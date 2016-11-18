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بالفيديو والصور:هندي ينفق 74 مليون دولار على زفاف ابنته

18 نوفمبر, 2016 , 12:23 م
بالفيديو والصور:هندي ينفق 74 مليون دولار على زفاف ابنته
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صحيفة المرصد:احتفل السياسي والوزير الهندي السابق ريدي جانارداهانا، ،بحفل زفاف ابنته الذي وصف بالاسطوري وبلغت كلفته أكثر من 74 مليون دولار .

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم إحياء حفل زفاف عائلة جانارداهانا التى تصنف من أغنى العائلات في الهند ، في قصر بنغالور الشاسع، الذي يحاكي قلعة تيودور في جنوب الهند، وحضره 50 الف شخص وعدد كبير من المشاهير .

واستعان ريدي جانارداهانا براقصات برازيليات لاحياء الحفل، وتم طلاء الدعوات الموجهة لحضور العرس بماء الذهب و تركيب شاشة LED في الغطاء تظهر تفاصيل الزفاف .

واظهرت لقطات فيديو نشرتها الصحيفة العروس وهي ترتدى مجموعة من الفساتين والعباءات الفاخرة،بينما يحيط بها خطيبها راجيف ريدي وخلفه خمسة خيول بيضاء .

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تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    بخيت

    بذخ ايش تراهم بالهند اغلب تكاليف زواجهم يحطونه اكل للفقراء شوف الحفل بالشوارع وتوزيع اللحم والرز يعني ما ينكب عندهم شي
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  2. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:5959

    بسمه

    الهمداني))مافهمت عبارتك وضحها لو سمحت حتى ارد عليك .
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  3. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 13:53 م
    عدد التعليقات:1241

    نبرااس

    عندما يكثر الفساد وتصبح الفئه الفقيره مرسخه لخدمة الفئه الغنيه تصبح الطبقيه ظاهره وهذا مايحدث في بعض دول اسيا وامريكا والله يستر لاتوصلنا لانها على وشك.
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  4. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    زائر

    الهمداني أيه الحمدلله ألف مرة على نعمة الإسلام واتباع أهل السنة ، في الهند الأنثى هي ألي تدفع للرجل المهر وتكاليف الزواج والرجل مايدفع أي شي ، وكأن الرجل متفضل عليهم عندما تزوج ابنتهم . إهانه للمرأة
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  5. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    شيعي برونزي

    كل هذا من شغله بالسعوديه بركات المتبطحين الكفلاء يعطيهم اخرالشهر حفنه من المال الف مبروك ةراك معزمتني
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  6. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    الهمداني

    بسمه مافيه حل وسط عند الهنوود يابذخ بدخ وغنى فااحش يافقراء تشفق عليهم حتى الارض(((--- الان تسوى ابو هنود ووووو ماني قايل افهمها بنفسك يا بسمة---)))
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  7. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 13:33 م
    عدد التعليقات:5820

    المنتصر بالله

    حتى حنا نهايط لكن هذا هياطه يعادل هياط إللي أنتم خابرين مع عرس بنت سعيدان هههههههههه
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  8. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    جبال سدير

    عندنا وعندهم خير بس عندنا سكاتي الى من بعض التسريبات وكلة عشان قطعة مساحتهة 5 سم موجودة عند كل البشر ياما افلست بناس ودخلتهم السجون يقول المثل اذا؟؟؟؟ عمي البصر
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  9. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    جبال سدير

    عندنا وعندهم خير بس عندنا سكاتي الى من بعض التسريبات وكلة عشان قطعة مساحتهة 5 سم ياما افلست بناس ودخلتهم السجو يقول المثل اذا؟؟؟؟ عمي البصر
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  10. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 13:27 م
    عدد التعليقات:5959

    بسمه

    مافيه حل وسط عند الهنوود يابذخ بدخ وغنى فااحش يافقراء تشفق عليهم حتى الارض 😢.
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  11. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    you

    ماهذا الاسراف والبذخ في هالبشر ؟وليش مايحجروا على اموالهم اذا انهم يصرفوهوا في زواج اولادهم وبناتهم بهذه المبالغ الطائله ؟ الفروض يكون هناك تقنين واحكام صارمه على الاشخاص الذين ينفقون اموالهم في البذخ
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  12. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:756

    عاشق وطنه

    وانا اقول ليش تخسر ميزانية الدول العربيه والاسلاميه ويحملون المواطن****
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  13. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    سلوى

    غالباً مايكون العريس الهندي أجمل من عروسه وأنا أحسبه بالأفلام بس 🤔بس فكرت كروت الدعوه خطييييره👍🏻
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  14. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    ابو معاذ

    غسيل اموال
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  15. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    وائل

    4- طيب اركضي بين الاشجار وكلي فلفل احد ماسكك يافريده
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  16. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    ؟!

    فريدة !! تفسيرك للرومنسية يكمن في تعليقك ألا وهي أفلام يعني تمثيل في تمثيل . لكن أين العقل الواعي والفاهم
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  17. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    عبدالله عبدالله

    أنا أقول والأخ سعيدان الحمد لله علي نعمة الاسلام......ليه يا همداني
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  18. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    فريدة شوقي

    يا حظهم حياتهم جميلة والهنود كلهم رومانسية اشوف بأفلامهم كيف يحبون بعض ويتراكضون بين الشجر ويغنون ويرقصون وياكلون فلفل الله يهنيهم
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  19. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    أفريقي

    هنود برتبة سلاطين ومن حصل شي يستاهله
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  20. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    الهمداني

    الحين ينط سعيدان ويقول الحمدلله على نعمة الاسلام
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  21. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    Ksb

    اثاري الهياط في مكان
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