• خسر الأخضر (بأخطائنا)!

• وتحكيم (نيشيموري) لم يتغير!

• ردود الفعل هي التي تغيرت (فقط)!

• لم يكن رئيس هيئة الرياضة (مدربا)!

• تركي الخليوي لم يكن (حارسا)!

• نعيم البكر لم يكن (مهاجما)!

• وبقية فريق التوثيق لم يكونوا على دكة (البدلاء)!

• لكنه الخطاب (الثورجي)!

• خسرنا ولا زال المشوار طويلا!

• والتعويض ممكن.

• خصوصا في ظل المفاجأة التايلاندية!

• (السفهاء) ذهبوا إلى (التوثيق)!

• فهل تعادلت أستراليا مع تايلاند لأنهم (وثقوا) بطولاتهم!

• وهل انتصرت الإمارات على العراق لذات السبب!

• وهل خسرت العراق لذات السبب!

• طرح (سفيه)!

• همهم (تأليب) و(إقصاء)!

• حين الفوز (يتجاهلونه)!

• حين الخسارة (يلاحقونه)!

• حتى (الكي) لا ينفع معهم!

• سألوا الفشار ما (علاجهم)!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (التوثيق)!

نقلا عن “مكة”