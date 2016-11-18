مالك الأحمد يهاجم قنوات MBC ويصفها برائدة الفساد العربي.. وينتقد هيئة الترفيه

صحيفة المرصد: شن الإعلامي، مالك الأحمد، هجومًا حادًا على قناة MBC، ووصفها بأنها “رائدة الفساد في الإعلام العربي”، وذلك لتعاونها مع هيئة الترفيه في إنتاج برنامج “أراب جوت تالنت”، معتبرًا أن هذا البرنامج لا يملك رؤية صائبة تجاه الترفيه.
وقال الأحمد في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أغلب مضمون البرنامج عبارة عن رقص وعزف موسيقي وغناء وسحر، لافتًا إلى أن البرنامج يعتبر من أكثر البرامج شهرة ومتابعة ويعمل فيه أعدادٌ ضخمة من الفنيين ويشارك فيه متسابقون من دول ومدن متعددة.
واعتبر الكاتب أن البرنامج ينقل التجربة والفلسفة الغربية إلى العالم العربي، بشكل يجعل الشباب العربي نسخة من الغرب، محذرًا من خطورة البرنامج على اعتبار أنه حلقة من دور تقوم به MBC في تشويه عقول الشباب العربي والسعودي.
وأضاف: قنوات MBC تنتهج مبدأ التغريب والإفساد، وهو أمر ليس بغريب عليها، غير أنه أكد أن الأمر المستغرب هو مشاركة هيئة الترفيه لها في ذلك.
تعليقات ( 104 )
ام ايلينخنبوقه شوفي الديسلاك على تعليقك بس 👌
💎🎀سُندُسوالله ي "مالك القناة هذي مو عندي لكن بناء ع كلامك ودام هذي علومها فهي فعلاً “رائدة الفساد في الإعلام العربي” أفسدت العقول ودمرتها😊
ناقدلو حذفوا الmbc عندك الجوالات فيها ما يشيب منها الراس وتأثر على عقول واخلاق الشباب والبنات
📒📙 ريما...Rima📙📒الدين الصحيح هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سارو عليه أهل السلف ولازالوا __اما انتم يالفرق حسابكم عند رب العالمين ضيعتو الشباب 😡
متابعصحيح لا فُض فوك
احمد السلميقنوان mbc هابطة وغير اخلاقية ويجب حذفها
📒📙 ريما...Rima📙📒الله يعين وطنا الغالي السعودية من الاخونج ومن العلمان ومن اليبرال ومن اذناب إيران ومن القاعدة ومن داعش ومن الصوفية والسرورية 😢😤___الله يحفظ أهل السلف
ابوصفوققناة ام بي سي لها توجهه خاص ضد الشعب وديانته بإضعافه دينياً وتفكيك الاسرة بحجة الرجعيه الوهابيه و نزع الولاية من ولي الامر
زائرقنوات mbc زي غيرها من القنوات الخليجية والعربية ...ولكن يهاجمونها لانها كشفت دعاة الفتنة والثورات وفضحت مخططاتهم....مافي حاجة لله عند الأخونجية .
البشري الجنوبيصحيح قنوات ال mbcبرامجها هابطه جدا جدا وتوصف من الكثير بانها قنوات غير اخلاقيه وتدعو الي التحلل الاخلاقي ومذيعيها ومذيعاتها يعتبرون فاصخين ولا يراعون الذوق العام يعني غطت على القنوات الامريكيه
صنداحيالله يهديه الشيخ محتقن وغضبان على لاشيء. . خل الناس تغني وترقص وتسمع موسيقى. هذا ترفيه للشباب المعتدل دينيا وسلوكيا. فلهم في الفقه الإسلامي ءامة وعلماء. فالاختلاف لايفسد للود قضية
عدد التعليقات:262
الصميللصاحب التعليق 74 أستبدلت حديث: النبي صل الله عليه وسلم (بيت لا تمر فيه جياع أهله)بقولك بيت ليس فيهmbcجياع اهله ثقافياًوهم خارج الزمن إستهزاءا وسخرية إن من يرضى بهذه القنوات في بيته ****والعياذ بالله
شيعي برونزيقناه ام بي سي افضل قناه
فنان شعبي قديمالا ماعمري سمعتك تتحدث عن المغرر بهم من الأنتحاريين وقتلة والديهم واقاربهم وسفك دماء المسلمين من فأت ضاله فاسد وينك عن هذه الفئه الفاسده التي بغت في الأرض فسادآ ولا خايف تجيب لهم طاري يصلخوك ؟؟؟
عدد التعليقات:262
