المرشح لرئاسة الاستخبارات المركزية الأمريكية : إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

صحيفة المرصد:أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، رسميا عن اختياراته لمناصب رئيس الاستخبارات المركزية ومستشار الأمن القومي ووزير العدل.

وكانت مصادر مطلعة من داخل فريق ترامب الانتقالي قالت وفقاً لموقع CNN، إن ترامب رشح مايك بومبيو، عضو مجلس النواب الجمهوري المحافظ عن ولاية كنساس، لتولي منصب رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية، والجنرال المتقاعد مايكل فلين لتولي منصب مستشار الأمن القومي، وجيف سيشنز السيناتور عن ولاية ألاباما لتولي وزارة العدل.

وتحتاج اختيارات ترامب إلى موافقة من الكونغرس، يتوقع أن تكون سهلة في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلسي النواب والشيوخ.

ويشتهر بومبيو المرشح لرئاسة الاستخبارات المركزية بمواقفه اليمينية المتشددة.

وكتب بومبيو في آخر تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، الخميس، أنه يتطلع إلى “إلغاء الاتفاقية الكارثية مع أكبر دولة راعية للإرهاب”، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وفي تغريدات سابقة، اعتبر بومبيو أن “توسيع العقوبات على برنامج التسلح الإيراني يعد أمرا أساسيا لحماية أمريكا”. وانتقد تعامل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع إيران، قائلا إن “إيران تتخذ رهائن أمريكيين، وحلفائهم يقصفون السفن الحربية الأمريكية، بينما تعمل قيادتنا بقوة لإخراج الاقتصاد الإيراني من مأزقه”.

I look forward to rolling back this disastrous deal with the world’s largest state sponsor of terrorism. https://t.co/bifC97jWpY

— Mike Pompeo (@RepMikePompeo) November 17, 2016