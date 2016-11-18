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شاهد: فيديو يحكي قصة صداقة إمام مسجد وقس مسيحي يحقق ملايين المشاهدات

18 نوفمبر, 2016 , 12:52 م
شاهد: فيديو يحكي قصة صداقة إمام مسجد وقس مسيحي يحقق ملايين المشاهدات
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صحيفة المرصد: في محاولة للتأكيد على مبادئ التعددية والتسامح، عرض موقع أمازون البريطاني، مقطع فيديو يحمل اسم “الجمعة السوداء” يتناول علاقة صداقة بين إمام مسجد وقس مسيحي مبنية على الإيمان المشترك والمشاعر الدافئة.

 

وتعد هذه المرة الثاني التي يؤكد من خلالها الموقع البريطاني على رفع مبدأ التسامح منذ انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، المعروف بعدائه للإسلام والمهاجرين والأقليات.
وأعلن موقع أمازون، استشارته لكنيسة إنجلترا والمجلس الإسلامي لبريطانيا العظمى والمنتَدى الإسلامي المسيحي لصناعة هذا الإعلان الذي يحمل اسم “الجمعة السوداء”.

 

ويستهدف الفيديو المشاهدين في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، وفيه يزور إمام عجوز صديقه القس، يتعانقان على باب المنزل ويتوجهان إلى الصالون لاحتساء كوب من الشاي والبدء في محادثة ودية.

وخلال الفيديو يعلّق الإثنان على آلام ركبتيهما التي أنهكتهما سنوات من العبادة الدينية وممارسات السجود المشتركة، يضحكان بينما يكافحان من أجل الوقوف أو الجلوس ويفّركان ركبتيهما بابتسامة على وجوههما.
وعندما رحل الرجلان، كلٌ في طريقه، راودتهما فكرة ذكية في اللحظة ذاتها، فتح الاثنان جواليهما وسجَّلا طلباً على موقع أمازون لشراء كل منهما هدية لآخر، شيئاً ما لتخفيف آلام الركبة من الصلاة المتواصلة.
يقول سايمون موريس، مدير الإعلان بموقع أمازون: “نعتقد أنها قصة حقيقية وساحرة. إنها قصة منطقية. ندرك أن بعض الناس قد يُبدون حساسية تجاه الإعلان. إن القصة تتحدث عن الإيثار والتفكير في الآخرين”.
يأتي هذا الإعلان كواحدة من محاولات رد الفعل على تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، المعادية للإسلام والتي أكد خلالها أنه سيعمل على منع دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية وينادي حاليا بضرورة تسجيل أسماء المسلمين في قاعدة بيانات.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    لا إله إلا الله وحده لاشريك له

    من يؤمن بالله منهم هم الاقربون للمسلمين المؤمنين
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  2. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون}صدق الله_ولو جاء الروافض لزرعو الكراهية بينهم
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  3. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    وتلك الايام....

    الهند حكمها المسلمين الف سنه تعايشوا مع كل الملل والطوئف التى فيها لم يقاتلوهم ولا يجبروهم على الاسلام فنحن دعاة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنه وليس ***
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  4. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    حنشل

    الله يشرح صدره للإسلام
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  5. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    وتلك الايام....

    ماهي العلاقة بين ابن ملجم والخوارج الدواعش والروافض والنصارى واليهود.....كلهم يقتلون اهل الاسلام ويشوهون عدالة الاسلام وسماحته لكن رغم ذلك الاسلام باقي وهم الى مزابل الفناء.....
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  6. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    محمد الفضلي

    والله ان ديننا الاسلامي الحنيف انه دين محبة وسلام واننا اكثر انفتاح على الديانات الاخرى وتعاملنا طيب معهم لاكن اعداء الدين من الكفرة والملحدين والرافضة والليبرالين والمتزمتين في الدين شوهوا الاسلام
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  7. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    بن ملجم

    8/وتلك الايام....داعش لم يكسر الكنائس بالعكس مبسوط من وجودها ياخذ عليها جزية ((((لا تعمل علينا ذكي يا وتلك الايام))))
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  8. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    بندر العنزي

    رد على تعليق رقم 1 : قال الله (وَلَتَجِدَنَّ أَقرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالوا إِنّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنهُم قِسّيسين ورهبانا ...). لا تفسر الايات على كيفك في تفصيل .
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  9. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    وتلك الايام....

    الكنائس في الشام ومصر والعالم شاهده على عدالة الاسلام وأهله لكن لما تمكن النصارى أبادوا المسلمين والمساجد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة..البوسنه والهرسك ليست عنا ببعيد كانوا جيران .....
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  10. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    ابو معاذ

    علاقة صداقة بين إمام مسجد وقس مسيحي مبنية على الإيمان المشترك بدا ديننا يتوسع
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  11. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    محال

    مافيه دين متسامح غير الاسلام
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  12. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    ابو ريوف

    ( ما تقارع كأسان إلا حرم الله ما فيهما ) وهذا الامام قالبها قرع كؤوس مع القس واحضان وهدايا
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  13. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    علي العمري

    شي. جميل. وربي. ويفرح. القلب.
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  14. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    الهمداني

    المفروض التعامل بالاحترام والاخلاق ونبذ التخلف والرجعيات التي اوصلتنا للحضيض الاخلاقي
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  15. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    السيف الاملح

    لان يقبل الله دينا الا الاسلام
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  16. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    مواطن ولكن ،،،،

    لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ،، ولن نكون اصدق من الله تعالى
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