شاب يطلق النار على ابن عمه فى مكة .. والسبب “خطيبته” !!

صحيفة المرصد : لم يدر بخلد شاب كان ينوي إكمال نصف دينه من خلال تقدمه لخطبة إحدى الفتيات، أن تتحول ليلة فرحه بالخطوبة إلى مأساة بعد أن تلقى وابلا من الرصاص من أحد أبناء عمومته الذي كان ينوي الزواج من تلك الفتاة.

وفي التفاصيل أقدم شاب من سكان شمال مكة بإطلاق الرصاص على شاب آخر من أبناء عمومته تأكد له أنه قام بخطبة إحدى الفتيات التي كان ينوي الزاوج بها خلال تقدم الثاني لخطبتها.

وحسب صحيفة “عكاظ” أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغا مفاده تعرض شاب لإطلاق نار لخلاف مع شاب آخر وتم إيقاف جميع أطراف القضية، تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.