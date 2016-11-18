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مالك الأحمد يهاجم قنوات MBC ويصفها برائدة الفساد العربي.. وينتقد هيئة الترفيه

18 نوفمبر, 2016 , 23:14 م
مالك الأحمد يهاجم قنوات MBC ويصفها برائدة الفساد العربي.. وينتقد هيئة الترفيه
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صحيفة المرصد: شن الإعلامي، مالك الأحمد، هجومًا حادًا على قناة MBC، ووصفها بأنها “رائدة الفساد في الإعلام العربي”، وذلك لتعاونها مع هيئة الترفيه في إنتاج برنامج “أراب جوت تالنت”، معتبرًا أن هذا البرنامج لا يملك رؤية صائبة تجاه الترفيه.

وقال الأحمد في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أغلب مضمون البرنامج عبارة عن رقص وعزف موسيقي وغناء وسحر، لافتًا إلى أن البرنامج يعتبر من أكثر البرامج شهرة ومتابعة ويعمل فيه أعدادٌ ضخمة من الفنيين ويشارك فيه متسابقون من دول ومدن متعددة.

واعتبر الكاتب أن البرنامج ينقل التجربة والفلسفة الغربية إلى العالم العربي، بشكل يجعل الشباب العربي نسخة من الغرب، محذرًا من خطورة البرنامج على اعتبار أنه حلقة من دور تقوم به MBC في تشويه عقول الشباب العربي والسعودي.

وأضاف: قنوات MBC تنتهج مبدأ التغريب والإفساد، وهو أمر ليس بغريب عليها، غير أنه أكد أن الأمر المستغرب هو مشاركة هيئة الترفيه لها في ذلك.



تعليقات ( 104 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 104
    19 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    ام ايلين

    خنبوقه شوفي الديسلاك على تعليقك بس 👌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 103
    19 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    💎🎀سُندُس

    والله ي "مالك القناة هذي مو عندي لكن بناء ع كلامك ودام هذي علومها فهي فعلاً “رائدة الفساد في الإعلام العربي” أفسدت العقول ودمرتها😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 102
    19 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    ناقد

    لو حذفوا الmbc عندك الجوالات فيها ما يشيب منها الراس وتأثر على عقول واخلاق الشباب والبنات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 101
    19 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الدين الصحيح هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سارو عليه أهل السلف ولازالوا __اما انتم يالفرق حسابكم عند رب العالمين ضيعتو الشباب 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 100
    19 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    متابع

    صحيح لا فُض فوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 99
    19 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    احمد السلمي

    قنوان mbc هابطة وغير اخلاقية ويجب حذفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 98
    19 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الله يعين وطنا الغالي السعودية من الاخونج ومن العلمان ومن اليبرال ومن اذناب إيران ومن القاعدة ومن داعش ومن الصوفية والسرورية 😢😤___الله يحفظ أهل السلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 97
    19 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    ابوصفوق

    قناة ام بي سي لها توجهه خاص ضد الشعب وديانته بإضعافه دينياً وتفكيك الاسرة بحجة الرجعيه الوهابيه و نزع الولاية من ولي الامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 96
    19 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    زائر

    قنوات mbc زي غيرها من القنوات الخليجية والعربية ...ولكن يهاجمونها لانها كشفت دعاة الفتنة والثورات وفضحت مخططاتهم....مافي حاجة لله عند الأخونجية .
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  10. 95
    19 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    البشري الجنوبي

    صحيح قنوات ال mbcبرامجها هابطه جدا جدا وتوصف من الكثير بانها قنوات غير اخلاقيه وتدعو الي التحلل الاخلاقي ومذيعيها ومذيعاتها يعتبرون فاصخين ولا يراعون الذوق العام يعني غطت على القنوات الامريكيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 94
    19 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    صنداحي

