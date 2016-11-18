بالفيديو:شاهد ماذا حدث لسيدة حاولت وضع حفيدها في سريره!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة تظهر فيه سيدة تحاول وضع حفيدها في سريره كي ينام ولكن فاجئة يختل توازنها وتسقط داخل السرير بطريقة طريفة.
حيث ظهرت الجدة “فاليري روث شارب” تصعد خطوات صغيرة على سلم للوصول أكثر إلى سرير حفيدها في محاولة لوضعه للنوم ليلا.ولكن واجهت الجدة صعوبة كبيرة ويبدو الأمر وكأنه تحد كبير بالنسبة لها، وانتهى بها الأمر بالسقوط مع الطفل داخل السرير، والطفل لا يزال بين ذراعيها لحمايته.
تعليقات ( 5 )
زائرابو صلفح ما أدري وش نوع المرض اللي فيك . نسأل الله لك الشفاء والعافية ، وش دخل تعليقك في المقطع !!!!!؟ اللهم لاشماته بس
منتهي تاريخهما احن من الام... الا ام الام ( سجلوها ماركة لي )
زائرالطول عز
أبو مصلفح الرياضهذا مثل ناس من بلاد الواق واق يبون يحطون عبد ربه رئيس غصب في اليمن ***
عدد التعليقات:5964
بسمهيااقلبي تجنننن 💔وبعد كل هذا التعب صحى ههههههههههه