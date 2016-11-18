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“عطل” في “طائرة ناس” ينتهي بطرد مواطن وعائلته من الرحلة بمطار الملك عبد العزيز بجدة

18 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص
“عطل” في “طائرة ناس” ينتهي بطرد مواطن وعائلته من الرحلة بمطار الملك عبد العزيز بجدة
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صحيفة المرصد : طردت شركة “طيران ناس”، مسافراً وعائلته من على متن إحدى طائراتها في رحلتها XY010، المتجه من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، إلى مطار الملك خالد بالرياض.

وقال شاهد عيان: “ركبنا الطائرة وانتظرنا في مقاعدنا ما يقارب ساعة وما زالت الطائرة في المدرج لم تتحرك، فقام أحد الركاب يدعى “عبدالله” بالاستفسار عن سبب تأخر الإقلاع فردت عليه إحدى المضيفات بأنه يوجد عطل في الباب وهي شخصياً غير مستعدة لركوب هذه الطائرة بسبب هذا العطل فرد عليها “عبدالله” على ذلك من حق المسافر أن يُعوض عن تأخر الرحلة باستبدال الطائرة في حال أراد الركاب جميعهم تغييرها خوفاً على أنفسهم” وفقا لموقع “تواصل”

وأضاف الشاهد“عاد عبدالله إلى مقعده موضحاً للركاب سبب التأخير الذي يعود إلى وجود عطل، وأن المضيفة نفسها خائفة على نفسها، وهو شخصياً خائف على نفسه وعائلته ولذلك قرر النزول من الطائرة”.

وتابع: “فقام جميع الركاب بالنزول معه وعادوا إلى صالة المغادرة بالمطار، وقام عبدالله وعدد من الركاب بالمطالبة بالتعويض بطائرة أخرى جيدة، وفعلاً تمّ ذلك واستبدلت الطائرة بأخرى بنفس طاقم الطائرة السابقة، وما إن تمّ الإعلان عن الرحلة البديلة حتى بدأ الركاب بالصعود للطائرة، في حين تكرر تأخر الرحلة عن الإقلاع، لكن السبب هذه المرة ليس عطل وإنما هو أمر آخر”.

وتابع: “أمر قائد الطائرة المسمى “ويليم” – أمريكي الجنسية – أن يتقدم الشخص المسمى “عبدالله” ومن معه بالاعتذار عن ما قاموا به حتى يُقلع بالطائرة، وقوبل ذلك برفض قاطع من جميع الركاب؛ ما استدعى قائد الطائرة بطلب الشرطة وكانوا 4 رجال أمن قاموا بالصعود إلى الطائرة وطلبوا من “عبدالله” النزول من الطائرة، وكانت عائلة “عبدالله” التي تضم والدته الكبيرة في السن وأخته تعترض على ذلك بجانب اعتراض جميع الركاب على نزوله من الطائرة، فقال أحد رجال الأمن: إنّ قائد الطائرة قال إما أنا أو هو في الطائرة، فتعالت الأصوات بالمطالبة بنزول قائد الطائرة”.

وزاد: “اختار الراكب “عبدالله” الخروج من الطائرة مرجحاً مصلحة الجماعة على مصلحته، بعد تأخر الرحلة من الساعة الثانية حتى السابعة مساءً، وبلغ التعب من الكثيرين مبلغه، وقام بالطلب من والدته وأخته بالبقاء في الطائرة، إلا أنّ والدته رفضت طلبه”. ونزل عبدالله وعائلته من الطائرة وبقي الركاب في أماكنهم بحالة ذهول وصدمة من ما حدث أمامهم.



تعليقات ( 56 )

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  1. 56
    18 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأمريكي محال أن يخطىء على أحد أو أنه يتلمس اعتذار من شخص دون أن يكون هذا الشخص قد أخطأ في حقه .فالأمريكي ليس في حاجة لالفلان ولا علان واعتذاره. لكنه لايتنازل في شيء يخص كرامته وهذا من أدنى حقوقه .
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  2. 55
    18 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    ١

