بالفيديو والصور:هندي ينفق 74 مليون دولار على زفاف ابنته

صحيفة المرصد:احتفل السياسي والوزير الهندي السابق ريدي جانارداهانا، ،بحفل زفاف ابنته الذي وصف بالاسطوري وبلغت كلفته أكثر من 74 مليون دولار .
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم إحياء حفل زفاف عائلة جانارداهانا التى تصنف من أغنى العائلات في الهند ، في قصر بنغالور الشاسع، الذي يحاكي قلعة تيودور في جنوب الهند، وحضره 50 الف شخص وعدد كبير من المشاهير .
واستعان ريدي جانارداهانا براقصات برازيليات لاحياء الحفل، وتم طلاء الدعوات الموجهة لحضور العرس بماء الذهب و تركيب شاشة LED في الغطاء تظهر تفاصيل الزفاف .
واظهرت لقطات فيديو نشرتها الصحيفة العروس وهي ترتدى مجموعة من الفساتين والعباءات الفاخرة،بينما يحيط بها خطيبها راجيف ريدي وخلفه خمسة خيول بيضاء .
تعليقات ( 21 )
بخيتبذخ ايش تراهم بالهند اغلب تكاليف زواجهم يحطونه اكل للفقراء شوف الحفل بالشوارع وتوزيع اللحم والرز يعني ما ينكب عندهم شي
عدد التعليقات:5959
بسمهالهمداني))مافهمت عبارتك وضحها لو سمحت حتى ارد عليك .
عدد التعليقات:1241
نبرااسعندما يكثر الفساد وتصبح الفئه الفقيره مرسخه لخدمة الفئه الغنيه تصبح الطبقيه ظاهره وهذا مايحدث في بعض دول اسيا وامريكا والله يستر لاتوصلنا لانها على وشك.
زائرالهمداني أيه الحمدلله ألف مرة على نعمة الإسلام واتباع أهل السنة ، في الهند الأنثى هي ألي تدفع للرجل المهر وتكاليف الزواج والرجل مايدفع أي شي ، وكأن الرجل متفضل عليهم عندما تزوج ابنتهم . إهانه للمرأة
شيعي برونزيكل هذا من شغله بالسعوديه بركات المتبطحين الكفلاء يعطيهم اخرالشهر حفنه من المال الف مبروك ةراك معزمتني
الهمدانيبسمه مافيه حل وسط عند الهنوود يابذخ بدخ وغنى فااحش يافقراء تشفق عليهم حتى الارض(((--- الان تسوى ابو هنود ووووو ماني قايل افهمها بنفسك يا بسمة---)))
عدد التعليقات:5820
المنتصر باللهحتى حنا نهايط لكن هذا هياطه يعادل هياط إللي أنتم خابرين مع عرس بنت سعيدان هههههههههه
جبال سديرعندنا وعندهم خير بس عندنا سكاتي الى من بعض التسريبات وكلة عشان قطعة مساحتهة 5 سم موجودة عند كل البشر ياما افلست بناس ودخلتهم السجون يقول المثل اذا؟؟؟؟ عمي البصر
جبال سديرعندنا وعندهم خير بس عندنا سكاتي الى من بعض التسريبات وكلة عشان قطعة مساحتهة 5 سم ياما افلست بناس ودخلتهم السجو يقول المثل اذا؟؟؟؟ عمي البصر
عدد التعليقات:5959
بسمهمافيه حل وسط عند الهنوود يابذخ بدخ وغنى فااحش يافقراء تشفق عليهم حتى الارض 😢.
youماهذا الاسراف والبذخ في هالبشر ؟وليش مايحجروا على اموالهم اذا انهم يصرفوهوا في زواج اولادهم وبناتهم بهذه المبالغ الطائله ؟ الفروض يكون هناك تقنين واحكام صارمه على الاشخاص الذين ينفقون اموالهم في البذخ
عدد التعليقات:756
عاشق وطنهوانا اقول ليش تخسر ميزانية الدول العربيه والاسلاميه ويحملون المواطن****
سلوىغالباً مايكون العريس الهندي أجمل من عروسه وأنا أحسبه بالأفلام بس 🤔بس فكرت كروت الدعوه خطييييره👍🏻
ابو معاذغسيل اموال
وائل4- طيب اركضي بين الاشجار وكلي فلفل احد ماسكك يافريده
؟!فريدة !! تفسيرك للرومنسية يكمن في تعليقك ألا وهي أفلام يعني تمثيل في تمثيل . لكن أين العقل الواعي والفاهم
عبدالله عبداللهأنا أقول والأخ سعيدان الحمد لله علي نعمة الاسلام......ليه يا همداني
فريدة شوقييا حظهم حياتهم جميلة والهنود كلهم رومانسية اشوف بأفلامهم كيف يحبون بعض ويتراكضون بين الشجر ويغنون ويرقصون وياكلون فلفل الله يهنيهم
أفريقيهنود برتبة سلاطين ومن حصل شي يستاهله
الهمدانيالحين ينط سعيدان ويقول الحمدلله على نعمة الاسلام
Ksbاثاري الهياط في مكان