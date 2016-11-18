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استطلاع:42% تخطت أقساطهم الشهرية نصف الراتب .. و86% يعانون من التعثر المالي

18 نوفمبر, 2016 , 17:06 م
استطلاع:42% تخطت أقساطهم الشهرية نصف الراتب .. و86% يعانون من التعثر المالي
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صحيفة المرصد:أظهر آخر استطلاع قام به برنامج ريالي للوعي المالي المقدم من مجموعة سدكو القابضة بالتعاون مع موقع سوق المال.كوم حول الثقافة المالية للفرد في المملكة، بأن أكثر من 86% من المشاركين عانوا من التعثر المالي، وهذه النسبة العالية تسلط الضوء على أهمية نشر الوعي المالي لإدارة حياة مالية مستقرة.

ووفقاً لصحيفة”الرياض” أظهر الاستطلاع بأن أكثر الأقساط التي تعثر بها المشاركون كانت القروض بنسبة 44% وفي المرتبة الثانية السلفيات بنسبة 34% تليها البطاقات الائتمانية بنسبة 22%. وهذه النسبة المرتفعة للتعثر في القروض يكون لها عادةً عواقب عدة، من أهمها تقرير ائتماني غير سليم يؤثر على الحصول على قرض آخر أو الحجز على الممتلكات.

وسلط الاستبيان الضوء كذلك على مشكلة ثانية بنفس الأهمية وهي ارتفاع معدل المديونية للفرد حيث إن 42% من المشاركين تخطت أقساطهم الشهرية 60% من الراتب الشهري. وتأتي أهمية هذا المعدل في أنه شرط أساسي من شروط الأهلية للحصول على تمويل، وذلك تفادياً لقيام العملاء بتحميل أنفسهم فوق طاقتهم الشهرية في سداد الديون.

وفي ضوء ذلك، يقول عمرو باناجه، نائب الرئيس للتسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة سدكو القابضة: “لقد وفرنا في برنامج ريالي أدوات ودورات توعوية مالية تساعد الأفراد في التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالاقتراض والتاريخ الائتماني، بالإضافة إلى الادخار والتخطيط من أجل الاستثمار. إن المنهجية الأمثل للإدارة المالية الشخصية تتطلب وعيًا ذاتيًا بالاضافة الى رغبة الفرد في تطوير الجوانب المالية الشخصية. ونحن في ريالي نوفر ذلك من أجل غدٍ أفضل وحياة أكثر استقراراً وسعادة للفرد والمجتمع”.

وقال إن مؤسسة النقد تفرض حداً لمقدار العبء الشهري الذي يمكن للعميل تحمله لسداد الديون بنسبة 33% من الدخل الشهري. وقد يختلف معدل عبء المديونية من عميل لآخر وفقاً لمجموعة المنتجات التمويلية المقدم عليها.

وتأكيداً لما سبق، بيّن الاستبيان أن 57% من المشاركين تم رفض تمويلهم. ومن أبرز هذه الأسباب كان ارتفاع معدل عبء المديونية لدى العملاء أكثر من النسبة المحددة. والسبب الثاني الأكثر شيوعاً هو كون الشركة التي يعمل بها العميل غير مدرجة في البنك، وبما أن معدل عبء المديونية ترأس أسباب رفض التمويل، لذا يجب التأكيد على أهمية الحفاظ على تقرير ائتماني جيد، لارتباطه بأهلية الحصول على تمويل.



