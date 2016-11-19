مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : آراء خاشقجي لا تمثل المملكة

صحيفة المرصد – واس: أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية على ماسبق وأن أعلنته وزارة الخارجية حول الكاتب جمال خاشقجي بتاريخ ( 20 ديسمبر 2015م )، مشيرا إلى أن الكاتب لا يمثل الدولة بأي صفة ، وما يعبر عنه من آراء تعد شخصية ولا تمثل مواقف حكومة المملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال.
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تعليقات ( 41 )
📒📙 ريما...Rima📙📒أيضا مو بس الإعلاميين حتى الكتاب وغيرهم بإن يقول رأيه مدام مايضر بلادنا __أيضا إذا وقف كاتب راح مايكون به أحد يدافع عنا اذا اساء لنا اعلامي____لأن الحكومات تسكت عن الإساءة للدول هذه دبلوماسية ومصالح
📒📙 ريما...Rima📙📒كل شخص له حرية التعبير __ترى أيضا مصر ماقصروا ببعض اعلامهم اساءو لنا لكن انا ضد من يكون لأجل دول يفعل ذلك مو لأجل السعودية حنا نحتاج احيانا من الإعلامين السعوديين بإن يدافع عنا مثل كل العالم
عدد التعليقات:13271
برق الحرم(((((((( من أمن العقوبة .....الغريب حقا ...... تكرار ...... تأكيد الخارجية السعودية ان الاعلامي هذا لايمثل الا نفسه ..... ولم يتم ايقافه او حتى انذاره )))))))
📒📙 ريما...Rima📙📒🍊🐷_____لاتمدح خاشقجي
البشري الجنوبيخلوه يعبر عن شعوره فهو على الاقل وطني وتغريداته جيده هذا الاعلام المصري*** طايح فينا وفي بلدنا وماحد قل ليش او حتى رد عليهم
📒📙 ريما...Rima📙📒حفظك الله يالسعودية صدقتي أراه تمثل نفسه
نزل التعليقكفووالله انا قايل هذا مايمثل المملكه بجعجعته وهياطه
دونيس البيشيدرو انه بيجيب العيد احسن خلوه ينام فبيته مثل ماقال قلم السسيسه
فنان شعبي قديماصبحة السياسه مثل لعبة كرة الطائره واحد يعد والثاني يكبس وبالأخير اقول لايمثلني !!! لايمثلك اوقفه عن الكتابه او الحديث عن كل مايمس سياستك وامورك لايمثلني حلوه هذه
فنان شعبي قديمماعليش خذوني على قد عقلي الي اعرفه ان اي شخص يتحدث عن لساني ودائمآ يتدخل في شؤني لابد ان اتقدم بشكوا ضده لمحاكمته فمابالكم عندما يتحدث عن سياسة دول كثير تم ايقافهم للتحدث عن كوره فما بالكم عن دوله ؟؟؟
مرسيدسقلم الحقيقه لاتنسى أن خاشقجي مدير قناة العرب ومن حقه يتكلم على حسب توجهات القناه وسياستها وزارة الخارجيه ليست شرطه بل حلقة وصل بين الدول وهي التي تتحدث بسياسة الدوله ونضرتها تجاه الأصدقاء والغير صديق
يالطيفخاشقجي اراد ان يشتهر فليس له الى أن ياخذ مسلك اراد به الشعر لاكن جلب له المتاعب فلا اصبح قيصر ولااصبح ابو سن
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهولو يتم منعه من السفر والخروج في القنوات الفضائية والتحدث بها يكون أفضل له يريح ويستريح ويلزم بيته وينام فيه.
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهماينفع معه اصدار بيان.بل استدعائه فورآ لوزارة الخارجية السعودية وتوجيه له لفت نظر شديد اللهجة وانذاره بعدم التحدث بشؤون السياسة السعودية التي لايمثلها كلامه وتخبطاته والتي تجلب العداوة لبلادنا.
ابوخالد الدماماركد ياجمال ، أشغلتنا كل شوي طالع بلاش بربره
مرسيدسبقايا مشاعر خاشقجي كل آراءه خارجيه بدليل تصريح وزارة الخارجيه وليست داخليه الي يتكلم بالحق في الأمور الداخليه سموه يريد الفتنه وشحن الرأي العام 😠😡
علمناكم ان صحيفتكمما أقول غير الله يصلحكم .
مجرة التبانةخربشات خاشقجي من اسطنبول لاتنم عن مفكر وسيلفظه الواقع لانه يعيش واقع تجاوزته الاحداث ومن لديه ذرة شك في عدم صوابية تحليلاته فهو يعيش الوهم خشقجي يهرف بما لايعرف.
فيصليعني خاشقجي ***
تحليلاته تخالف سياسة المملكة ولها غرض ؟!!تعليق مخالف
ام عبدالرحمن*** **يمثل المملكه لانه بالاصل **
دنقوةتعليق مخالف
تحليلاته تخالف سياسة المملكة ولها غرض ؟!!التبروء من الخالف
Samخاشقجي من يقف ويدافع عنا امام الاعلام المصري الهمجي المدعوم من الانقلابي السيسي . سر ونحن معك .
مرسيدسكل كلام خاشقجي في السياسه الخارجيه وأهم تصريح الي صرحه عن جزيرتي تيران وصنافير اتجه مع تيار التوتر الي كان محتقن في بعض الأوساط المصريه وعطب أم العلاقات السعوديه المصريه اكلهم قب
محب الهيئةرأيه يمثله فقط لكنه صحيح 100 % . لأنه لا يملك لا منصب ولا جاه. لذا نعتبره ناشط سياسي يخدم الامه العربيه.
غصن اخضرنعم هذا الصحفي من خلال متابعتي****
.لن .تعليق مخالف
مرسيدسفي النهايه *** يصبح كويس
الحقبانيعلم تحيه له ؟خاشقجي؟ مثل خلفان في الامارات بس هو سعودي **** علم مع الامير تركي الفصيل سلمه الله علم
مرسيدسالله يهديه خاشكجي لو جلس في صحيفة سعودي جازيت بدل الانخراط في القيل والقال والتوقعات الغير مبرره لأنه تكلم في بعض الأشياء وهو جاذب الخطأ إليه بس حاول تكون ديناميكي ارقع وخيط ههههههههه
من تحت الماءتعليق مخالف
بقايا مشاعر.....♡خاشقجي قال الحق وكلامه كله واقع ليش م.يمثلهم لانه يمثل صوت المواطن ال......
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهلايجب أن يكتفى بمثل هذا البيان الصادر من وزارة الخارجية خصوصآ وأنه للمرة الثانية التي يتم اصداره وموجه مباشرة لخاشقجي وتصريحاته. لذلك يجب استدعائه للوزارة وتوجيه اليه لفت نظر وانذار شفوي شديد اللهجة.
نعم وﻻ تمثلنيتعليق مخالف
اناواخيرا طلع واحد مسؤول ***