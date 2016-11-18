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بالفيديو والصور: شاهد عملية نقل طائرة من جدة إلى الرياض على ظهر إحدى الشاحنات

18 نوفمبر, 2016 , 14:21 م
بالفيديو والصور: شاهد عملية نقل طائرة من جدة إلى الرياض على ظهر إحدى الشاحنات
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صحيفة المرصد: في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت الجهات المختصة بنقل طائرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الرياض عن طريق حملها على ظهر إحدى الشاحنات، في مشهد حظى باستغراب جموع المواطنين المتواجدين في الطرقات.
والطائرة تعود للخطوط السعودية وهي من الطراز القديم “MD90” وتم تفكيكها تحت إشراف وتنفيذ أيدي مهندسي وفنيي “الخطوط السعودية” في صيانة “السعودية”، ويتم النقل بالتعاون مع شركة المجدوعي للوجستيات، وتم إيداعها في مقر قوات الأمن الخاصة بالعاصمة الرياض بغرض التدريب.
بدورها نظّمت الجهات المعنية، أمس، حركةَ السير في الشوارع بجدة؛ من خلال مسح طريق مرورها مسبقاً بمعرفة الجهة المعنية بالنقل.

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تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    فريدة شوقي

    جابوها الرياض للتدريب يعني الله يعين اللي بيتدرب على طيارة مصديه
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  2. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    علي العمري

    وين. النقل. الجوي. وين. القطارات. الي. اشغلونه. فيه. مونا. شفنا. شي. سوا. قطار. الدمام. الرياض. الي. يخذ اكثر من. عشر ساعات يعني تمشي. علي. رجلك. احسن. منه
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  3. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    هههههاي لا ويبوننا نركب الطائرات ونذهب للمجهول انا اشوف رؤية 2030 ممتازه ياسلام
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  4. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    ابو باسسسسسل

    لو انها نقلت لمنطقة عسير قومو الدنيا عليها
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  5. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    hima

    مااستبعد تكون دي خطة النقل العام الجديده عندنا,احسن بدل القطارات اللي ماهي راضيه تخلص.
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  6. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    A.awad

    أكيد واحــد مـن جـده يهـديـها للثانـي في الريــاض ومـن كـبرها مـاهـم قادريـن يـدسّــونـــهــا...!! تـبـادل مـنـافــع ماخسـرو شـىء من حلالهـم....؟؟ حـتى الـطرق ماسلمةمن تبادل المنافع عرقله مروريه.!!
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  7. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    لكل اجل كتاب ياما حملت وطارت بالبشر خلي البشر يردون الجميل ويحملونها يوم لك ويوم عليك
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  8. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    لكل اجل كتاب ياما حملت وطارت بالبشر خلي البشر يردون الجميل ويحملونها يوم لك ويوم عليك
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  9. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    شجاع

    سبق نقل طائرات من الرياض الى جده واخيرا الطائرة التي نقلت الى ابها
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  10. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    سعد

    بس الاولي تالف وباعوها وراحت مطعم شهر في ابها اما هذي راحت للصيانه وراح ترجع تحلق في مليئه بالركاب
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  11. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    سند

    الى تشليح الحائر يعني جدة مافيه تشليح اختراع واقتراح مجنون اضحكتو الدول على تفكيركم العقيم ..
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  12. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    متابع عن بعد

    ليست الأولى .. بل طائرة المدينة أبها هي الأولى.. ***
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  13. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    الهمداني

    شاهد عملية نقل طائرة من جدة إلى الرياض((((وين قالصينها مصانع بوينج في الرياض يعني ليش مايودونها اقرب تشليح))))
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  14. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    عازف الكمان

    باطايره لاتطيري مذنون عيني بي يسافر
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  15. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    1

    طيب نسيتم طائرة أبها الي نقلوها من المدينة
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  16. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    رزان

    *** بنصح الكل يتعامل معكم و شكرا ...
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  17. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 14:24 م
    عدد التعليقات:15433

    قلم الحقيقه

    **** لاحول ولاقوة الا بالله.
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  18. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    فيصل

    يجب ان تدرج في كتاب جينيس للارقام القياسيه ك ابطأ طائره في العالم
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