الصميلقلناها من زمان ( مج أمبس ) تحمل أجنده إفساد للأخلاق وبالذات لأهل هذه البلاد التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشرفين وجعلها قبلة للمسلمين
زائرحسبي الله ونعم وكيل علي زمراة الشيطان والله مافيه ال النحراف والتبرج وغسل عقول الشباب والاهانه و الاستهزاء برجولتهم قدام المغنيات المتبرجات بدل من اعانتهم علي دحر الشيطان
تذكيراية الكرسي
حسبنا الله ونعم الوكيلبارك الله فيك لم تقل الا حقا
الزهرانيالام بي سي قناة رائده مهما انقدها من الناس
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهوالله العظيم نتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تشن حملة تطهير في الوطن ******
هههههههمن الحريات السليمة نبذ الفساد وازالته . *** ومحاربة اي سلوك مضر للمجتمع
نايفقال mbc قال الناس الحين ماعاد يتابعون تليفزيون الحين في تويتر و السناب شات والواتساب والانستقرام واليوناو وkeek 👉 هي الخطر الحقيقي على الأجيال القادمة
هههههههت 51 وين حرياتكم يالبرلة عند مهاجمة طريقة حكم تركيا الاسلامية .ورغبات شعب كامل ومحاربة ما يخصهم . وامتو من الخارج ليس لكم اي علاقة بهم انتم لوث
ألحق أبلج وآضح لكل ذا لبويلكم كيف تحفظون
.لن .يشبه واحد اكرررره .... عرفتوووه؟!
ضمير الناسالحمدلله على نعمة mbc***بيت ليس فيهmbcجياع اهله ثقافياًوهم خارج الزمن ***اتمنى اعرف تفكيرهم واشكالهم وطول شعرهم وكهوفعم***
هههههههالمشكلة كيف نأخذ برأي لبرلة يتبعون غرب يستلذون لبن حمار
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام .. والترفيه والتسلية والترويح عن النفس من المحاذير التي حذرنا منها الاسلام ..وانها من علامات الساعة الكبرى واذن بخراب الارض ونزول العقوبات الألهية نسأل الله العافية
صايل ولد بو صايلمعروف أنها قناة مفسدة و من يتعاون معها فاسد و لكن من سيحاسب هيئة الترفيه على هذا الخطأ الفادح و الذي يبين نهج هذه الهيئة
هههههههفي ت 54 المقصود ت 52 عذرا وليس ت50
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهلانعلم الى متى ولماذا قنوات الـــــــ MBC الى الآن تلتزم الصمت حيال هؤلاء الاقصائيين الأخوانيين الأخونجيين. لماذا السكوت عنهم وكأن الأمر لايعنيها مطلقآ.المفروض أن ترفع قضايا سب وتحريض عليهم وتأدبهم.
هههههههت 51 افهم معنى الحريات السليمة ثم تكلم انت تجهل ***
هذا رأيياتركوا mbc وشوفوا الجوالات اللي بيد المراهقين والمراهقات والرجال والنساء والاطفال وش يعرض فيها !!! و مراهقين ومراهقات جوالاتهم فيها كل التطبيقات المفسدة للتربية والاخلاق والافكار والاهل في غفله عنهم
من تحت الماءقناة بـــ بنت*** هههههههههههههع
شدوصلعز الله أنها قنوات منحطة .... ****
هههههههوالله اذا حرية شخص تضر بحريات الملايين .لابد له من التضحية او يترك مجتمعهم ويغادر
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهلانعلم الى متى ولماذا قنوات الـــــــ MBC الى الآن تلتزم الصمت حيال هؤلاء الاقصائيين الأخانيين الأخونجيين. لماذا السكوت عنهم وكأن الأمر لايعنيها مطلقآ.المفروض أن ترفع قضايا سب وتحريض عليهم وتأدبهم.
هههههههكلام سليم ولا بد ان لايتوقف العقلاء واهل الدين عن المطالبات باغلاقها وسوف تغلق بإذن الله
مجرة التبانةللأسف ان ملاكها من علية ويفترض انهم قدوة طبعا ليس كل مايعرض فيها مخل لكن المخل يفسد الكل ولايجي واحد مطفي النور ويشطح بتصنيفات من راسه اتق الله في اسرتك كلنا سنقف امام رب العباد ونسأل عن كل شئ.