    انا كان عندي عمال بنقاليه كانو كويسين بس واحد منهم لما تمكن بدا يرفع صوته بكل سهوله سويتله خروج نهائي هجد البقيه واصبحو كل يوم يحترموني اكثر واكثر بنقاليه اخر زمن ادب واحد يحترمك الجميع
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  3. 54
    18 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    البعض عنده عداة مع نفسه ومع كل ماهو اجنبي . ثقافته أخونجية كارهة لكل غربي أو أوربي .أمريكي خلاص هذا عدوه اللدود اشتمه واحتقره وخلك عابس في وجهه . مؤكد أن الأمريكي تعرض لاهانة ما من المسمى عبدالله .
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  4. 53
    18 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    Ali

    لانصدق حتى نسمع كل الاطراف
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  5. 52
    18 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    عاشق سراب

    طيران ناس أبو ***هذا شعاري
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  6. 51
    18 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    العنزي

    كان عندي 9 اتراك وضطريت اسفرهم كلهم علشان واحد رفضوا يجلسون بدونه واستقدمت عماله من بلد واحد عربي كل واحد منهم ينم بخويه دا عمل ودا ائال
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  7. 50
    18 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    بوفيصل

    لا استغرب من هذا الامريكي الذي يريد إذلال المواطن لكن الغرابه من الامن الذي وقف مع الامريكي ضد المواطن المتضرر لكن الشكوى لغير الله مذله
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  8. 49
    18 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    خلدون

    الغريب ان كبتن الطائر لا يرد له طلب نهائيا حتى وهو ليس على حق او ان طلبه جريمه!!!. مالسبب!!؟
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  9. 48
    18 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    خالد الجعيد

    غلطة المسوؤلين بإدارة الطيران المدني بعد تبين الاسباب المفروض محاسبة الكبتن كونه اخذ القضية شخصية
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  10. 47
    18 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:217

    1=1

    المفروض هو أن تقدم الخطوط وعلى رأسها الطيار الامريكي اعتذارا للركاب أو تعويض لهم عن التاخير وثانيا نطالب بالأعتذار للركاب ورد اعتبار للراكب عبدالله وعائلته وطرد الطيار المتغطرس بعد التحقيق معه
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  11. 46
    18 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    loovivool

    تعليق مخالف
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  12. 45
    18 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    الصبياني

    يجب ان لا نحكم على شي لم نشاهده او نسمعة عن قرب الواضح الأخ عبدالله هو من سبب الفوضي في داخل الطائرة وقام بتحريض الركاب ونزولهم من الطائرة الأولي يستاهل حقة سجن وليس فقط الطرد
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  13. 44
    18 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    آه يالقهر وآه يالغبن والله مهزله
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  14. 43
    18 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    العنزي

    لو كان الركاب اتراك وعبدالله تركي اقسم بالله ماينزل لحاله
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  15. 42
    18 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    الخبر الصحيح

    يجب على عبدالله التقدم بشكوى الى هيئة الطيران المدني او يقاضي الشركه في المحاكم كوّن فعلهم معه بعيد عن الإنسانيه وفيه اجحاف بحق الراكب وعائلته والطيار مجبر بالاعتذار لعبدالله بشكل رسمي
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  16. 41
    18 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    بدر

    عذا والله من رداة المراقبين والمسئولين عن الطيران وعارفين هالاسكال من الاجانب انه ماعندك احد ولا احد يحاسبهم ويعيثون بالارض فسادا ولكن المفروض ان هيئة الطيران ترد الان على ذلك واصلا ناس ****
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  17. 40
    18 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    العنزي

    لو كان الركاب اتراك لنزلوا جميعا اعرف الاتراك مثل معرفتيبنفسي
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  18. 39
    18 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    همسات

    بيض الله وجهك ياعبدالله وعرفت الكثير ممن كانوا على الرحلة بحقوقهم وهذا مادعى الامريكي المتعجرف بالمطالبة بإنزالك !! لكن الشرهه على الخطوط التي لم تطالب بنزوله واستبداله بطيار آخر !!
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  19. 38
    18 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    المفروض عبد الله يقدم شكوه على الامريكي وشركة ناسا لاعلى سلطه وتعويضه واسترجاع قيمة التذاكر والتاخير.. الرجل لم يخطي
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  20. 37
    18 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    خلل

