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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

18 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
  • 1٬819
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-فهد الجبيري

5

الجزيرة-محمود الهمزاني

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-سعود الماضي

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 120 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 120
    18 نوفمبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ت ١٠٥،،،،، كذاااااب،،،،،،انا ما اشهد،،،،،
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  2. 119
    18 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    بيرجع بمعرفاته الثانية ويسب معروفه حركتاتك ياشايف ياعايب ياشايب
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  3. 118
    18 نوفمبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    ت105 يسلمو ربي يسعدك...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 117
    18 نوفمبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ت ١٠٦،،،،،اذا انت بنت،،،،،زديني عشقا زيديني،،،،،آه بس !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 116
    18 نوفمبر, 2016 , 14:19 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ت١٠٨،،،،،أكيد تاب،،،،غصب عليه،،،،ماصار يتحمل النقر،،،،،من كثر النقر اللي جاه ،،،،من البشر،،،،،بالليل والنهار،،،،مسكين،،،،،اتهرى نقر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 115
    18 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    💎🎀سُندُس

    😱👈( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ...........
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 114
    18 نوفمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:8041

    الحرمان

    ناصر القصبي يكرم بجائزه محاربه التطرف والارهاب. تحياتنا له 🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 113
    18 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    99 آمين آمين آمين آمين يارب ألعَالمِين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 112
    18 نوفمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ياسارونه،،،،،تزوجي شايف ،،،،بس هاه،،،،،لازم تعرفين ،،،،ان عجايبه،،،،شفناها كلها،،،،،خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 111
    18 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    مالك قبول ياشايف فارق الله يهبها في وجهك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 110
    18 نوفمبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    يا سارونه،،،،شايف،،،،عنده فوشيه،،،، وكل مره يغير،،،،علشان عجيبته،،،،مفكوكه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 109
    18 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    ياأخوان ارحمو َذليَل قَوم ذلّ خلاص شايف تاب عن المناقر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 108
    18 نوفمبر, 2016 , 14:11 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 107
    18 نوفمبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    أبحث عن سعادتك عش لحظة الفرح دع الخلق للخالق عليك بالصبر والتجاهل كلام الناس لاينقصك بل يزيدك حسنات فلم يسلم منهم حتى الأنبياء...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 106
    18 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    منصف يعجبنى اسمك واكره رسمك انت وهايف مكروهين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 105
    18 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    سارونه انتِ مَحّترمه ولكل يشهد لاتردين على هذا المريض في قلبه مرض فزاده الله مرضا انتِ عزيزه على الجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 104
    18 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    99 امين يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 103
    18 نوفمبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:8041

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 102
    18 نوفمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ليش زعلانين،،،،من الكبل شايف وسارونه،،،،،اعتقد انهم لايقين على بعض،،،،،،ما جمع الا وفق ،،،،صاحب البرونزية مع السودانية. ،،،،،،خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 101
    18 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    شايف العلم عند الله إنك مكروه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 100
    18 نوفمبر, 2016 , 13:50 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ت ٩٤،،،،،كذاااااااب،،،،،انا انا،،،،،اللي يعرفني بالحقيقه،،،،،،يعرفني،،،،،باي مكان،،،،،شخصيتي،،،،،هي هي،،،،،بلا رتوش فنان،،،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 99
    18 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    نومه مالها قومه إنشّاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 98
    18 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    93

    يعزز لنفسه هايف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 97
    18 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    سارونه علشان ترتاحين من الهجوم وتريحين شايف عندي لك سؤال// تحبين شايف؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 96
    18 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    نوم العوافي اخي شايف واحلام سعيده باذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 95
    18 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 94
    18 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    اسماءكم الحقيقية لو تعلن كان ماحد تكلم لا الذكر مع الأنثى ولا الاثنى مع الذكر لأن ستخافون من كلام الناس وهذه حقيقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 93
    18 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    شايف انا اعرفه من سنوات وكان عنده معرّف بالاحمر وانا كذلك شايف لايمكن يغلط على اي انسان الا اذا احد غلط عليه اما من يهاجم الاخت لا اقول سوى اتق الله بنفسك اسلوبك اسلوب طفل لايحسب لكلمته اي حساب
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  29. 92
    18 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    💎🎀سُندُس

    وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ )😫😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 91
    18 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    سارونة لازلنا نحترمك لاتخلين شايف أبو معرفات العلم النكيد طيف منال بنت شايف يكرهنا فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 90
    18 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    💎🎀سُندُس

