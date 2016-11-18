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إحالة 6 من ” الهيئة ” إلى ” الادعاء ” في قضيتي ” الإعلامي ” و” فتاة النخيل “

18 نوفمبر, 2016 , 21:06 م
إحالة 6 من ” الهيئة ” إلى ” الادعاء ” في قضيتي ” الإعلامي ” و” فتاة النخيل “
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صحيفة المرصد: أوضحت مصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، أحالت ستة موظفين بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحكمة الجزائية في الرياض؛ على ذمة قضيتي التشهير بـ«إعلامي» معروف، و«فتاة النخيل مول».

وكشفت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” ، أن أربعة من الموظفين المحالين إلى المحكمة، تورطوا في قضية التشهير بـ«الإعلامي»، فيما اتهم الاثنين الآخرين بمطاردة فتاة في الرياض، عرفت قضيتها إعلامياً بـ«فتاة النخيل مول.

وتأتي إحالة الموظفين الأربعة، بعد تسعة أشهر من التحقيق في قضية «الإعلامي»، التي حظيت باهتمام واسع من جانب المجتمع السعودي .

وكان موظفو «الهيئة» الأربعة قد تعمدوا ترصد «الإعلامي» في موقع بالعاصمة الرياض في فبراير الماضي، والتقطوا له صوراً داخل سيارة تابعة «للهيئة» وهو مقيد، وسربوا الصور على اعتبار أنه مدان بتهم لفقت له، وثبت لاحقاً أنها غير صحيحة.

وبعد القبض عليه مباشرة، توجهوا إلى المنزل الذي كان يقيم فيه «الإعلامي»، واقتحموه وقبضوا على شقيق صديقه الذي كان نائماً، بطريقة وصفت بـ«الاستفزازية» نظراً لتوقيت القبض، والتتبع، والملاحقة.

وصَور رجل من موظفي الهيئة «الإعلامي»، والقيد في يده، ووجه له استجواباً عن سبب انتقاده الدائم «للهيئة» في برنامجه التلفزيوني، كما سأله عن سبب انتقاده لداعية معروف، وبعد انتهاء الاستجواب هتفوا: «الله أكبر».

أما بالنسبة للموظفين الآخرين، فقد اتهما بمطاردة «فتاة النخيل مول» في فبراير الماضي، وضربها وسحلها؛ مما أدى إلى كشف عورتها أمام المارة في الشارع المجاور لمجمع النخيل مول بالرياض.



تعليقات ( 99 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 99
    18 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    ؟

    تعليق مخالف
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  2. 98
    18 نوفمبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:1

    العنيد

    لابد من محاسبة كل مخطئ مهما كان منصبه أو وضعه في المجتمع.. لا كبير فوق القانون والعدالة مهما كان الدعم الذي لديه من أصحاب النفوذ.. العدل أساس الملك..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 97
    18 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    لا تروحون منيه ومناك

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 96
    18 نوفمبر, 2016 , 23:04 م
    عدد التعليقات:1

    العنيد

    ** كلا الطرفان بشر ويجب محاسبة المخطئين بعدل***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 95
    18 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    شمس و قمر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 94
    18 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    مقابل

    تعليق مخالف
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  7. 93
    18 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    احباط

    كنت اتمنى***
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  8. 92
    18 نوفمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:1242

    نبرااس

    وبعد انتهاء الاستجواب هتفوا: «الله أكبر» ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 91
    18 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    لن

    *** الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 90
    18 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    مخالف للنشر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 89
    18 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    وماهو الفرق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 88
    18 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    خبر عاجل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 87
    18 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    ؟

    الغريب مناقشة وتجريم تشهير بفنان مع انه فعلا ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 86
    18 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    المحتار

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 85
    18 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    مكلف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 84
    18 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    بداية الطريق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 83
    18 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    عصابة

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 82
    18 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    المحامية

    جميل جداً و نتمنى أن ينالوا العقاب المناسب لجرمهم.** و ما إلى ذلك يجب أن لا تمر مرور الكرام.***🇸🇦👍
    لا يعجبني(185) اعجبني(14)
  19. 81
    18 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    المحتار

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 80
    18 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    ام معاذ الطايفية

    كأن كلمة الله اكبر جريمة. القضية معروفة .واعضاء الهيئة افتقدوا الامير نايف بن عبدالعزيز كما افتقده المجتمع
    لا يعجبني(13) اعجبني(44)
  21. 79
    18 نوفمبر, 2016 , 22:42 م
    عدد التعليقات:5950

    الرحااال

    الشى الي محيرني.***السؤال : من وين لهم تلك الحاجه ؟
    لا يعجبني(45) اعجبني(3)
  22. 78
    18 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    كلنااا

    كلنا رجال حسبة وليس مقصور على الهئية هكذا قال الله وقال رسولة
    لا يعجبني(9) اعجبني(34)
  23. 77
    18 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    جاري الكتابه...

