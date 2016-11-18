قد لا يتخيلها الكثيرون .. “اللتر بـ60 دولار” .. 10 معلومات مثيرة عن فوائد لبن الحمير

صحيفة المرصد:كشف الموقع الطبي الأمريكي “Top10Homeremedies”، عن عدة معلومات مثيرة قد لا يتخيلها الكثيرون عن هذا لبن الحمير، فيما يلي 10 منها:
1- يشاع أن لبن الحمير هو السر وراء البشرة المتوهجة لـ “الملكة كليوباترا”.
2- أغلى الألبان في أوروبا يصل سعر اللتر منه 60 دولاراً.
3- تعتبر الهند من أشهر البلدان التي تتناوله.
4- يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين B، B12، C .
5- أفضل وسيلة لعلاج مشاكل الربو والجهاز التنفسي في الأطفال حديثي الولادة.
6- يحتوى على فيتامين C أكثر من لبن الأم بمعدل 60 مرة .
7- غني بالكالسيوم ويعزز قوة العظام الأطفال الرضع .
8- يستخدم لإطعام الرضع الذين فقدوا أمهاتهم لاحتوائه على سعرات حرارية مثل لبن الأم .
9- وجد الباحثون أن الحساسية الناتجة عن حليب البقر قد تعالج عن طريق حليب الحمار .
10- يحتوي على بكتيريا “البروبيوتيك” التي تعزز صحة الأمعاء.
تعليقات ( 57 )
الهمداني📒📙 ريما...Rima📙📒 قال الله تعالى (الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ))//يلا اركب حمار وترك السيارة وقل انها زينة وشف وين يودونك لشهار سيدة قال زينة قال
الهمدانياعرف ان الماغول يشربون لبن الخيول وكمان اعرف ان لبن الحمار اقرب للبن الانسان وارف ان اشر لبن هو لبن الابقار لكن وش نسوي صعبة نشرب لبن حمار لانه انكر الاصوات فمايجوز نشرب لبنها وينك يازغليلو تجيب اعجاز
💎🎀سُندُس😱ياخرابي يالهوتي ياخراشي هي حصلت وصلت فيكم المواصيل للبن الحي مير .. يازمان العقايب ويش بقى ماظهر؟ كل ماقلت هانت قد علمً قديد😋
📒📙 ريما...Rima📙📒قال الله تعالى (الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ))
📒📙 ريما...Rima📙📒😷😤كذابين لو مفيد كان الله حلله
كلمة حقشكلك يا قلم الخنبقه شارب. الله يعينك علي نفسك***
مرسيدسياولد اقطر الحماره حتى في الجاهليه ماحد شرب منها وهم اول من صنع الخمور المعتقه
زائرلبن الحمير فيه قصوة القلب والحقد والحسد والانانيه وعدم الرحمه ونخر العظام والتوحد واسال مجرب والد جيرانا شربه ايه عن مرض الربو والله هذا اللي حصل معه كره المجتمع والمجتمع كرها
زمن العجائبأول مرة أشوف البان الحمير وسمنها وأجبانها في تركيا ، تحصل العبوات ملء الثلاجات مصور عليها حمار ( حليب خلفات )
مرسيدسوالله لو في لبن الحماره خير كان ربي جعل ضرعها مثل ضرع الناقه أو الجاموسه أو البقره أو الغنم والمعزى الغرب احلوا أكل لحم الخنازير واحلو الواط وااسحاق واحلو لحم الحمير فمن يريدون من ذالك سوى مجتمعات
999وعندك واحد لتر سفري مع التوصيه لقلم الخنبقه
بقايا مشاعر.....♡بخصوص من يقول حرام فالضرورات تبيح المحذورات فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه تخيل نفسك في الباديه وطفلك يصارع الموت ولايكاد يتنفس ماذا تعمل ...جرب هذا الشعور رجاء حتى لو في مخيلتك تم افت
سنافي.اللي مشتهي للحمير يبغى لحمها وحليبها ممكن يستورد حمار وحشي المخطط . جائز لحمه ولبنه ..
