اللي قبلها به مرض اواصابها بعين ةة
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  20. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    القحطاني

    شكلهم يبوسونها على نيت الام هههههههه
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  21. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص
    عدد التعليقات:5951

    بسمه

    حراام ما احلاها 😢اعوذبالله شكله انسان مو نظيف اللي قبلها !!!
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