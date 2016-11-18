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التوثيق!

عادل التويجري 18 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص
عادل التويجري

بقلم : عادل التويجري

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• خسر الأخضر (بأخطائنا)!
• وتحكيم (نيشيموري) لم يتغير!
• ردود الفعل هي التي تغيرت (فقط)!
• لم يكن رئيس هيئة الرياضة (مدربا)!
• تركي الخليوي لم يكن (حارسا)!
• نعيم البكر لم يكن (مهاجما)!
• وبقية فريق التوثيق لم يكونوا على دكة (البدلاء)!
• لكنه الخطاب (الثورجي)!
• خسرنا ولا زال المشوار طويلا!
• والتعويض ممكن.
• خصوصا في ظل المفاجأة التايلاندية!
• (السفهاء) ذهبوا إلى (التوثيق)!
• فهل تعادلت أستراليا مع تايلاند لأنهم (وثقوا) بطولاتهم!
• وهل انتصرت الإمارات على العراق لذات السبب!
• وهل خسرت العراق لذات السبب!
• طرح (سفيه)!
• همهم (تأليب) و(إقصاء)!
• حين الفوز (يتجاهلونه)!
• حين الخسارة (يلاحقونه)!
• حتى (الكي) لا ينفع معهم!
• سألوا الفشار ما (علاجهم)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (التوثيق)!

نقلا عن “مكة”



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    ي و س ف

    ريلاكس يا ت8 لايجيلك شوقر والا شي من هذا القبيل
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  2. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    لجنة التعويض

    هذه لجنة ***لا توثيق ! الهدف منها تعويض الهلال عن أشياء مهمة جدا فشل في تحقيقها رغم صرف المليارات على حساب تاريخ وانجازات أندية سعودية لها سمعتها العالمية والاقليمية
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  3. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    الزعيم الملكي

    العالميه من الملعب قويه ،، نحتاج الى ترديد هذه العباره في مدرجات الزعبيم الملكي لاخراس بنو فقر
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  4. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    ي و س ف

    الي من الـــمـــــلـــعـــب والا الي من المكتب ياتعليق5
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  5. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    تساوي = العالميـــــــــــــــــة صعبــــــــــــــــــــــــــــة قويـــــــــــــــــــــــــــــة !
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  6. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    ي و س ف

    42ناقص 19 كم تساوي ياجماعة الخير؟
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  7. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    مكيااجو

    صادق ياتعليق 2 انا اشهد انه ذيب نيشيمورا
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  8. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    قوطي نيفيا

    يكفي من هذا المقال , أنه ذكرنا بطيب الذكر والسيرة الشجاع الهمام ( نيشيمورا ) .
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  9. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    عادل امام

    سألو ***ويش الي يعجبكم ونفسكم فيه ؟ استلقوا على ( قرونهم ) وكحوا وشهقو ا وزعقوا ثم قالو ( ***الهولنديه )
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