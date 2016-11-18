أوباما يصف روسيا بالقوة العسكرية العظمى

صحيفة المرصد-وكالات:وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما روسيا بالقوة العسكرية العظمى، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.تصريح أوباما، جاء في أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، حيث أشار قائلًا: “مبدئي بالنسبة لروسيا لم يتغير منذ اليوم الأول من عملي فى منصب الرئيس. روسيا بلد هام، وهي قوة عسكرية عظمى، ولديها نفوذ على مستوى إقليمي وعالمي”.

وذكر أوباما أن “الجميع مهتمون بروسيا الناجحة، وبنمو اقتصادها، إضافة إلى علاقاتها الجيدة مع الدول الجيران”، معربا عن أمله في أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب “سيواصل سياسة التعاون مع روسيا”، وفي الوقت نفسه سيواجه موسكو في المواضيع التي تختلف واشنطن معها فيها.

تجدر الإشارة إلى أن أوباما بدأ هذا الأسبوع جولته الأخيرة بمنصب الرئيس الأمريكي.وكان أوباما قام بزيارة إلى اليونان، ووصل بعد ذلك إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه منها إلى بيرو للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا ومحيط الهادئ.