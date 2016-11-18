بالفيديو : لكمة قوية من شرطي أمريكي لـ امرأة وهو يقبض عليها

صحيفة المرصد:تقرر إيقاف ضابط أميركي عن العمل في ولاية أريزونا، الخميس، لحين التحقيق معه بعد أن لكم امرأة في وجهها أثناء القبض عليها.
وظهر الضابط جيف بونار، من شرطة ايرزونا، في مقطع فيديو انتشر مساء الأربعاء، وهو يضرب ماريسا موريس البالغة من العمر 30 عاما، قائلا: “هكذا تستطيع أن تلكم امرأة” وفقاً لموقع العربية نت.
وأعلن مسؤولون شرطيون يحققون في الحادث أنه “خلال اعتقال أنثى، كانت تبدو غير متعاونة، ضربها الضابط على وجهها. ونحن قلقون للغاية من الواقعة”.
وفي المقطع، يتصاعد توتر بالغ بين الضابط والمرأة التي ترفض الاعتقال بدون أمر، وفي لحظة ما يلكمها الضابط، بحسب “واشنطن بوست”.
وصرخ محتج عقب اعتداء الضابط: “لا يمكنك ضرب فتاة على هذا النحو”. ونصح شهود عيان المرأة بالتعاون والاستسلام للاعتقال، فيما كانت تصرخ: “أنا لم أفعل شيئا”.
تعليقات ( 24 )
بلوشي وكلي فخرعليها من الله ما تستحق هيا ومن على شاكلتها من دعاة الحرية والمساواة واسقاط الولاية ، يارب عقبال تتنفخ وجيه بعض الناس بالأبكاس لكل وحدة ما تعرف قيمة العبائة والستر 😡
زمن يخوفهذا الفيديو هديه لكل ليبرالي معفن خبيث اتهم الهيئة بالعنف انظر لأسيادك الامريكان الكلاب الله يحشر كل من تسبب في،ايقاف الهيئة في جهنم يارب العالمين
عدد التعليقات:1969
عاشق الجورريهههههه لكمة نيتها حليب أمها ههه
نبرة صدييتغنون بالدمقراطيه والحريه وينها ويضحكون علي السذج هههههههههههههههه
عدد التعليقات:5972
بسمهانقلبت الادوار والشرطي اصبح المذنب 👍🏻
صفعه على وجه اللبراليةرحمه صدقتي والله
أين الحقوق وكرامة الانسانقلم البهتان خلك ساكت انت مثلهم لكن القافله تسير ....
رحمه⭐️⭐️⭐️لو كانت المرأة مسلمة لطبل قلم الحكيكه لذلك الشرطي كثيراً واتهم المرأة بشتى انواع التهم ارهاب ودواعش واخونجيه ولكن لأنها امريكية تعاطف معها حافظ على علاجك يا قلم الدجل وحتبقى كويس هيء هيء هيء هيء
sar-al-saامزجه الناس من مسؤلين ومواطنين في الغرب محتقنه وتصرفات البعض متطرفه وكل احد اصبح حساسا وخائفا فمتوقع من الطرفين ان يحدث الغير مضبوط نتيجه مشاهده او سماع او معايشه ماحدث من جرائم ارهابيه
سعودي وافتخردامها مكسيكيه تستاهل لأنهم سبب انتشار المخدرات في امريكا الحبيبه
عدد التعليقات:15435
قلم الحقيقهورغم ذلك لم تترك هذه المواطنة الأمريكية لعبة بين حاني وماني دون أن تنال حقوقها كاملة جراء الاعتداء عليها من قبل هذا الضابط. فصدرت الأوامر فورآ من قبل ادارته بتوقيفه عن العمل والتحقيق معه جراء اعتدائه.
عدد التعليقات:15435
قلم الحقيقهأخطأ هذا الضابط في التصرف معها من خلال اعتدائه عليها رغم وجود مايبرر ذلك من خلال رفضها لاعتقالها ومقاومته بالصراخ والاحتجاج.النظام الأمني الأمريكي صارم وحاد لدرجة أن يكون هناك اطلاق نار فوري أحيانآ.
رحمه ⭐⭐⭐هذه شرطه ترامب الجديده الذي مدح صدام على ما يفعله
الهمداني6-محمدالجعيد افضل مكان للمراة ديار الاسلام //قول قسم ((اذا لها حق بتاخذه))
جماهيمسويه مثيبه
محمدالجعيدافضل مكان للمراة ديار الاسلام
أفريقيحيلهم بينهم ليشعر أولئك العلوج بما يعانيه الزنوج
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله على نعمة الاسلام
( ريما Rima )تعليق مخالف
ارز 👊 نجدشي طبيعي عندهم اهانة المراة المراة لاتجد حماية بينما في اعلامهم نشوف العكس
عبدالله الياميعطبت وشمها الثعل جعل يدك الكسر يا جبان تمد يدك على مره