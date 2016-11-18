بالفيديو : رجل يفاجئ زوجته بهدية لم تتوقعها .. شاهد ردة فعلها!

صحيفة المرصد:حاول زوج مفاجأة زوجته في عيد ميلادها فدخلت في نوبة ضحك هستيرية ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية منح ايمانويل شهيد ابراهام، من جورجيا، الولايات المتحدة، زوجته سيارة أحلامها في عيد ميلادها.

حققت المفاجأة أربعة ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وظهرت الزوجة معطوبة العينين يخرجها الزوج من المنزل ثم حملها لتهبط السلم، بينما تضحك بهستيرية، وتحول الضحك لبكاء بعد مشاهدتها السيارة.