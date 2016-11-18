بالفيديو والصور:هندي ينفق 74 مليون دولار على زفاف ابنته

صحيفة المرصد:احتفل السياسي والوزير الهندي السابق ريدي جانارداهانا، ،بحفل زفاف ابنته الذي وصف بالاسطوري وبلغت كلفته أكثر من 74 مليون دولار .

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم إحياء حفل زفاف عائلة جانارداهانا التى تصنف من أغنى العائلات في الهند ، في قصر بنغالور الشاسع، الذي يحاكي قلعة تيودور في جنوب الهند، وحضره 50 الف شخص وعدد كبير من المشاهير .

واستعان ريدي جانارداهانا براقصات برازيليات لاحياء الحفل، وتم طلاء الدعوات الموجهة لحضور العرس بماء الذهب و تركيب شاشة LED في الغطاء تظهر تفاصيل الزفاف .

واظهرت لقطات فيديو نشرتها الصحيفة العروس وهي ترتدى مجموعة من الفساتين والعباءات الفاخرة،بينما يحيط بها خطيبها راجيف ريدي وخلفه خمسة خيول بيضاء .