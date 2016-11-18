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“مسنان” ينبشان “قبور” الطائف لسبب غريب!

18 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص
“مسنان” ينبشان “قبور” الطائف لسبب غريب!
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صحيفة المرصد : تمكنت الجهات الأمنية في الطائف من ضبط شخصين مسنين ينبشان القبور بحثا عن الكنوز في شمال المحافظة، فيما جرى إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات في التحقيق.

وبينت المصادرحسب صحيفة «عكاظ»، أن الجهات الأمنية في الطائف توفرت لها معلومات عن قيام شخصين في العقد السادس من العمر بنبش ثمانية قبور في شمال الطائف، وذلك في ساعة متأخرة من الليل، دون معرفة الأسباب، إذ كانا يمتلكان معدة لنبش القبور مع استخدام المصابيح عند العمل.

وأشارت المصادر، أنه بعد ضبطهما تم التحقيق معهما حول انتهاك حرمات القبور، وبررا فعلتهما بالبحث عن الكنوز والذهب، لكون هناك معلومات متوارثة لديهما عن دفن الذهب الذي يمتلكه الأموات بجوارهم في داخل القبور، في حين جرى إحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.



تعليقات ( 24 )

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  1. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    ١

    سحره لابد من قطع راسيهما
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  2. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    خالد الجعيد

    عجائب القصص***
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  3. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    احمد عسيري

    الموضوع اكبر من البحث عن كنوز وذهب الحقد الدفين في النفوس لاتمحوه السنين هم شياطين ****من الانس نسال الله السلامة وحسن الخاتمة
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  4. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    الريم

    احتمال بهالعمر اصيبوا بالخرف و مرضى ... بس وين اهلهم وعيالهم عنهم !!! الله المستعان
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  5. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    محمدالجعيد

    يا انهم يدفنون سحر او انهم مرضي نفسيين
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  6. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    مطلع على الوضع

    تعليق 7 وتعليق 18 مستبعد يكون سحره .. لماذا سبع قبور ولم يكتفون بقبر واحد لدفن السحر !!!
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  7. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    الصبياني

    تعليق 7 برافو عليك انهم السحرة وخافو وحطو حجتهم باالذهب لأنهم عارفين عقوبة الساحر القصاص فأختارو ان يكونو حرامية عقوبتها سجن سنة ولي تطير رقابهم برافو عليك 7👍
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  8. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    خالد الجعيد

    **لو كانوا يعلمون
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  9. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    جواد جدة

    ببساطة.. لاحظ.. الخبر يقول فين.؟ إذا كان هذا حال شيبان الطائف..!! فما بالك بشبابهم.. قالوا فين العقال{شدة على القاف} منكم.؟ قالوا هاللي يحفرون..!! عسى يحفر لكم كلكم ونخلص منكم.. قولوا آمين ..
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  10. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    محمد الشهري

    الله واكبر عليكم حتى الميت ما راح يسلم من سرق شياطين الإنس ووصل الأمر الى هل المواصيل يا ساتر استر شيء عجيب بدل ما تروح تؤذي الموتى روح بيع غنم بيع عسل بيع خضار وصدقني راح تكسب أضعاف ماكنت تفكر فيه
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  11. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    مبغض الدواعش

    نعم قلوبهم كالحجر او اشد كيف يتعدون على حرمه الله هذه أطباع د ا ع ......؟
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  12. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    مبغض الدواعش

    ماتو اللي كانو يدورن عن الكنوز اللحين حن في زمن الفلوس والريالات😂😂
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  13. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    مبغض الدواعش

    الله لا تبلانا ولا تبتلينا....
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  14. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    كاسرهم ****

    تعليق مخالف
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  15. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    الهمداني

    عنهم. الفقر كافر//صدقت//بس اللي اعرفه ان من يدفنون الذهب مع الاموات هم ملوك الفراعنة
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  16. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    عنهم.

    الفقر كافر.
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  17. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    ياسر يرد على قصص

    لا تستعجل بيجيك الثعبان الاسود ويشدك لين تقول قيق قصص متوارثة ام حديث الصادق صلى الله عليه وسلم
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  18. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    سحره
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  19. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    ياسر

    اعوذ بالله ٦٠ عمرهم تكفون طلعوا عقولهم الفاضية
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  20. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    قصص من الزمن البعيد

    ودك انه طلع عليهم الثعبان الاسود حسب الروايات المتوارثة وانهاء حياتهم ههههههه
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  21. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    هذه افعال الجوعى
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  22. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    فازع النشبة

    نسأل الله العافية وحسن الخاتمة أي ذهب يريدان في هذا العمر وقد ذهبت لذة الحياة وكان الاجدر بهما زيارة القبور للاعتبار ولزوم طاعة الله والمحافظة على الصلاة والاكثار من الطاعات وسؤال الله الثبات والمغفرة
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  23. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    عادل

    أن لله وإنا إليه راجعون الله المستعان تفكيرهم في الدنيا طيب لو حصلتو ذهب من يحلله لكم هل الأموات ولا تنظرون لورثة المتوفي
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  24. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    ابو مشعلاني،،،،

    نسئل الله حسن الختام، كم باقي من العمر حتى تلهث ورا الدنيا.
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