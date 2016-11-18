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لأول مرة.. مسح لعدد مرات العمرة للسعوديين والمقيمين

18 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص
لأول مرة.. مسح لعدد مرات العمرة للسعوديين والمقيمين
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صحيفة المرصد : تشرع هيئة الإحصاءات العامة في تنفيذ أول مسح من نوعه يتعلق بعدد أفراد الأسرة من السعوديين والمقيمين الذين قامو بأداء العمرة خلال العام المنصرم.
بحيث يتم حصر عدد مرات أداء العمرة طيلة العام، وذلك بهدف إيجاد قاعدة معلومات عن أعداد المعتمرين لتلبية متطلبات الدولة وحاجة المخططين، وتوفير إحصاءات دقيقة عن المعتمرين من داخل المملكة لتشكل مع القادمين من الخارج إجمالي المعتمرين تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، وسينطلق المسح اعتبارًا من الأسبوع المقبل في جميع مناطق المملكة ولمدة 24 يومًا. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تقوم بالعديد من الإحصاءات الحيوية والهامة، والتي تهدف إلى اتخاذ القرارات اللازمة المبنية على بيانات ميدانية دقيقة مما يؤدي إلى انسجام تلك القرارات مع الواقع حسب ما ورد بصحيفة “المدينة”.

مسح عدد مرات أداء العمرة:

يشمل السعوديين وغير السعوديين بالداخل
يهدف لبناء قاعدة معلومات لتلبية حاجة المخططين
ينطلق الأسبوع المقبل
يستمر لمدة 24 يومًا



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    تركت

    سبحان الله
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  2. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    اهي اهي

    ممكن راح يخلون العمره لها رسوم يكون مردودها لتطوير الحرمين
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  3. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    يالطيف

    فقط هذا القصد
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  4. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    أتوقع من خلال حصر المعتمرين تنفتح الشهية في وضع رسوم على العمرة للمواطنين والمقيمين
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  5. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    ماني فاهم والله ماني فاهم ايش دخل رؤية 2030 في الموضوع
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  6. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    اللهم في هذا اليوم المبارك ان تشفي عبدالعزيز وترد له صحته انك على كل شيء قدير
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