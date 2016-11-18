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جون كيري يعتذر لـ “هادي”.. والأخير يرد برسالة لـ “ترامب”

18 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص
جون كيري يعتذر لـ “هادي”.. والأخير يرد برسالة لـ “ترامب”
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صحيفة المرصد – وكالات: أعلنت وكالة سبأ الرسمية أن وزارة الخارجية الأميركية اعتذرت للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عن تصريحات الوزير جون كيري التي أعلن فيها، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

وكان هادي استقبل صباح أمس نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، تيم ليندر كينج، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن السفير ماثيو تولر، حيث تم استعراض الواقع اليمني.

من جانبه، عبر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي والسفير الأميركي عن تقديرهما لمجمل الجهود التي بذلها هادي لمصلحة بلده ومجتمعه خلال مختلف المراحل الماضية. كما نقلا رسالة تحمل اعتذارا عما حصل، وفسر في وسائل الإعلام التي أخرجت الأمر عن سياقه، في ما يتعلق بتصريحات كيري حول التوصل لاتفاق لوقف النار.

وسلم الرئيس اليمني للسفير الأمريكي رسالة خطية للرئيس الجديد دونالد ترامب تتعلق بواقع اليمن وعلاقاته مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة، ذكر فيها: “لا يمكن للسلام أن يتحقق إلا بقيادة اليمن الشرعية، باعتبارها أساس السلام، وداعية له خلال محطات السلام والمفاوضات المختلفة”.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    العرب يقاتلوا ويدمروا بعضهم وفي الاخير يروحوا *** المتحده يطلبوا منهم وقف لاطلاق النار بعد الدمار والخراب
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  2. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    يالطيف

    كيري ليس من الشخصيات القويه التي مرت على امريكا والدليل صعود سهم روسيا بالشرق الاوسط فجئه
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