    وأن لم تكن صالح فلتكن من ا**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 76
    18 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    نحن في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر والله لم نصل إلى ما نحن فيه من تهديد الأعداء لنا إلا بسبب البعد عن الله وأصبحنا نعيش حالة الفقر والتقتير والغلاء وزيادة الرسوم والضرائب .
    لا يعجبني(17) اعجبني(42)
  25. 75
    18 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    زمن

    **رجل من موظفي الهيئة «*** طيب هل يرضى احد*
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 74
    18 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    من تحت الماء

    البلد يعيش حالة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 73
    18 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    هكذااا

    للاسىف الهئية ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 72
    18 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 71
    18 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    مبغض الدواعش

    في عهد مولاي الحزم والعزم لا فرق بين***؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  30. 70
    18 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    عصر

    عصر الهئية *** بعد رؤية 2030 وهذا المطلب
    لا يعجبني(15) اعجبني(1)
  31. 69
    18 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 68
    18 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    ابو راشد

    للاسف هناك تاخير في صدار الحكم ولكن هذا رد على المغردين طلب عودة الهئية
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  33. 67
    18 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    مبغض الدواعش

    ما جات المشاكل الا من*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 66
    18 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    مبغض الدواعش

    وقالو رجعو الهيئه؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  35. 65
    18 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    الافرق

    خافو الله لا فرق بين غني وفقير او مسئول في اقامة الحدود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 64
    18 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    حامد الحميدان

    هذه نماذج المطاوعه يحللو لانفسهم اي شيء **** الحمد لله رب العالمين
    لا يعجبني(28) اعجبني(43)
  37. 63
    18 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    الشهري

    عاقبة الظلم وخيمة ، الناس عارفين من البداية أن القضية **** تشويه سمعة الإعلامي واسكاته عن كلمة الحق فرد الله كيدهم إلى نحورهم وفضحهم بسوء أعمالهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  38. 62
    18 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    مجرة التبانة

    في عهد الحزم لا أحد فوق القانون والانظمة ، العدل أساس الحكم شكرا للجهات العدلية التي تطبق العدالة على الجميع وللجميع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 61
    18 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    راصد

    ( لاتقوم الساعه حتى يخون الامين ويؤمن الخائن وينطق****)
    لا يعجبني(21) اعجبني(50)
  40. 60
    18 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    الهمداني

    مافي *** خلوا الناس تلقط ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  41. 59
    18 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    الله يهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 58
    18 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    ااا

    ***
    لا يعجبني(18) اعجبني(62)
  43. 57
    18 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    منصور

    خنبوقةعقبال مايطبقون العدالةفي الإرهابيين اذناب ايران المجوسيةالروافض
    لا يعجبني(3) اعجبني(41)
  44. 56
    18 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    محمد العمري

    الواضح أن فيه هجمة من اهل الضلال وناشري الفساد زادت هجمة الخارج ***
    لا يعجبني(15) اعجبني(58)
  45. 55
    18 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    لكل غفوة صحوة

    التنظيم الجديد سيسهم في درء الأخطاء ومنعها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 54
    18 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    منصور

    خنبوقة اترك عمانك وخلك بأهلك وشف وش يسون بالبلداهلكهم الله وجعلهم عبرةللمعتبر
    لا يعجبني(3) اعجبني(21)
  47. 53
    18 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    لكل غفوة صحوة

    41 جمال الارض ان يوجد فيها أمر بمعروف وليس عمل مخابراتي ضد مواطنين
    لا يعجبني(2) اعجبني(22)
  48. 52
    18 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    لكل غفوة صحوة

    التشرف بالأنتماء للجهاز الحكومي لا يمنحك***
    لا يعجبني(1) اعجبني(18)
  49. 51
    18 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    أفعالهم نوع من أنواع****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 50
    18 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    لكل غفوة صحوة

    موظفون حكوميون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  51. 49
    18 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    زائرابوفواز

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 48
    18 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    لكل غفوة صحوة

    الفكر المتشدد **** لا يأتي بخير
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  53. 47
    18 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    منصور

    **** ولاسلممومنسوبيهايعني وراكم وراكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 46
    18 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    لكل غفوة صحوة

