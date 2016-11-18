بالفيديو..الخارجية الأمريكية تنفي اعتذار كيري للرئيس اليمني عبد ربه منصور

صحيفة المرصد:نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستشين جيمس، اعتذار جون كيري للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تصريحات له حول اتفاق الأطراف اليمنية على خطة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وأجاب كريستشين جيمس، في حديث مع قناة الحرة على سؤال حول اعتذار كيري من عبدربه منصور هادي قائلا: “كيري لا يعتذر عن إصراره تسوية الملف اليمني وسيواصل جهوده في هذا السياق” مضيفا: “المسؤولون الأمريكيون لا يمكن ان يعتذروا عن جهود وزير الخارجية جون كيري الساعية لإنهاء الحرب في اليمن”.

وقال أن وكالة الأنباء الرسمية اليمنية “سبأقالت إن هادي استقبل مساعد وزير الخارجية الامريكي اليوم الخميس في الرياض وأن الأخير ” حمل عدة رسائل من وزير الخارجية الامريكي جون كيري تحمل الاعتذار عما حصل وفسر في وسائل الاعلام التي اخرجت الامر عن سياقه.”