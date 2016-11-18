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قد لا يتخيلها الكثيرون .. “اللتر بـ60 دولار” .. 10 معلومات مثيرة عن فوائد لبن الحمير

18 نوفمبر, 2016 , 23:16 م
قد لا يتخيلها الكثيرون .. “اللتر بـ60 دولار” .. 10 معلومات مثيرة عن فوائد لبن الحمير
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صحيفة المرصد:كشف الموقع الطبي الأمريكي “Top10Homeremedies”، عن عدة معلومات مثيرة قد لا يتخيلها الكثيرون عن هذا لبن الحمير، فيما يلي 10 منها:

1- يشاع أن لبن الحمير هو السر وراء البشرة المتوهجة لـ “الملكة كليوباترا”.

2- أغلى الألبان في أوروبا يصل سعر اللتر منه 60 دولاراً.

3- تعتبر الهند من أشهر البلدان التي تتناوله.

4- يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين B، B12، C .

5- أفضل وسيلة لعلاج مشاكل الربو والجهاز التنفسي في الأطفال حديثي الولادة.

6- يحتوى على فيتامين C أكثر من لبن الأم بمعدل 60 مرة .

7- غني بالكالسيوم ويعزز قوة العظام الأطفال الرضع .

8- يستخدم لإطعام الرضع الذين فقدوا أمهاتهم لاحتوائه على سعرات حرارية مثل لبن الأم .

9- وجد الباحثون أن الحساسية الناتجة عن حليب البقر قد تعالج عن طريق حليب الحمار .

10- يحتوي على بكتيريا “البروبيوتيك” التي تعزز صحة الأمعاء.



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    19 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    الهمداني

    📒📙 ريما...Rima📙📒 قال الله تعالى (الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ))//يلا اركب حمار وترك السيارة وقل انها زينة وشف وين يودونك لشهار سيدة قال زينة قال
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  2. 56
    19 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    الهمداني

    اعرف ان الماغول يشربون لبن الخيول وكمان اعرف ان لبن الحمار اقرب للبن الانسان وارف ان اشر لبن هو لبن الابقار لكن وش نسوي صعبة نشرب لبن حمار لانه انكر الاصوات فمايجوز نشرب لبنها وينك يازغليلو تجيب اعجاز
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  3. 55
    19 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    💎🎀سُندُس

    😱ياخرابي يالهوتي ياخراشي هي حصلت وصلت فيكم المواصيل للبن الحي مير .. يازمان العقايب ويش بقى ماظهر؟ كل ماقلت هانت قد علمً قديد😋
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  4. 54
    19 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    قال الله تعالى (الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ))
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  5. 53
    19 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    😷😤كذابين لو مفيد كان الله حلله
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  6. 52
    19 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    كلمة حق

    شكلك يا قلم الخنبقه شارب. الله يعينك علي نفسك***
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  7. 51
    19 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    كثيرشعراء وفرسان المنطقه الجنوبيه قبائل تضرب في أعماق التاريخ بجزيرة العرب وفيهم شعراء الحماس والقفأر والجبال والصحاري والقفار شعراء وفرسان كثر أمثال (تاءبط شرا) تهامي من قحطان والشنفره الخ كثرجنوب
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  8. 50
    19 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    شعر لامية العرب من اروع اللاميات الشنفره """اميطو بني قومي مطي صدوركم فإني الي قوم سوا كم لاميلو" ولي من دونهم اهل سيدعملسو وارقط زهلول عرفاء جيءلو (النمر العربي ) ولم أكن يوم الي الزاد اعجله الخ الخ
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  9. 49
    19 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    من باب المعرفه وابحثوا في قوقل لبن الحمير ولحومها تسمح بدخول الشياطين لجسد الإنسان وأكل لحمها الشيطان يسيطر عليه ويتمكن منه لحظة الغضب ليفعل ما يغضب الله عز وجل وديننا حرم لحمها يعني لبنها لبنها حرا
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  10. 48
    19 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    مرسيدس

    ياولد اقطر الحماره حتى في الجاهليه ماحد شرب منها وهم اول من صنع الخمور المعتقه
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  11. 47
    19 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    زائر

    لبن الحمير فيه قصوة القلب والحقد والحسد والانانيه وعدم الرحمه ونخر العظام والتوحد واسال مجرب والد جيرانا شربه ايه عن مرض الربو والله هذا اللي حصل معه كره المجتمع والمجتمع كرها
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  12. 46
    19 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    زمن العجائب

