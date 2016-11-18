إيقاف “150”معالج بالرقية والحجامة في عدد من مناطق المملكة

صحيفة المرصد:ضبط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي خلال الأشهر الماضية أكثر من 150 مدّعيا للعلاج بالطب البديل والتكميلي في أنحاء المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة الى إيقاف عديد من الدورات التدريبية ذات الادّعاءات العلاجية في هذا المجال.

ووفقاً لموقع”الوئام”قال الدكتور عبدالله البداح المدير التنفيذي للمركز في تصريح صحافي، إن المركز رصد عدة دورات وإدّعاءات علاجيّة روّج لها مجموعة من المدّعين لعلاج الطب البديل عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى استقبال عدة بلاغات من المواطنين حولها.

وشدد الدكتور البداح على عدم تهاون المركز مع مدّعي الطب البديل والتكميلي الذين لا يحملون تراخيص رسمية منه، مبينا أن من أبرز الادّعاءات التي تم رصدها هي العلاج: بالطاقة، والحجامة، وشد الرأس، وربط العنق، وجرح فروة الرأس، والعلاج بالنار، وعلاج الأبهر والانزلاقات وعديد من الإدعاءات العلاجية للأمراض المزمنة مثل: علاج السكري والضغط وأيضا علاج السرطان والعقم والفشل الكلوي.

وحذر من التعامل مع مدّعي الطب البديل والتكميلي والاستفسار والإبلاغ عن إدّعاءاتهم العلاجية عبر البريد الإلكتروني للمركز [email protected] أو حساب [email protected] _sa، وذلك حماية للمجتمع من خطورة ما يروّجون له، مشيرا الى أن المركز وضع على موقعه الإلكتروني نشرة توعوية بعنوان “كيف تتعرف على مدّعي الطب البديل والتكميلي” لتوعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمدّعي الطب البديل والتكميلي وأساليبهم في خداع المرضى واستغلال حاجتهم للعلاج.