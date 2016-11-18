بالصور.. كيف خدعت زوجة “ترامب” الملايين بسيرتها الذاتية لسنوات !

صحيفة المرصد: زعمت ميلانا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الجديد، أنها لم تتزوج قبل “ترامب” إلا أن المحامي الأمريكي المهتم بقضايا الهجرة مايكل وايلدز، كشف عن أنها حصلت في 2001 على الإقامة الدائمة في البلاد استنادًا إلى زواجها لكنه لم يذكر من أي شخص تزوجت وقتها، مضيفًا أنها اقترنت بـ”ترامب” بعد 4 سنوات بحسب موقع قناة “يونيفيسيون الأخبارية” الأمريكية في أغسطس الماضي.

ليس هذا فقط، بل ادعت ميلانا زعما آخر، تبين عدم صحته، قالته للتلفزيونية الأميركية “ميكا بريجنسكي” في إحدى المقابلات، وملخصه أن والدتها “يونكي مايلا” كانت ناشطة في حقل الأزياء “منذ زمن طويل” في حين اتضح لصحيفة “ذي نيويوركر” بأنها كانت تعمل من 1964 حتى تقاعدها في 1997 كصانعة نماذج بمعمل نسيج اسمه “جاترانكا” وتملكه الحكومة.



وفي سيرة ميلانا القديمة، تبين أنها تخرجت بدرجة في الهندسة المعمارية والتصميم من جامعة ليوبليانا بسلوفينيا، أما في سيرتها الجديدة التي نشرتها على إحدى المواقع غيرت السيدة الأولى في أمريكا العبارة إلى “سعت للتخرج بدرجة في الهندسة والتصميم من جامعة ليوبليانا بسلوفينيا، لكنها توقفت عن متابعة دراستها لتتفرغ أكثر لعملها كموديل وعارضة أزياء في ميلانو وباريس، قبل هجرتها في 1996 إلى نيويورك” بحسب الموقع المتضمن سيرتها الجديدة.



وذكرت شبكة CNBC التلفزيونية الأميركية في موقعها أمس الخميس، أنا سيرة “ميلانا” الجديدة بمثابة اعتراف منها يؤكد أنها ليست خريجة أي جامعة، بأي دراسة وأي درجة، بل لم تكن في تلك الجامعة كآخرين من طلابها على الأقل، إنما في “سنة تحضيرية” تؤهل عابرها بنجاح ليقبلوه بعدها جامعيا كسواه، خصوصا أنها تذكر بسيرتيها القديمة والجديدة، أن عمرها كان 18 حين وقعت عقدا مع دار للأزياء بميلانو، لذلك يستحيل تخرجها من الجامعة في الهندسة المعمارية بهذا العمر.



ولأن ترمب فاجأ حتى نفسه وفاز، لذلك أسرعوا بنشر سيرة جديدة لها بعنوان “السيدة الأولى تلبية المستقبل” في موقع أسسوه يوم 6 نوفمبر الحالي باسم GreatAgain.gov وفيه منذ يومين فقط، ظهرت السيرة المعدلة لها وأنها حصلت في 2001 على إقامة دائمة بالولايات المتحدة، وفي 2004 على صداقة حميمية مع ترمب، تلتها بعد عام بالزواج منه، وبعد آخر في 2006 على جنسية أمريكية، وعلى طفل وحيد أنجبته ذلك العام لترمب، اسمه بارون وعمره 10 سنوات، وستحصل في 2017 على لقب “الأمريكية الأولى” وتقيم في البيت الأبيض لأربع سنوات على الأقل، أو 8 على الأكثر.





