“عطل” في “طائرة ناس” ينتهي بطرد مواطن وعائلته من الرحلة بمطار الملك عبد العزيز بجدة

صحيفة المرصد : طردت شركة “طيران ناس”، مسافراً وعائلته من على متن إحدى طائراتها في رحلتها XY010، المتجه من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، إلى مطار الملك خالد بالرياض.
وقال شاهد عيان: “ركبنا الطائرة وانتظرنا في مقاعدنا ما يقارب ساعة وما زالت الطائرة في المدرج لم تتحرك، فقام أحد الركاب يدعى “عبدالله” بالاستفسار عن سبب تأخر الإقلاع فردت عليه إحدى المضيفات بأنه يوجد عطل في الباب وهي شخصياً غير مستعدة لركوب هذه الطائرة بسبب هذا العطل فرد عليها “عبدالله” على ذلك من حق المسافر أن يُعوض عن تأخر الرحلة باستبدال الطائرة في حال أراد الركاب جميعهم تغييرها خوفاً على أنفسهم” وفقا لموقع “تواصل”
وأضاف الشاهد“عاد عبدالله إلى مقعده موضحاً للركاب سبب التأخير الذي يعود إلى وجود عطل، وأن المضيفة نفسها خائفة على نفسها، وهو شخصياً خائف على نفسه وعائلته ولذلك قرر النزول من الطائرة”.
وتابع: “فقام جميع الركاب بالنزول معه وعادوا إلى صالة المغادرة بالمطار، وقام عبدالله وعدد من الركاب بالمطالبة بالتعويض بطائرة أخرى جيدة، وفعلاً تمّ ذلك واستبدلت الطائرة بأخرى بنفس طاقم الطائرة السابقة، وما إن تمّ الإعلان عن الرحلة البديلة حتى بدأ الركاب بالصعود للطائرة، في حين تكرر تأخر الرحلة عن الإقلاع، لكن السبب هذه المرة ليس عطل وإنما هو أمر آخر”.
وتابع: “أمر قائد الطائرة المسمى “ويليم” – أمريكي الجنسية – أن يتقدم الشخص المسمى “عبدالله” ومن معه بالاعتذار عن ما قاموا به حتى يُقلع بالطائرة، وقوبل ذلك برفض قاطع من جميع الركاب؛ ما استدعى قائد الطائرة بطلب الشرطة وكانوا 4 رجال أمن قاموا بالصعود إلى الطائرة وطلبوا من “عبدالله” النزول من الطائرة، وكانت عائلة “عبدالله” التي تضم والدته الكبيرة في السن وأخته تعترض على ذلك بجانب اعتراض جميع الركاب على نزوله من الطائرة، فقال أحد رجال الأمن: إنّ قائد الطائرة قال إما أنا أو هو في الطائرة، فتعالت الأصوات بالمطالبة بنزول قائد الطائرة”.
وزاد: “اختار الراكب “عبدالله” الخروج من الطائرة مرجحاً مصلحة الجماعة على مصلحته، بعد تأخر الرحلة من الساعة الثانية حتى السابعة مساءً، وبلغ التعب من الكثيرين مبلغه، وقام بالطلب من والدته وأخته بالبقاء في الطائرة، إلا أنّ والدته رفضت طلبه”. ونزل عبدالله وعائلته من الطائرة وبقي الركاب في أماكنهم بحالة ذهول وصدمة من ما حدث أمامهم.
تعليقات ( 56 )
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأمريكي محال أن يخطىء على أحد أو أنه يتلمس اعتذار من شخص دون أن يكون هذا الشخص قد أخطأ في حقه .فالأمريكي ليس في حاجة لالفلان ولا علان واعتذاره. لكنه لايتنازل في شيء يخص كرامته وهذا من أدنى حقوقه .
١انا كان عندي عمال بنقاليه كانو كويسين بس واحد منهم لما تمكن بدا يرفع صوته بكل سهوله سويتله خروج نهائي هجد البقيه واصبحو كل يوم يحترموني اكثر واكثر بنقاليه اخر زمن ادب واحد يحترمك الجميع
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالبعض عنده عداة مع نفسه ومع كل ماهو اجنبي . ثقافته أخونجية كارهة لكل غربي أو أوربي .أمريكي خلاص هذا عدوه اللدود اشتمه واحتقره وخلك عابس في وجهه . مؤكد أن الأمريكي تعرض لاهانة ما من المسمى عبدالله .
