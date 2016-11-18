  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو..الخارجية الأمريكية تنفي اعتذار كيري للرئيس اليمني عبد ربه منصور

18 نوفمبر, 2016 , 13:12 م
بالفيديو..الخارجية الأمريكية تنفي اعتذار كيري للرئيس اليمني عبد ربه منصور
  • 1٬345
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستشين جيمس، اعتذار جون كيري للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تصريحات له حول اتفاق الأطراف اليمنية على خطة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وأجاب كريستشين جيمس، في حديث مع قناة الحرة على سؤال حول اعتذار كيري من عبدربه منصور هادي قائلا: “كيري لا يعتذر عن إصراره تسوية الملف اليمني وسيواصل جهوده في هذا السياق” مضيفا: “المسؤولون الأمريكيون لا يمكن ان يعتذروا عن جهود وزير الخارجية جون كيري الساعية لإنهاء الحرب في اليمن”.

وقال أن وكالة الأنباء الرسمية اليمنية “سبأقالت إن هادي استقبل مساعد وزير الخارجية الامريكي اليوم الخميس في الرياض وأن الأخير ” حمل عدة رسائل من وزير الخارجية الامريكي جون كيري تحمل الاعتذار عما حصل وفسر في وسائل الاعلام التي اخرجت الامر عن سياقه.”



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    خالد ابو تالا

    اذا في احد يحب الحوثي فهو د ي وث. يخطف الفتيات من امام اهلهم بالقوة القسرية ويسرق اموالهم ويزج بأبناءهم الصغار بالقوةفي الجبهات وتقول يحبوا الحوثي الايراني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    بوزهراء القطيفي

    الفرس المجوس يمتطون الشيعه الأثني عشريه العرب ويوهموهم بأنهم ناصرين لهم ليدخلو على الأمه الأسلاميه بأسم الإسلام وهم الشيعة المنحرفة أما الفرس مازال الحقد الدفين على الأمه الأسلاميه والعربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    خالد ابو تالا

    يعني الحين الحوثي متفقين علية الشمال والجنوب وعفاش يحبوه الشمال والجنوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    خالد ابو تالا

    الروافض تفلتوا بالتعليقات وقت الجمعه ما يصلوا عليهم غضائب الله الابدية السرمدية الى يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:13221

    برق الحرم

    (((((( على امريكا عدم دعم الارهاب الايراني بالالتفاف على القرارات الدولية لدعم وشرعنة مليشياتها المسلحة في المنطقة العربية ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    الهمداني

    أبو مصلفح الرياض (((نعم انا معك وحد الشعب ضده)))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    أبو مصلفح الرياض

    أخي العزيز الهمداني بيجيك من يقول إن أنا وانت شخصة وحدة بإعتبارنا نفس الشخص اللي يعلق لكن برأيي هذا العبد ربه وحد اليمنيين الشمال والجنوب ضده ماله قبول عندنا ولاعندكم ورا مايكون منكم***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    أبو مصلفح الرياض

    ياولد كيري إعتذر ماتعرف ان هادي يحرك الجيوش ويعقد تحالفات وهو في فندق في الرياض كيف لو جاء اليمن وش بيسوي هذا وهو بعيد عنها ويحقق الانتصارات لابد من توحيد العلوم التطبيقية في مواجهة المد التغربي للشعب
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  11. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    الهمداني

    شكرا على التوضيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    أبو مصلفح الرياض

    ياخي يقلك عبد ربه منصور هادي أوووه آسف جمعة مباركة ياجماعو الخير الزبدة عبد ربه منصور عطوه جنسية وخلوه يفتح بنشر عندكم بس باالله عليكم بلاش تأنيث عنده الرجال شايب عايب مايندرى بكرة تقفطه الهيئة فضيحة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  13. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    Saad

    الاعتذار فقط للمجوس في سوريا اما السنة حتى لو يسقط سهوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم