بالفيديو.. “الدخيل” يبين أهمية قانون “الضرائب”.. وينتقد تقيّيد المرأة.. ويحذر من أمر خطير

صحيفة المرصد: قال الدكتور عبد العزيز الدخيل، وكيل وزارة المالية السابق، إن قانون الضرائب الجديد مهم للفقراء، وذلك لكون تلك الوسيلة أداة اقتصادية هامة في العالم، منتقدًا أي نظام عالمي لا يعتمد على “الضرائب” في تقوية ذاته.

وتطرق “الدخيل” في برنامج “حديث العمر” على قناة روتانا خليجية، للحديث عن بعض الشباب، معتبرًا إياهم أفضل بكثير من الأجانب، منتقدًا التعميم في هذا الشأن، ومحذراً في الوقت ذاته من تفاقم أزمة المياه، مضيفًا: “نحن بلد فقير بالمياه ولدينا تضخم سكاني وعمراني”.

وفيما يخص المرأة، اعتبر أن هناك قيود مفروضة عليها، لافتًا إلى أن الإسلام لم يفرض تلك القيود، وجميع تعاليمه أعطت للمرأة الحرية، مضيفًا: “من المشكلات التي تواجهنا في مجتمعنا عدم إعطاء النساء الفرصة للعمل”.