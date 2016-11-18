شاهد: فيديو يحكي قصة صداقة إمام مسجد وقس مسيحي يحقق ملايين المشاهدات

صحيفة المرصد: في محاولة للتأكيد على مبادئ التعددية والتسامح، عرض موقع أمازون البريطاني، مقطع فيديو يحمل اسم “الجمعة السوداء” يتناول علاقة صداقة بين إمام مسجد وقس مسيحي مبنية على الإيمان المشترك والمشاعر الدافئة.
وتعد هذه المرة الثاني التي يؤكد من خلالها الموقع البريطاني على رفع مبدأ التسامح منذ انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، المعروف بعدائه للإسلام والمهاجرين والأقليات.
وأعلن موقع أمازون، استشارته لكنيسة إنجلترا والمجلس الإسلامي لبريطانيا العظمى والمنتَدى الإسلامي المسيحي لصناعة هذا الإعلان الذي يحمل اسم “الجمعة السوداء”.
ويستهدف الفيديو المشاهدين في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، وفيه يزور إمام عجوز صديقه القس، يتعانقان على باب المنزل ويتوجهان إلى الصالون لاحتساء كوب من الشاي والبدء في محادثة ودية.
وخلال الفيديو يعلّق الإثنان على آلام ركبتيهما التي أنهكتهما سنوات من العبادة الدينية وممارسات السجود المشتركة، يضحكان بينما يكافحان من أجل الوقوف أو الجلوس ويفّركان ركبتيهما بابتسامة على وجوههما.
وعندما رحل الرجلان، كلٌ في طريقه، راودتهما فكرة ذكية في اللحظة ذاتها، فتح الاثنان جواليهما وسجَّلا طلباً على موقع أمازون لشراء كل منهما هدية لآخر، شيئاً ما لتخفيف آلام الركبة من الصلاة المتواصلة.
يقول سايمون موريس، مدير الإعلان بموقع أمازون: “نعتقد أنها قصة حقيقية وساحرة. إنها قصة منطقية. ندرك أن بعض الناس قد يُبدون حساسية تجاه الإعلان. إن القصة تتحدث عن الإيثار والتفكير في الآخرين”.
يأتي هذا الإعلان كواحدة من محاولات رد الفعل على تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، المعادية للإسلام والتي أكد خلالها أنه سيعمل على منع دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية وينادي حاليا بضرورة تسجيل أسماء المسلمين في قاعدة بيانات.
تعليقات ( 16 )
لا إله إلا الله وحده لاشريك لهمن يؤمن بالله منهم هم الاقربون للمسلمين المؤمنين
وتلك الايام....الهند حكمها المسلمين الف سنه تعايشوا مع كل الملل والطوئف التى فيها لم يقاتلوهم ولا يجبروهم على الاسلام فنحن دعاة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنه وليس ***
حنشلالله يشرح صدره للإسلام
وتلك الايام....ماهي العلاقة بين ابن ملجم والخوارج الدواعش والروافض والنصارى واليهود.....كلهم يقتلون اهل الاسلام ويشوهون عدالة الاسلام وسماحته لكن رغم ذلك الاسلام باقي وهم الى مزابل الفناء.....
محمد الفضليوالله ان ديننا الاسلامي الحنيف انه دين محبة وسلام واننا اكثر انفتاح على الديانات الاخرى وتعاملنا طيب معهم لاكن اعداء الدين من الكفرة والملحدين والرافضة والليبرالين والمتزمتين في الدين شوهوا الاسلام
بن ملجم8/وتلك الايام....داعش لم يكسر الكنائس بالعكس مبسوط من وجودها ياخذ عليها جزية ((((لا تعمل علينا ذكي يا وتلك الايام))))
بندر العنزيرد على تعليق رقم 1 : قال الله (وَلَتَجِدَنَّ أَقرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالوا إِنّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنهُم قِسّيسين ورهبانا ...). لا تفسر الايات على كيفك في تفصيل .
وتلك الايام....الكنائس في الشام ومصر والعالم شاهده على عدالة الاسلام وأهله لكن لما تمكن النصارى أبادوا المسلمين والمساجد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة..البوسنه والهرسك ليست عنا ببعيد كانوا جيران .....
ابو معاذعلاقة صداقة بين إمام مسجد وقس مسيحي مبنية على الإيمان المشترك بدا ديننا يتوسع
محالمافيه دين متسامح غير الاسلام
ابو ريوف( ما تقارع كأسان إلا حرم الله ما فيهما ) وهذا الامام قالبها قرع كؤوس مع القس واحضان وهدايا
علي العمريشي. جميل. وربي. ويفرح. القلب.
الهمدانيالمفروض التعامل بالاحترام والاخلاق ونبذ التخلف والرجعيات التي اوصلتنا للحضيض الاخلاقي
السيف الاملحلان يقبل الله دينا الا الاسلام
مواطن ولكن ،،،،لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ،، ولن نكون اصدق من الله تعالى