بالفيديو:شاهد ماذا حدث لسيدة حاولت وضع حفيدها في سريره!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة تظهر فيه سيدة تحاول وضع حفيدها في سريره كي ينام ولكن فاجئة يختل توازنها وتسقط داخل السرير بطريقة طريفة.

حيث ظهرت الجدة “فاليري روث شارب” تصعد خطوات صغيرة على سلم للوصول أكثر إلى سرير حفيدها في محاولة لوضعه للنوم ليلا.ولكن واجهت الجدة صعوبة كبيرة ويبدو الأمر وكأنه تحد كبير بالنسبة لها، وانتهى بها الأمر بالسقوط مع الطفل داخل السرير، والطفل لا يزال بين ذراعيها لحمايته.