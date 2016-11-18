قد لا يتخيلها الكثيرون .. “اللتر بـ60 دولار” .. 10 معلومات مثيرة عن فوائد لبن الحمير

صحيفة المرصد:كشف الموقع الطبي الأمريكي “Top10Homeremedies”، عن عدة معلومات مثيرة قد لا يتخيلها الكثيرون عن هذا لبن الحمير، فيما يلي 10 منها:

1- يشاع أن لبن الحمير هو السر وراء البشرة المتوهجة لـ “الملكة كليوباترا”.

2- أغلى الألبان في أوروبا يصل سعر اللتر منه 60 دولاراً.

3- تعتبر الهند من أشهر البلدان التي تتناوله.

4- يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين B، B12، C .

5- أفضل وسيلة لعلاج مشاكل الربو والجهاز التنفسي في الأطفال حديثي الولادة.

6- يحتوى على فيتامين C أكثر من لبن الأم بمعدل 60 مرة .

7- غني بالكالسيوم ويعزز قوة العظام الأطفال الرضع .

8- يستخدم لإطعام الرضع الذين فقدوا أمهاتهم لاحتوائه على سعرات حرارية مثل لبن الأم .

9- وجد الباحثون أن الحساسية الناتجة عن حليب البقر قد تعالج عن طريق حليب الحمار .

10- يحتوي على بكتيريا “البروبيوتيك” التي تعزز صحة الأمعاء.