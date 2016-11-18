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بالصور:روسيا تطلق مسابقة لملكة جمال الشرطيات

18 نوفمبر, 2016 , 13:22 م
بالصور:روسيا تطلق مسابقة لملكة جمال الشرطيات
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صحيفة المرصد:أطلقت الشرطة الروسية مسابقة ملكة جمال الشرطيات، لإثبات أن المرأة الجميلة يمكن أن تكون قوية أيضاً

وظهرت شرطيات مدربات على حفظ الأمن والنظام في المدن الروسية وكأنهن عارضات يتموضعن أمام عدسة الكاميرا للحصول على أحدث صرعات الموضة لهن، وهن يسعين للمشاركة في مسابقة الجمال لإثبات أن المرأة يمكن أن تكون جميلة وقوية في نفس الوقت.

وستقام المسابقة كجزء من الاحتفالات بـ”يوم الشرطة” في روسيا، وتهدف إلى البحث عن أجمل شرطية في البلاد. ومنذ بدء الاستعدادات لمسابقة هذا العام في وقت سابق من هذا الشهر، تدفقت المتسابقات لتسجيل مشاركتهن.

ومن بين هؤلاء المتسابقات، الضابطة كريستينا لونيفا من مدينة فولجوجارد وزميلتها إينا نيتشيافا، وفيكتوريا كريفوشييفا من موسكو، والتي تظهر في الصورة وهي ترفع قبعتها تحية للكاميرا. كما انضمت زميلتها إليزافيتا كاديتوفا، أيضاً من موسكو، والتي تأمل أن تقنع الحكام بجمال شعرها الطويل.

وتمثل مدينة فورونيج الشرطية كريستينا شوبينا وآنا سيرجيفا، اللتان تظهران بزيهما الشرطي الكامل. أما مواطنو مدينة تيشكوف غربي روسيا فسيدعمون مرشحتهم كارينا كوزنتسوفا وستمثل ميلان إيربلوتوفا مدينة فولغوغراد.

فيما ستكون المتسابقة الأخيرة هي إيرينا ليبيدوفا من مدينة نيزمي نوفوغورد أوبلاست في غرب روسيا، وتبدو خصلات شعرها الأسود تتدلى حتى خصرها.بينما لم يعلن بعد عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم في هذه المسابقة، ولم تعلن الفائزة النهائية باللقب.

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تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    يالطيف

    لااتخيل وهي تقول صاحب البرادو لبق على جنب بالمكرفون صدق لاستطيع وصف شعوري شكلي بطير من النافذة ونا ممسك الرخصه والاستمارة وصك البيت وقولها سمي لمي الاوراق الايهارب منها بسلم وستسلم بكل رضى المواطن الم
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  2. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:5959

    بسمه

    بيكاسو بسمه .. كيفك ... الله يعينك ذحين الكل بيعلق ع كلامك عشان اصبتي الجرح صح هههههههههه/// اهلين فيك بيكاسو ..تمام ربي يسعدك ..اتوقع بيعلقون وكمان يعقلون ههههههههه ويقولون لازم ما نثبت كلامها 😂
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  3. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    كأني ارى امامي***
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  4. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    العربيات أفضل واجمل أخلاقا
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  5. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    وشك وشك

    وش ذا الشرطه اللي تفتح النفس
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  6. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    🎀💫

    مدري وش الجديد -من قبلهم لبنان اللي مايبني-ملكةجمال كل شي -الزهور-ملكةجمالالخادمات-ملك جمال الذكور -الحمد لله والشكر -عالم فاضيه مالت بعد مالت عليهم
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  7. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:5959

    بسمه

    غيرة ايش الله يهديك بس ؟! نظرة البنت غيركم يالرجال واذا شايفينهم ملكات جمال فعندي بعضهم فقط حلوات ..انتوا كالعاده لو اثيوبيه عجبتكم من مبدأ الخرفنه 😜
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  8. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    يالطيف

    الله يذكرك يولد عمي ناصر دائم اشوفك وزميلك مطحس بالدوريه واقول الله يوفقكم تذكروني برجال الدوريات الاولين شنبات وهيبه
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  9. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    سامي

    ههههه يابة***
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  10. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    تقصدين من باب الغيرة طيب وش عليك من 🐏
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  11. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    أرزة 🌲 لبنان

    والله أسمائن بدا تهجاية نصن ماإريتن
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  12. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    بيكاسو

    بسمه .. كيفك ... الله يعينك ذحين الكل بيعلق ع كلامك عشان اصبتي الجرح صح هههههههههه
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  13. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    💎🎀سُندُس

    الجمال الحقيقي جمال [[ الروح و الفكر ]] .......... ومن يفتنه جمال القشور الزائلة فهو........................ خاسـر لامحالة😫😢
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  14. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    الحقباني

    علم يقول ان المراء تستطع ان تقنع ***نفسي يسلام الحياه بلاجماله الايكون شي *
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  15. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 13:47 م
    عدد التعليقات:5959

    بسمه

    مزاجي رايق ... انا ايش دخلني فيهم بنات مثلي بس المشكله بال🐏...وهيااا خليك تابع وشوف كلامي ههههههههه من باب استباق الاخداث فقط كتبت 👌🏻
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  16. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    الناقد

    الروس يقتلون بالصواريخ والقنابل ألآف النساء والأطفال في سوريا ، ويفتخرون بجمال نساءهم كأنهم قدموا الخير والسلام للبشريه . . وهم لم يقدموا للعالم إلا الموت والدمار . . حسبي الله عليهم !!
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  17. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    2- هذه معروضه لك ولغيرك ياجحدر اللهم استر على بنات المسلمين
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  18. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    هذا أكبر دليل يا بسمه انتي اول وحده معلقه ههههه
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  19. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    هالاشكال من أسباب كثرة الجرائم

    كذا المجرم و اللي مو مجرم بيصير مجرم اذا كان هالاشكال في الشرطة.... كل يوم اسوي مشكله و يمسكوني و أقاوم .....ياخي كذا بتزيد الجرائم ..... امنعونا
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  20. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    ابو فارس

    الحمد لله على نعمة الاسلام والايمان
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  21. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    فهدالجويان

    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
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  22. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    الهمداني

    ***في روسيا نادر
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  23. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    جحدر

    يا عيني على الجمال ودك توقف مع الواحدة لحظات
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  24. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    بلبل

    *** جميله وقائدة مقاتله ***
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  25. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 13:29 م
    عدد التعليقات:5959

    بسمه

    ياليييييل ..هذا بيكون اكثر خبر مشاهدات وتعليقات من الإمباعااات المتجمعه 😂😂عاااادي ..بس تذكروا بوتين الروسي وحركاته واجرامه وووو لا تشطحون مره تفشلونا بالخلق 🤓
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