Aliلانصدق حتى نسمع كل الاطراف
عاشق سرابطيران ناس أبو ***هذا شعاري
العنزيكان عندي 9 اتراك وضطريت اسفرهم كلهم علشان واحد رفضوا يجلسون بدونه واستقدمت عماله من بلد واحد عربي كل واحد منهم ينم بخويه دا عمل ودا ائال
بوفيصللا استغرب من هذا الامريكي الذي يريد إذلال المواطن لكن الغرابه من الامن الذي وقف مع الامريكي ضد المواطن المتضرر لكن الشكوى لغير الله مذله
خلدونالغريب ان كبتن الطائر لا يرد له طلب نهائيا حتى وهو ليس على حق او ان طلبه جريمه!!!. مالسبب!!؟
خالد الجعيدغلطة المسوؤلين بإدارة الطيران المدني بعد تبين الاسباب المفروض محاسبة الكبتن كونه اخذ القضية شخصية
عدد التعليقات:217
1=1المفروض هو أن تقدم الخطوط وعلى رأسها الطيار الامريكي اعتذارا للركاب أو تعويض لهم عن التاخير وثانيا نطالب بالأعتذار للركاب ورد اعتبار للراكب عبدالله وعائلته وطرد الطيار المتغطرس بعد التحقيق معه
loovivoolتعليق مخالف
الصبيانييجب ان لا نحكم على شي لم نشاهده او نسمعة عن قرب الواضح الأخ عبدالله هو من سبب الفوضي في داخل الطائرة وقام بتحريض الركاب ونزولهم من الطائرة الأولي يستاهل حقة سجن وليس فقط الطرد
العنزيلو كان الركاب اتراك وعبدالله تركي اقسم بالله ماينزل لحاله
الخبر الصحيحيجب على عبدالله التقدم بشكوى الى هيئة الطيران المدني او يقاضي الشركه في المحاكم كوّن فعلهم معه بعيد عن الإنسانيه وفيه اجحاف بحق الراكب وعائلته والطيار مجبر بالاعتذار لعبدالله بشكل رسمي
بدرعذا والله من رداة المراقبين والمسئولين عن الطيران وعارفين هالاسكال من الاجانب انه ماعندك احد ولا احد يحاسبهم ويعيثون بالارض فسادا ولكن المفروض ان هيئة الطيران ترد الان على ذلك واصلا ناس ****
العنزيلو كان الركاب اتراك لنزلوا جميعا اعرف الاتراك مثل معرفتيبنفسي
همساتبيض الله وجهك ياعبدالله وعرفت الكثير ممن كانوا على الرحلة بحقوقهم وهذا مادعى الامريكي المتعجرف بالمطالبة بإنزالك !! لكن الشرهه على الخطوط التي لم تطالب بنزوله واستبداله بطيار آخر !!
خللقائد الطائرة امريكي ويليم . وكـأنها طيارة ابوه , المفروض هو الذي يعتدر لعبد الله وللركاب عن التأخير . (دائما الامريكي مطاع حتى لو كان ظالم)
تأبط شراًبأسباب تافه يسفر الطالب السعودي من امريكا..فا عطوهم شوي من المعاملة باالمثل ..وليم عطل مصالح الناس وتعجرف عليهم مستغلا وضيفته كا طيار..وهذا امر خطير. ويجب تسفيره..يوجد الاف الطيارين السعوديين
طنطلهذا ***وهالنوعية حدها التوكي ولا باص
تأبط شراًعلى ايش يعتذر....هل سب الطيار واهانه؟..اذا كان فعلها فعلية الاعتذار والا واجب الاعتذار الفعلي يكون على شركة ناس ووليم....كرامة المواطن من كرامة الوطن ...رأيي انه يحقق في الموضوع ووليم يسفر على كل حال
مرسيدسأخر زمن حافلةالبلده تشترط على الركاب الله يعينهم على الشكاوي والتعويض يمكن الطيآر الأمريكي يفصل
خالد القحطانيعزالله أنهم أخطئوا ركاب الطائره وإلا نزلوا تضامنا مع عبدالله أذا كانت الروايه صحيحه لو حصل هذا كان أحترمنا الامريكي وغيره ولكن للأسف
معيضالزبون دائما على حق وليش ينزل ويطالب منه الإعتذار هل هو من أوجد الخلل في الطائرة ؟ نحن في عام 2016 ولاتزال نفس مشاكلنا الموظف هو المصيب والمخطيء دائما الراكب
ابوعمرالمفروض ان هذا الامريكي النجس يعتذر وليس عبدالله صحيح صرنا غرباء في وطنا
ابن جعيثناين دور إدارة المطار؟ ؟؟
من تحت الماءالمواطن ضايع بالطوشه يطرد من عمله ومن الشارع ومن المطعم باقي يطرد من البلد، في كل البلاد أي وافد عندما يأتي للعمل يوقع على بند في عقد العمل أن المواطن خط أحمر وأي نزاع معه يعتبر إخلال بالعقد وينهيه
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳ت ٩ الشمري صح عليك 👍
ابوعابدصاحب الرد ٢٣ اي ركيكه واي كيكه أسوء مطار وخطوط وتعليم عندنا في السعوديه وبلاش نضحك ع بعض ونتكلم كلام خيالي . الواقع المرير الذي نعيشه لايخفي ع الجميع .. واللي عنده حب وغيره ع وطنه مايرضي بهذا الفساد
الغريباذاكان كلام المضيفه موثق وكذالك جميع الاحداث الحاصله فصدقوني راح يحصل الراكب على حقه كامل .