    الله يهديه الشيخ محتقن وغضبان على لاشيء. . خل الناس تغني وترقص وتسمع موسيقى. هذا ترفيه للشباب المعتدل دينيا وسلوكيا. فلهم في الفقه الإسلامي ءامة وعلماء. فالاختلاف لايفسد للود قضية
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  12. 93
    19 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص
    عدد التعليقات:262

    الصميل

    لصاحب التعليق 74 أستبدلت حديث: النبي صل الله عليه وسلم (بيت لا تمر فيه جياع أهله)بقولك بيت ليس فيهmbcجياع اهله ثقافياًوهم خارج الزمن إستهزاءا وسخرية إن من يرضى بهذه القنوات في بيته ****والعياذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(27)
  13. 92
    19 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    شيعي برونزي

    قناه ام بي سي افضل قناه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  14. 91
    19 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    فنان شعبي قديم

    الا ماعمري سمعتك تتحدث عن المغرر بهم من الأنتحاريين وقتلة والديهم واقاربهم وسفك دماء المسلمين من فأت ضاله فاسد وينك عن هذه الفئه الفاسده التي بغت في الأرض فسادآ ولا خايف تجيب لهم طاري يصلخوك ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 90
    19 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص
    عدد التعليقات:262

    الصميل

    قلناها من زمان ( مج أمبس ) تحمل أجنده إفساد للأخلاق وبالذات لأهل هذه البلاد التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشرفين وجعلها قبلة للمسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(14)
  16. 89
    19 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    زائر

    حسبي الله ونعم وكيل علي زمراة الشيطان والله مافيه ال النحراف والتبرج وغسل عقول الشباب والاهانه و الاستهزاء برجولتهم قدام المغنيات المتبرجات بدل من اعانتهم علي دحر الشيطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  17. 88
    19 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    تذكير

    اية الكرسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 87
    19 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    الام بي سي قناة سيئه مهما لمعها حفنه من الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(18)
  19. 86
    19 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    اقسم بالله انك صدقت واقيم بالله ان الmbc زودتها بسكل فضيع واقسم بالله ان سكتنا ان على الاجيال القادمه السلام الى من رحم ربي شوفو اعلاناتها وخص ال م بي سي اكشن شوفو ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(17)
  20. 85
    19 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    قلم الحقيقه والله العظيم نتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تشن حملة تطهير في الوطن - على اذناب طهران وانثبري بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  21. 84
    19 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    بارك الله فيك لم تقل الا حقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  22. 83
    19 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    الزهراني

    الام بي سي قناة رائده مهما انقدها من الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 82
    19 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    والله العظيم نتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تشن حملة تطهير في الوطن ******
    لا يعجبني(102) اعجبني(10)
  24. 81
    19 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    ههههههه

    من الحريات السليمة نبذ الفساد وازالته . *** ومحاربة اي سلوك مضر للمجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  25. 80
    19 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    نايف

    قال mbc قال الناس الحين ماعاد يتابعون تليفزيون الحين في تويتر و السناب شات والواتساب والانستقرام واليوناو وkeek 👉 هي الخطر الحقيقي على الأجيال القادمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  26. 79
    19 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    لانعلم الى متى ولماذا قنوات الجزيره الى الآن تلتزم الصمت حيال هؤلاء الاقصائيين عملاء طهران. لماذا السكوت عنهم وكأن الأمر لايعنيها مطلقآ.المفروض أن ترفع قضايا سب وتحريض عليهم وتأدبهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 78
    19 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    ههههههه

    ت 51 وين حرياتكم يالبرلة عند مهاجمة طريقة حكم تركيا الاسلامية .ورغبات شعب كامل ومحاربة ما يخصهم . وامتو من الخارج ليس لكم اي علاقة بهم انتم لوث
    لا يعجبني(0) اعجبني(23)
  28. 77
    19 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    ألحق أبلج وآضح لكل ذا لب

    ويلكم كيف تحفظون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 76
    19 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    .لن .