هههههههوالله مالهم حس اللبرلة هنا . قامطين العافية . ماغير يمزمزون مع علماء الغرب لبن الحمار
الظاهر مارفع قيمتهغير قلم الزلط غفوا قلم العطب
قلم يكتبانصح قلم الحقيقة بتجربة أن لم يكن جربه من قبل ليعطينا رأيه
هههههههياحي الله بول الناقه ولا لبن حمار الله لا يبلانا . ههههههههه
ههههههههاه يالبرالي زين علم الغرب لبن حمير وش رايك . تراه مملح وخفيف طيب .شف العلم حق الغرب وين وصلهم . لا هداية لحق الا بالله . قال علم قال بعدين تروة باللغة العربية حليب اتانه انثى الحمار لأن الحكار ذكر
ههههههههاه يالبرلة عمانكم الغرب اكلو الخنزير واكلتو معهم الحين شربو لبن حمير . عاد صعبة بعد مااكلت لحم خنزير ماتْبَلع بلبن حمار صعبه تراه اتيكيت عندهم ههههههههه
عدد التعليقات:166
شقردي بطرانلالالالا معقوله ...... واللتر ب60$ يعني ب225 ريال رب كلمتن قالت لصاحبها دعني
خرخرينوكنا نتداول مثل نقوله ثور يقول احلبوه الآن نقوله حمار قال احلبوه
رحم الله فقيد الأمةصحيح واقسم بالله عندما كنت طفل اتذكر انه يستخدم لعلاج السعال الديكي وبالعاميه لدى أهل الشمال (الشاهوقه )ويعالج كثير من الأمراض لكن لا أعلم مدى شرعيته هل هو حرام أم حلال الله أعلم.
شرحبيلوالله لايشربه إلا حمار مثله
هههههههسبحان الله شف الغرب من جهلهم وغير المسلمين . ضلو فأهينو تكبرو على حليب النياق وحاولو بشتى الطرق ان يوهمونا انها خطرة بكرونا وغيرها . ويشربون حليب الحمير اعزكم الله
علي.. سمعت كثيرين يقولون إنه علاج فعال للكحة ( ألسعال الديكي ).. إذا لم تنفع حبوب وشراب ألمستشفيات يدلونه على حليب ألحمير ..كثيرون جربوه .. وربما يكون حلالاً للضرورة ..
احمد عسيري*** ولكن هناك مثل يقول ( مال البخيل مثل لبن الحمارة مايكفي ولدها )
هههههههيا اخوان لا يجوز شربه شرعا واقرأو في الحكم وسببه .
علي.. سمعت كثيرين يقولون إنه علاج فعال للكحة .. إذا لم تنفع حبوب وشراب ألمستشفيات يدلونه على حليب ألحمير ..كثيرون جربوه .. وربما يكون حلالاً للضرورة ..
هههههههت 12 يانت مقهور ياللبرالي من معرفي اسأل الله ان يزيدك هههههههه
مرسيدسإذا لبن الحمار كذا فمابالك بلبن الخيل
سنافي.فتاوى نور على الدرب"( شريط 340 ) للشيخ ابن عثيمين عن حكم شرب حليب الحمير.أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يتداوى بألبان الحمير لأن ألبان الحمير محرمة ولم يجعل الله تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم.
فريدة شوقياغلى من *** وحليب الحمار احسن منها طلع
بقايا مشاعر.....♡اما يعالج حساسية الصدر معلومه صدمتني :كانت جدتي رحمها الله تقول كنا نسقى الاطفال لبن الحمير لعلاج الكحه الشديده يومين وصدر الطفل تمام ونفسه طبيعي وربي هذا م.كنت اسمعه ...وش عرف شيباننا بفوايده ..سبحان
برحي 2017مافيه شيء للقطاوة
برحي 2017مافيه شيء****
بحر 1كان يعالج به السعال الديكى في منطقة الجنوب في قديم الزمان وسال شيبان المنطقه عنه
ههههههواحد حليب حمار وصلحووووه
سنافي.حليبها أكيييييد يربي ***على مستوى ..***
اكشنحليب الماعز التي ترعى في الجبال والوديان هو افضل حليب مغذي للكبار والصغار وابدا لايسبب حساسية وهو الحليب الوحيد المشابه لحليب الأم .. للمزيد وللتأكد ابحثوا في قوقل.
زائرعندي أخ من الرضاعة حمار صغير لاني شربت لبن حمارة كان عندي كحة قالوا علاجه لبن حمارة
جوانياخي واحد هنا اشك انه راضع مع حمار
عدد التعليقات:1985
عاشق الجورريكأنو قديما يتناوله بعض الأطفال وخاصتاً الذين يعانون من أمراض في الجزيرة العربية ، لا جديد
ابراهيمماخلصنا اكرمكم الله من***غير بحليب الحمار
الوافي بن عبودحليب نجس كيف يكون نافعاً للانسان لم يحرم الله شيئاً يكون نافعاً لبني آدم
شايمهل هو حلال شرعا
💎💛عــــهــــــود💛💎حليب النياق أفضل
مدير كبيرياخي أنا احب الاخبار الي زي كذا😁 شكرااا جزيلا يالمرصد
ستالينغراديستمدون قوتهم من ضعف افكاركم بول الابل ..لبن الحمير ...ظلف العنز ***
نسريههههههههه اعرف واحد هنا هو ****