مالك الأحمد يهاجم قنوات MBC ويصفها برائدة الفساد العربي.. وينتقد هيئة الترفيه

صحيفة المرصد: شن الإعلامي، مالك الأحمد، هجومًا حادًا على قناة MBC، ووصفها بأنها “رائدة الفساد في الإعلام العربي”، وذلك لتعاونها مع هيئة الترفيه في إنتاج برنامج “أراب جوت تالنت”، معتبرًا أن هذا البرنامج لا يملك رؤية صائبة تجاه الترفيه.

وقال الأحمد في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أغلب مضمون البرنامج عبارة عن رقص وعزف موسيقي وغناء وسحر، لافتًا إلى أن البرنامج يعتبر من أكثر البرامج شهرة ومتابعة ويعمل فيه أعدادٌ ضخمة من الفنيين ويشارك فيه متسابقون من دول ومدن متعددة.

واعتبر الكاتب أن البرنامج ينقل التجربة والفلسفة الغربية إلى العالم العربي، بشكل يجعل الشباب العربي نسخة من الغرب، محذرًا من خطورة البرنامج على اعتبار أنه حلقة من دور تقوم به MBC في تشويه عقول الشباب العربي والسعودي.

وأضاف: قنوات MBC تنتهج مبدأ التغريب والإفساد، وهو أمر ليس بغريب عليها، غير أنه أكد أن الأمر المستغرب هو مشاركة هيئة الترفيه لها في ذلك.