    يشبه واحد اكرررره .... عرفتوووه؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 75
    19 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    ضمير الناس

    الحمدلله على نعمة mbc***بيت ليس فيهmbcجياع اهله ثقافياًوهم خارج الزمن ***اتمنى اعرف تفكيرهم واشكالهم وطول شعرهم وكهوفعم***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 74
    19 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    ههههههه

    المشكلة كيف نأخذ برأي لبرلة يتبعون غرب يستلذون لبن حمار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  32. 73
    19 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام .. والترفيه والتسلية والترويح عن النفس من المحاذير التي حذرنا منها الاسلام ..وانها من علامات الساعة الكبرى واذن بخراب الارض ونزول العقوبات الألهية نسأل الله العافية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 72
    19 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    صايل ولد بو صايل

    معروف أنها قناة مفسدة و من يتعاون معها فاسد و لكن من سيحاسب هيئة الترفيه على هذا الخطأ الفادح و الذي يبين نهج هذه الهيئة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 71
    19 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    ههههههه

    في ت 54 المقصود ت 52 عذرا وليس ت50
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 70
    19 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    لانعلم الى متى ولماذا قنوات الـــــــ MBC الى الآن تلتزم الصمت حيال هؤلاء الاقصائيين الأخوانيين الأخونجيين. لماذا السكوت عنهم وكأن الأمر لايعنيها مطلقآ.المفروض أن ترفع قضايا سب وتحريض عليهم وتأدبهم.
    لا يعجبني(132) اعجبني(17)
  36. 69
    19 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    يامالك ... إيييييييييه مالك ؟؟؟ ماهو المخرق عاوز كذا !!! الله يعني الأم بي سي ... هيه قناة تبع مين ؟؟؟ ياراقل دول ماخدين الضوء الأخضر والأحمر والأزرق ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 68
    19 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    ههههههه

    ت 51 افهم معنى الحريات السليمة ثم تكلم انت تجهل ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 67
    19 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    سبحان الله فكر متسلط اقصائي أخواني - قلنالكم مصطلح اخواني الذي تقصد اذناب طهران من استخدامه كتقيه لمهاجمة اهل السنه لن يجدي لانه ببساطه لايوجد لدينا احزاب فانقلعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 66
    19 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    هذا رأيي

    اتركوا mbc وشوفوا الجوالات اللي بيد المراهقين والمراهقات والرجال والنساء والاطفال وش يعرض فيها !!! و مراهقين ومراهقات جوالاتهم فيها كل التطبيقات المفسدة للتربية والاخلاق والافكار والاهل في غفله عنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  40. 65
    19 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 64
    19 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    من تحت الماء

    قناة بـــ بنت*** هههههههههههههع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 63
    19 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    شدوصل

    عز الله أنها قنوات منحطة .... ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 62
    19 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    ههههههه

    والله اذا حرية شخص تضر بحريات الملايين .لابد له من التضحية او يترك مجتمعهم ويغادر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 61
    19 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    لانعلم الى متى ولماذا قنوات الـــــــ MBC الى الآن تلتزم الصمت حيال هؤلاء الاقصائيين الأخانيين الأخونجيين. لماذا السكوت عنهم وكأن الأمر لايعنيها مطلقآ.المفروض أن ترفع قضايا سب وتحريض عليهم وتأدبهم.
    لا يعجبني(83) اعجبني(14)
  45. 60
    19 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    ههههههه

    كلام سليم ولا بد ان لايتوقف العقلاء واهل الدين عن المطالبات باغلاقها وسوف تغلق بإذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 59
    19 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    مجرة التبانة

    للأسف ان ملاكها من علية ويفترض انهم قدوة طبعا ليس كل مايعرض فيها مخل لكن المخل يفسد الكل ولايجي واحد مطفي النور ويشطح بتصنيفات من راسه اتق الله في اسرتك كلنا سنقف امام رب العباد ونسأل عن كل شئ.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 58
    19 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    ههههههه

