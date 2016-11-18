صحيفة المرصد:حاول زوج مفاجأة زوجته في عيد ميلادها فدخلت في نوبة ضحك هستيرية ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية منح ايمانويل شهيد ابراهام، من جورجيا، الولايات المتحدة، زوجته سيارة أحلامها في عيد ميلادها.
حققت المفاجأة أربعة ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وظهرت الزوجة معطوبة العينين يخرجها الزوج من المنزل ثم حملها لتهبط السلم، بينما تضحك بهستيرية، وتحول الضحك لبكاء بعد مشاهدتها السيارة.
بالفيديو : رجل يفاجئ زوجته بهدية لم تتوقعها .. شاهد ردة فعلها!
صحيفة المرصد:حاول زوج مفاجأة زوجته في عيد ميلادها فدخلت في نوبة ضحك هستيرية ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية منح ايمانويل شهيد ابراهام، من جورجيا، الولايات المتحدة، زوجته سيارة أحلامها في عيد ميلادها.
تعليقات ( 31 )
فنان شعبي قديمتعليق مخالف
ابو جبلطشرنا الوقت 😎
( ⬆🌟ريما Rima )🌟⬆مو شرط اذا اهدأ لها سيارة يعني مايصير بينهم مشاكل وأيضا اللي يصورون حب مظاهر يبون الناس تشوفهم كنهم يعني مايصير بينهم مشاكل وان حياتهم كلها عسل❗
( ⬆🌟ريما Rima )🌟⬆حتى الكلب🐕 مايدري وش السالفة جاي يتشفى 😂
دروجبامبروك يارخوله
مـ،ـاݛــےفي الدنيا دي انا ما مرتاح
عدد التعليقات:5972
بسمهبرأيي الهديه مهما كانت غاليه او رخيصه تبقى مفتاح الماسي للمحبه والود في القلوب ..نتذكر بها اشخاص غادرونا 💔او مازالوا معنا ❤️جميل ان تبتسم كلما رأيتها وتتذكر تفاصيل لحظتها .
هلاالهمداني 👉 ذكر ( غير ) سعودي .
مـ،ـاݛــےالمقطع كأنه مصور بجوال نوكيا او الباندا مغبش لكن السياره لارج ***كبيررررر ههههاا الجاكور قديمة واحتمال المقطع ممكن مستعمل نضيف ***
عدد التعليقات:1969
عاشق الجورريبلاها من رخص السيارات بأمريكا وخاصة الفارهة ، مو عندنا الصين و الياباني و الكوري التي كبر الحق تتجاوز الميئات الألوف من الريالات .
عدد التعليقات:5972
بسمهاجمل شعور لما تهدي لانسان غالي عليك وتحس بفرحته شي جميييل وشعور وسعادة ماتتكرر❤️
عدد التعليقات:5972
بسمه11/مسمار .. روعه تعليقك يعطيك العافيه .
عدد التعليقات:2447
توووووونسيةمشاء الله سيا تها حلوة جاقوار عقبالي اغير سيارتي الكيا سبورتس
محمدالجعيدبعض الحربم تهديها تزيدها وتستاهل . بعض الحريم ودك تدفنها تحت الارض
عبدالله الياميالله يسعدهم أهم شيئ بوبي في قلب الحدث خطوة بخطوة 😂
💎💛عــــهــــــود💛💎ماشاء الله
سلملمتعليق مخالف
مسمارلانجهل نحن معشر الرجال ان لهن حق التهادي والاهتمام وتذكر مناسباتهن لكننا نجهل ثقافة الاهتمام بالطرف الاخر وثقافة تذكر مناسباتهن وان لها دور في بقاء الحياه الزوجيه في قمة صحوتها ولاتطرأ عليها الشيخوخه
أفريقيفليعلم من يأد الفرحه بين الناس قبل أن تولد، أن رسول الهدى قال: تهادوا تحابوا.
الهمدانيوالمواطن هنا اذا نفخ نفسه يهدي زوجته في عيد ميلادها زجاجة عطر درجة ثانية
نبرة صدييازينها أذا أجتمع حب وفاء وأخلاص
ياسمينيمكن هلاكها فيها &&**** && ولايعرفون يقولون ادعية الشكر والحمد && احمدك يارب
لن اسافر لبلد يباع فيها الخمر علنيكيف الحال
الشايبياحليلهم بس مافيه مثل الهايلكس غمارتين مكيف
الحسناءولا كلمه انت واباه احنا عارفين الإسلام كرّم المرأه بس انتوا ماتبغون تتقيدون بتعاليمه تتقيدون بعادات جاهليه منبوذه
الحسناءأقول جعلهم فدوه لك الحقودين الحسودين اللي ماكلين حقوقها وشلون عاد يكرمونها أنا اشهد انك رجال
خليلهسترت ههههههههههه منين جاب الفلوس شكله مسوي مصيبه