  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور:ملامح الشيخوخة وعلامات المرض تظهر على محمود ياسين

18 نوفمبر, 2016 , 12:31 م
بالصور:ملامح الشيخوخة وعلامات المرض تظهر على محمود ياسين
  • 4٬384
  • 17
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:ظهرت ملامح الشيخوخة وعلامات المرض واضحة على الفنان محمود ياسين، وهو يقدم العزاء في الفنان الراحل محمود عبد العزيز, حيث حضر بصحبة ابنه المؤلف والممثل الشاب عمرو يس، والذي ظل يسانده منذ نزوله من السيارة وحتى جلوسه على كرسيه.

0

01

03



تعليقات ( 17 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    AMS.f

    الى مايعرفة هذا منغلق على نفسة ولا يسمع الراي الاخر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    عااااشقةالوررررد

    كلنا بنكبرونشيخ ونمرض كل 10سنوات يتغيرفينا اشياء ومحمودياسين انسان وذي سنةالله في خلقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    يالطيف

    سبحان الله اهل الدين والطاعه والعبادة يصلو الى اكبر من عمرة ولايبين عليهم الشيخوخه واهل الفن من الفنانات والفنانين من عمر الثلاثين يبين عليهم كثافة المكياج والتجاعيد السريعه وعند الخمسين تصصبح عجوز
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    الحقباني

    علم سوف يذهب للرب رحيم هو لم يشركه بالله والله يعلم علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    الجنوووووووووووووبي

    لا تحكموااا على الناس للناس رب يحاسبهم مالكم شغل في احد عليكم بأنفسكم..... ناس مابتفهمش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    رشدي

    والله انك صادق يابومعاذ ويش يهمنا في الموضوع وكأنه اول واحد يشيخ ويمرض مع ان هذا الامر ساير مع كل البشر لكن القلوب اللاهيه عن ذكرالله تتلهى بالامور العقيمه بلافائده فقط ضياع وقت ونقاش ***...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    ابو معاذ

    وش يهمنا فيه الموضوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    محمد الغامدي

    والله أهل العقول في راحه صدق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    نعم اكرر انا لا اعرفه واكثر معرفتي بديني وولاة امري وابناء الشعب السعودي الحبيب ومن يكون يهمه امر الاسلام والمسلمين وتبا للحوثيين اينما كانو
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  10. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    محمد الغامدي

    محمود ياسين ماتعرفه . انت اللي مين يعرفك . مسكين قال مين هذا.. سبحان الله
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  11. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    فارس

    له فلم اسمه غابه من السيقان لقيته من زمان ينباع في حراج بن قاسم .. أول ماجت افلام الفديو سوني اللي يجي الشريط اسود وله فلم مع الممثل الكويتي المفيدي (قحطه كان دوره في الفلم بواب الشقه أيام ناهد شريف).
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    حمكيم

    شبع خلاص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    من يكون هذا الشخص انا لا اعرفه ولله الحمد والمنّه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  14. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    إمرأه

    الدنيا ما تدوم لأحد سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    المرادي

    تذكرته نعم ممثل له ثقله وكبييييييييييييييييير واياااااام خلت كنا نتابعه ومؤسس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    فاهم

    اتقو يوما ترجعون فية إلى اللة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    سلوى

    أكيد بتظهر عليه علامات الشيخوخه ،ليه مو آدمي ع العموم تذكرت له مشهد الله يغفرلنا ويغفرله
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم