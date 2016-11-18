شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-المسيهيج
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
تعليقات ( 120 )
عدد التعليقات:1
إنسان منصفت ١٠٥،،،،، كذاااااب،،،،،،انا ما اشهد،،،،،
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّت105 يسلمو ربي يسعدك...
عدد التعليقات:1
إنسان منصفت ١٠٦،،،،،اذا انت بنت،،،،،زديني عشقا زيديني،،،،،آه بس !
عدد التعليقات:1
إنسان منصفت١٠٨،،،،،أكيد تاب،،،،غصب عليه،،،،ماصار يتحمل النقر،،،،،من كثر النقر اللي جاه ،،،،من البشر،،،،،بالليل والنهار،،،،مسكين،،،،،اتهرى نقر
💎🎀سُندُس😱👈( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ...........
عدد التعليقات:8041
الحرمانناصر القصبي يكرم بجائزه محاربه التطرف والارهاب. تحياتنا له 🌹
عدد التعليقات:1
إنسان منصفياسارونه،،،،،تزوجي شايف ،،،،بس هاه،،،،،لازم تعرفين ،،،،ان عجايبه،،،،شفناها كلها،،،،،خخخخخخخ
عدد التعليقات:1
إنسان منصفيا سارونه،،،،شايف،،،،عنده فوشيه،،،، وكل مره يغير،،،،علشان عجيبته،،،،مفكوكه
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّأبحث عن سعادتك عش لحظة الفرح دع الخلق للخالق عليك بالصبر والتجاهل كلام الناس لاينقصك بل يزيدك حسنات فلم يسلم منهم حتى الأنبياء...
عدد التعليقات:8041
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عدد التعليقات:1
إنسان منصفليش زعلانين،،،،من الكبل شايف وسارونه،،،،،اعتقد انهم لايقين على بعض،،،،،،ما جمع الا وفق ،،،،صاحب البرونزية مع السودانية. ،،،،،،خخخخخخخخخ
عدد التعليقات:1
إنسان منصفت ٩٤،،،،،كذاااااااب،،،،،انا انا،،،،،اللي يعرفني بالحقيقه،،،،،،يعرفني،،،،،باي مكان،،،،،شخصيتي،،،،،هي هي،،،،،بلا رتوش فنان،،،،
93يعزز لنفسه هايف
⁉سارونه علشان ترتاحين من الهجوم وتريحين شايف عندي لك سؤال// تحبين شايف؟؟؟؟
💎🎀سُندُسوَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ )😫😢
💎🎀سُندُس(( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ..............
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّ" صِـلَو عَـلَى النبي ﴿ םבםב ﷺ ﴾ ..❤🌹"
💎🎀سُندُس(( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ))
شايف العجائبسوف اخلد للراحة ساعة ،، استأذنك ياسمو النفس ،، أنتِ اللي مزينه الصفحة ،، رغم كثرة النوابيح فيها ...(شايف)
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّياسبحان الله ياكون قليله ادب وعديمه اخلاق ياتتهجمي علي ياستي تهجمي وانا امي علمتني الاخلاق والادب مع غيري يكفي أن الله عارف نيتي ويكفي أن الله هو الي يحسبني وانتي لا تقصري ياقلبي دام الله بيني وبينك..
شايف العجائبالبيت ألأخيرالنبوحى ينطبق عليه أنا صاحب حجلةومَسحرُها
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّﺍﺗﻤﻨﻰ ﺁﻥ ﺁﻛﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦَ ﺣﻮَﻟﻲ ﻭﺁﻥَ ﻵ ﺁﻛﻮﻥ ﻭﺟﻌﺂ ﻵﺣﺪَ ، ﺭﺑﻤﺎ ﺁﻧﺎ ﻻ ﺍﺳّﺘﻄﻴﻊ ﺇﺳﻌﺂﺩ ﺁﺣﺪّ ﯛﻟﻜﻦ ﺍﻗﺴﻢ ﺁﻧﻨﻲ ﻵ ﺃﺣﺐ ّﺇﻳﺬﺍﺀ ﺃﺣﺪ ..