    قائد الطائرة امريكي ويليم . وكـأنها طيارة ابوه , المفروض هو الذي يعتدر لعبد الله وللركاب عن التأخير . (دائما الامريكي مطاع حتى لو كان ظالم)
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  21. 36
    18 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    تأبط شراً

    بأسباب تافه يسفر الطالب السعودي من امريكا..فا عطوهم شوي من المعاملة باالمثل ..وليم عطل مصالح الناس وتعجرف عليهم مستغلا وضيفته كا طيار..وهذا امر خطير. ويجب تسفيره..يوجد الاف الطيارين السعوديين
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  22. 35
    18 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    طنطل

    هذا ***وهالنوعية حدها التوكي ولا باص
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  23. 34
    18 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    تأبط شراً

    على ايش يعتذر....هل سب الطيار واهانه؟..اذا كان فعلها فعلية الاعتذار والا واجب الاعتذار الفعلي يكون على شركة ناس ووليم....كرامة المواطن من كرامة الوطن ...رأيي انه يحقق في الموضوع ووليم يسفر على كل حال
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  24. 33
    18 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    مرسيدس

    أخر زمن حافلةالبلده تشترط على الركاب الله يعينهم على الشكاوي والتعويض يمكن الطيآر الأمريكي يفصل
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  25. 32
    18 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    خالد القحطاني

    عزالله أنهم أخطئوا ركاب الطائره وإلا نزلوا تضامنا مع عبدالله أذا كانت الروايه صحيحه لو حصل هذا كان أحترمنا الامريكي وغيره ولكن للأسف
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  26. 31
    18 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص

    اذا عرف السبب بطل العجب هناك سبب لانعرفه
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  27. 30
    18 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    معيض

    الزبون دائما على حق وليش ينزل ويطالب منه الإعتذار هل هو من أوجد الخلل في الطائرة ؟ نحن في عام 2016 ولاتزال نفس مشاكلنا الموظف هو المصيب والمخطيء دائما الراكب
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  28. 29
    18 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    ابوعمر

    المفروض ان هذا الامريكي النجس يعتذر وليس عبدالله صحيح صرنا غرباء في وطنا
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  29. 28
    18 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    ابن جعيثن

    اين دور إدارة المطار؟ ؟؟
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  30. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    من تحت الماء

    المواطن ضايع بالطوشه يطرد من عمله ومن الشارع ومن المطعم باقي يطرد من البلد، في كل البلاد أي وافد عندما يأتي للعمل يوقع على بند في عقد العمل أن المواطن خط أحمر وأي نزاع معه يعتبر إخلال بالعقد وينهيه
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  31. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    ت ٩ الشمري صح عليك 👍
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  32. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    ابوعابد

    صاحب الرد ٢٣ اي ركيكه واي كيكه أسوء مطار وخطوط وتعليم عندنا في السعوديه وبلاش نضحك ع بعض ونتكلم كلام خيالي . الواقع المرير الذي نعيشه لايخفي ع الجميع .. واللي عنده حب وغيره ع وطنه مايرضي بهذا الفساد
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  33. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    الغريب

    اذاكان كلام المضيفه موثق وكذالك جميع الاحداث الحاصله فصدقوني راح يحصل الراكب على حقه كامل .
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  34. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    المذيعة من طاقم الطائرة وكﻻمها محسوب عليها من إدارتها وﻻ أعتقد أنها قالت( غير مستعدة شخصياً لركوب هذه الطائرة وعليها هذا العطل )والرواية من الراكب اﻵخر ركيكه وأيضاً ﻻ يحق لقائد الطائرة أن يطلب اعتذار
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  35. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    أفريقي

    يا جماعة الخير، القرار الجماعي يجب أن يصمد لتأديب المتغطرسين والمتعالين على خلق الله سواءا كان المتغطرس شركة أو فرد مسؤول إعتاد إسائة إستخدام مسؤليته.
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  36. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    السلام عليكم

    ثم ذهب عبدالله ووالدته و ركب السيارة ذاهبا الى جده ، وجده فيها بحر والبحر لونه ازرق مو احمر مثل ما يقولون ورجع للمطار *******
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  37. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    سعيد

    يجب طرد هذا الامريكي النجس واستبداله بطيارين من ابناء البلد صدقوني ما فيه مثل السعودي ولا جار عليك
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  38. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    الطائر الازرق