أفريقييا جماعة الخير، القرار الجماعي يجب أن يصمد لتأديب المتغطرسين والمتعالين على خلق الله سواءا كان المتغطرس شركة أو فرد مسؤول إعتاد إسائة إستخدام مسؤليته.
السلام عليكمثم ذهب عبدالله ووالدته و ركب السيارة ذاهبا الى جده ، وجده فيها بحر والبحر لونه ازرق مو احمر مثل ما يقولون ورجع للمطار *******
سعيديجب طرد هذا الامريكي النجس واستبداله بطيارين من ابناء البلد صدقوني ما فيه مثل السعودي ولا جار عليك
الطائر الازرقعجيب الامريكان***
الزهراني9512التعويض وبيجيك تذاكر سفر ..... مااتوقع اكثر منها ولاكان يجب على قائد الطائرة الاعتذار امام الركاب وان مافعله تصرف ارعن وهمجي
سبحان اللهأمريكي او هندي اتحدى يقدر يسويها في بلاده لكنه حصل ا***
البروفيسورتعليق مخالف
مراقبوش ذا الفوضى ؟؟
عدد التعليقات:11338
إنسان منصفاعتقد ،،،،الروايه،،،،،غير،،،،،وان المدعو ،،،،عبدالله ،،،،،حرف الروايه،،،،،لتتوافق،،،،معه،،،،،يمكن انه،،،،سب وشتم وتطاول،،،،والتحقيقات ،،،،،،ستظهر الحقيقيه،،****خخخخخ
سعوديالحين يجيك واحد يقول صرح مصدر مسؤل ان السبب هو المواطن لان. المواطن كان لبس ثوب ابيض
بدويوالله لو كان فيهم خير لنزلوا جميعهم ، فقد ضحى بأسرته وبأعصابه من أجلهم ، وليعرف هذا العلج أن للمواطن قيمة إن لم تساويه فهي تفوقه .
ابو نورهياوليدي خلك في نفسك واشرب ماء مالك فيهم يالله تشتكي ما انت لقي ش.
عبدالله الحربي ...عليه أن يرفع قضية ويطالب بتعويض . هذا الأمر يجب أن لايمر مرور الكرام تساهلنا تجعلهم يتمادون ومطالبنا درسا لهم ولغيرهم . ياليت نقاطع هذه الشركه التي دائما نسمع كثير من تجاوزاتها وجشعها .,.
الشمري -الازدهار -الرياضسمعنا جانب باقي الجانب الاخر بعدين بالعقل هل المضيفه ممكن تقوله هالكلام فيه شئ مفقود في السالفه وهذا مسوي نفسه يتكلم باسم الجماعه وتورط الصمت جكمه خلك مع العالم ولاتدخل هم بيدبرونك سمعنا نص السالفه
ابوعلي 990يجب محاكمة الامريكي على مابدر منه وعليه ان يعتذر للراكب وعائلته وان يدفع تعويض للراكب هذا اذا يوجد اداره يقظه في طيران ناس جميل ان بطىدك شخص دون سبب وانت في بلدك ...مهزله.واهانه
ياسروانت الله يهديك جاي تعاند الطيار هذا أمريكي !!
كفى كذبلوكانت الروايه حقيقه أتمنى من اي شخص عاقل يعكس كامل الروايه ع امريكا لو كان عبدالله واهله مواطنيين امريكان وقائد الطائره سعودي وفي امريكا هل كان يقبل الشعب والحكومه ذلك دون تعويض ومعاقبة قائدالرحله!!؟
بخن بخنلكن بقية الركاب جلسوا في الطائره ولم ينزلوا . يعني خذلوه ! وهذايحدث كثيرا. نصيحة لاتضحي من اجل الجميع فتقع في فم المدفع وسيخذلك الجميع
مزاجي رايق ⭐🌟⭐يجب تعويض هذا المواطن وأخذ حقه من المسؤ ولين في خطوط ناس والاعتذار له ولعائلته من قبل المتحدث الرسمي لخطوط ناس ومن قائد الطائرة
طحطوحمن المهان إن لم يؤخذ حق هذا المواطن من تعجرف وعناد قائد الطائرة مهما كانت جنسيته هل نرى ذلك قريباً؟؟؟.
شيكا بيكا أمريكي في أمريكاامنعوا الامريكيين من الدخول للسعودية وشوفوهم كيف بيجون يترجونا نرجعهم لأنهم هم المحتاجين لنا
الله المستعانلونكم اجانب كان مارضيتم ان عبدالله وعائلته ينزل من الطائرة