هههههههت 50 لا.. تابع قناة MBC 3. لان فيها تاريخ الامم هههههههه
هههههههت 49 وين حرياتكم ذي عندما هاجمتم د****
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهلانعلم الى متى ولماذا قنوات الـــــــ MBC الى الآن تلتزم الصمت حيال هؤلاء الاقصائيين الأخانيين الأخونجيين. لماذا السكوت عنهم وكأن الأمر لايعنيها مطلقآ.المفروض أن ترفع قضايا سب وتحريض عليهم وتأدبهم.
هههههههت 39 اي آخر اذا الآخر فاسد كيف احترمه . اي جهل عن الحريات تتكلم به روح تعلم ادب الحوار واسس الحريات السليمة وتعال تكلم .من يحترم ماجن ومن يحترم قاتل وليش بنية السجون وسنة شرائع العقوبات
علي العمريافضل. قناه. عربيه. تبغه. الناس. تشوف. صفا. والمجد. الي. هيه. دمار. لعقول. الناس.
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهسبحان الله فكر متسلط اقصائي أخواني يريد أن يوجه البوصلة نحوه بحيث تكون القنوات الناطقة باسمهم وفكرهم هي المتحدثة الوحيدة لهم ولو كانت على رغبتهم لجعلو الفضاء ومحطاته كلها لهم وحدهم دون غيرهم.قطـــــع.
صادقMBs ووسائل التواصل الاجتماعي خطر يداهم الامة واتمنى من خادم الحرمين حل هذه المشكله ومنع ابناء وبنات هذهي البلاد من الانزلاق فالهاوية
ابو محمدطيب ما عطيتنا رأيك في قناة بداية التي تنتهج نفس الاسلوب لكن بصبغة دينية يا مالك الاحمد.....!!!!!!!!
ضمير الناسيقولون لبن الحميرزين***وارقدو***
من تحت الماءتعليق مخالف
ضمير الناسmbcالاكثرشعبيه عربياًوانتم للان تركبون ابواب للسماء للتسلط على حريات الناس***لوهي قنوات وعظ وتهريج لصفقتم لها***
عيدقنوات MBC محمية ومشفرة يصعب الوصول اليها او اقفالها فادعوا على حاميها ومشفرها لعل الله يستجيب ؟؟؟
شرحبيلقنوات أم بي سي قنوات تغريب فكر وأعتقد أنها تابعه للخميني
هذا رأييالجوالات ومواقع التواصل بكافة تطبيقاتها ومايعرض في هذه المواقع والتطبيقات من مقاطع وصور ومحادثات وبرامج ودردشة هي السبب للانحلال والانفلات والانحطاط والضياع والتفكك الاسري والطلاق والخيانات الزوجية
ضمير الناسبعض الكتاب اصبح ****
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهلم يجبرك على متابعتها أحد مثل ماأنت لن ولن تستطيع اجبار غيرك على مشاهدة الجزيرة الاخبارية وقناة بداية وقناة وصال أو أي قناة أخرى ناطقة باسمكم وفكركم وحزبكم.عليكم أن تتعلمو احترام الآخر في مايرغب .
هههههههكلامة صحيح ١٠٠%١٠٠ ماعليه غبار . ولله الحمد اغلب اللي اعرفهم ما يعرفونها في منازلهم
ضمير الناسكل من بغى يرضي المتشددين حط حيله في هالقناه المبدعه والمتجدده والمصيبه ان بعضهم يوصف بالكاتب لمجردانه يعرف حروف الهجاء وينسى النقدالبناء***
خرخرينوقطار الmbc يتجه بنا إلى هاوية لا نشعر بعواقبها إلا بعد فوات الأوان
قدري كاسباللة ينتقم منهم عاجل وليس اجل هم العدو والمحارب لهذا الدين الحنيف ولكن سوف تلتقي الخصوم عند عزيز مقتدر في يوم لاينفع فية مال ولابنون الا من اتااللة بقلب سليم بارك اللة فيك ياكاتبنا العزيز
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهلم يجبرك على متابعتها أحد مثل ماأنت لن ولن تستطيع اجبار غيرك على مشاهدة الجزيرة الاخبارية وقناة بداية وقناة وصال أو أي قناة أخرى ناطقة باسمكم وفكركم وحزبكم.عليكم أن تتعلمو احترام الآخر في مايرغب .
