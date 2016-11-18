بالصور:تشييع أهالي الداير بني مالك للمواطن وزوجته اللذين استشهدا بسبب مقذوف حوثي

صحيفة المرصد:شيع أهالي محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان عصر أمس الخميس جثمان المواطن مسعود الأحمدي المالكي وزوجته، اللذين استشهدا وذلك بعد سقوط قذيفة عسكرية على سيارتهما، وذلك بحسب صور أظهرها موقع “فيفاء أون لاين”.

والجدير بالذكر سقط مقذوف أول أمس الأربعاء على عائلة في نزهة برية في منطقة جبال الداير ,وانطلق المقذوف من داخل الأراضي اليمنية على سيارتهم، مما أدى لاستشهاد الزوجين على الفور، فيما أصيب أبناؤهم بإصابات خطيرة نقلوا على أثرها للمستشفى.