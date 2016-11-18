بالفيديو : شاهد كيف أشعل سائق ولاعة بطرف شيول ؟

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تمكن سائق من إشعال ولاعة بطرف شيول .
حيث أوضح الفيديو الولاعة وقد تم وضعها على مكان ثابت ، ثم يتقدم السائق خطوة بخطوة ويتمكن باحترافية عالية من إنزال مقدمة الشيول ويشعل الولاعة ، وقد حظى الفيديو بانتشار واسع على تويتر وسط إعجاب بالمقطع .
تعليقات ( 28 )
( ⬆🌟ريما Rima )🌟⬆تبي تعلم بقدرتك على فعل هذا الشيء الظاهر ستدخل موسوعة جينيس 😂
المراديالعاب االطيبييييين وصفاوة القلوب لعبه غريبه في زمننا هذا مدري من بعثها . هذه يحبها الاولين وزمن مضى ياقلبي على الماضي ولعبه ... احلى لعبه شفتها شكرررررررا
عدد التعليقات:8043
الحرمانكيف جاب الفكره 🤔
خلك بعيد حبك يزيد 😊اتحدى إذا ماكان مثبت الولاعه على الحجر العب غيرها يابعدي .
يلدرمهذا اللي يقولو عليه يحك ظهره بشيول
مشكلهخطيييييرر
عدد التعليقات:1969
عاشق الجورريمحترف دا الراقل بتاع الشيول قدع .
نبرة صديتعليق مخالف
عدد التعليقات:5972
بسمههههههههههه شعب فااااااصل ..لكن تركيزه عالي والانجح منه والاشهر طبعاً اللي ماسك الورقه وسجل الحدث 😂😂😂👌🏻
مشــعلماشاءالله محترف
دركترمن طيب عوده السيجارة غير طبيعية!!!
اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم /
عبدالعزيز العقيلي الهذليالمقطع يدل على فضاوة السائق
ابو طاقية😇انا احرف منه كنت اسوق السيارة وارفع يدي عن المقود . اكثر من مرة بس ما صورتها فيديو تراني فنان مررره 🙆
عدد التعليقات:5824
المنتصر باللهإكتشاف عظيم لا يسرق منكم هذا الاختراع الذي لم يخطر على قلب بشر وتدخل ضمن منافسات صناعة الصواريخ والمدفعية الثقيلة والاربي جي تكفون خلوووووها سري للغاية هيدا الابتكارات ولا بلاش تقبروني أنتم وشيولكم خخ
Zizokhaldiهذا يؤكد المثل التمرين يحقق الكمال والكمال لله سبحانة .
حبروكفعلا سفه...وعمل لا فائدة من ورائه...بالله ماذا استفدنا نحن ؟ وخير يا طير..
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمماشاءالله لاقوة الابالله
عبدالله الياميتعليق رقم 1 أبو فارس يا شيخ أنت كذا 👍 والدليل تعليق 2 & 3
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
عدد التعليقات:5824
المنتصر باللهلا تكون من ضمن..............?
عدد التعليقات:5824
المنتصر باللهماعنده سالفه وخرط فاضي هههههه ***ياتعليق 1 أبو فارس خخخخخخ
ابو فارسعمل مميزماشاء الله تبارك الله ... الحين يجيك واحد من اعداء التميز والنجاح من المرضى النفسيين ويقول ماعنده سالفه واصلا الفيلسوف هذا ما يعرف يشغل الشيول اصلا