    يمثل فكر منحرف في بعض الأعضاء ولا يمثل توجها
    لا يعجبني(26) اعجبني(7)
  55. 45
    18 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    عريفي مبسبس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  56. 44
    18 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    لكل غفوة صحوة

    يمثلون أنفسهم لا غير
    لا يعجبني(16) اعجبني(34)
  57. 43
    18 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    ما فيه دخان بدون نار

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(30) اعجبني(6)
  58. 42
    18 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ااببووححمموودد

    موظف الهيئة بشر .. إذا اصاب يشكر .. وإذا أخطأ يجب ان يعاقب !
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  59. 41
    18 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    جمال الارض ان يوجد فيها أمر بمعروف ونهي عن المنكر
    لا يعجبني(35) اعجبني(149)
  60. 40
    18 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    ضربها وسحلها 😳 هذه بنت ضعيفة كيف يضربها ويسحلها وكأنه يتعامل مع رجل مثله ‼️ ثم كيف اصلا يمسها وهي ليست محرم له 😳 مَاهكَذَا التعامل مع الإناث
    لا يعجبني(29) اعجبني(38)
  61. 39
    18 نوفمبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:15438

    قلم الحقيقه

    بالأمس جلادين واليوم ينجلدون. هذا مصير من يتلاعب بالدين على كيفه ومزاجه.
    لا يعجبني(180) اعجبني(640)
  62. 38
    18 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    سوط الحق

    سجلت الليرة التركية اليوم الجمعة انهياراً قياسياً مقابل الدولار الأمريكي، ليصل للمرة الأولى إلى 3.4078.......... جننتونا على الجنيه المصري والليرة التركية ما جبتوا خبرهاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(19) اعجبني(4)
  63. 37
    18 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    يالطيف

    غابت الهيئه وبقى اثارهم في الدعاوي لاطاح الجمل كثرت سكاكينه
    لا يعجبني(20) اعجبني(4)
  64. 36
    18 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    العبدلله

    *** من شعائر الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  65. 35
    18 نوفمبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:15438

    قلم الحقيقه

    ننتظر الآن أحكام تعزيرية قوية راداعة في حق هؤلاء***. من سجن ** عن 30000 ألف جلدة لكل منهم موزعة على عدد سنوات حبسهم .
    لا يعجبني(537) اعجبني(67)
  66. 34
    18 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    شيعي

    هدا زمن الحزم والعدل الله يحفظ الملك سلمان عنده المخطأ ينال عقابه مهما كان
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  67. 33
    18 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    مـ،ـاݛــے

    ياخوي هو فيه اداره مابها مشاكل وتسيب وفساد واخطاء بالجمله والمفرق هل تم حلها ووصلت للقتل بين الزملاء وبالمدارس كل يوم سحل ومضاربات اعداء الهيئه توجهاتهم انفتاحيه والهيئه حجر عثره هذي الخلاصه ههاا
    لا يعجبني(111) اعجبني(12)
  68. 32
    18 نوفمبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:15438

    قلم الحقيقه

    حمدآ لله والشكر له ثم لحكومتنا الرشيدة نصرها وأعزها الله في احالة هؤلاء المجرمين للمحاكمة لتنفيذ حدود الله فيهم واشهار مبدأ العدالة على الجميع******
    لا يعجبني(47) اعجبني(46)
  69. 31
    18 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    ارز 👊 نجد

    امر بمعروف ونهي عن المنكر
    لا يعجبني(26) اعجبني(6)
  70. 30
    18 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    وداعا ياحامية الاخلاق

    يقول الشاعر وانما الامم الاخلاق مابقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  71. 29
    18 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    زائر

    يا ابو حكمة خل حكمتك في ديرتك . والله حااله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 28
    18 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    ارز 👊 نجد

    شرطي امريكي يوجه لكمه قوية لمرأة يفقدها الوعي قريت الخبر من قليل في المرصد ولم نسمع من يطالب بالغاء الشرطة في امريكا اخطاأ فردية لاتعمم
    لا يعجبني(43) اعجبني(29)
  73. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    خطأ بالاختيار ممكن فصلهم وانتهى الموضوع ورفع كفاءه الاخرين واختيار الاصلح منهم للتعامل مع العموم من اهل العلم والشهادات العليا قضيه الاعلامي الله اعلم ماندري عنها اما البنت ماجاها كذا ومعروفه حركاتهن
    لا يعجبني(26) اعجبني(2)
  74. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    منطقي