شايف العجائب70 .. تسلم ،، الطيب يحب الطيب ،، والردي ردي ،، ويهاجم الطيبين حسدا وحقدا ... (شايف)
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّمن اعتاد أن يوزّع الورد سيبقى شيء من العطر عالقاً بيده.. فما دمت تفعل الخير امضِ ولا تبالي وتأكد أنه سيصلك أثره ...🍃🌸
شايف العجائبالحمدلله ،، بيوت شعري أتت أُوكلها ...(شايف)
شايفمَشَاعِري هي التى سمّيتها حجله لطيبها نوَريه
شايفمَشَاعِري هي التى سمّيتها حجله لطيبها نوَريه
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّقد آكوُن ، وقد تكوٌن ، وقد نكوُن : يَوٌماً منّ آلغآئبيٌنَ فَ لنَحسٌنّ اخٌلاقنَا ليبٌقىَ لنَا اثرٌ جّميٌل❤🌹
شايف العجائب60 .. هلا بيك/ي اكثر ،، ونعم بحالك ،، تسلم/ي
الى شايف ت 54النواعق انت خير من ينطبق عليه النواعق شيهانه اكرم وانبل اكرمها الله عنك اي سمو تتكلم انت ساقط خلق واخلاقا معتوه
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّأَحَبَّ الْكَلامِ إِلَى الله : ﴿ سُبْحَانَ الله ﴾ ، ﴿وَالْحَمْدُ لله ﴾، ﴿ وَلا إِلَهَ إِلا الله﴾ ، ﴿ وَالله أَكْبَرُ ﴾.. 🌺🌺🌺🌺
💎🎀سُندُسدع (( الدنيا )). لاعدائك وحسادك علها تكون سبب ......................................ف دمارهم وهلاكهم وتفرغ أنت للآخرة والعبرة بالنهاية👌
شايف العجائبآمين على دعائك ياسمو النفس ،، اللهم اسعد قلبي بهواه على شرعك المطهر ....(شايف)
الى شايفأسئل الله أن يَشل يدك ياشايف انت مؤذي
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّﺃﻥ ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ﻫﻮ ﺷﻲﺀ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﺃﻣﺎﺃﻥ ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻓﻬﻮ شيء إﺧﺘﻴﺎﺭﻱ"✋🏻
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّت51 يسلمو بس لاتتوقع مني الشينه انا اسفه ربي يسعدك...
💎🎀سُندُسلم يسبق لي وأن رفعت يداي🙌ف طلب أمر من أمور الدنيا "الفانية" دعائي فقط أن الله يثبتني ع الدين ويديم عافيتي ويزيدني من العلم ويحسن خاتمتي ويكفيني شر كل من أراد بي سوء وغير هالأمور لاشئ.
شايف العجائب52 .. مشاعري هي التي سمتها سمو النفس ،، ومشاعري لديها فراسةٌ لاتخيب ....(شايف)
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّربي يسعد قلبك اخي شايف يسلمو...وائل يسلموو من ذوقك اخي...
شايف العجائبالبيت الاخير ،، رد على تعليق51 هو وامثاله ينطبق عليهم النبوحييي.
شايف العجائبشايف دخيلك قل ويش السويا ،، مرهون في كلمتك يازين توحي ،، واحذر تسمع ناقلين الحكيا ،، مافرق الخلان غير النبوحي ....(شايف)
شايف العجائبانت الذي بالخلق زايد شويا ،، عن خلق مثلك يفرقني الشبوحي ،،و انت الذي مثل الذهب فالحليا ،، في وصف زينك يقصرن المدوحي ....(شايف)
شايف العجائبلولا سموك ماجلسنا هنيا ،، ولا ارخصت في سوق النواعيق روحي ،، نهيت قلبي عن دروبك وعيا ،، في عذلكم ماعاد يسمع ويوحي ،، تبي الصدق مالوم قلبي بليا ،، حبك غدا بالقلب مسكٍ يفوحي ...(شايف)
💎🎀سُندُستوكل ع الله وثق بقدرته وتدبيره وليكن دعاؤك من غير تحديد أمر ما 👈( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )
وائل43- ومسائك اسعد . وياهلا وغلا بسمو النفس هلا بصاحبة الاخلاق والادب والاشعار الجميله انا لا الوم من سماك سمو النفس اشهد ان لايستحق غيرك هذه التسميّه انا متابع لكل ماتكتبينه تحياتي لاااا إلك
شايف العجائبالله يسعد مسائك ياسمو النفس بالايمان والطاعة والسعادة ،، سبحان من سواك فعدلك ،، آمنة به وحده لاشريك له له الحمد وله الشكر وهو على كل شيء قدير ....(شايف)
💎🎀سُندُسجميع الأرزاق مكتوبة ف "اللوح" ولكن قد يستجاب دعاؤك ف طلب أمر من أمور الدنيا ( الفانية ) ويكون هذا الأمر سبب ف هلاكك.........ثم تندم حيث لاينفع الندم😫😢
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّسواء كنت ناجحًا أم فاشلًا، الناس قد يتحدثوا عنك بالسوء فلا تبالي لأن النآس لم يجدوا عيبًا في الذهب فقالوا بريقه يتعب العيون...!