تعليقات ( 38 )

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  1. 38
    18 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    ابو بدر

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  2. 37
    18 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    عاقل

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  3. 36
    18 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    عبدالعزيز//

    مشكلتنا ان الواحد يرمي نفسه بالقروض ويجي يشتكي البعض اول ماتنتهي سنه على قرضه راح اخذ قرض اخر سافر تفيشر بعدين يصيح ماحد ضرب على يدك
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  4. 35
    18 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    احمد

    تعليق مخالف
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  5. 34
    18 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    شيخ مزيون

    تقرير غير مقبول لانه يحاول تبرير المديونيات دون الاشارة للاسباب الحقيقية
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  6. 33
    18 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    ابوفيصل

    مساء الخير انا واحد من الناس الذين تاثرو كثير من الاقساط ولله انه يذهب 65 من الراتب اقساط شهريه ومن غير ايجار شهري بقيمه 1750ريال المفروض اعفاء لجميع المواطنين بعد ارتفاع المعيشه وخفظ البدلات
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  7. 32
    18 نوفمبر, 2016 , 19:23 م
    عدد التعليقات:1969

    عاشق الجورري

    لا يوجد ثقافة تحديد للقرض من قبل المقترض ، فلا بد من تحديد المبلغ المقترض من قبل مؤسسة النقد .
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  8. 31
    18 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    خليف

    تعليق مخالف
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  9. 30
    18 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    وشك وشك

    حسبنا الله ونعم الوكيل...في المتسبب
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  10. 29
    18 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    عبدالعزيز

    شي طبيعي لمن يكون دخل الفرد منخفض والمعيشه مرتفعه
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  11. 28
    18 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    وسام

    والله أعرف ناس متعففين لا يجدون مصروف أبنائهم اليومي ويعطونهم أكل من البيت ويروحون به المدرسة .. وأعرف ناس تلعب بالفلوس لعب .. والأثنين جيران .. رحمتك يارب
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  12. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    ابو شلش

    الراتب صار يتأخر كثير علينا
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  13. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    ابو عبدالعزيز

    الحل اعفاء جميع المواطنين من كل القروض ومن ساهر لكي المواطن يقدر يعيش ويستر حاله في ظل غلاء الاسعار وخصم البدلات ورفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزيم لازم الدوله تقوم بحلول عاجله واعفاء المواطنين
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  14. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    حسام

    ما يضيع شيء عند ملك الملوك جل جلاله
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  15. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    المجنون من فقد عقله

    20-هذه نهاية الهياط نعم راح تزعلون من هذا الكلام أنا متأكد ان كل واحد يعلق عنده جهاز جوال لا يقل عن 2000 ريال((حاسد الناس على الجوال يبي يحرمهم حتى من التواصل هههههههههه اي ترشيد هو فيه فلوس ترشدها))
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  16. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    سكاكا

    **** كل هؤلاء يقومون بسحب راتب المواطن بوقت واحد ويقمون بسحب 80%من الراتب وهذا حال اغلب المواطنين ارجوا ان تصل لوزير الماليه
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  17. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    وشك وشك

    الله يكون في العون مؤسسه النقد كلامها غير والبنوك غدفي الجدوله كلامهم غير
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  18. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    زائر70

    12 اخي التبذير ينزع البركه من المال واحنا عندنا التباهي والمجاراه واتباع طلبات ضعاف العقول الذين الى قست عليك الايام ماينفعونك سوا تنسجن او تتسؤل ومن لايوفرلك اذا وقعة سوف يتخلون عنك وانت تتحمل كل ماج
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  19. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    هذه نهاية الهياط

    نعم راح تزعلون من هذا الكلام أنا متأكد ان كل واحد يعلق عنده جهاز جوال لا يقل عن 2000 ريال واشتراك شهري نت ولا كيف علق راح زمن الدلع الان جاء وقت التوفير والترشيد وريال اليوم الأبيض جا وقته لليوم
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  20. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    عبدالله

    انا شخصيا متعثر اقتصادياً حتى لم استطيع دفع إيجار الشقة المتواضع ياريت نسمع قرارات تسعد المواطنين إرجاع العلاوة وبعض المزايا المهمة
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  21. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    ارز 👊 نجد

    الشاب ينتظر وظيفة عشان ياخذ قرض ياخذ سيارة زي صديقه وحقين القروض يفرشون بساط اخضر وتسهيلات وهذي هي النتيجة .. الحل الدعاء بالصبر والرزق ... والله أعلم
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  22. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    ارز 👊 نجد

