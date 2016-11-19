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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : آراء خاشقجي لا تمثل المملكة

19 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : آراء خاشقجي لا تمثل المملكة
  • 2٬363
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صحيفة المرصد – واس: أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية على ماسبق وأن أعلنته وزارة الخارجية حول الكاتب جمال خاشقجي بتاريخ ( 20 ديسمبر 2015م )، مشيرا إلى أن الكاتب لا يمثل الدولة بأي صفة ، وما يعبر عنه من آراء تعد شخصية ولا تمثل مواقف حكومة المملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 41
    19 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    أيضا مو بس الإعلاميين حتى الكتاب وغيرهم بإن يقول رأيه مدام مايضر بلادنا __أيضا إذا وقف كاتب راح مايكون به أحد يدافع عنا اذا اساء لنا اعلامي____لأن الحكومات تسكت عن الإساءة للدول هذه دبلوماسية ومصالح
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  2. 40
    19 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    كل شخص له حرية التعبير __ترى أيضا مصر ماقصروا ببعض اعلامهم اساءو لنا لكن انا ضد من يكون لأجل دول يفعل ذلك مو لأجل السعودية حنا نحتاج احيانا من الإعلامين السعوديين بإن يدافع عنا مثل كل العالم
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  3. 39
    19 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص
    عدد التعليقات:13271

    برق الحرم

    (((((((( من أمن العقوبة .....الغريب حقا ...... تكرار ...... تأكيد الخارجية السعودية ان الاعلامي هذا لايمثل الا نفسه ..... ولم يتم ايقافه او حتى انذاره )))))))
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  4. 38
    19 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    🍊🐷_____لاتمدح خاشقجي
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  5. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    البشري الجنوبي

    خلوه يعبر عن شعوره فهو على الاقل وطني وتغريداته جيده هذا الاعلام المصري*** طايح فينا وفي بلدنا وماحد قل ليش او حتى رد عليهم
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  6. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    حفظك الله يالسعودية صدقتي أراه تمثل نفسه
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  7. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    نزل التعليق

    كفووالله انا قايل هذا مايمثل المملكه بجعجعته وهياطه
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  8. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    امال يمثل مين ياعالم ياهوه
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  9. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    ماشاءالله صار ***
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  10. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    دونيس البيشي

    درو انه بيجيب العيد احسن خلوه ينام فبيته مثل ماقال قلم السسيسه
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  11. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    فنان شعبي قديم

    اصبحة السياسه مثل لعبة كرة الطائره واحد يعد والثاني يكبس وبالأخير اقول لايمثلني !!! لايمثلك اوقفه عن الكتابه او الحديث عن كل مايمس سياستك وامورك لايمثلني حلوه هذه
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  12. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    فنان شعبي قديم

    ماعليش خذوني على قد عقلي الي اعرفه ان اي شخص يتحدث عن لساني ودائمآ يتدخل في شؤني لابد ان اتقدم بشكوا ضده لمحاكمته فمابالكم عندما يتحدث عن سياسة دول كثير تم ايقافهم للتحدث عن كوره فما بالكم عن دوله ؟؟؟
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  13. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    مرسيدس

    قلم الحقيقه لاتنسى أن خاشقجي مدير قناة العرب ومن حقه يتكلم على حسب توجهات القناه وسياستها وزارة الخارجيه ليست شرطه بل حلقة وصل بين الدول وهي التي تتحدث بسياسة الدوله ونضرتها تجاه الأصدقاء والغير صديق
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  14. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    يالطيف

    خاشقجي اراد ان يشتهر فليس له الى أن ياخذ مسلك اراد به الشعر لاكن جلب له المتاعب فلا اصبح قيصر ولااصبح ابو سن
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  15. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    ولو يتم منعه من السفر والخروج في القنوات الفضائية والتحدث بها يكون أفضل له يريح ويستريح ويلزم بيته وينام فيه.
    لا يعجبني(38) اعجبني(5)
  16. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    ماينفع معه اصدار بيان.بل استدعائه فورآ لوزارة الخارجية السعودية وتوجيه له لفت نظر شديد اللهجة وانذاره بعدم التحدث بشؤون السياسة السعودية التي لايمثلها كلامه وتخبطاته والتي تجلب العداوة لبلادنا.
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  17. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    نتكلم بصراحة هو صحفي مو سياسي دبلوماسي مكلف من الخارجية وظيفته نقل الخبر وتحليل الحدث طبعا الي وراء كواليس السياسية محد يدري عنة وممكن تشب مشكله او قطيعه بين دول بسبب تصريح صحفي وسلامتكم
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  18. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    ابوخالد الدمام

