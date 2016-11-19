مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : آراء خاشقجي لا تمثل المملكة

صحيفة المرصد – واس: أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية على ماسبق وأن أعلنته وزارة الخارجية حول الكاتب جمال خاشقجي بتاريخ ( 20 ديسمبر 2015م )، مشيرا إلى أن الكاتب لا يمثل الدولة بأي صفة ، وما يعبر عنه من آراء تعد شخصية ولا تمثل مواقف حكومة المملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال.