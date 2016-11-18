“مسنان” ينبشان “قبور” الطائف لسبب غريب!

صحيفة المرصد : تمكنت الجهات الأمنية في الطائف من ضبط شخصين مسنين ينبشان القبور بحثا عن الكنوز في شمال المحافظة، فيما جرى إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات في التحقيق.

وبينت المصادرحسب صحيفة «عكاظ»، أن الجهات الأمنية في الطائف توفرت لها معلومات عن قيام شخصين في العقد السادس من العمر بنبش ثمانية قبور في شمال الطائف، وذلك في ساعة متأخرة من الليل، دون معرفة الأسباب، إذ كانا يمتلكان معدة لنبش القبور مع استخدام المصابيح عند العمل.

وأشارت المصادر، أنه بعد ضبطهما تم التحقيق معهما حول انتهاك حرمات القبور، وبررا فعلتهما بالبحث عن الكنوز والذهب، لكون هناك معلومات متوارثة لديهما عن دفن الذهب الذي يمتلكه الأموات بجوارهم في داخل القبور، في حين جرى إحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.