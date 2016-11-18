بالصور : شاهد كيف تسببت قبلة في تآكل وجه طفلة .. وهكذا أصبحت الآن !

صحيفة المرصد:قرّرت والدة بريطانية نشر صور طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من أجل التحذير من مضار التقبيل، بعدما أصيبت ابنتها بمرض فيروسيّ ، أدّى إلى تآكل بشرتها!

حدثت القصة في مدينة غلوستر الإنجليزية، و بعد ان تم تشخيص حالتها في اوائل هذا العام حيث تبين بأنها قد اصيبت بعدوى الهربس الفيروسية بعدما قبلها احد الأقارب وفقاً لمجلة لها.

ادخلت سيينا الى المشفى في اكتوبر من العام 2015 اي في عيد ميلادها الثاني لأنها كانت قد امتنعت عن الطعام و الشراب نتيجة هذه الفايروس و تم وضع المصل لها عن طريق الأوردة.

قررت الام نشر كل ما حصل مع ابنتها لنشر الوعي حول مخاطر تقبيل الاطفال لتفادي حصول ذلك مع طفل اخر.

و طلب الأطباء من الام ان تضع لابنتها الكريمات المضادة للإلتهابات، و بعد حوالي عام من المعاناة و العذاب بدأت حالة سيينا تتحسن.

يذكر ان الهربس الفيروسيّة “نوع من الأمراض الجلديّة التي تؤدي إلى تقرحات حول الفم، الوجه، الأعضاء التناسلية.