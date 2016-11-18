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المرور يكشف حقيقة رصد مخالفات لمن يضع علب مناديل على طبلون السيارة

18 نوفمبر, 2016 , 17:54 م
المرور يكشف حقيقة رصد مخالفات لمن يضع علب مناديل على طبلون السيارة
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صحيفة المرصد:أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أن ما تردد مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد المرور لمخالفات بقيمة 1500 ريال على من يضع أجساما على طبلون السيارة كعلب المناديل والأوراق غير صحيح.

كما كشف أن نظام المرور يشتمل على مخالفة باسم “وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق”، وحدّها الأدنى هو 150 ريالاً ولا تتجاوز 300 ريال.

وأضاف العقيد الربيعان أن المخالفة الواردة في النظام يقصد بها تظليل السيارة بشكل مخالف، مؤكداً أن أي تفسير آخر للمخالفة لا أساس له من الصحة، وداعياً إلى تجاهل مثل هذه الإشاعات.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    أفريقي

    (وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق) جملة مطاطية تحتمل كل شيء
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  2. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    ابونواس

    تعليق مخالف
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  3. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    ناصر

    انا عندى مخالفه فى منطقه بحياتى ما زرتها ابى تفسير من المرور وسويت اعتراض وكافئونى بتدبيل المخالفه ولما راجعت المرور قال ادفع واعترض وين حقوق المواطن المرور صار جبا***يه وين علمانا يفتونا بلى يصير
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  4. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ياشين بعض الناس إذا تكلم بالهجه المصريه .
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  5. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    عبدالعزيز//

    اشاعات مصدرها رمم وخونة وستواصل الحملات الشعواء وبث الاشاعات ضد هذه البلاد ومهما فعلوا لن ينالوا مايصبون اليها انها السعودية وشعبها حفظ الله بلادنا
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  6. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    يلدرم

    المرحلة القادمة منع النظارات الشمسية اثناء القيادة
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  7. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    مرسيدس

    تعليق مخالف
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  8. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    احمد

    المرور متعطش للمخالفات له اكثر من عشر سنوات لم يقوم بهذه الحملات التفتيشية
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  9. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    فهدالجويان

    المتعارف عليه بان المرور لتنظيم حركك السير والحد من الحوادث ولكن مرورنا لرهبة المواطن بكثرة المخالفات لدرجة بان بعض الشباب المستهتر والاجانب اصبحو لايبالون بالمرور لانه سحابه تخرج في اوقات وتختفي في ا
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  10. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:1969

    عاشق الجورري

    طيب نزيل علبة المناديل من ع الطبلون العربية .
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  11. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    مكة

    تعالو مكه شوفو كيف الاجانب يتكسو بسيارات خصوصي قطعو ارزاق المواطنيين اصحاب الاجره وسببو زحمه ومشاكل
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  12. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    س ج

    اشوف المرور شاد حيله في الفتره ذي طايح فينا قسايم ليش
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  13. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    خرخرينو

    المرور يبغاله مرور والشرطة يبغالها شرطة وأمن الطرق يبغاله أمن طرق وهكذا لأن الثقافة ليست بكثرة القوانين والأنظمة والمخالفات ولكن الثقافة في الرأس لابد من دورات تثقيفية والتركيز عليها
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  14. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    التاريخ

    الاخ المعلق الذي يقول لماذا المرور لايضع جدول كامل لجميع المخالفات ، الصراحة لو يحطون هاالجدول ببطاقة احوال كل مواطن الاشاعات السخيفة طالعة طالعة بعض الناس هوايتة اختراع كذبة ونشرها والآخرين مايقصرون
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  15. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    لا اعلم السبب

    لم لا تقوم الادارة العامة للمرور بعمل جدول كامل شامل لجميع المخالفات المرورية ونشره في جميع وسائل الاعلام بدل هذا الوضع المزر بأن ننتظر المتحدث الرسمي يوميا يقول لنا هي مخالفة ام لاء يجب التحرك سريعا.
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  16. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    السلام عليكم

    رائعة توضيحات المرور والمفروض تكون هناك لائحة معلنه للعلن بالمخالفات والغرامات المالية بدل من كل شوي طالع لنا المتحدث تقوول ان النظام صدر اليوم .
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  17. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    Ymni mahbob

    طيب ورجال امن الطرق الذين تعودوا القيادة بسرعة عالية على الطرق السريعة بدون وجود اي امر طارئ ذولا مايعاقبون . ولا بس علينا المخالفات .
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  18. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    حامد الحميدان

    المرور الان فقط للمخالفات والتصيد ليس للسلامه والتنظيم
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  19. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    العابر

    لكن هل كل رجال المرور يعلمون أن وضع المناديل أو الأوراق على التابلون لا يعد مخالفة و سهل أن نقول أن ا*****بما أن رسالة المخالفة واضحة و أنا عندي مخالفة مسجلة علي و أنا خارج المملكة فسروها لي
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  20. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    عيصو

    المرور اداره ضعيفه ولا تحمي الناس من المتهورين بشكل فاعل .. فقط عملهم ينحصر قي تسجيل الغرامات !!!
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  21. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    ان الله غفور رحيم
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  22. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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