    ت 50 لا.. تابع قناة MBC 3. لان فيها تاريخ الامم هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 57
    19 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    اسوء. قناه عربيه دمار. لعقول. الناس. . لازم. الناس. تشوف. صفا. والمجد. الي. هيه. قمه في كل شيئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 56
    19 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    ههههههه

    ت 49 وين حرياتكم ذي عندما هاجمتم د****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 55
    19 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    قلم الحكيكه لم يجبرك على متابعتها أحد مثل ماأنت لن ولن تستطيع اجبار غيرك على مشاهدة الجزيرة الاخبارية وقناة بداية وقناة وصال - طبيعي نتابع هذه القنوات لانها ضد الروافض والخونه وتقيتكم ولى زمانها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 54
    19 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    لانعلم الى متى ولماذا قنوات الـــــــ MBC الى الآن تلتزم الصمت حيال هؤلاء الاقصائيين الأخانيين الأخونجيين. لماذا السكوت عنهم وكأن الأمر لايعنيها مطلقآ.المفروض أن ترفع قضايا سب وتحريض عليهم وتأدبهم.
    لا يعجبني(19) اعجبني(0)
  52. 53
    19 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    ههههههه

    ت 39 اي آخر اذا الآخر فاسد كيف احترمه . اي جهل عن الحريات تتكلم به روح تعلم ادب الحوار واسس الحريات السليمة وتعال تكلم .من يحترم ماجن ومن يحترم قاتل وليش بنية السجون وسنة شرائع العقوبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 52
    19 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    علي العمري

    افضل. قناه. عربيه. تبغه. الناس. تشوف. صفا. والمجد. الي. هيه. دمار. لعقول. الناس.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  54. 51
    19 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    سبحان الله فكر متسلط اقصائي أخواني يريد أن يوجه البوصلة نحوه بحيث تكون القنوات الناطقة باسمهم وفكرهم هي المتحدثة الوحيدة لهم ولو كانت على رغبتهم لجعلو الفضاء ومحطاته كلها لهم وحدهم دون غيرهم.قطـــــع.
    لا يعجبني(162) اعجبني(19)
  55. 50
    19 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    28 - لكن هذه القناه تربت كثير من امهات هذا الجيل عليها والتي لم يكن غيرها في وقت انطلاقتها تقريبا واصبحن لايخلصن في تربيتة ابنائهن ولم يوجدن حصانه ذاتيه ضد مانشاهده من انحراف لانه فاقد الشيئ لايعطيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 49
    19 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    صادق

    MBs ووسائل التواصل الاجتماعي خطر يداهم الامة واتمنى من خادم الحرمين حل هذه المشكله ومنع ابناء وبنات هذهي البلاد من الانزلاق فالهاوية
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  57. 48
    19 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    ابو محمد

    طيب ما عطيتنا رأيك في قناة بداية التي تنتهج نفس الاسلوب لكن بصبغة دينية يا مالك الاحمد.....!!!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 47
    19 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    ضمير الناس

    يقولون لبن الحميرزين***وارقدو***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 46
    19 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    من تحت الماء

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 45
    19 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    ضمير الناس

    mbcالاكثرشعبيه عربياًوانتم للان تركبون ابواب للسماء للتسلط على حريات الناس***لوهي قنوات وعظ وتهريج لصفقتم لها***
    لا يعجبني(21) اعجبني(3)
  61. 44
    19 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    عيد

    قنوات MBC محمية ومشفرة يصعب الوصول اليها او اقفالها فادعوا على حاميها ومشفرها لعل الله يستجيب ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 43
    19 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 42
    19 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    شرحبيل

    قنوات أم بي سي قنوات تغريب فكر وأعتقد أنها تابعه للخميني
    لا يعجبني(1) اعجبني(76)
  64. 41
    19 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    هذا رأيي

