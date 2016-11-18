إحالة 6 من ” الهيئة ” إلى ” الادعاء ” في قضيتي ” الإعلامي ” و” فتاة النخيل “

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، أحالت ستة موظفين بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحكمة الجزائية في الرياض؛ على ذمة قضيتي التشهير بـ«إعلامي» معروف، و«فتاة النخيل مول».
وكشفت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” ، أن أربعة من الموظفين المحالين إلى المحكمة، تورطوا في قضية التشهير بـ«الإعلامي»، فيما اتهم الاثنين الآخرين بمطاردة فتاة في الرياض، عرفت قضيتها إعلامياً بـ«فتاة النخيل مول.
وتأتي إحالة الموظفين الأربعة، بعد تسعة أشهر من التحقيق في قضية «الإعلامي»، التي حظيت باهتمام واسع من جانب المجتمع السعودي .
وكان موظفو «الهيئة» الأربعة قد تعمدوا ترصد «الإعلامي» في موقع بالعاصمة الرياض في فبراير الماضي، والتقطوا له صوراً داخل سيارة تابعة «للهيئة» وهو مقيد، وسربوا الصور على اعتبار أنه مدان بتهم لفقت له، وثبت لاحقاً أنها غير صحيحة.
وبعد القبض عليه مباشرة، توجهوا إلى المنزل الذي كان يقيم فيه «الإعلامي»، واقتحموه وقبضوا على شقيق صديقه الذي كان نائماً، بطريقة وصفت بـ«الاستفزازية» نظراً لتوقيت القبض، والتتبع، والملاحقة.
وصَور رجل من موظفي الهيئة «الإعلامي»، والقيد في يده، ووجه له استجواباً عن سبب انتقاده الدائم «للهيئة» في برنامجه التلفزيوني، كما سأله عن سبب انتقاده لداعية معروف، وبعد انتهاء الاستجواب هتفوا: «الله أكبر».
أما بالنسبة للموظفين الآخرين، فقد اتهما بمطاردة «فتاة النخيل مول» في فبراير الماضي، وضربها وسحلها؛ مما أدى إلى كشف عورتها أمام المارة في الشارع المجاور لمجمع النخيل مول بالرياض.
تعليقات ( 99 )
؟تعليق مخالف
عدد التعليقات:1
العنيدلابد من محاسبة كل مخطئ مهما كان منصبه أو وضعه في المجتمع.. لا كبير فوق القانون والعدالة مهما كان الدعم الذي لديه من أصحاب النفوذ.. العدل أساس الملك..!!
لا تروحون منيه ومناكتعليق مخالف
عدد التعليقات:1
العنيد** كلا الطرفان بشر ويجب محاسبة المخطئين بعدل***
شمس و قمرتعليق مخالف
مقابلتعليق مخالف
احباطكنت اتمنى***
عدد التعليقات:1242
نبرااسوبعد انتهاء الاستجواب هتفوا: «الله أكبر» ***
لن*** الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ***
مخالف للنشرتعليق مخالف
وماهو الفرقتعليق مخالف
خبر عاجلتعليق مخالف
؟الغريب مناقشة وتجريم تشهير بفنان مع انه فعلا ****
المحتارتعليق مخالف
مكلفتعليق مخالف
بداية الطريقتعليق مخالف
عصابةتعليق مخالف
المحاميةجميل جداً و نتمنى أن ينالوا العقاب المناسب لجرمهم.** و ما إلى ذلك يجب أن لا تمر مرور الكرام.***🇸🇦👍
المحتارتعليق مخالف
ام معاذ الطايفيةكأن كلمة الله اكبر جريمة. القضية معروفة .واعضاء الهيئة افتقدوا الامير نايف بن عبدالعزيز كما افتقده المجتمع
عدد التعليقات:5950
الرحااالالشى الي محيرني.***السؤال : من وين لهم تلك الحاجه ؟
كلناااكلنا رجال حسبة وليس مقصور على الهئية هكذا قال الله وقال رسولة
جاري الكتابه...وأن لم تكن صالح فلتكن من ا**
زمن**رجل من موظفي الهيئة «*** طيب هل يرضى احد*
من تحت الماءالبلد يعيش حالة ***
هكذاااللاسىف الهئية ***
مبغض الدواعشفي عهد مولاي الحزم والعزم لا فرق بين***؟؟؟؟
عصرعصر الهئية *** بعد رؤية 2030 وهذا المطلب
مبغض الدواعشتعليق مخالف
ابو راشدللاسف هناك تاخير في صدار الحكم ولكن هذا رد على المغردين طلب عودة الهئية
مبغض الدواعشما جات المشاكل الا من*****
مبغض الدواعشوقالو رجعو الهيئه؟؟؟
الافرقخافو الله لا فرق بين غني وفقير او مسئول في اقامة الحدود
حامد الحميدانهذه نماذج المطاوعه يحللو لانفسهم اي شيء **** الحمد لله رب العالمين
الشهريعاقبة الظلم وخيمة ، الناس عارفين من البداية أن القضية **** تشويه سمعة الإعلامي واسكاته عن كلمة الحق فرد الله كيدهم إلى نحورهم وفضحهم بسوء أعمالهم
مجرة التبانةفي عهد الحزم لا أحد فوق القانون والانظمة ، العدل أساس الحكم شكرا للجهات العدلية التي تطبق العدالة على الجميع وللجميع.
