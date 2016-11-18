بالفيديو والصور: شاهد عملية نقل طائرة من جدة إلى الرياض على ظهر إحدى الشاحنات

صحيفة المرصد: في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت الجهات المختصة بنقل طائرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الرياض عن طريق حملها على ظهر إحدى الشاحنات، في مشهد حظى باستغراب جموع المواطنين المتواجدين في الطرقات.

والطائرة تعود للخطوط السعودية وهي من الطراز القديم “MD90” وتم تفكيكها تحت إشراف وتنفيذ أيدي مهندسي وفنيي “الخطوط السعودية” في صيانة “السعودية”، ويتم النقل بالتعاون مع شركة المجدوعي للوجستيات، وتم إيداعها في مقر قوات الأمن الخاصة بالعاصمة الرياض بغرض التدريب.

بدورها نظّمت الجهات المعنية، أمس، حركةَ السير في الشوارع بجدة؛ من خلال مسح طريق مرورها مسبقاً بمعرفة الجهة المعنية بالنقل.















