شاهد: فيديو يحكي قصة صداقة إمام مسجد وقس مسيحي يحقق ملايين المشاهدات

صحيفة المرصد: في محاولة للتأكيد على مبادئ التعددية والتسامح، عرض موقع أمازون البريطاني، مقطع فيديو يحمل اسم “الجمعة السوداء” يتناول علاقة صداقة بين إمام مسجد وقس مسيحي مبنية على الإيمان المشترك والمشاعر الدافئة.

وتعد هذه المرة الثاني التي يؤكد من خلالها الموقع البريطاني على رفع مبدأ التسامح منذ انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، المعروف بعدائه للإسلام والمهاجرين والأقليات.

وأعلن موقع أمازون، استشارته لكنيسة إنجلترا والمجلس الإسلامي لبريطانيا العظمى والمنتَدى الإسلامي المسيحي لصناعة هذا الإعلان الذي يحمل اسم “الجمعة السوداء”.

ويستهدف الفيديو المشاهدين في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، وفيه يزور إمام عجوز صديقه القس، يتعانقان على باب المنزل ويتوجهان إلى الصالون لاحتساء كوب من الشاي والبدء في محادثة ودية.

وخلال الفيديو يعلّق الإثنان على آلام ركبتيهما التي أنهكتهما سنوات من العبادة الدينية وممارسات السجود المشتركة، يضحكان بينما يكافحان من أجل الوقوف أو الجلوس ويفّركان ركبتيهما بابتسامة على وجوههما.

وعندما رحل الرجلان، كلٌ في طريقه، راودتهما فكرة ذكية في اللحظة ذاتها، فتح الاثنان جواليهما وسجَّلا طلباً على موقع أمازون لشراء كل منهما هدية لآخر، شيئاً ما لتخفيف آلام الركبة من الصلاة المتواصلة.

يقول سايمون موريس، مدير الإعلان بموقع أمازون: “نعتقد أنها قصة حقيقية وساحرة. إنها قصة منطقية. ندرك أن بعض الناس قد يُبدون حساسية تجاه الإعلان. إن القصة تتحدث عن الإيثار والتفكير في الآخرين”.

يأتي هذا الإعلان كواحدة من محاولات رد الفعل على تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، المعادية للإسلام والتي أكد خلالها أنه سيعمل على منع دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية وينادي حاليا بضرورة تسجيل أسماء المسلمين في قاعدة بيانات.