بالصور:ملامح الشيخوخة وعلامات المرض تظهر على محمود ياسين

صحيفة المرصد:ظهرت ملامح الشيخوخة وعلامات المرض واضحة على الفنان محمود ياسين، وهو يقدم العزاء في الفنان الراحل محمود عبد العزيز, حيث حضر بصحبة ابنه المؤلف والممثل الشاب عمرو يس، والذي ظل يسانده منذ نزوله من السيارة وحتى جلوسه على كرسيه.