بالفيديو : لكمة قوية من شرطي أمريكي لـ امرأة وهو يقبض عليها

صحيفة المرصد:تقرر إيقاف ضابط أميركي عن العمل في ولاية أريزونا، الخميس، لحين التحقيق معه بعد أن لكم امرأة في وجهها أثناء القبض عليها.

وظهر الضابط جيف بونار، من شرطة ايرزونا، في مقطع فيديو انتشر مساء الأربعاء، وهو يضرب ماريسا موريس البالغة من العمر 30 عاما، قائلا: “هكذا تستطيع أن تلكم امرأة” وفقاً لموقع العربية نت.

وأعلن مسؤولون شرطيون يحققون في الحادث أنه “خلال اعتقال أنثى، كانت تبدو غير متعاونة، ضربها الضابط على وجهها. ونحن قلقون للغاية من الواقعة”.

وفي المقطع، يتصاعد توتر بالغ بين الضابط والمرأة التي ترفض الاعتقال بدون أمر، وفي لحظة ما يلكمها الضابط، بحسب “واشنطن بوست”.

وصرخ محتج عقب اعتداء الضابط: “لا يمكنك ضرب فتاة على هذا النحو”. ونصح شهود عيان المرأة بالتعاون والاستسلام للاعتقال، فيما كانت تصرخ: “أنا لم أفعل شيئا”.