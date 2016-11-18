• خسر الأخضر (بأخطائنا)!
• وتحكيم (نيشيموري) لم يتغير!
• ردود الفعل هي التي تغيرت (فقط)!
• لم يكن رئيس هيئة الرياضة (مدربا)!
• تركي الخليوي لم يكن (حارسا)!
• نعيم البكر لم يكن (مهاجما)!
• وبقية فريق التوثيق لم يكونوا على دكة (البدلاء)!
• لكنه الخطاب (الثورجي)!
• خسرنا ولا زال المشوار طويلا!
• والتعويض ممكن.
• خصوصا في ظل المفاجأة التايلاندية!
• (السفهاء) ذهبوا إلى (التوثيق)!
• فهل تعادلت أستراليا مع تايلاند لأنهم (وثقوا) بطولاتهم!
• وهل انتصرت الإمارات على العراق لذات السبب!
• وهل خسرت العراق لذات السبب!
• طرح (سفيه)!
• همهم (تأليب) و(إقصاء)!
• حين الفوز (يتجاهلونه)!
• حين الخسارة (يلاحقونه)!
• حتى (الكي) لا ينفع معهم!
• سألوا الفشار ما (علاجهم)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (التوثيق)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 9 )
ي و س فريلاكس يا ت8 لايجيلك شوقر والا شي من هذا القبيل
لجنة التعويضهذه لجنة ***لا توثيق ! الهدف منها تعويض الهلال عن أشياء مهمة جدا فشل في تحقيقها رغم صرف المليارات على حساب تاريخ وانجازات أندية سعودية لها سمعتها العالمية والاقليمية
الزعيم الملكيالعالميه من الملعب قويه ،، نحتاج الى ترديد هذه العباره في مدرجات الزعبيم الملكي لاخراس بنو فقر
ي و س فالي من الـــمـــــلـــعـــب والا الي من المكتب ياتعليق5
ي و س ف42ناقص 19 كم تساوي ياجماعة الخير؟
مكيااجوصادق ياتعليق 2 انا اشهد انه ذيب نيشيمورا
قوطي نيفيايكفي من هذا المقال , أنه ذكرنا بطيب الذكر والسيرة الشجاع الهمام ( نيشيمورا ) .
عادل امامسألو ***ويش الي يعجبكم ونفسكم فيه ؟ استلقوا على ( قرونهم ) وكحوا وشهقو ا وزعقوا ثم قالو ( ***الهولنديه )