    اركد ياجمال ، أشغلتنا كل شوي طالع بلاش بربره
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  19. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    مرسيدس

    بقايا مشاعر خاشقجي كل آراءه خارجيه بدليل تصريح وزارة الخارجيه وليست داخليه الي يتكلم بالحق في الأمور الداخليه سموه يريد الفتنه وشحن الرأي العام 😠😡
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  20. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    علمناكم ان صحيفتكم

    ما أقول غير الله يصلحكم .
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  21. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    مجرة التبانة

    خربشات خاشقجي من اسطنبول لاتنم عن مفكر وسيلفظه الواقع لانه يعيش واقع تجاوزته الاحداث ومن لديه ذرة شك في عدم صوابية تحليلاته فهو يعيش الوهم خشقجي يهرف بما لايعرف.
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  22. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    فيصل

    يعني خاشقجي ***
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  23. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    تحليلاته تخالف سياسة المملكة ولها غرض ؟!!

    تعليق مخالف
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  24. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    ام عبدالرحمن

    *** **يمثل المملكه لانه بالاصل **
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  25. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    دنقوة

    تعليق مخالف
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  26. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    تحليلاته تخالف سياسة المملكة ولها غرض ؟!!

    التبروء من الخالف
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  27. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    هذا الخاشقجي معول. هدم بين ارض الحرمين السعوديه. وأرض الكنانه. مصر العروبه. وللعلم. هذا ثاني تصريح للخارجية على شأن تركي الهوي ؟؟؟
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  28. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    Sam

    خاشقجي من يقف ويدافع عنا امام الاعلام المصري الهمجي المدعوم من الانقلابي السيسي . سر ونحن معك .
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  29. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    مرسيدس

    كل كلام خاشقجي في السياسه الخارجيه وأهم تصريح الي صرحه عن جزيرتي تيران وصنافير اتجه مع تيار التوتر الي كان محتقن في بعض الأوساط المصريه وعطب أم العلاقات السعوديه المصريه اكلهم قب
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  30. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    محب الهيئة

    رأيه يمثله فقط لكنه صحيح 100 % . لأنه لا يملك لا منصب ولا جاه. لذا نعتبره ناشط سياسي يخدم الامه العربيه.
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  31. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    غصن اخضر

    نعم هذا الصحفي من خلال متابعتي****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    .لن .

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    مرسيدس

    في النهايه *** يصبح كويس
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  34. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    الحقباني

    علم تحيه له ؟خاشقجي؟ مثل خلفان في الامارات بس هو سعودي **** علم مع الامير تركي الفصيل سلمه الله علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    مرسيدس

    الله يهديه خاشكجي لو جلس في صحيفة سعودي جازيت بدل الانخراط في القيل والقال والتوقعات الغير مبرره لأنه تكلم في بعض الأشياء وهو جاذب الخطأ إليه بس حاول تكون ديناميكي ارقع وخيط ههههههههه
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  36. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    من تحت الماء

    تعليق مخالف
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  37. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    خاشقجي قال الحق وكلامه كله واقع ليش م.يمثلهم لانه يمثل صوت المواطن ال......
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  38. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    لايجب أن يكتفى بمثل هذا البيان الصادر من وزارة الخارجية خصوصآ وأنه للمرة الثانية التي يتم اصداره وموجه مباشرة لخاشقجي وتصريحاته. لذلك يجب استدعائه للوزارة وتوجيه اليه لفت نظر وانذار شفوي شديد اللهجة.
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  40. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    نعم وﻻ تمثلني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    انا

    واخيرا طلع واحد مسؤول ***
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)

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