    (( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ..............
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 89
    18 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    ناقص ترقمها ياشايف زي مارقمت منال الي هي أنت خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 88
    18 نوفمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    " صِـلَو عَـلَى النبي ﴿ םבםב ﷺ ﴾ ..❤🌹"
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 87
    18 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    💎🎀سُندُس

    (( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 86
    18 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    شايف العجائب

    سوف اخلد للراحة ساعة ،، استأذنك ياسمو النفس ،، أنتِ اللي مزينه الصفحة ،، رغم كثرة النوابيح فيها ...(شايف)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 85
    18 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    جاوبي يا سارونة على السؤال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 84
    18 نوفمبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    ياسبحان الله ياكون قليله ادب وعديمه اخلاق ياتتهجمي علي ياستي تهجمي وانا امي علمتني الاخلاق والادب مع غيري يكفي أن الله عارف نيتي ويكفي أن الله هو الي يحسبني وانتي لا تقصري ياقلبي دام الله بيني وبينك..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 83
    18 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    شايف العجائب

    البيت ألأخيرالنبوحى ينطبق عليه أنا صاحب حجلةومَسحرُها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 82
    18 نوفمبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺁﻥ ﺁﻛﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦَ ﺣﻮَﻟﻲ ﻭﺁﻥَ ﻵ ﺁﻛﻮﻥ ﻭﺟﻌﺂ ﻵﺣﺪَ ، ﺭﺑﻤﺎ ﺁﻧﺎ ﻻ ﺍﺳّﺘﻄﻴﻊ ﺇﺳﻌﺂﺩ ﺁﺣﺪّ ﯛﻟﻜﻦ ﺍﻗﺴﻢ ﺁﻧﻨﻲ ﻵ ﺃﺣﺐ ّﺇﻳﺬﺍﺀ ﺃﺣﺪ ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 81
    18 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    شايف العجائب

    70 .. تسلم ،، الطيب يحب الطيب ،، والردي ردي ،، ويهاجم الطيبين حسدا وحقدا ... (شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 80
    18 نوفمبر, 2016 , 13:19 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    من اعتاد أن يوزّع الورد سيبقى شيء من العطر عالقاً بيده.. فما دمت تفعل الخير امضِ ولا تبالي وتأكد أنه سيصلك أثره ...🍃🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 79
    18 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    شايف العجائب

    الحمدلله ،، بيوت شعري أتت أُوكلها ...(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 78
    18 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    وش رأيك ياسارونه باللي تخضع بالقول ليت تقدمي لها نصيحة من ضمن نصائحك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  44. 77
    18 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    شايف

    مَشَاعِري هي التى سمّيتها حجله لطيبها نوَريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 76
    18 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    شايف

    مَشَاعِري هي التى سمّيتها حجله لطيبها نوَريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 75
    18 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    سارونة وقفيه عند حده ملينا من قلت أدبه مع المعلقين أو تحملي الي يجيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 74
    18 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    صلوا على النبي في يوم الجمعه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 73
    18 نوفمبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    قد آكوُن ، وقد تكوٌن ، وقد نكوُن : يَوٌماً منّ آلغآئبيٌنَ فَ لنَحسٌنّ اخٌلاقنَا ليبٌقىَ لنَا اثرٌ جّميٌل❤🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 72
    18 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    البلاء في سارونة هي الي خلته يتمادا ويجلس هنا لو علمته الأصول كان فارق وذلف بس البنت خايفة منه يهاجمها ويسبها زي ماسب الباقين هي قالتله لاتفكر أحبك ومازال وراها اطردي المستانث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 71
    18 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    شايف العجائب

    60 .. هلا بيك/ي اكثر ،، ونعم بحالك ،، تسلم/ي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 70
    18 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    انا ماتااااابع بالصحيفه هنيّا ..... الالسمو النفس والشبخ شايف ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 69
    18 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    الى شايف ت 54

    النواعق انت خير من ينطبق عليه النواعق شيهانه اكرم وانبل اكرمها الله عنك اي سمو تتكلم انت ساقط خلق واخلاقا معتوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 68
    18 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    اذا كنت منال يالمستانث المكينه مهيب غريبه تحط معرفات مثل وائل وبنتك خخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 67
    18 نوفمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    أَحَبَّ الْكَلامِ إِلَى الله : ﴿ سُبْحَانَ الله ﴾ ، ﴿وَالْحَمْدُ لله ﴾، ﴿ وَلا إِلَهَ إِلا الله﴾ ، ﴿ وَالله أَكْبَرُ ﴾.. 🌺🌺🌺🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 66
    18 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    💎🎀سُندُس

