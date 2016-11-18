شاب يطلق النار على ابن عمه فى مكة .. والسبب “خطيبته” !!

صحيفة المرصد : لم يدر بخلد شاب كان ينوي إكمال نصف دينه من خلال تقدمه لخطبة إحدى الفتيات، أن تتحول ليلة فرحه بالخطوبة إلى مأساة بعد أن تلقى وابلا من الرصاص من أحد أبناء عمومته الذي كان ينوي الزواج من تلك الفتاة.
وفي التفاصيل أقدم شاب من سكان شمال مكة بإطلاق الرصاص على شاب آخر من أبناء عمومته تأكد له أنه قام بخطبة إحدى الفتيات التي كان ينوي الزاوج بها خلال تقدم الثاني لخطبتها.
وحسب صحيفة “عكاظ” أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغا مفاده تعرض شاب لإطلاق نار لخلاف مع شاب آخر وتم إيقاف جميع أطراف القضية، تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.
تعليقات ( 13 )
محمدالجعيدالزواج قسمه ونصيب مدام بنت الناس ماتبيك خلاص خلها الف وحدة غيرها . كل المشاكل الحريم وراها
ناصريا ت1 ما ألومك فعلا هذي اسمها نقص عقل وهياط ومهزلة مال اوومها داعي
.لن .ت١ الله من السماجة واللي يحط لك اعجبني يتضح بعض الناس مسكين نظرته ما تعدى ***.
الرأي العامبعض الناس لا تعرف العادات والتقاليد كذلك لا يجوز خطبة الاخ المسلم على اخية
عدد التعليقات:5817
المنتصر باللهالحب عذاب يا رخمه هيء هيء هيء
فلمنكوووووووووووووبس يا نجوى كررررررررم على غفلة. الحمد لله
رحمهالحب 💘 عذاب هيء هيء هيء
الصولجانالنساء ناقصات عقل ودين هم سبب مشاكل الكون وشكرآآ
يالطيفولد عمي تاج راسي وابوة شقيق ابوي ان اخذ البنت او انا اخذتها كلنا في النصيب واحد اما ارفع السلاح على ابن عمي يخسى السلاح وتخسى يدى لو اشارت عليه وبيدي السلاح
..زائره ورى ماتخلي عنك التنكر والاندساس بأسم الإنثى ؟!
حارثتكرار ترديد هذا النص في غير محله ، وهو منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام ، هو استهتار ونقص في عقل مردده .
داعس المطاياالله يهديهم ويبدو ان الخاطب لم يصاب بأذى وان شاءالله تحل هذه المشكله بسرعه خصوصاً وهم اقرباء لبعض درء لتطور المشاكل
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين