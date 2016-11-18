المرور يكشف حقيقة رصد مخالفات لمن يضع علب مناديل على طبلون السيارة

صحيفة المرصد:أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أن ما تردد مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد المرور لمخالفات بقيمة 1500 ريال على من يضع أجساما على طبلون السيارة كعلب المناديل والأوراق غير صحيح.

كما كشف أن نظام المرور يشتمل على مخالفة باسم “وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق”، وحدّها الأدنى هو 150 ريالاً ولا تتجاوز 300 ريال.

وأضاف العقيد الربيعان أن المخالفة الواردة في النظام يقصد بها تظليل السيارة بشكل مخالف، مؤكداً أن أي تفسير آخر للمخالفة لا أساس له من الصحة، وداعياً إلى تجاهل مثل هذه الإشاعات.