    دع (( الدنيا )). لاعدائك وحسادك علها تكون سبب ......................................ف دمارهم وهلاكهم وتفرغ أنت للآخرة والعبرة بالنهاية👌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 65
    18 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    شايف العجائب

    آمين على دعائك ياسمو النفس ،، اللهم اسعد قلبي بهواه على شرعك المطهر ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 64
    18 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    الى شايف

    أسئل الله أن يَشل يدك ياشايف انت مؤذي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 63
    18 نوفمبر, 2016 , 13:09 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    ﺃﻥ ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ﻫﻮ ﺷﻲﺀ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﺃﻣﺎﺃﻥ ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻓﻬﻮ شيء إﺧﺘﻴﺎﺭﻱ"✋🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 62
    18 نوفمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    ت51 يسلمو بس لاتتوقع مني الشينه انا اسفه ربي يسعدك...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 61
    18 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    💎🎀سُندُس

    لم يسبق لي وأن رفعت يداي🙌ف طلب أمر من أمور الدنيا "الفانية" دعائي فقط أن الله يثبتني ع الدين ويديم عافيتي ويزيدني من العلم ويحسن خاتمتي ويكفيني شر كل من أراد بي سوء وغير هالأمور لاشئ.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 60
    18 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    هلا وغلا بالذيب الامعط هلا وغلا بشايف حي الله ابن الرجال الكرام نورت الصحيفه انت والراقية سمو النفس
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  62. 59
    18 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    شايف العجائب

    52 .. مشاعري هي التي سمتها سمو النفس ،، ومشاعري لديها فراسةٌ لاتخيب ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 58
    18 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    ربي يسعد قلبك اخي شايف يسلمو...وائل يسلموو من ذوقك اخي...
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  64. 57
    18 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    شايف العجائب

    البيت الاخير ،، رد على تعليق51 هو وامثاله ينطبق عليهم النبوحييي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 56
    18 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    شايف العجائب

    شايف دخيلك قل ويش السويا ،، مرهون في كلمتك يازين توحي ،، واحذر تسمع ناقلين الحكيا ،، مافرق الخلان غير النبوحي ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 55
    18 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    شايف العجائب

    انت الذي بالخلق زايد شويا ،، عن خلق مثلك يفرقني الشبوحي ،،و انت الذي مثل الذهب فالحليا ،، في وصف زينك يقصرن المدوحي ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 54
    18 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    شايف العجائب

    لولا سموك ماجلسنا هنيا ،، ولا ارخصت في سوق النواعيق روحي ،، نهيت قلبي عن دروبك وعيا ،، في عذلكم ماعاد يسمع ويوحي ،، تبي الصدق مالوم قلبي بليا ،، حبك غدا بالقلب مسكٍ يفوحي ...(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 53
    18 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    💎🎀سُندُس

    توكل ع الله وثق بقدرته وتدبيره وليكن دعاؤك من غير تحديد أمر ما 👈( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 52
    18 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    وائل

    43- ومسائك اسعد . وياهلا وغلا بسمو النفس هلا بصاحبة الاخلاق والادب والاشعار الجميله انا لا الوم من سماك سمو النفس اشهد ان لايستحق غيرك هذه التسميّه انا متابع لكل ماتكتبينه تحياتي لاااا إلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 51
    18 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    هي سارونة فكينا من هايف الي يلاحق وراك لو وقفتيه عند حده بيذلف من هنا بس شافك لينة معه وقال باجلس وراها لعل تحبني لازلنا نحترمك بس الضاهر ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 50
    18 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    شايف العجائب

    الله يسعد مسائك ياسمو النفس بالايمان والطاعة والسعادة ،، سبحان من سواك فعدلك ،، آمنة به وحده لاشريك له له الحمد وله الشكر وهو على كل شيء قدير ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 49
    18 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    💎🎀سُندُس

    جميع الأرزاق مكتوبة ف "اللوح" ولكن قد يستجاب دعاؤك ف طلب أمر من أمور الدنيا ( الفانية ) ويكون هذا الأمر سبب ف هلاكك.........ثم تندم حيث لاينفع الندم😫😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 48
    18 نوفمبر, 2016 , 12:51 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    سواء كنت ناجحًا أم فاشلًا، الناس قد يتحدثوا عنك بالسوء فلا تبالي لأن النآس لم يجدوا عيبًا في الذهب فقالوا بريقه يتعب العيون...!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 47
    18 نوفمبر, 2016 , 12:49 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    ليس من المهم أن تكون معروفًا عند الخلق ولكن المهم أن تكون معروفًا بالخير عند الخالق ...🌹
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  75. 46
    18 نوفمبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    هنيئاً لمن لآ يظلم أحد..💫 ولآ يغتآب أحد..💫 ولآ يجرح أحد..💫 ولآ يرى نفسه فوق أحد..💫 آللهم ارزقنا صفآء النفس ورآحة البآل💫 وحسن الخآتمـه ....💫
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  76. 45
    18 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    💎🎀سُندُس