راصد( لاتقوم الساعه حتى يخون الامين ويؤمن الخائن وينطق****)
الهمدانيمافي *** خلوا الناس تلقط ***
ااا***
منصورخنبوقةعقبال مايطبقون العدالةفي الإرهابيين اذناب ايران المجوسيةالروافض
محمد العمريالواضح أن فيه هجمة من اهل الضلال وناشري الفساد زادت هجمة الخارج ***
لكل غفوة صحوةالتنظيم الجديد سيسهم في درء الأخطاء ومنعها
منصورخنبوقة اترك عمانك وخلك بأهلك وشف وش يسون بالبلداهلكهم الله وجعلهم عبرةللمعتبر
لكل غفوة صحوة41 جمال الارض ان يوجد فيها أمر بمعروف وليس عمل مخابراتي ضد مواطنين
لكل غفوة صحوةالتشرف بالأنتماء للجهاز الحكومي لا يمنحك***
خلك بعيد حبك يزيدأفعالهم نوع من أنواع****
لكل غفوة صحوةموظفون حكوميون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم
زائرابوفوازتعليق مخالف
لكل غفوة صحوةالفكر المتشدد **** لا يأتي بخير
منصور**** ولاسلممومنسوبيهايعني وراكم وراكم
لكل غفوة صحوةيمثل فكر منحرف في بعض الأعضاء ولا يمثل توجها
عريفي مبسبستعليق مخالف
لكل غفوة صحوةيمثلون أنفسهم لا غير
ما فيه دخان بدون نارتعليق مخالف
ااببووححممووددموظف الهيئة بشر .. إذا اصاب يشكر .. وإذا أخطأ يجب ان يعاقب !
عدد التعليقات:15438
قلم الحقيقهبالأمس جلادين واليوم ينجلدون. هذا مصير من يتلاعب بالدين على كيفه ومزاجه.
سوط الحقسجلت الليرة التركية اليوم الجمعة انهياراً قياسياً مقابل الدولار الأمريكي، ليصل للمرة الأولى إلى 3.4078.......... جننتونا على الجنيه المصري والليرة التركية ما جبتوا خبرهاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يالطيفغابت الهيئه وبقى اثارهم في الدعاوي لاطاح الجمل كثرت سكاكينه
العبدلله*** من شعائر الله
عدد التعليقات:15438
قلم الحقيقهننتظر الآن أحكام تعزيرية قوية راداعة في حق هؤلاء***. من سجن ** عن 30000 ألف جلدة لكل منهم موزعة على عدد سنوات حبسهم .
