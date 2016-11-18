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بالفيديو : لكمة قوية من شرطي أمريكي لـ امرأة وهو يقبض عليها

18 نوفمبر, 2016 , 18:13 م
بالفيديو : لكمة قوية من شرطي أمريكي لـ امرأة وهو يقبض عليها
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صحيفة المرصد:تقرر إيقاف ضابط أميركي عن العمل في ولاية أريزونا، الخميس، لحين التحقيق معه بعد أن لكم امرأة في وجهها أثناء القبض عليها.

وظهر الضابط جيف بونار، من شرطة ايرزونا، في مقطع فيديو انتشر مساء الأربعاء، وهو يضرب ماريسا موريس البالغة من العمر 30 عاما، قائلا: “هكذا تستطيع أن تلكم امرأة” وفقاً لموقع العربية نت.

وأعلن مسؤولون شرطيون يحققون في الحادث أنه “خلال اعتقال أنثى، كانت تبدو غير متعاونة، ضربها الضابط على وجهها. ونحن قلقون للغاية من الواقعة”.

وفي المقطع، يتصاعد توتر بالغ بين الضابط والمرأة التي ترفض الاعتقال بدون أمر، وفي لحظة ما يلكمها الضابط، بحسب “واشنطن بوست”.

وصرخ محتج عقب اعتداء الضابط: “لا يمكنك ضرب فتاة على هذا النحو”. ونصح شهود عيان المرأة بالتعاون والاستسلام للاعتقال، فيما كانت تصرخ: “أنا لم أفعل شيئا”.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    بلوشي وكلي فخر

    عليها من الله ما تستحق هيا ومن على شاكلتها من دعاة الحرية والمساواة واسقاط الولاية ، يارب عقبال تتنفخ وجيه بعض الناس بالأبكاس لكل وحدة ما تعرف قيمة العبائة والستر 😡
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  2. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    زمن يخوف

    هذا الفيديو هديه لكل ليبرالي معفن خبيث اتهم الهيئة بالعنف انظر لأسيادك الامريكان الكلاب الله يحشر كل من تسبب في،ايقاف الهيئة في جهنم يارب العالمين
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  3. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    محمدالجعيد افضل مكان للمراة ديار الاسلام!!!انفصام شخصيةمتناقض!!@
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  4. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:1969

    عاشق الجورري

    هههههه لكمة نيتها حليب أمها ههه
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  5. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    هذه حريه المراه اللي يتحدث عنها الغرب والله مايقدر رجل امن في السعوديه يمد يده على حرمه مهما كان الامر رحم الله الامير نايف بن عبد العزيز
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  6. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    نبرة صدي

    يتغنون بالدمقراطيه والحريه وينها ويضحكون علي السذج هههههههههههههههه
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  7. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:5972

    بسمه

    انقلبت الادوار والشرطي اصبح المذنب 👍🏻
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  8. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    صفعه على وجه اللبرالية

    رحمه صدقتي والله
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  9. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    أين الحقوق وكرامة الانسان

    قلم البهتان خلك ساكت انت مثلهم لكن القافله تسير ....
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  10. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    رحمه⭐️⭐️⭐️

    لو كانت المرأة مسلمة لطبل قلم الحكيكه لذلك الشرطي كثيراً واتهم المرأة بشتى انواع التهم ارهاب ودواعش واخونجيه ولكن لأنها امريكية تعاطف معها حافظ على علاجك يا قلم الدجل وحتبقى كويس هيء هيء هيء هيء
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  11. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    sar-al-sa

    امزجه الناس من مسؤلين ومواطنين في الغرب محتقنه وتصرفات البعض متطرفه وكل احد اصبح حساسا وخائفا فمتوقع من الطرفين ان يحدث الغير مضبوط نتيجه مشاهده او سماع او معايشه ماحدث من جرائم ارهابيه
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  12. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    سعودي وافتخر

    دامها مكسيكيه تستاهل لأنهم سبب انتشار المخدرات في امريكا الحبيبه
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  13. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
    عدد التعليقات:15435

    قلم الحقيقه

    ورغم ذلك لم تترك هذه المواطنة الأمريكية لعبة بين حاني وماني دون أن تنال حقوقها كاملة جراء الاعتداء عليها من قبل هذا الضابط. فصدرت الأوامر فورآ من قبل ادارته بتوقيفه عن العمل والتحقيق معه جراء اعتدائه.
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  14. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 19:02 م
    عدد التعليقات:15435

    قلم الحقيقه

    أخطأ هذا الضابط في التصرف معها من خلال اعتدائه عليها رغم وجود مايبرر ذلك من خلال رفضها لاعتقالها ومقاومته بالصراخ والاحتجاج.النظام الأمني الأمريكي صارم وحاد لدرجة أن يكون هناك اطلاق نار فوري أحيانآ.
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  15. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    هذه شرطه ترامب الجديده الذي مدح صدام على ما يفعله
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  16. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    الهمداني

    6-محمدالجعيد افضل مكان للمراة ديار الاسلام //قول قسم ((اذا لها حق بتاخذه))
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  17. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    رفق بالقوارير / أين هم من هذا الحديث
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  18. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    جماهي

    مسويه مثيبه
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  19. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    محمدالجعيد

    افضل مكان للمراة ديار الاسلام
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  20. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    أفريقي

    حيلهم بينهم ليشعر أولئك العلوج بما يعانيه الزنوج
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  21. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله على نعمة الاسلام
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  22. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    ( ريما Rima )

    تعليق مخالف
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  23. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    ارز 👊 نجد

    شي طبيعي عندهم اهانة المراة المراة لاتجد حماية بينما في اعلامهم نشوف العكس
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  24. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    عبدالله اليامي

    عطبت وشمها الثعل جعل يدك الكسر يا جبان تمد يدك على مره
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