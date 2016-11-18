بالفيديو.. “الدخيل” يبين أهمية قانون “الضرائب”.. وينتقد تقيّيد المرأة.. ويحذر من أمر خطير

صحيفة المرصد: قال الدكتور عبد العزيز الدخيل، وكيل وزارة المالية السابق، إن قانون الضرائب الجديد مهم للفقراء، وذلك لكون تلك الوسيلة أداة اقتصادية هامة في العالم، منتقدًا أي نظام عالمي لا يعتمد على “الضرائب” في تقوية ذاته.
وتطرق “الدخيل” في برنامج “حديث العمر” على قناة روتانا خليجية، للحديث عن بعض الشباب، معتبرًا إياهم أفضل بكثير من الأجانب، منتقدًا التعميم في هذا الشأن، ومحذراً في الوقت ذاته من تفاقم أزمة المياه، مضيفًا: “نحن بلد فقير بالمياه ولدينا تضخم سكاني وعمراني”.
وفيما يخص المرأة، اعتبر أن هناك قيود مفروضة عليها، لافتًا إلى أن الإسلام لم يفرض تلك القيود، وجميع تعاليمه أعطت للمرأة الحرية، مضيفًا: “من المشكلات التي تواجهنا في مجتمعنا عدم إعطاء النساء الفرصة للعمل”.
تعليقات ( 34 )
شيخ مزيونالضرائب يجب ان تؤخذ من الشركات اولا والبنوك خاصة
من تحت الماءمطالبة محقة فكلنا فقير وغني يدفع الزكاة لكن الغني يمنع الفقير من أن يدخل معه بالسوق فالأغنياء هم هم ماتغيروا من مدة 50 سنة فيجب فرض ضرائب عليهم حتى يشغلوا فقراء معهم من الباطن هربا من الضرائب.
زائرابوفوازتعليق مخالف
الهمدانيكلام جميل حلو خذ ضريبة على الراتب ووفر الخدمات له ولمن يعيل على حسب هذه الضريبة ويستثنى العاطل منها ماهو خذ راتب 6000 وتعال عليك رسوم وخدمات وسكن ومعيشة وقرض ب 10000 الرحمة حلوة
نقاش الحقيقهكلامه واقعي وحقيقي وكثير منّا يدركه !!!!!!
الحقبانيعلم الاسف يقول اوكرار أي مسئوله يكون في منصبيه حقوده علي الموطن الايبغي له الخير مع ان هذه دوله اغني من اميركيه واذا خرج من الوزاره قال وقال ليش مكون كذا وكذا وهو كان في منصيب يستطع ان يفعل ذلك كله مه
مجرة التبانةالمتقاعد صاحب القصر والرصيد الضخم لايجب الاعتداد بآرائه لانه لا يعيش واقع المحتاج ، فقط يجرد وينظر فلا حاجة لنا برأيه عش واقعي ثم تحدث هذا شعار صاحب الحاجة.
خالدالأعداد الهائلة جداً من الاجانب الذين لا حاجة للبلد بهم أكبر خطر يهدد الأمن والاقتصاد و أكبر استنزاف للموارد لو تم تخفيضهم لأقل من النصف لاصبحت السعودية أغنى بلد في العالم نحتاج قرارات جريئه وسريعة
عزاللهتعليق مخالف
خليف***.. فهمني حضرتك لما يكون فيه نقص ف الاجور وضرائب وارتفاع ف المعيشه كيف سوف يصبح وضع المواطن .. بس فهمني
مرسيدساعطوهن رواتب ويجلسوا بالبيوت ويعيشوا معززات مكرمات بدال استخدامهم واستهدافهم إعلاميا حتى يقتنع الشارع العام /سابقا الإتحاد السوفيتي باليمن قتل النساء الآتي لايخرجن من منازلهن هذى نراه اليوم هنا
عبداللهبصراحه المراه اخذت اكثر من حقوقها
هههههههلو كل شاب توظف وعاش عيشة مرفهه وأعال النساء الضعفاء من تحته هل المرأة تحتاج عمل هل نحتاج تشديد امني بمنع التحرش ليش نخلق المشكلة ثم نطالب بحلها والطريق اقصر بمنع المشكلة
يالطيفتعليق مخالف
ههههههه***في ظل ضروف اللبلد الحالية يطالبون باندية نسائية وترفية وفي نفس الوقت بعمل المرأة لإنهاء الفقر .تضاد بلا مبرر
