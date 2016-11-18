بالصور:ملامح الشيخوخة وعلامات المرض تظهر على محمود ياسين

صحيفة المرصد:ظهرت ملامح الشيخوخة وعلامات المرض واضحة على الفنان محمود ياسين، وهو يقدم العزاء في الفنان الراحل محمود عبد العزيز, حيث حضر بصحبة ابنه المؤلف والممثل الشاب عمرو يس، والذي ظل يسانده منذ نزوله من السيارة وحتى جلوسه على كرسيه.
صحيفة المرصد:ظهرت ملامح الشيخوخة وعلامات المرض واضحة على الفنان محمود ياسين، وهو يقدم العزاء في الفنان الراحل محمود عبد العزيز, حيث حضر بصحبة ابنه المؤلف والممثل الشاب عمرو يس، والذي ظل يسانده منذ نزوله من السيارة وحتى جلوسه على كرسيه.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 17 )
AMS.fالى مايعرفة هذا منغلق على نفسة ولا يسمع الراي الاخر .
عااااشقةالورررردكلنا بنكبرونشيخ ونمرض كل 10سنوات يتغيرفينا اشياء ومحمودياسين انسان وذي سنةالله في خلقه
يالطيفسبحان الله اهل الدين والطاعه والعبادة يصلو الى اكبر من عمرة ولايبين عليهم الشيخوخه واهل الفن من الفنانات والفنانين من عمر الثلاثين يبين عليهم كثافة المكياج والتجاعيد السريعه وعند الخمسين تصصبح عجوز
الحقبانيعلم سوف يذهب للرب رحيم هو لم يشركه بالله والله يعلم علم
الجنوووووووووووووبيلا تحكموااا على الناس للناس رب يحاسبهم مالكم شغل في احد عليكم بأنفسكم..... ناس مابتفهمش
رشديوالله انك صادق يابومعاذ ويش يهمنا في الموضوع وكأنه اول واحد يشيخ ويمرض مع ان هذا الامر ساير مع كل البشر لكن القلوب اللاهيه عن ذكرالله تتلهى بالامور العقيمه بلافائده فقط ضياع وقت ونقاش ***...
ابو معاذوش يهمنا فيه الموضوع
محمد الغامديوالله أهل العقول في راحه صدق
محمد الغامديمحمود ياسين ماتعرفه . انت اللي مين يعرفك . مسكين قال مين هذا.. سبحان الله
فارسله فلم اسمه غابه من السيقان لقيته من زمان ينباع في حراج بن قاسم .. أول ماجت افلام الفديو سوني اللي يجي الشريط اسود وله فلم مع الممثل الكويتي المفيدي (قحطه كان دوره في الفلم بواب الشقه أيام ناهد شريف).
حمكيمشبع خلاص
إمرأهالدنيا ما تدوم لأحد سبحان الله
المراديتذكرته نعم ممثل له ثقله وكبييييييييييييييييير واياااااام خلت كنا نتابعه ومؤسس
فاهماتقو يوما ترجعون فية إلى اللة
سلوىأكيد بتظهر عليه علامات الشيخوخه ،ليه مو آدمي ع العموم تذكرت له مشهد الله يغفرلنا ويغفرله