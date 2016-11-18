“مقطع فيديو” يستنفر صحة تبوك‎

صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو يوثق إلقاء سيارة تابعة لصحة تبوك عددا من الأدوية الطبية الصالحة للاستعمال في صندوق النفايات استنفار صحة المنطقة التي وجهت بتكوين لجنة للتحقيق في الواقعة.

وكان عدد من رواد موقع “تويتر”، تداولوا مقطع فيديو صوره مواطن وثق فيه قيام عمالة مقيمة في سيارة تابعة لصحة تبوك وهي تخرج من مركز الرعاية الأولية بحي السليمانية في تبوك، وتتوقف عند صندوق نفايات، حيث ألقى العمال كراتين من الأدوية الطبية الصالحة للاستعمال .

وحسب صحيفة “الوطن” قال نائب المتحدث باسم “صحة تبوك” صالح القرعوطي إن “مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة غرم الله الغامدي وجه بتكوين لجنة من فريق المتابعة للتقصي حول هذا الموضوع”.