الوليد**برنامج اكشن ياعيال شباب أعوذ بالله منهم ياكرهي فيهم خاصة ***
ضمير الناسالكاتب يكتب بمزاجه ولايراعي حسب قوله الكثيرين المتابعين ويتشددفي الاسائه لمجردان مايعرض لايوافق هواه وهذاخلل كبيرفي حيادية الكتاب***
عموريللأسف قنوات يتابعها ناس ينتقدونها بدل الإنتقاد اين الحل برأيك ؟ خلك بالثمامة واترك القنوات
مجبر رجل القعسيتعليق مخالف
هذا رأييتعليق 9 كلامك غلط السبب الحقيقي للضياع والتفكك والانفلات والانحطاط والانحلال السلوكي والاخلاقي والفكري هي الجوالات ومواقع التواصل واليو ناو وما يعرض فيها من مقاطع وصور ومحادثات وبرامج دردشة وووالخ
فريدة شوقيوليه تتابعها انت وهو اذا ماهي عاجبتكم احذفوها وريحو انفسكم وخلونا نستمتع فيها وفي برامجها المنوعة اللي تجذب الاسرة من كبيرها لصغيرها
احمدقناة بداية قناة دينية اجتماعية ترفيهية مافيها نساء ولا اختلاط ومع ذلك حاربوها ويطالبون بإغلاقها
أم بي سي امل الحياةعاشت أم بي سي امل الحياة
السلطان ،،،والله ان القناة هذه بدت واضحة المعالم ولم تعد تخفى على أحد اهدافها ،، هدمت البيوت ولازالت اهدافها اكبر من ذلك ،، انها ببساطة تريد هدم الأمة
والله كلام صحيحاول شئ نسبت المواطنين في هذي القنوات واخص الموظفين من جميع التخصصات 1% وفيها غير البرنامج هذا الكثير ومن ضمنها اكشن يا عيال ، والله مادري هذا البرنامج ايش يعني ويش رسالته الله اعلم !!
إستشاري صحنحن من نملك مبادئ عظيمة وقيم من دين الإسلام وتربينا عليها وندرسها في التعليم من الإبتدائي إلى الجامعي وفي جميع الأكادميات العسكرية ولكن مانلبث إلانهدم كل مابنيناه بهذه القنوات الفاسدة .
الحمديللأسف اكثرنا فاسدون بدون mbc رغم ان هذي القناه فاسده ومفسده وكلامه لا يختلف عليه اثنين بصدق ماقال فيها
اسيرمصرمع اني لا اسمع الغناء *** باستثناء اغاني محددة ولا اشاهد القناة المشار اليها لكن ***.ويبدوا انه من مؤيدي***
فهدالجويانكلام سليم
الازديصدقت نقل الحياه الغربيه بين أولادنا لاكن مدعومين من أعلى جهه لابد من ايقافها
عبدالهادي ..لم يقل إلا حقاً ، وهو صوت الأكثرية في العدد والأقلية في التأثير !
قدري كاسبواللة ثم واللة ان ماقلتة حق ولكن اصبح العالم لايطيق طريق الحق وكل من عمل سوف يلقي عملة يوم لا ينفع الندم وسوف يتمنون لو كانو ترابا متاع زائل و الدار الاخرة هي الحياة الابدية بارك اللة فيك يا مالك
وسط المجتمعكلام جميل والغالبية
مزاجي رايق ⭐🌟⭐هذه القنوات لها أهداف واستراتيجيات هدامة يقودها أناس حاقد ون على أبناء هذا الوطن فتأمل الحزم مع هذه القنوات ومقاطعتها وأفشال مخططاتها ولكن العين بصيرة واليد قصيره لكن ربك قادر يرد كيدهم في نحورهم
نوخذهأجل هيئة الترفيه مشتركة في إفساد الشباب السعودي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
فراستعليق مخالف
الحمد لله والشكر لهيامن يدافع عن ال أم بي سي جب لنا موضوع أو برنامج تشكر عليه هذه القناه لتقديم المفيد للمجتمع
فهدالجويانصحيح القناه هذي لا تنتج الا الفساد الاخلاقي ويجب ان يكون فيه تحرك من المجتمع لا ايقاف تلويثها المجتمع المحافظ بالنجاسه الاخلاقيه
العويدهذا البرنامج غير جيد اجتماعياً
سعودي اصلي مش تقليدكلام 100% صحيح
من حائلاسأل من انشاء هيئة الترفيه هو الي عنده العلم !!
إنتقاد و تهويلتعليق مخالف