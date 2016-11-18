بالفيديو : شاهد كيف أشعل سائق ولاعة بطرف شيول ؟

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تمكن سائق من إشعال ولاعة بطرف شيول .

حيث أوضح الفيديو الولاعة وقد تم وضعها على مكان ثابت ، ثم يتقدم السائق خطوة بخطوة ويتمكن باحترافية عالية من إنزال مقدمة الشيول ويشعل الولاعة ، وقد حظى الفيديو بانتشار واسع على تويتر وسط إعجاب بالمقطع .