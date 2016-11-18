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بالفيديو : رجل يفاجئ زوجته بهدية لم تتوقعها .. شاهد ردة فعلها!

18 نوفمبر, 2016 , 17:57 م
بالفيديو : رجل يفاجئ زوجته بهدية لم تتوقعها .. شاهد ردة فعلها!
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صحيفة المرصد:حاول زوج مفاجأة زوجته في عيد ميلادها فدخلت في نوبة ضحك هستيرية ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية منح ايمانويل شهيد ابراهام، من جورجيا، الولايات المتحدة، زوجته سيارة أحلامها في عيد ميلادها.
حققت المفاجأة أربعة ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وظهرت الزوجة معطوبة العينين يخرجها الزوج من المنزل ثم حملها لتهبط السلم، بينما تضحك بهستيرية، وتحول الضحك لبكاء بعد مشاهدتها السيارة.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    18 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    فنان شعبي قديم

    تعليق مخالف
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  2. 30
    18 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    ابو جبل

    طشرنا الوقت 😎
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  3. 29
    18 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    ( ⬆🌟ريما Rima )🌟⬆

    مو شرط اذا اهدأ لها سيارة يعني مايصير بينهم مشاكل وأيضا اللي يصورون حب مظاهر يبون الناس تشوفهم كنهم يعني مايصير بينهم مشاكل وان حياتهم كلها عسل❗
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  4. 28
    18 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    ( ⬆🌟ريما Rima )🌟⬆

    حتى الكلب🐕 مايدري وش السالفة جاي يتشفى 😂
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  5. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    تعليق مخالف
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  6. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    دروجبا

    مبروك يارخوله
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  7. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    مـ،ـاݛــے

    في الدنيا دي انا ما مرتاح
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  8. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 19:45 م
    عدد التعليقات:5972

    بسمه

    برأيي الهديه مهما كانت غاليه او رخيصه تبقى مفتاح الماسي للمحبه والود في القلوب ..نتذكر بها اشخاص غادرونا 💔او مازالوا معنا ❤️جميل ان تبتسم كلما رأيتها وتتذكر تفاصيل لحظتها .
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  9. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    هلا

    الهمداني 👉 ذكر ( غير ) سعودي .
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  10. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    مـ،ـاݛــے

    المقطع كأنه مصور بجوال نوكيا او الباندا مغبش لكن السياره لارج ***كبيررررر ههههاا الجاكور قديمة واحتمال المقطع ممكن مستعمل نضيف ***
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  11. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:1969

    عاشق الجورري

    بلاها من رخص السيارات بأمريكا وخاصة الفارهة ، مو عندنا الصين و الياباني و الكوري التي كبر الحق تتجاوز الميئات الألوف من الريالات .
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  12. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    الله يعين السيت
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  13. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 19:27 م
    عدد التعليقات:5972

    بسمه

    اجمل شعور لما تهدي لانسان غالي عليك وتحس بفرحته شي جميييل وشعور وسعادة ماتتكرر❤️
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  14. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    لكن مافي السيارة سن روف.
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  15. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:5972

    بسمه

    11/مسمار .. روعه تعليقك يعطيك العافيه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 18:42 م
    عدد التعليقات:2447

    توووووونسية

    مشاء الله سيا تها حلوة جاقوار عقبالي اغير سيارتي الكيا سبورتس
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  17. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    محمدالجعيد

    بعض الحربم تهديها تزيدها وتستاهل . بعض الحريم ودك تدفنها تحت الارض
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  18. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    عبدالله اليامي

    الله يسعدهم أهم شيئ بوبي في قلب الحدث خطوة بخطوة 😂
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  19. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ماشاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    سلملم

    تعليق مخالف
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  21. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    مسمار

    لانجهل نحن معشر الرجال ان لهن حق التهادي والاهتمام وتذكر مناسباتهن لكننا نجهل ثقافة الاهتمام بالطرف الاخر وثقافة تذكر مناسباتهن وان لها دور في بقاء الحياه الزوجيه في قمة صحوتها ولاتطرأ عليها الشيخوخه
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  22. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    أفريقي

    فليعلم من يأد الفرحه بين الناس قبل أن تولد، أن رسول الهدى قال: تهادوا تحابوا.
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  23. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    الهمداني

    والمواطن هنا اذا نفخ نفسه يهدي زوجته في عيد ميلادها زجاجة عطر درجة ثانية
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  24. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    نبرة صدي

    يازينها أذا أجتمع حب وفاء وأخلاص
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  25. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    ياسمين

    يمكن هلاكها فيها &&amp**** && ولايعرفون يقولون ادعية الشكر والحمد && احمدك يارب
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  26. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    شكله اجار لمدة
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  27. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    لن اسافر لبلد يباع فيها الخمر علني

    كيف الحال
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  28. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    الشايب

    ياحليلهم بس مافيه مثل الهايلكس غمارتين مكيف
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  29. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    الحسناء

    ولا كلمه انت واباه احنا عارفين الإسلام كرّم المرأه بس انتوا ماتبغون تتقيدون بتعاليمه تتقيدون بعادات جاهليه منبوذه
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  30. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    الحسناء

    أقول جعلهم فدوه لك الحقودين الحسودين اللي ماكلين حقوقها وشلون عاد يكرمونها أنا اشهد انك رجال
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  31. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    خليل

    هسترت ههههههههههه منين جاب الفلوس شكله مسوي مصيبه
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