ابو عبدالعزيزيعني يقولون نزيد الضرايب وانطمو والمرأة بنحررها و تقود السياره ويمكن تكشف وغصبن عنكم وبعدين يخش بموضوع الشباب ومدح واحسن عشان نصدقه حسبي الله ونعم الوكيل على من طغى وتجبر
هههههههبالله اللبرلة هؤلاء كفؤ لأن يستشارو في مشاكل الناس هؤلاء لم ينهضو بأنفسهم حتى ينفعو غيرهم .من ان تبعنا افكارهم الخرقاء بالابتعاد عن الدين والمصائب تحل بنا ويا ليتهم تحملو المسئولية بل مازالو ينعقون
ههههههههل اليابان تغلبت على الغرب بعمل المرأة والضريبة ام بتحدي في الصناعه بلاش اليابان تركيا كانت لبرالية وش استفادت غير طردها من اليورو ويوم تمسكت تركيا بالسلام جزئيا فقط ارتقت وانهارت اوروبا
هههههههعالعموم اللبرلة لا ينون وطن . والا كم لهم مصر والمغرب وغيرها من المكسيك . توظف المرأه وترخص حيائها وتبهذل فيها ولم يرتقي اقتصادهم بلاش ضحك على الناس الاقتصاد قوته في شباب البلد والنهضه الصناعية
من حائلتعليق مخالف
هههههههاي تقييد للمراة .بالله هذي مشاكل تناقش . واقعنا غير ونقاشهم غير . والحرب ليش ماتكلم عنها ارفع معنويات الجنود .طيب المرأه الفقيرةوش وضعها طيب البطالة للشباب طيب الانحلال بين الفتيات ليش ما يناقش ياقدمه
ههههههههذا من اي آلة زمن قديمة جانا. المرأة من زمان وهي تعمل ويا ليتها لم تعمل. نزل الحياء ولم ء**
من ناحيتي اناحط قانون ضد التحرش وفعله تفعيل وليس قانون على الورق بعدها اوافق ان اختي او زوجتي او بنتي تعمل بوظيفة غير تعليمية .. علشان مااقتل المتحرش حماية لعرضي وبعدين تحكمون علي قصاص عكس الشرع .
مـ،ـاݛــےوش عندكم وضايف لها غير بائعة بالقطاع الخاص او سنترال للجذب وكلها مختلطة وفيها شر وحتى المشافي مختلطة ومع السواق مختلطه وبالاحتفالات مختلطه وبالدراسه برى مختلطه وبالاعلام مختلطه وتقول المجال ضيق ههها
مـ،ـاݛــےوالله المصري والاردني والمغربي واليمني والجزائري واللبناني الخ وحتى الاعاجم في شرقها وغربها استفادو ماديا بالدعم اكثر من المواطن ال ماشاف شي مباشر غير الرويتب التعيس لو كان موضف
جرصمشلون الضرائب تفيد الفقراء؟؟ مثلا يعني الفقير اللي راتبه 2000 ريال بيدفع 500 ريال ضرايب بالشهر نفسها قيمة الضريبة اللي بيدفعها الغني 500ريال اللي راتبه 60 الف !! كانها ربع ريال عنده ..
بدر**هذا يبي منصب ....😂😃😄😅😎
مـ،ـاݛــےوش عندكم وضايف لها غير بائعة بالقطاع الخاص او سنترال للجذب وكلها مختلطة وفيها شر وحتى المشافي الحكوميه مختلطة ومع السواق مختلطه وبالاحتفالات مختلطه وبالدراسه برى مختلطه وبالاعلام مختلطه وتقول ضيق ههها
مـ،ـاݛــےيوم الفوائض ماشفنا شي ولا خذينا الا بمجهودنا وشغلنا الخاص ويوم حصلت الازمه مطالبين نسد الفجوة بمجهودنا وشغلنا الخاص وكنا ندفع الرسوم قبل وبعد
ابو عبد اللهحبيبي . الضرائب مثلاً في أمريكا . تحتسب على المشتري مباشرة . فالتاجر سوف يضيفها على المشتري بأي طريقة كانت .
متابع عن بعدبالعكس أرى بنت بلدي مبدعة في كل المهن وليست مقيدة كما تدعي .. ولكن للأسف أصبحت المرأة منبرا لمن لا منبر له..وأصبح من يريد الشهرة تطرق للمرأة.. لكن من لم يحفظ عرضه لا يمكن يحفظ أرضه ...
زائرالنساء ماضيق عليهن الا أنتم في الوظائف وماعرفتوا كيف تديرون الأمور. وخططكم اثبتت فشلها. لكن ان شاء الله الملك سلمان بعزيمته وحبه لشعبه يقودنا للأمان.
الله أكبرتعليق مخالف