    أجتهدت ف الدعاء وأرهقت عقلها والحت ونسيت أن تدعي حتى لنفسها ووالديها والمسلمين وماتركت باب إلا وطرقته ..........وذهبت لمكة🕋لتطلب بأن الله يرزقها بزوج أستجيب دعاؤها وكان هذا الزوج السبب ف "هلاكها"
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  77. 44
    18 نوفمبر, 2016 , 12:44 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    اللهمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ وَبَارِك على نَبِيِّنَـــا مُحمَّد ﷺ...
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  78. 43
    18 نوفمبر, 2016 , 12:40 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    اسعد الله مسائكم بكل خير...
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  79. 42
    18 نوفمبر, 2016 , 12:38 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    حبّ الأمّ هو الباقي رغم كلّ شيء آحفظهآ بِمآ تحفظ بِه عبآدك الصآلحين يآلله ⠀⠀ ❤️
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  80. 41
    18 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    -!-

    لاتردون على منتف هو يستفزكم لانه منبوذ ولا حد يعطيه وجه .
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  81. 40
    18 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    💎🎀سُندُس

    هذه نهاية قارون 👈[[ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ]] ............................تأملها جيداً أيها ( الحاسد/ة ) المال ، الصحة ، الزواج ، الأولاد ليس دليل ع رضى الله عن الشخص فأنتبه وأحذر🚦⛳️
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  82. 39
    18 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    💎🎀سُندُس

    ملكوا الأموال والقصور ووالخ وتزوجوا وأنجبوا وكانت هذه الأمور السبب في شقاؤهم وهلاكم وضياع دينهم ثم يأتي ( الحاسد/ة ) ويحسد كل من يملك هذه الاشياء ..........لاتغرك المظاهر وأنت لاتعلم بواطن الأمور🤔🤔
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  83. 38
    18 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    💎🎀سُندُس

    أيها ( الحاسد/ة ) تأمل👈( يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) ........ثم أرجع لتفسيرها وأنظر ماذا كانت نهاية قارون😖😢 ( تعيها ) أذن👂وااااعية🤔
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  84. 37
    18 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    💎🎀سُندُس

    👈(نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)......ثم يأتي شخص👈 ويعترض ع ماوهبه الله للآخرين ويحسدهم ع الأرزاق وكأنه متأكد أن هذه الأرزاق فيها خير لهم أي فكر تحمل ياحاسد؟🤔
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  85. 36
    18 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    ربي يسعدكم ويعطيكم العافيه على 50 لايك على السلام. والله أسعدتوني حيل حيل الله لايحرمني من طيبتكم فديتتتتكم ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  86. 35
    18 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    🎀💫

    حنا ناقصات عقل -ياإنسان نصف عقل-نعلمك المعنى-في الشهادة المرأة -تعادل نصف الرجل -يعني لازم امرأتين -مقابل شهادة رجل واحد-عشان المرأة عاطفية وينشغل بالها -وممكن تنسى -اذا كانت تفكر في عيالها
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  87. 34
    18 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    💎🎀سُندُس

    البعض يكتب اشياء........ غير مؤمن بها مثلاً يكتب "كل تأخيرة وفيها خيرة" وفي نفس الوقت يعرقل أمور الآخرين ويعطلها بأي وسيلة وكأنه متأكد أن ف هذه الأمور خير اليس هذا قمة ( التناقض ) بين القول والعمل🤔🤔
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  88. 33
    18 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    💎🎀سُندُس

    ي27 مين اللي قال لك إني أنتقد التعدد ؟ لاتقولني كلام ماقلته إذا أنت فهمت من كلامي أنه إنتقاد ( مشكلتك ) كل مافي الأمر أني قلت أن الزواج مسؤولية من امرأة واحدة وغالباً الرجل مضيع حقوقها فمابالك بالمعدد
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  89. 32
    18 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله
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  90. 31
    18 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    💎🎀سُندُس

