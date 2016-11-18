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بالفيديو : شاهد كيف أشعل سائق ولاعة بطرف شيول ؟

18 نوفمبر, 2016 , 18:08 م
بالفيديو : شاهد كيف أشعل سائق ولاعة بطرف شيول ؟
  • 2٬460
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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تمكن سائق من إشعال ولاعة بطرف شيول .

حيث أوضح الفيديو الولاعة وقد تم وضعها على مكان ثابت ، ثم يتقدم السائق خطوة بخطوة ويتمكن باحترافية عالية من إنزال مقدمة الشيول ويشعل الولاعة ، وقد حظى الفيديو بانتشار واسع على تويتر وسط إعجاب بالمقطع .



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    18 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    ( ⬆🌟ريما Rima )🌟⬆

    تبي تعلم بقدرتك على فعل هذا الشيء الظاهر ستدخل موسوعة جينيس 😂
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  2. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    المرادي

    العاب االطيبييييين وصفاوة القلوب لعبه غريبه في زمننا هذا مدري من بعثها . هذه يحبها الاولين وزمن مضى ياقلبي على الماضي ولعبه ... احلى لعبه شفتها شكرررررررا
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  3. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 20:08 م
    عدد التعليقات:8043

    الحرمان

    كيف جاب الفكره 🤔
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  4. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اتحدى إذا ماكان مثبت الولاعه على الحجر العب غيرها يابعدي .
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  5. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    وابدى المشهادين دهشتوا ****
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  6. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    يلدرم

    هذا اللي يقولو عليه يحك ظهره بشيول
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  7. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    مشكله

    خطيييييرر
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  8. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    شعب التحطيم والعقد والنفسيات والسلبية حركة جميله وفيها مهارة ودقة لو المقطع اجنبي مدحوة
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  9. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 19:26 م
    عدد التعليقات:1969

    عاشق الجورري

    محترف دا الراقل بتاع الشيول قدع .
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  10. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    نبرة صدي

    تعليق مخالف
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  11. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:5972

    بسمه

    هههههههههه شعب فااااااصل ..لكن تركيزه عالي والانجح منه والاشهر طبعاً اللي ماسك الورقه وسجل الحدث 😂😂😂👌🏻
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  12. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    مشــعل

    ماشاءالله محترف
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  13. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    وسط إعجاب الكثير. هههه. خير إعجاب علي ماذا ياهذا.
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  14. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    بصراحه فناااااان ومبدع
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  15. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    دركتر

    من طيب عوده السيجارة غير طبيعية!!!
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  16. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم /
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  17. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    المقطع يدل على فضاوة السائق
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  18. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    ابو طاقية😇

    انا احرف منه كنت اسوق السيارة وارفع يدي عن المقود . اكثر من مرة بس ما صورتها فيديو تراني فنان مررره 🙆
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  19. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:5824

    المنتصر بالله

    إكتشاف عظيم لا يسرق منكم هذا الاختراع الذي لم يخطر على قلب بشر وتدخل ضمن منافسات صناعة الصواريخ والمدفعية الثقيلة والاربي جي تكفون خلوووووها سري للغاية هيدا الابتكارات ولا بلاش تقبروني أنتم وشيولكم خخ
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  20. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    Zizokhaldi

    هذا يؤكد المثل التمرين يحقق الكمال والكمال لله سبحانة .
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  21. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    حبروك

    فعلا سفه...وعمل لا فائدة من ورائه...بالله ماذا استفدنا نحن ؟ وخير يا طير..
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  22. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    ماشاءالله لاقوة الابالله
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  23. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    عبدالله اليامي

    تعليق رقم 1 أبو فارس يا شيخ أنت كذا 👍 والدليل تعليق 2 & 3
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  24. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  25. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:5824

    المنتصر بالله

    لا تكون من ضمن..............?
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  26. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:5824

    المنتصر بالله

    ماعنده سالفه وخرط فاضي هههههه ***ياتعليق 1 أبو فارس خخخخخخ
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  27. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    الله اكبر الله اكبر الله اكبر ,, اقترب النصر العظيم , هذا فخرا للامتين العربيه والاسلاميه
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  28. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    ابو فارس

    عمل مميزماشاء الله تبارك الله ... الحين يجيك واحد من اعداء التميز والنجاح من المرضى النفسيين ويقول ماعنده سالفه واصلا الفيلسوف هذا ما يعرف يشغل الشيول اصلا
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