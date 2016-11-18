بالفيديو والصور: شاهد عملية نقل طائرة من جدة إلى الرياض على ظهر إحدى الشاحنات

صحيفة المرصد: في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت الجهات المختصة بنقل طائرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الرياض عن طريق حملها على ظهر إحدى الشاحنات، في مشهد حظى باستغراب جموع المواطنين المتواجدين في الطرقات.
والطائرة تعود للخطوط السعودية وهي من الطراز القديم “MD90” وتم تفكيكها تحت إشراف وتنفيذ أيدي مهندسي وفنيي “الخطوط السعودية” في صيانة “السعودية”، ويتم النقل بالتعاون مع شركة المجدوعي للوجستيات، وتم إيداعها في مقر قوات الأمن الخاصة بالعاصمة الرياض بغرض التدريب.
بدورها نظّمت الجهات المعنية، أمس، حركةَ السير في الشوارع بجدة؛ من خلال مسح طريق مرورها مسبقاً بمعرفة الجهة المعنية بالنقل.
تعليقات ( 18 )
فريدة شوقيجابوها الرياض للتدريب يعني الله يعين اللي بيتدرب على طيارة مصديه
علي العمريوين. النقل. الجوي. وين. القطارات. الي. اشغلونه. فيه. مونا. شفنا. شي. سوا. قطار. الدمام. الرياض. الي. يخذ اكثر من. عشر ساعات يعني تمشي. علي. رجلك. احسن. منه
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦هههههاي لا ويبوننا نركب الطائرات ونذهب للمجهول انا اشوف رؤية 2030 ممتازه ياسلام
ابو باسسسسسللو انها نقلت لمنطقة عسير قومو الدنيا عليها
himaمااستبعد تكون دي خطة النقل العام الجديده عندنا,احسن بدل القطارات اللي ماهي راضيه تخلص.
A.awadأكيد واحــد مـن جـده يهـديـها للثانـي في الريــاض ومـن كـبرها مـاهـم قادريـن يـدسّــونـــهــا...!! تـبـادل مـنـافــع ماخسـرو شـىء من حلالهـم....؟؟ حـتى الـطرق ماسلمةمن تبادل المنافع عرقله مروريه.!!
شجاعسبق نقل طائرات من الرياض الى جده واخيرا الطائرة التي نقلت الى ابها
سعدبس الاولي تالف وباعوها وراحت مطعم شهر في ابها اما هذي راحت للصيانه وراح ترجع تحلق في مليئه بالركاب
سندالى تشليح الحائر يعني جدة مافيه تشليح اختراع واقتراح مجنون اضحكتو الدول على تفكيركم العقيم ..
متابع عن بعدليست الأولى .. بل طائرة المدينة أبها هي الأولى.. ***
الهمدانيشاهد عملية نقل طائرة من جدة إلى الرياض((((وين قالصينها مصانع بوينج في الرياض يعني ليش مايودونها اقرب تشليح))))
عازف الكمانباطايره لاتطيري مذنون عيني بي يسافر
1طيب نسيتم طائرة أبها الي نقلوها من المدينة
رزان*** بنصح الكل يتعامل معكم و شكرا ...
عدد التعليقات:15433
قلم الحقيقه**** لاحول ولاقوة الا بالله.
فيصليجب ان تدرج في كتاب جينيس للارقام القياسيه ك ابطأ طائره في العالم