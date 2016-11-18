بالصور : شاهد كيف تسببت قبلة في تآكل وجه طفلة .. وهكذا أصبحت الآن !

صحيفة المرصد:قرّرت والدة بريطانية نشر صور طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من أجل التحذير من مضار التقبيل، بعدما أصيبت ابنتها بمرض فيروسيّ ، أدّى إلى تآكل بشرتها!
حدثت القصة في مدينة غلوستر الإنجليزية، و بعد ان تم تشخيص حالتها في اوائل هذا العام حيث تبين بأنها قد اصيبت بعدوى الهربس الفيروسية بعدما قبلها احد الأقارب وفقاً لمجلة لها.
ادخلت سيينا الى المشفى في اكتوبر من العام 2015 اي في عيد ميلادها الثاني لأنها كانت قد امتنعت عن الطعام و الشراب نتيجة هذه الفايروس و تم وضع المصل لها عن طريق الأوردة.
قررت الام نشر كل ما حصل مع ابنتها لنشر الوعي حول مخاطر تقبيل الاطفال لتفادي حصول ذلك مع طفل اخر.
و طلب الأطباء من الام ان تضع لابنتها الكريمات المضادة للإلتهابات، و بعد حوالي عام من المعاناة و العذاب بدأت حالة سيينا تتحسن.
يذكر ان الهربس الفيروسيّة “نوع من الأمراض الجلديّة التي تؤدي إلى تقرحات حول الفم، الوجه، الأعضاء التناسلية.
تعليقات ( 21 )
ابوبنيانأشهد بالله انه *** الي حبها زي واحد اعرفها
خالدانى احلف وابصم بالعشرة انها مسوية روج كثير علشان تطلع حلوة هي وبنتها بس صدقوني ما فيه مثل بنت البلد حلاء ودلع وجمال
وردةاحيانا الجمال يخلي الواحد من غير شعور يعبر بطريقة خاطئة ك تقبيل الفم وغيره لا كن ما شاء الله البنت وامها تجنن
himaالله يحفظها ويشفيها ويبعدعنناو عنها كل الامراض,عندنا البوس مش اختياري,ابواز مفلوته,وكل مابوس اكتر دليل على المحبه والمعزه,شي مقرف.
مواطن محترمالله يررزقنا الحور العين **
ام مصلحما شاء الله مو مبين على امها انها خلفت وحنى عندنا الوحدة اول ما تضني تتغير 180 درجة والشيب والشحم يطلع عليها
مواطنةوالله ان بنت اختي احلا منها بكثير على انها شوي سمراء بس فيها حلا ولعب وشطانة احسن من ذي الحمراء اللي كنها برص
ابو عبد اللهما شاء الله البنت بس تكبر شوي**هاذي ودك تاكلها اكل مو تبوسها
زائراول ما شفت اخر صورتين قلت الحمد لله انها شفيت قلتها بفرحة
( ريما Rima )🍎من خلقتنا وحنا اطفال والأطفال اللي جو بعدنا إلي هذا الزمن وهم يبوسون من الخد وماصار إلا الخير_____لكن هم يمكن هو حط فمه على فم الطفله فسأل لعابه😷فامرضت الطفلة
( ريما Rima )🍎وع وشلون بالفم ____انا أقصد بوسة الخد عادي للأطفال
سياارالتقبيل في الفم مكروه .. وهذا ما حصل مع هذه الطفلة . لو كانت القبلة في الخد لما حصل هذا والله اعلم .. ولذلك احذروا التقبيل في الفم .
فيصلمرض الهربس ينتقل عن طريق العلاقات الجنسيه
( ريما Rima )🍎الأطفال من اللي مايبوسهم ناكل اطفال اختي أكل بالبوس 😊😘وأيضا كل الناس كذا
أرزة 🌲 لبنانالحمدلله الله شفاها فعلا اﻷطفال مالازم حدا يبوسن وخصوصا على الوجه هالمعلومة كانت أمي الله يرحما دايما تئلنا ياها
( ريما Rima )🍎واضح اللي قبلها به مرض اواصابها بعين ةة
القحطانيشكلهم يبوسونها على نيت الام هههههههه
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بسمهحراام ما احلاها 😢اعوذبالله شكله انسان مو نظيف اللي قبلها !!!