    الجوالات ومواقع التواصل بكافة تطبيقاتها ومايعرض في هذه المواقع والتطبيقات من مقاطع وصور ومحادثات وبرامج ودردشة هي السبب للانحلال والانفلات والانحطاط والضياع والتفكك الاسري والطلاق والخيانات الزوجية
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  65. 40
    19 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    ضمير الناس

    بعض الكتاب اصبح ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 39
    19 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    لم يجبرك على متابعتها أحد مثل ماأنت لن ولن تستطيع اجبار غيرك على مشاهدة الجزيرة الاخبارية وقناة بداية وقناة وصال أو أي قناة أخرى ناطقة باسمكم وفكركم وحزبكم.عليكم أن تتعلمو احترام الآخر في مايرغب .
    لا يعجبني(135) اعجبني(21)
  67. 38
    19 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    ههههههه

    كلامة صحيح ١٠٠%١٠٠ ماعليه غبار . ولله الحمد اغلب اللي اعرفهم ما يعرفونها في منازلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(25)
  68. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    ضمير الناس

    كل من بغى يرضي المتشددين حط حيله في هالقناه المبدعه والمتجدده والمصيبه ان بعضهم يوصف بالكاتب لمجردانه يعرف حروف الهجاء وينسى النقدالبناء***
    لا يعجبني(34) اعجبني(11)
  69. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    خرخرينو

    قطار الmbc يتجه بنا إلى هاوية لا نشعر بعواقبها إلا بعد فوات الأوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  70. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    قدري كاسب

    اللة ينتقم منهم عاجل وليس اجل هم العدو والمحارب لهذا الدين الحنيف ولكن سوف تلتقي الخصوم عند عزيز مقتدر في يوم لاينفع فية مال ولابنون الا من اتااللة بقلب سليم بارك اللة فيك ياكاتبنا العزيز
    لا يعجبني(0) اعجبني(19)
  71. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    قناة سطحيه لا تمثلني ولا تغريني بمشاهدتها او الاستفاده منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  72. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    لم يجبرك على متابعتها أحد مثل ماأنت لن ولن تستطيع اجبار غيرك على مشاهدة الجزيرة الاخبارية وقناة بداية وقناة وصال أو أي قناة أخرى ناطقة باسمكم وفكركم وحزبكم.عليكم أن تتعلمو احترام الآخر في مايرغب .
    لا يعجبني(117) اعجبني(6)
  73. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    الوليد

    **برنامج اكشن ياعيال شباب أعوذ بالله منهم ياكرهي فيهم خاصة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    ضمير الناس

    الكاتب يكتب بمزاجه ولايراعي حسب قوله الكثيرين المتابعين ويتشددفي الاسائه لمجردان مايعرض لايوافق هواه وهذاخلل كبيرفي حيادية الكتاب***
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  75. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    عموري

    للأسف قنوات يتابعها ناس ينتقدونها بدل الإنتقاد اين الحل برأيك ؟ خلك بالثمامة واترك القنوات
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  76. 29
    18 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    مجبر رجل القعسي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 28
    18 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    هذا رأيي

    تعليق 9 كلامك غلط السبب الحقيقي للضياع والتفكك والانفلات والانحطاط والانحلال السلوكي والاخلاقي والفكري هي الجوالات ومواقع التواصل واليو ناو وما يعرض فيها من مقاطع وصور ومحادثات وبرامج دردشة وووالخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  78. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    شاطبها هي واخواتها من زمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  79. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    فريدة شوقي

    وليه تتابعها انت وهو اذا ماهي عاجبتكم احذفوها وريحو انفسكم وخلونا نستمتع فيها وفي برامجها المنوعة اللي تجذب الاسرة من كبيرها لصغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  80. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    احمد

    قناة بداية قناة دينية اجتماعية ترفيهية مافيها نساء ولا اختلاط ومع ذلك حاربوها ويطالبون بإغلاقها
    لا يعجبني(3) اعجبني(12)
  81. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    أم بي سي امل الحياة