    أول مرة أشوف البان الحمير وسمنها وأجبانها في تركيا ، تحصل العبوات ملء الثلاجات مصور عليها حمار ( حليب خلفات )
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  13. 45
    19 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    ياقووووووووووووووم أمسكو حميركم واعتنو بها اللتر بدول الخارج ب 60 دولار واضربها ب3،75كم الناتج الناتج ذهب أمسكو حميركم مذكوره بالقران يالله ياشنفره اميطوبني قومي مطي صدوركم فإني الي قوم سواكم لااميلو
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  14. 44
    19 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    مرسيدس

    والله لو في لبن الحماره خير كان ربي جعل ضرعها مثل ضرع الناقه أو الجاموسه أو البقره أو الغنم والمعزى الغرب احلوا أكل لحم الخنازير واحلو الواط وااسحاق واحلو لحم الحمير فمن يريدون من ذالك سوى مجتمعات
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  15. 43
    19 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    عمومة الشنفري الاءزدي هم مالك ابن شمس الاءزدي لايشربون حليب الحمار بل حليب الاءبل الاءبقاراماالشنفري فكان مطاردوليس له إلاحليب الحمير لانها مطلقه السراح والمرأح اللي عنده حميرامسكوحميركم اللترب60دولار
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  16. 42
    19 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    999

    وعندك واحد لتر سفري مع التوصيه لقلم الخنبقه
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  17. 41
    19 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    بخصوص من يقول حرام فالضرورات تبيح المحذورات فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه تخيل نفسك في الباديه وطفلك يصارع الموت ولايكاد يتنفس ماذا تعمل ...جرب هذا الشعور رجاء حتى لو في مخيلتك تم افت
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  18. 40
    19 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    سنافي.

    اللي مشتهي للحمير يبغى لحمها وحليبها ممكن يستورد حمار وحشي المخطط . جائز لحمه ولبنه ..
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  19. 39
    19 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    ههههههه

    والله مالهم حس اللبرلة هنا . قامطين العافية . ماغير يمزمزون مع علماء الغرب لبن الحمار
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  20. 38
    19 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    الظاهر مارفع قيمته

    غير قلم الزلط غفوا قلم العطب
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  21. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    قلم يكتب

    انصح قلم الحقيقة بتجربة أن لم يكن جربه من قبل ليعطينا رأيه
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  22. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    ههههههه

    ياحي الله بول الناقه ولا لبن حمار الله لا يبلانا . ههههههههه
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  23. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    ههههههه

    هاه يالبرالي زين علم الغرب لبن حمير وش رايك . تراه مملح وخفيف طيب .شف العلم حق الغرب وين وصلهم . لا هداية لحق الا بالله . قال علم قال بعدين تروة باللغة العربية حليب اتانه انثى الحمار لأن الحكار ذكر
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  24. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    ههههههه

    هاه يالبرلة عمانكم الغرب اكلو الخنزير واكلتو معهم الحين شربو لبن حمير . عاد صعبة بعد مااكلت لحم خنزير ماتْبَلع بلبن حمار صعبه تراه اتيكيت عندهم ههههههههه
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  25. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص
    عدد التعليقات:166

    شقردي بطران

    لالالالا معقوله ...... واللتر ب60$ يعني ب225 ريال رب كلمتن قالت لصاحبها دعني
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  26. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    خرخرينو

    كنا نتداول مثل نقوله ثور يقول احلبوه الآن نقوله حمار قال احلبوه
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  27. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    صحيح واقسم بالله عندما كنت طفل اتذكر انه يستخدم لعلاج السعال الديكي وبالعاميه لدى أهل الشمال (الشاهوقه )ويعالج كثير من الأمراض لكن لا أعلم مدى شرعيته هل هو حرام أم حلال الله أعلم.
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  28. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    شرحبيل

    والله لايشربه إلا حمار مثله
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  29. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    ههههههه

    سبحان الله شف الغرب من جهلهم وغير المسلمين . ضلو فأهينو تكبرو على حليب النياق وحاولو بشتى الطرق ان يوهمونا انها خطرة بكرونا وغيرها . ويشربون حليب الحمير اعزكم الله
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  30. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    علي

    .. سمعت كثيرين يقولون إنه علاج فعال للكحة ( ألسعال الديكي ).. إذا لم تنفع حبوب وشراب ألمستشفيات يدلونه على حليب ألحمير ..كثيرون جربوه .. وربما يكون حلالاً للضرورة ..
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  31. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    احمد عسيري

