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بالصور:مشاهير الفن والسياسة في عزاء محمود عبد العزيز

18 نوفمبر, 2016 , 12:48 م
بالصور:مشاهير الفن والسياسة في عزاء محمود عبد العزيز
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صحيفة المرصد:توافد العديد من مشاهير الفن والسياسة والمجتمع في مصر على عزاء الفنان الراحل”محمود عبد العزيز”،حيث استقبل الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز المعزين فى والدهم، ومعهما الإعلامية بوسى شلبى، التى استقبلت نجمات الفن اللاتى حرصن على تقديم واجب العزاء .

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تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    الحقباني

    علم هل في مصر تحاد المراء علي زوجه كم هو هنا في بلادي بحيث انه تجلس في البيت 4ش و10 يوم وهل هي تسلم علي الغرب كم في الفلام مصر غريب في كل شي موت حياه مثل بعض علم
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  2. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    سعيد فرحان

    الله يرحمه ويسكنه الجنه
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  3. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ماراح ينفعونه بقبره ماراح ينفعه الا عمله الصالح - إن وجد - !!
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  4. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    غرغرينا

    ذهب الى القبر وبقي عمله ان خيرا فخير وان شرا فشر
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  5. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    أم بي سي امل الحياة

    مصر ام الدنيا عاشت مصر حره أبيه أم جميع الفنون
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