بالصور:تشييع أهالي الداير بني مالك للمواطن وزوجته اللذين استشهدا بسبب مقذوف حوثي

صحيفة المرصد:شيع أهالي محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان عصر أمس الخميس جثمان المواطن مسعود الأحمدي المالكي وزوجته، اللذين استشهدا وذلك بعد سقوط قذيفة عسكرية على سيارتهما، وذلك بحسب صور أظهرها موقع “فيفاء أون لاين”.
والجدير بالذكر سقط مقذوف أول أمس الأربعاء على عائلة في نزهة برية في منطقة جبال الداير ,وانطلق المقذوف من داخل الأراضي اليمنية على سيارتهم، مما أدى لاستشهاد الزوجين على الفور، فيما أصيب أبناؤهم بإصابات خطيرة نقلوا على أثرها للمستشفى.
تعليقات ( 5 )
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
✒الراصــــــــــــــــــــد✒(إنا لله وإنا اليه راجعون). نسأل الله العظيم في هذه الساعه المباركه أن يكتبهم من الشهداء وأن يتغمدهم بواسع رحمته. وأن يعجل بزوال المعتدين عبيد المجوس من اليمن.
وتلك الايام....الله يرحمهم ويغفر لهم ويربط على قلوب اهاليهم ...وينتقم من الحوثي وجماعته ....
..لا حول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمهم ويصبر أهاليهم.. الله المستعان على مصائب هذا الزمان.
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برق الحرم((((((( كتب الله لهم الشهادة ..... جوار أهل الخيانة والغدر لا يأتمن ..... القصاص .. القصاص .... لابد منه وليس دم أبن أخت عبدالمجوسي الا مقدمة ))))))