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لم يكتشف دواء لعلاج السل.. شاهد: مبتعث أمستردام يوضح سبب انتشار صوره بالمدينة

18 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص
لم يكتشف دواء لعلاج السل.. شاهد: مبتعث أمستردام يوضح سبب انتشار صوره بالمدينة
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صحيفة المرصد: قال الباحث الأكاديمي السعودي بأمستردام، عامر عسيري، إن وضع صورته بشوارع أمستردام جاء نتيجة مشروع تسويقي للبلدية، الغرض منه توصيل رسالة التعدد الثقافي والديني بالمدينة.

وأكد الباحث في مداخلة هاتفية لقناة “إم بي سي”، أن هناك غرض أخر من وضع الصور وهو تشجيع الطلبة السعوديين على الالتحاق بجامعات هولندا.

وأوضح أنه حاليًا يترأس مجموعة عمل وظيفتها إعداد اختبارات لمضادات حيوية على مستوى العالم، مضيفًا: تم التواصل معي عن طريق بلدية أمستردام.

يُذكر أن وسائل إعلامية واجتماعية تداولت خبرًا عن المبتعث السعودي، يفيد بانتشار صوره بأمستردام لنجاحه في التوصل لعلاج فعال ضد مرض السل.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 5:03 ص

    صبحي

    كفو يالعسيريه
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  2. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص

    خرخرينو

    يا فرحة ما تمت
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  3. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    hima

    شكرا امستردام.
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