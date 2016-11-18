بالصور:مشاهير الفن والسياسة في عزاء محمود عبد العزيز

صحيفة المرصد:توافد العديد من مشاهير الفن والسياسة والمجتمع في مصر على عزاء الفنان الراحل”محمود عبد العزيز”،حيث استقبل الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز المعزين فى والدهم، ومعهما الإعلامية بوسى شلبى، التى استقبلت نجمات الفن اللاتى حرصن على تقديم واجب العزاء .