    *** ولكن هناك مثل يقول ( مال البخيل مثل لبن الحمارة مايكفي ولدها )
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  32. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ههههههه

    يا اخوان لا يجوز شربه شرعا واقرأو في الحكم وسببه .
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  33. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    علي

    .. سمعت كثيرين يقولون إنه علاج فعال للكحة .. إذا لم تنفع حبوب وشراب ألمستشفيات يدلونه على حليب ألحمير ..كثيرون جربوه .. وربما يكون حلالاً للضرورة ..
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  34. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    ههههههه

    ت 12 يانت مقهور ياللبرالي من معرفي اسأل الله ان يزيدك هههههههه
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  35. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    مرسيدس

    إذا لبن الحمار كذا فمابالك بلبن الخيل
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  36. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    ت7فعلايستخدمه *** حليب الحميرقديماللانتفاح والسعال لكن نحتاج الي أطباء خبره لتبيان حليب الحمير في هذاالصددوهل حليب الحمير فيه فيتامين دي وبي 12العظام يغني عن أشعة الشمس وماسرشرب الشنفري الاءزدي
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  37. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    سنافي.

    فتاوى نور على الدرب"( شريط 340 ) للشيخ ابن عثيمين عن حكم شرب حليب الحمير.أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يتداوى بألبان الحمير لأن ألبان الحمير محرمة ولم يجعل الله تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم.
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  38. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    ت7فعلايستخدمه اهل الجنوب حليب الحميرقديماللانتفاح والسعال لكن نحتاج الي أطباء خبره لتبيان حليب الحمير في هذاالصددوهل حليب الحمير فيه فيتامين دي وبي 12العظام يغني عن أشعة الشمس وماسرشرب الشنفري الاءزدي
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  39. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    فريدة شوقي

    اغلى من *** وحليب الحمار احسن منها طلع
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  40. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    حتاج الي أطباء للتبيان من صحته او عدم صحته لكن الشنفري الاءزدي كان يشرب حليب الحميرلاءنه مطارردمن بني سلامان في العصرالجاهلي فلايستطيع الوصول الي الاءبقاروالبعارين محميه بعكس ابناءعمومته ابقاروبعارين
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  41. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    بقايا مشاعر.....♡

    اما يعالج حساسية الصدر معلومه صدمتني :كانت جدتي رحمها الله تقول كنا نسقى الاطفال لبن الحمير لعلاج الكحه الشديده يومين وصدر الطفل تمام ونفسه طبيعي وربي هذا م.كنت اسمعه ...وش عرف شيباننا بفوايده ..سبحان
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  42. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    برحي 2017

    مافيه شيء للقطاوة
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  43. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    برحي 2017

    مافيه شيء****
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  44. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    بحر 1

    كان يعالج به السعال الديكى في منطقة الجنوب في قديم الزمان وسال شيبان المنطقه عنه
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  45. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    هههههه

    واحد حليب حمار وصلحووووه
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  46. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    سنافي.

    حليبها أكيييييد يربي ***على مستوى ..***
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  47. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    اكشن

    حليب الماعز التي ترعى في الجبال والوديان هو افضل حليب مغذي للكبار والصغار وابدا لايسبب حساسية وهو الحليب الوحيد المشابه لحليب الأم .. للمزيد وللتأكد ابحثوا في قوقل.
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  48. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    زائر

    عندي أخ من الرضاعة حمار صغير لاني شربت لبن حمارة كان عندي كحة قالوا علاجه لبن حمارة
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  49. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    جوان

    ياخي واحد هنا اشك انه راضع مع حمار
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  50. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:1985

    عاشق الجورري

    كأنو قديما يتناوله بعض الأطفال وخاصتاً الذين يعانون من أمراض في الجزيرة العربية ، لا جديد
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  51. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    ابراهيم

    ماخلصنا اكرمكم الله من***غير بحليب الحمار
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  52. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    الوافي بن عبود

    حليب نجس كيف يكون نافعاً للانسان لم يحرم الله شيئاً يكون نافعاً لبني آدم
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  53. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    شايم

    هل هو حلال شرعا
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  54. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    حليب النياق أفضل
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  55. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    مدير كبير

    ياخي أنا احب الاخبار الي زي كذا😁 شكرااا جزيلا يالمرصد
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  56. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    ستالينغراد

    يستمدون قوتهم من ضعف افكاركم بول الابل ..لبن الحمير ...ظلف العنز ***
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  57. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    نسري

    ههههههههه اعرف واحد هنا هو ****
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