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّليس من المهم أن تكون معروفًا عند الخلق ولكن المهم أن تكون معروفًا بالخير عند الخالق ...🌹
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّهنيئاً لمن لآ يظلم أحد..💫 ولآ يغتآب أحد..💫 ولآ يجرح أحد..💫 ولآ يرى نفسه فوق أحد..💫 آللهم ارزقنا صفآء النفس ورآحة البآل💫 وحسن الخآتمـه ....💫
💎🎀سُندُسأجتهدت ف الدعاء وأرهقت عقلها والحت ونسيت أن تدعي حتى لنفسها ووالديها والمسلمين وماتركت باب إلا وطرقته ..........وذهبت لمكة🕋لتطلب بأن الله يرزقها بزوج أستجيب دعاؤها وكان هذا الزوج السبب ف "هلاكها"
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّاللهمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ وَبَارِك على نَبِيِّنَـــا مُحمَّد ﷺ...
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّاسعد الله مسائكم بكل خير...
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّحبّ الأمّ هو الباقي رغم كلّ شيء آحفظهآ بِمآ تحفظ بِه عبآدك الصآلحين يآلله ⠀⠀ ❤️
-!-لاتردون على منتف هو يستفزكم لانه منبوذ ولا حد يعطيه وجه .
💎🎀سُندُسهذه نهاية قارون 👈[[ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ]] ............................تأملها جيداً أيها ( الحاسد/ة ) المال ، الصحة ، الزواج ، الأولاد ليس دليل ع رضى الله عن الشخص فأنتبه وأحذر🚦⛳️
💎🎀سُندُسملكوا الأموال والقصور ووالخ وتزوجوا وأنجبوا وكانت هذه الأمور السبب في شقاؤهم وهلاكم وضياع دينهم ثم يأتي ( الحاسد/ة ) ويحسد كل من يملك هذه الاشياء ..........لاتغرك المظاهر وأنت لاتعلم بواطن الأمور🤔🤔
💎🎀سُندُسأيها ( الحاسد/ة ) تأمل👈( يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) ........ثم أرجع لتفسيرها وأنظر ماذا كانت نهاية قارون😖😢 ( تعيها ) أذن👂وااااعية🤔
💎🎀سُندُس👈(نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)......ثم يأتي شخص👈 ويعترض ع ماوهبه الله للآخرين ويحسدهم ع الأرزاق وكأنه متأكد أن هذه الأرزاق فيها خير لهم أي فكر تحمل ياحاسد؟🤔
عدد التعليقات:14922
هيفاء @ربي يسعدكم ويعطيكم العافيه على 50 لايك على السلام. والله أسعدتوني حيل حيل الله لايحرمني من طيبتكم فديتتتتكم ...
🎀💫حنا ناقصات عقل -ياإنسان نصف عقل-نعلمك المعنى-في الشهادة المرأة -تعادل نصف الرجل -يعني لازم امرأتين -مقابل شهادة رجل واحد-عشان المرأة عاطفية وينشغل بالها -وممكن تنسى -اذا كانت تفكر في عيالها
💎🎀سُندُسالبعض يكتب اشياء........ غير مؤمن بها مثلاً يكتب "كل تأخيرة وفيها خيرة" وفي نفس الوقت يعرقل أمور الآخرين ويعطلها بأي وسيلة وكأنه متأكد أن ف هذه الأمور خير اليس هذا قمة ( التناقض ) بين القول والعمل🤔🤔
💎🎀سُندُسي27 مين اللي قال لك إني أنتقد التعدد ؟ لاتقولني كلام ماقلته إذا أنت فهمت من كلامي أنه إنتقاد ( مشكلتك ) كل مافي الأمر أني قلت أن الزواج مسؤولية من امرأة واحدة وغالباً الرجل مضيع حقوقها فمابالك بالمعدد
💎🎀سُندُسي20 نقصان عقل المرأة ثابت بالحديث النبوي مايختلف عليه أثنين.................. ولكن هذا لايعني إن عقلها ناقص بالمعنى اللي أنت فاهمه أرجع للحديث وأفهم تفسيره ولاتتحدث من غير علم فتضل وتضل غيرك.