    ي20 نقصان عقل المرأة ثابت بالحديث النبوي مايختلف عليه أثنين.................. ولكن هذا لايعني إن عقلها ناقص بالمعنى اللي أنت فاهمه أرجع للحديث وأفهم تفسيره ولاتتحدث من غير علم فتضل وتضل غيرك.
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  91. 30
    18 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    انسان منتف الحق على الصلاة وخل الهذر الفاضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  92. 29
    18 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    إلى إنسان منصف

    اتق الله اليوم جمعة حتى في هذا اليوم كلامك رذي....ل ياحيف على الرجولة الله يزوجك وتعف نفسك ولسانك إن شاءالله آمين يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 28
    18 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    💎🎀سُندُس

    ي23 وجه الشبه ................بين المرأة والسيارة إنك تلم نفسك وترتقي وقليل من الحياء لاتنسى أن الملائكة تسجل✍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    يا حبيبتي ،،،،شندش،،،،،أمس تنتقدين التعدد،،،،وهو شرع الله،،،،،واليوم آيات قرآنيه،،،،،أزاي بآه،،،،،،مايصحش،،،كده،،،،ياشندشايه،،،،،خخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    كلاهما،،،،،مركوب للرجل،،،،،خخخخخخخخ
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  96. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    💎🎀سُندُس

    "" أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ""✍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    💎🎀سُندُس

    "" أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ""
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    طيب،،،،،سؤال أخير،،،ما وجه الشبه بين السياره والمرأه،،،،،؟ !
    لا يعجبني(22) اعجبني(1)
  99. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    💎🎀سُندُس

    "" لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ""
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 💕
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  101. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ✋،،،،انتبه !،،،،،نقصان عقل المرأه ثابت بالحديث النبوي،،،،، فلا تخبصوا،،،،بالتعليقات،،،،،،خخخخخخخخ
    لا يعجبني(39) اعجبني(2)
  102. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    لهدرجة قمة الحقد والغيره تحط دس لايك. على السلام عليكم. أي نوع من العقول او القلوب حسبنا الله ونعم الوكيل ناس مريضه
    لا يعجبني(6) اعجبني(10)
  103. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    لفت الأنظار سهل ،،،،،،ولكن لفت العقول صعب..!!)))
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  104. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    😜،،،،طبعا ،،،،،جسمها،،،،،علشان المرأه،،،،،،ناقصة عقل ،،،،،خخخخخخخخ
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  105. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    العيون الانيقه. التي تطبق اجفانها كي لاتبصر هفوات الاحبه ،،أحب الناس اللي لما تجي عيني بعينهم يبتسمون. 😀
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  106. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    💎🎀سُندُس

    البضاعة 👈👈[[ الرخيصة ]] ... في متناول الجميع👌
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  107. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    ثلاثة أرباع راحة البال موجوده في اللحظه اللي نتصالح فيها مع ظروفنا ........وفي السلام الداخلي اللي يكون بينا وبين أنفسنا
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  108. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ايهم اهم ((عقل المرأه))ام (( جسمها))،،،،،؟
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  109. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ❤️👈 ؟
    لا يعجبني(23) اعجبني(4)
  110. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    اللهم في يوم الجمعه ..اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم....وحرمت عليهم النار. وكتبت لهم الجنه ،،اللهم أجعل لي نصيب في كل شيء أحببته.
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  111. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    💎🎀سُندُس

    "منشفة الأرياق"😋😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  112. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    جديد ثقتك بربك لايوخر الله أمر إلا لخير ولايحرمك امرا إلا لخير ولاينزل علييك بلاء إلا لخيير فلا تحزن فرب الخير لا يأتي إلا بخيير ...
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  113. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    ما أجمل. ان تقول في بداية يومك اللهم اجعلنا ممن توكل علييك فكفيته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت ..له. .ونقول صباح الخيير. ...
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  114. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    🎀💫

    الدعوة -بالسعادة من أحلى الدعوات-اللي يدعو بها الانسان-فيارب ارزقني وأحبابي -ومن يقرأ سعادة الدنيا والآخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  115. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:14922

    هيفاء @

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    لا يعجبني(6) اعجبني(51)
  116. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    🎀💫

    قال أحد الحكماء -كن ليناً من غير ضعف-وشديداً من غير عنف
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  117. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    🎀💫

    قال الفضيل بن عياض-رحمه الله -من رأى من أخ له منكراً-فضحك في وجهه-فقدخانه
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  118. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    🎀💫

    اللهم صل وسلم وبارك- على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  119. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    😎✌️
    لا يعجبني(10) اعجبني(4)
  120. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    صلاة الجمعة دخل وقتها فعليكم يا معشر المسلمين التحضر لها من الأن . 🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽🕌
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)

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