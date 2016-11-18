بالصور:روسيا تطلق مسابقة لملكة جمال الشرطيات

صحيفة المرصد:أطلقت الشرطة الروسية مسابقة ملكة جمال الشرطيات، لإثبات أن المرأة الجميلة يمكن أن تكون قوية أيضاً

وظهرت شرطيات مدربات على حفظ الأمن والنظام في المدن الروسية وكأنهن عارضات يتموضعن أمام عدسة الكاميرا للحصول على أحدث صرعات الموضة لهن، وهن يسعين للمشاركة في مسابقة الجمال لإثبات أن المرأة يمكن أن تكون جميلة وقوية في نفس الوقت.

وستقام المسابقة كجزء من الاحتفالات بـ”يوم الشرطة” في روسيا، وتهدف إلى البحث عن أجمل شرطية في البلاد. ومنذ بدء الاستعدادات لمسابقة هذا العام في وقت سابق من هذا الشهر، تدفقت المتسابقات لتسجيل مشاركتهن.

ومن بين هؤلاء المتسابقات، الضابطة كريستينا لونيفا من مدينة فولجوجارد وزميلتها إينا نيتشيافا، وفيكتوريا كريفوشييفا من موسكو، والتي تظهر في الصورة وهي ترفع قبعتها تحية للكاميرا. كما انضمت زميلتها إليزافيتا كاديتوفا، أيضاً من موسكو، والتي تأمل أن تقنع الحكام بجمال شعرها الطويل.

وتمثل مدينة فورونيج الشرطية كريستينا شوبينا وآنا سيرجيفا، اللتان تظهران بزيهما الشرطي الكامل. أما مواطنو مدينة تيشكوف غربي روسيا فسيدعمون مرشحتهم كارينا كوزنتسوفا وستمثل ميلان إيربلوتوفا مدينة فولغوغراد.

فيما ستكون المتسابقة الأخيرة هي إيرينا ليبيدوفا من مدينة نيزمي نوفوغورد أوبلاست في غرب روسيا، وتبدو خصلات شعرها الأسود تتدلى حتى خصرها.بينما لم يعلن بعد عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم في هذه المسابقة، ولم تعلن الفائزة النهائية باللقب.