إلى إنسان منصفاتق الله اليوم جمعة حتى في هذا اليوم كلامك رذي....ل ياحيف على الرجولة الله يزوجك وتعف نفسك ولسانك إن شاءالله آمين يارب
💎🎀سُندُسي23 وجه الشبه ................بين المرأة والسيارة إنك تلم نفسك وترتقي وقليل من الحياء لاتنسى أن الملائكة تسجل✍
عدد التعليقات:1
إنسان منصفيا حبيبتي ،،،،شندش،،،،،أمس تنتقدين التعدد،،،،وهو شرع الله،،،،،واليوم آيات قرآنيه،،،،،أزاي بآه،،،،،،مايصحش،،،كده،،،،ياشندشايه،،،،،خخخخخخخخخخخ
عدد التعليقات:1
إنسان منصفكلاهما،،،،،مركوب للرجل،،،،،خخخخخخخخ
💎🎀سُندُس"" أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ""✍
💎🎀سُندُس"" أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ""
عدد التعليقات:1
إنسان منصفطيب،،،،،سؤال أخير،،،ما وجه الشبه بين السياره والمرأه،،،،،؟ !
💎🎀سُندُس"" لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ""
عدد التعليقات:14922
هيفاء @اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 💕
عدد التعليقات:1
إنسان منصف✋،،،،انتبه !،،،،،نقصان عقل المرأه ثابت بالحديث النبوي،،،،، فلا تخبصوا،،،،بالتعليقات،،،،،،خخخخخخخخ
عدد التعليقات:14922
هيفاء @لهدرجة قمة الحقد والغيره تحط دس لايك. على السلام عليكم. أي نوع من العقول او القلوب حسبنا الله ونعم الوكيل ناس مريضه
عدد التعليقات:14922
هيفاء @لفت الأنظار سهل ،،،،،،ولكن لفت العقول صعب..!!)))
عدد التعليقات:1
إنسان منصف😜،،،،طبعا ،،،،،جسمها،،،،،علشان المرأه،،،،،،ناقصة عقل ،،،،،خخخخخخخخ
عدد التعليقات:14922
هيفاء @العيون الانيقه. التي تطبق اجفانها كي لاتبصر هفوات الاحبه ،،أحب الناس اللي لما تجي عيني بعينهم يبتسمون. 😀
💎🎀سُندُسالبضاعة 👈👈[[ الرخيصة ]] ... في متناول الجميع👌
عدد التعليقات:14922
هيفاء @ثلاثة أرباع راحة البال موجوده في اللحظه اللي نتصالح فيها مع ظروفنا ........وفي السلام الداخلي اللي يكون بينا وبين أنفسنا
عدد التعليقات:1
إنسان منصفايهم اهم ((عقل المرأه))ام (( جسمها))،،،،،؟
عدد التعليقات:1
إنسان منصف❤️👈 ؟
عدد التعليقات:14922
هيفاء @اللهم في يوم الجمعه ..اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم....وحرمت عليهم النار. وكتبت لهم الجنه ،،اللهم أجعل لي نصيب في كل شيء أحببته.
💎🎀سُندُس"منشفة الأرياق"😋😂
عدد التعليقات:14922
هيفاء @جديد ثقتك بربك لايوخر الله أمر إلا لخير ولايحرمك امرا إلا لخير ولاينزل علييك بلاء إلا لخيير فلا تحزن فرب الخير لا يأتي إلا بخيير ...
عدد التعليقات:14922
هيفاء @ما أجمل. ان تقول في بداية يومك اللهم اجعلنا ممن توكل علييك فكفيته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت ..له. .ونقول صباح الخيير. ...
🎀💫الدعوة -بالسعادة من أحلى الدعوات-اللي يدعو بها الانسان-فيارب ارزقني وأحبابي -ومن يقرأ سعادة الدنيا والآخرة
عدد التعليقات:14922
هيفاء @السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
🎀💫قال أحد الحكماء -كن ليناً من غير ضعف-وشديداً من غير عنف
🎀💫قال الفضيل بن عياض-رحمه الله -من رأى من أخ له منكراً-فضحك في وجهه-فقدخانه
🎀💫اللهم صل وسلم وبارك- على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عدد التعليقات:1
إنسان منصف😎✌️
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳صلاة الجمعة دخل وقتها فعليكم يا معشر المسلمين التحضر لها من الأن . 🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽🕌