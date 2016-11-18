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شاب يطلق النار على ابن عمه فى مكة .. والسبب “خطيبته” !!

18 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص
شاب يطلق النار على ابن عمه فى مكة .. والسبب “خطيبته” !!
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صحيفة المرصد : لم يدر بخلد شاب كان ينوي إكمال نصف دينه من خلال تقدمه لخطبة إحدى الفتيات، أن تتحول ليلة فرحه بالخطوبة إلى مأساة بعد أن تلقى وابلا من الرصاص من أحد أبناء عمومته الذي كان ينوي الزواج من تلك الفتاة.

وفي التفاصيل أقدم شاب من سكان شمال مكة بإطلاق الرصاص على شاب آخر من أبناء عمومته تأكد له أنه قام بخطبة إحدى الفتيات التي كان ينوي الزاوج بها خلال تقدم الثاني لخطبتها.

وحسب صحيفة “عكاظ” أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغا مفاده تعرض شاب لإطلاق نار لخلاف مع شاب آخر وتم إيقاف جميع أطراف القضية، تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    محمدالجعيد

    الزواج قسمه ونصيب مدام بنت الناس ماتبيك خلاص خلها الف وحدة غيرها . كل المشاكل الحريم وراها
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  2. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    ناصر

    يا ت1 ما ألومك فعلا هذي اسمها نقص عقل وهياط ومهزلة مال اوومها داعي
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  3. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    .لن .

    ت١ الله من السماجة واللي يحط لك اعجبني يتضح بعض الناس مسكين نظرته ما تعدى ***.
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  4. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    الرأي العام

    بعض الناس لا تعرف العادات والتقاليد كذلك لا يجوز خطبة الاخ المسلم على اخية
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  5. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص
    عدد التعليقات:5817

    المنتصر بالله

    الحب عذاب يا رخمه هيء هيء هيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

    فلمنكووووووووووووو

    بس يا نجوى كررررررررم على غفلة. الحمد لله
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  7. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    رحمه

    الحب 💘 عذاب هيء هيء هيء
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  8. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    الصولجان

    النساء ناقصات عقل ودين هم سبب مشاكل الكون وشكرآآ
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  9. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    يالطيف

    ولد عمي تاج راسي وابوة شقيق ابوي ان اخذ البنت او انا اخذتها كلنا في النصيب واحد اما ارفع السلاح على ابن عمي يخسى السلاح وتخسى يدى لو اشارت عليه وبيدي السلاح
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  10. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص

    ..

    زائره ورى ماتخلي عنك التنكر والاندساس بأسم الإنثى ؟!
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  11. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    حارث

    تكرار ترديد هذا النص في غير محله ، وهو منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام ، هو استهتار ونقص في عقل مردده .
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  12. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    داعس المطايا

    الله يهديهم ويبدو ان الخاطب لم يصاب بأذى وان شاءالله تحل هذه المشكله بسرعه خصوصاً وهم اقرباء لبعض درء لتطور المشاكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  13. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
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