    الشاب ينتظر وظيفة عشان ياخذ قرض ياخذ سيارة زي صديقه وحقين القروض يفرشون بساط اخضر وتسهيلات وهذي هي النتيجة .. الحل الدعاء بالصبر والرزق ... والله أعلم
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  23. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    الحق يقال

    السعوديين حوالي ٢٥ مليون لو منهم فقط ثلاثة مليون اغنياء ويسافرون ويبذخون لغطوا كل الدول السياحية وتتخيل ان أغلب السعوديين اغنياء ويسافرون هذا ببساطة أسهل رد لمن يقول ان السعوديين اغنياء ومبذرين !!
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  24. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    زائر70

    اذا مايكون فيه وعي وترشيد الصرف وتوزيع الراتب ثلاثة اثلاث مصروف ولطواري وادخارسوف يكون الاغلبيه مرهون للمديونيات طوال حياته ومجارات المبذرين واهل الفشخرة لن ينال منها الا الفقر ونكد العيش خلك ع قد حال
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  25. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    مواطن متعثر الله يفرجها عليه

    مشكائ لله وحده لاشريك له أنه يفرجها على وعلى المسلمين اجمعين من التعثر وقلة الراتب الى مايكفي الحاجه لاكن الحمدلله على نعمة الصحه والعافيه ....
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  26. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    سعيد

    طيب السؤال اللي يطرح نفسه وش الحل؟؟
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  27. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    الهمداني

    يقولوا متوسط دخل الفرد السعودي 6000 ريال بحسبة بسيطة 3000 اجار سكن وصيانة وكهرب 2500 اقساط سيارة وبنزين وزيت وقطع صيانة لكن من وين ياكل يلبس يعيش اطفاله مدري السعودي انسان جبار وشديد حلوها انتوا
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  28. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    زائر

    فينك يابومتعب حبيب الشعب والاب الحنون الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته والله لو انك عايش كان ماترضى باللي صار للمواطن في اغنى دوله نفطيه بالعالم ... نحن انظلمنا تحت رؤية 3020
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  29. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    عاجل

    حسبي الله من حرمنا علاواتنا وبدل النقل الله لايوفقه الله يجعل حياته ضنك .
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  30. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    بلغوه اني من حبه مليت .... بلغوه اني كرهت قربهو لا سليت

    هو يقول انه يحبني .... وانا اصلا ما اسوى عنده حبة شعير .... يقول انه يعطيني روحه ... وبيظه يخنقني ... ولو بيده حتى الهواء يمنعه عني ... كاسك ياوطني
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  31. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    الهمداني

    فريدة شوقي اكثر القروض للفشخرة سفر((لا يبرر الفقر غير قليل العقل))
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  32. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ما اصدق ،،،،،، والدليل،،،،،سفر العوائل،،،،، لدبي واوربا،،،،،،وصرفهم آلاف الريالات ،،،،،بكل اجازه،،،،،والاكل بالمطاعم ،،،،،
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  33. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    الهمداني

    86% من المشاركين عانوا من التعثر المالي(((ياترى الـــ 14% اللي لم يعانوا مين هم.....؟)))
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  34. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    صادق

    الانظمه المعمول بها في جميع الدول خصم %33 فقط والباقي للفرد وعائلته وعندنا %33للقرض والسياره لحالها وبطايق سوى لحالها وإيجار البيت وفاتوره الجوال وفاتوره الكهرباء انتها الراتب من اول يوم لاوجود للحماي
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  35. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    أسماء

    والجاي اسوأ تذكرو كلامي هذا
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  36. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    سالم

    أجار البيت وبانزين السيارة والاسعار مرتفعة كل شي يجبرك تاخذ قرض والراتب اول الشهر يقضى
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  37. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    إلا فقر الله يستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  38. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    فريدة شوقي

    اكثر القروض للفشخرة سفر وسيارات فارهه والجيب فاضي مافيش ولا مليم اهم شي عند الشعب سيارة وسفر وآيفون
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