بالفيديو..الخارجية الأمريكية تنفي اعتذار كيري للرئيس اليمني عبد ربه منصور

صحيفة المرصد:نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستشين جيمس، اعتذار جون كيري للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تصريحات له حول اتفاق الأطراف اليمنية على خطة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وأجاب كريستشين جيمس، في حديث مع قناة الحرة على سؤال حول اعتذار كيري من عبدربه منصور هادي قائلا: “كيري لا يعتذر عن إصراره تسوية الملف اليمني وسيواصل جهوده في هذا السياق” مضيفا: “المسؤولون الأمريكيون لا يمكن ان يعتذروا عن جهود وزير الخارجية جون كيري الساعية لإنهاء الحرب في اليمن”.
وقال أن وكالة الأنباء الرسمية اليمنية “سبأقالت إن هادي استقبل مساعد وزير الخارجية الامريكي اليوم الخميس في الرياض وأن الأخير ” حمل عدة رسائل من وزير الخارجية الامريكي جون كيري تحمل الاعتذار عما حصل وفسر في وسائل الاعلام التي اخرجت الامر عن سياقه.”
تعليقات ( 13 )
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالااذا في احد يحب الحوثي فهو د ي وث. يخطف الفتيات من امام اهلهم بالقوة القسرية ويسرق اموالهم ويزج بأبناءهم الصغار بالقوةفي الجبهات وتقول يحبوا الحوثي الايراني
بوزهراء القطيفيالفرس المجوس يمتطون الشيعه الأثني عشريه العرب ويوهموهم بأنهم ناصرين لهم ليدخلو على الأمه الأسلاميه بأسم الإسلام وهم الشيعة المنحرفة أما الفرس مازال الحقد الدفين على الأمه الأسلاميه والعربية
خالد ابو تالايعني الحين الحوثي متفقين علية الشمال والجنوب وعفاش يحبوه الشمال والجنوب
خالد ابو تالاالروافض تفلتوا بالتعليقات وقت الجمعه ما يصلوا عليهم غضائب الله الابدية السرمدية الى يوم الدين
عدد التعليقات:13221
برق الحرم(((((( على امريكا عدم دعم الارهاب الايراني بالالتفاف على القرارات الدولية لدعم وشرعنة مليشياتها المسلحة في المنطقة العربية ))))))
الهمدانيأبو مصلفح الرياض (((نعم انا معك وحد الشعب ضده)))
شيعي برونزيخخخخخخخخخخخخخ
أبو مصلفح الرياضأخي العزيز الهمداني بيجيك من يقول إن أنا وانت شخصة وحدة بإعتبارنا نفس الشخص اللي يعلق لكن برأيي هذا العبد ربه وحد اليمنيين الشمال والجنوب ضده ماله قبول عندنا ولاعندكم ورا مايكون منكم***
أبو مصلفح الرياضياولد كيري إعتذر ماتعرف ان هادي يحرك الجيوش ويعقد تحالفات وهو في فندق في الرياض كيف لو جاء اليمن وش بيسوي هذا وهو بعيد عنها ويحقق الانتصارات لابد من توحيد العلوم التطبيقية في مواجهة المد التغربي للشعب
الهمدانيشكرا على التوضيح
أبو مصلفح الرياضياخي يقلك عبد ربه منصور هادي أوووه آسف جمعة مباركة ياجماعو الخير الزبدة عبد ربه منصور عطوه جنسية وخلوه يفتح بنشر عندكم بس باالله عليكم بلاش تأنيث عنده الرجال شايب عايب مايندرى بكرة تقفطه الهيئة فضيحة
Saadالاعتذار فقط للمجوس في سوريا اما السنة حتى لو يسقط سهوا