شيعيهدا زمن الحزم والعدل الله يحفظ الملك سلمان عنده المخطأ ينال عقابه مهما كان
مـ،ـاݛــےياخوي هو فيه اداره مابها مشاكل وتسيب وفساد واخطاء بالجمله والمفرق هل تم حلها ووصلت للقتل بين الزملاء وبالمدارس كل يوم سحل ومضاربات اعداء الهيئه توجهاتهم انفتاحيه والهيئه حجر عثره هذي الخلاصه ههاا
عدد التعليقات:15438
قلم الحقيقهحمدآ لله والشكر له ثم لحكومتنا الرشيدة نصرها وأعزها الله في احالة هؤلاء المجرمين للمحاكمة لتنفيذ حدود الله فيهم واشهار مبدأ العدالة على الجميع******
ارز 👊 نجدامر بمعروف ونهي عن المنكر
وداعا ياحامية الاخلاقيقول الشاعر وانما الامم الاخلاق مابقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا
زائريا ابو حكمة خل حكمتك في ديرتك . والله حااله
ارز 👊 نجدشرطي امريكي يوجه لكمه قوية لمرأة يفقدها الوعي قريت الخبر من قليل في المرصد ولم نسمع من يطالب بالغاء الشرطة في امريكا اخطاأ فردية لاتعمم
منطقيالحمدلله اللي خلصنا منهم ومن تسلطهم المستفز
مغربيةتحب السعوديةاخبار مريحه للنفس نعم للعداله
الحكمة يمانيةننتظر محاسبة المجرمين في وفاة غامدي الباحة رحمة الله علية، والتسبب في تشتيت وضياع اسرتة
جحدركان في يوم من الايام يعتقد بعض المنتمين لهذا الجهاز انهم فوق القانون وبعيدين عن المحاسبية مهما فعلوا ولكن الان تغير كل شيء ويا ليت كل من وقع عليه ظلم من احدهم رفع قضية عليه فنحن في عهد سلمان الحزم
الحكمة يمانيةجميل جداً ان يتم حماية المجتمع من شلة ***الدولة تحاسب كن من ينفذ القانون بطريقتة الخاصة، اعضاء الهيئة يتوقعون انهم يتكلمون بأسم الرب في الارض . الاوطان تتقدم بالعدل والمساواة
سوط الحقهذه القضية مثل سابقاتها تسوييييف ومماطلة ولن يحكم عليهم ابدا مثل سابقاتها من قتل واتهام ومداهمات وغيرها تصرفات غير مقبولة من الكثير منهم .. ولم يؤدب احد لذلك سيستمرون في غيهم الى ان يبعث الله الارض
سميرةبعض موظفي الهيئة ***
لكل غفوة صحوةسلكوا المنهج الخطأ بفكر خطأ بتوجه ***
سوط الحقهتفوا الله أكبر وكأنهم حرروا القدس؟ الاعلامي المذكور انتقد تصرفات وسلوكيات الكثير من رجال الحسبة في برنامجه فترصدوا له وألبسوه التهمة عدوانا ؟ عندي سؤال : ***
سعد جمعةتم اعادة طرح موضوع فتاة النخيل والاعلامي لمجرد التشويش واعادة الاحتقان الفكري ضد الهيئة من التيار الليبرالي وذلك عقب وصول اخبار شبه مؤكدة بوجود توجيه من الدولة بإعادة صلاحيات الهيئة
لكل غفوة صحوةما قاموا به ليس من***
لكل غفوة صحوةالغاية تبرر الوسيلة
لكل غفوة صحوةيروا ما فعلوه واجب يثابون عليه
اصلح نيتك يصلح حالكالحمد لله ظهرت براءنه لكل من اتهمه
زائركفووو و بيض الله وجه من سعى في رفع هذه القضايا ****
لكل غفوة صحوةمماطلة لا مبرر لها
🐅Macanإن شاء الله براءة مثل ما طلعوا اللي دهوروا راعي العايلة في النفق. براءة ... براءة ... براءة...
لكل غفوة صحوةايام فاتت وانتهت تاريخ ...يحكى أن
غييييوووورررراللهم اعز الهيئة ورجالها اللهم سددهم ووفقهم وجنبهم الخطأ والزلل اللهم مكن للهيئة في البلاد اللهم اجعل هيبة الهيئة في القلوب
لن تعودياتمنى** الدولة فيها قانون ****
🐅Macanزعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ***** فأبشر بطول سلامة يا مربعا... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وليه أخذت الإحالة تسعة شهور... برج خليفه خلصوه في ثمانية شهور...!!!
وسط المجتمعولله الحمد الغالبية يحبون عمل الهيئة
ابوخالد الدمامالعداله شيء رائع من أخطأ يستحق العقاب ، بس ليه كل التأخير والوقت هذا ؟؟
تذكيربذكرالله تطمئن القلوب