    عجيب الامريكان***
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  39. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    الزهراني9512

    التعويض وبيجيك تذاكر سفر ..... مااتوقع اكثر منها ولاكان يجب على قائد الطائرة الاعتذار امام الركاب وان مافعله تصرف ارعن وهمجي
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  40. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    سبحان الله

    أمريكي او هندي اتحدى يقدر يسويها في بلاده لكنه حصل ا***
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  41. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    البروفيسور

    تعليق مخالف
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  42. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    مراقب

    وش ذا الفوضى ؟؟
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  43. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص
    عدد التعليقات:11338

    إنسان منصف

    اعتقد ،،،،الروايه،،،،،غير،،،،،وان المدعو ،،،،عبدالله ،،،،،حرف الروايه،،،،،لتتوافق،،،،معه،،،،،يمكن انه،،،،سب وشتم وتطاول،،،،والتحقيقات ،،،،،،ستظهر الحقيقيه،،****خخخخخ
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  44. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص

    سعودي

    الحين يجيك واحد يقول صرح مصدر مسؤل ان السبب هو المواطن لان. المواطن كان لبس ثوب ابيض
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  45. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    بدوي

    والله لو كان فيهم خير لنزلوا جميعهم ، فقد ضحى بأسرته وبأعصابه من أجلهم ، وليعرف هذا العلج أن للمواطن قيمة إن لم تساويه فهي تفوقه .
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  46. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    ابو نوره

    ياوليدي خلك في نفسك واشرب ماء مالك فيهم يالله تشتكي ما انت لقي ش.
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  47. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    عبدالله الحربي ...

    عليه أن يرفع قضية ويطالب بتعويض . هذا الأمر يجب أن لايمر مرور الكرام تساهلنا تجعلهم يتمادون ومطالبنا درسا لهم ولغيرهم . ياليت نقاطع هذه الشركه التي دائما نسمع كثير من تجاوزاتها وجشعها .,.
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  48. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    الشمري -الازدهار -الرياض

    سمعنا جانب باقي الجانب الاخر بعدين بالعقل هل المضيفه ممكن تقوله هالكلام فيه شئ مفقود في السالفه وهذا مسوي نفسه يتكلم باسم الجماعه وتورط الصمت جكمه خلك مع العالم ولاتدخل هم بيدبرونك سمعنا نص السالفه
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  49. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    ابوعلي 990

    يجب محاكمة الامريكي على مابدر منه وعليه ان يعتذر للراكب وعائلته وان يدفع تعويض للراكب هذا اذا يوجد اداره يقظه في طيران ناس جميل ان بطىدك شخص دون سبب وانت في بلدك ...مهزله.واهانه
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  50. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    ياسر

    وانت الله يهديك جاي تعاند الطيار هذا أمريكي !!
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  51. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    كفى كذب

    لوكانت الروايه حقيقه أتمنى من اي شخص عاقل يعكس كامل الروايه ع امريكا لو كان عبدالله واهله مواطنيين امريكان وقائد الطائره سعودي وفي امريكا هل كان يقبل الشعب والحكومه ذلك دون تعويض ومعاقبة قائدالرحله!!؟
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  52. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    بخن بخن

    لكن بقية الركاب جلسوا في الطائره ولم ينزلوا . يعني خذلوه ! وهذايحدث كثيرا. نصيحة لاتضحي من اجل الجميع فتقع في فم المدفع وسيخذلك الجميع
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  53. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    يجب تعويض هذا المواطن وأخذ حقه من المسؤ ولين في خطوط ناس والاعتذار له ولعائلته من قبل المتحدث الرسمي لخطوط ناس ومن قائد الطائرة
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  54. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص

    طحطوح

    من المهان إن لم يؤخذ حق هذا المواطن من تعجرف وعناد قائد الطائرة مهما كانت جنسيته هل نرى ذلك قريباً؟؟؟.
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  55. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    شيكا بيكا أمريكي في أمريكا

    امنعوا الامريكيين من الدخول للسعودية وشوفوهم كيف بيجون يترجونا نرجعهم لأنهم هم المحتاجين لنا
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  56. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص

    الله المستعان

    لونكم اجانب كان مارضيتم ان عبدالله وعائلته ينزل من الطائرة
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