    عاشت أم بي سي امل الحياة
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  82. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    السلطان ،،،

    والله ان القناة هذه بدت واضحة المعالم ولم تعد تخفى على أحد اهدافها ،، هدمت البيوت ولازالت اهدافها اكبر من ذلك ،، انها ببساطة تريد هدم الأمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(57)
  83. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    مع الاسف مجمل الانحلال الذي نراه والجرائم التي نسمع عنها سببها هذه القناه التي لم تراعي لاخلقا ولا اخلاقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(22)
  84. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    والله كلام صحيح

    اول شئ نسبت المواطنين في هذي القنوات واخص الموظفين من جميع التخصصات 1% وفيها غير البرنامج هذا الكثير ومن ضمنها اكشن يا عيال ، والله مادري هذا البرنامج ايش يعني ويش رسالته الله اعلم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  85. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    إستشاري صح

    نحن من نملك مبادئ عظيمة وقيم من دين الإسلام وتربينا عليها وندرسها في التعليم من الإبتدائي إلى الجامعي وفي جميع الأكادميات العسكرية ولكن مانلبث إلانهدم كل مابنيناه بهذه القنوات الفاسدة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(19)
  86. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    الحمدي

    للأسف اكثرنا فاسدون بدون mbc رغم ان هذي القناه فاسده ومفسده وكلامه لا يختلف عليه اثنين بصدق ماقال فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(46)
  87. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    اسيرمصر

    مع اني لا اسمع الغناء *** باستثناء اغاني محددة ولا اشاهد القناة المشار اليها لكن ***.ويبدوا انه من مؤيدي***
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  88. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(20)
  89. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    فهدالجويان

    كلام سليم
    لا يعجبني(1) اعجبني(35)
  90. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    الازدي

    صدقت نقل الحياه الغربيه بين أولادنا لاكن مدعومين من أعلى جهه لابد من ايقافها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    عبدالهادي ..

    لم يقل إلا حقاً ، وهو صوت الأكثرية في العدد والأقلية في التأثير !
    لا يعجبني(1) اعجبني(122)
  92. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    قدري كاسب

    واللة ثم واللة ان ماقلتة حق ولكن اصبح العالم لايطيق طريق الحق وكل من عمل سوف يلقي عملة يوم لا ينفع الندم وسوف يتمنون لو كانو ترابا متاع زائل و الدار الاخرة هي الحياة الابدية بارك اللة فيك يا مالك
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  93. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    وسط المجتمع

    كلام جميل والغالبية
    لا يعجبني(1) اعجبني(49)
  94. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    هذه القنوات لها أهداف واستراتيجيات هدامة يقودها أناس حاقد ون على أبناء هذا الوطن فتأمل الحزم مع هذه القنوات ومقاطعتها وأفشال مخططاتها ولكن العين بصيرة واليد قصيره لكن ربك قادر يرد كيدهم في نحورهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(22)
  95. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    نوخذه

    أجل هيئة الترفيه مشتركة في إفساد الشباب السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  97. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    فراس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    الحمد لله والشكر له

    يامن يدافع عن ال أم بي سي جب لنا موضوع أو برنامج تشكر عليه هذه القناه لتقديم المفيد للمجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  99. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    فهدالجويان

    صحيح القناه هذي لا تنتج الا الفساد الاخلاقي ويجب ان يكون فيه تحرك من المجتمع لا ايقاف تلويثها المجتمع المحافظ بالنجاسه الاخلاقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  100. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    ماذا ترجوا يخرج من عش الغراب يالاحمد الا النعيق وخراب البيوت الله يخرب بيوتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  101. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    العويد

    هذا البرنامج غير جيد اجتماعياً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    سعودي اصلي مش تقليد

    كلام 100% صحيح
    لا يعجبني(2) اعجبني(38)
  103. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    من حائل

    اسأل من انشاء هيئة الترفيه هو الي عنده العلم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  104. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    إنتقاد و تهويل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

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