    الحمدلله اللي خلصنا منهم ومن تسلطهم المستفز
    لا يعجبني(4) اعجبني(12)
  75. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    مغربيةتحب السعودية

    اخبار مريحه للنفس نعم للعداله
    لا يعجبني(4) اعجبني(38)
  76. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    الحكمة يمانية

    ننتظر محاسبة المجرمين في وفاة غامدي الباحة رحمة الله علية، والتسبب في تشتيت وضياع اسرتة
    لا يعجبني(1) اعجبني(46)
  77. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    جحدر

    كان في يوم من الايام يعتقد بعض المنتمين لهذا الجهاز انهم فوق القانون وبعيدين عن المحاسبية مهما فعلوا ولكن الان تغير كل شيء ويا ليت كل من وقع عليه ظلم من احدهم رفع قضية عليه فنحن في عهد سلمان الحزم
    لا يعجبني(1) اعجبني(18)
  78. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    الحكمة يمانية

    جميل جداً ان يتم حماية المجتمع من شلة ***الدولة تحاسب كن من ينفذ القانون بطريقتة الخاصة، اعضاء الهيئة يتوقعون انهم يتكلمون بأسم الرب في الارض . الاوطان تتقدم بالعدل والمساواة
    لا يعجبني(1) اعجبني(39)
  79. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    سوط الحق

    هذه القضية مثل سابقاتها تسوييييف ومماطلة ولن يحكم عليهم ابدا مثل سابقاتها من قتل واتهام ومداهمات وغيرها تصرفات غير مقبولة من الكثير منهم .. ولم يؤدب احد لذلك سيستمرون في غيهم الى ان يبعث الله الارض
    لا يعجبني(2) اعجبني(26)
  80. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    سميرة

    بعض موظفي الهيئة ***
    لا يعجبني(59) اعجبني(110)
  81. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    لكل غفوة صحوة

    سلكوا المنهج الخطأ بفكر خطأ بتوجه ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  82. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    سوط الحق

    هتفوا الله أكبر وكأنهم حرروا القدس؟ الاعلامي المذكور انتقد تصرفات وسلوكيات الكثير من رجال الحسبة في برنامجه فترصدوا له وألبسوه التهمة عدوانا ؟ عندي سؤال : ***
    لا يعجبني(194) اعجبني(123)
  83. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    سعد جمعة

    تم اعادة طرح موضوع فتاة النخيل والاعلامي لمجرد التشويش واعادة الاحتقان الفكري ضد الهيئة من التيار الليبرالي وذلك عقب وصول اخبار شبه مؤكدة بوجود توجيه من الدولة بإعادة صلاحيات الهيئة
    لا يعجبني(113) اعجبني(154)
  84. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    لكل غفوة صحوة

    ما قاموا به ليس من***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  85. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    لكل غفوة صحوة

    الغاية تبرر الوسيلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  86. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    لكل غفوة صحوة

    يروا ما فعلوه واجب يثابون عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  87. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    بكيفي
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  88. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    اصلح نيتك يصلح حالك

    الحمد لله ظهرت براءنه لكل من اتهمه
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  89. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    زائر

    كفووو و بيض الله وجه من سعى في رفع هذه القضايا ****
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  90. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    لكل غفوة صحوة

    مماطلة لا مبرر لها
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  91. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    🐅Macan

    إن شاء الله براءة مثل ما طلعوا اللي دهوروا راعي العايلة في النفق. براءة ... براءة ... براءة...
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  92. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    لكل غفوة صحوة

    ايام فاتت وانتهت تاريخ ...يحكى أن
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  93. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    غييييوووورررر

    اللهم اعز الهيئة ورجالها اللهم سددهم ووفقهم وجنبهم الخطأ والزلل اللهم مكن للهيئة في البلاد اللهم اجعل هيبة الهيئة في القلوب
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  94. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    لن تعودي

    اتمنى** الدولة فيها قانون ****
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  95. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    🐅Macan

    زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ***** فأبشر بطول سلامة يا مربعا... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وليه أخذت الإحالة تسعة شهور... برج خليفه خلصوه في ثمانية شهور...!!!
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  96. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    وسط المجتمع

    ولله الحمد الغالبية يحبون عمل الهيئة
    لا يعجبني(358) اعجبني(17)
  97. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    ابوخالد الدمام

    العداله شيء رائع من أخطأ يستحق العقاب ، بس ليه كل التأخير والوقت هذا ؟؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  98. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(4) اعجبني(32)
  99. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    تذكير

    بذكرالله تطمئن القلوب
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