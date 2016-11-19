المرشح لرئاسة الاستخبارات المركزية الأمريكية : إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

صحيفة المرصد:أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، رسميا عن اختياراته لمناصب رئيس الاستخبارات المركزية ومستشار الأمن القومي ووزير العدل.
وكانت مصادر مطلعة من داخل فريق ترامب الانتقالي قالت وفقاً لموقع CNN، إن ترامب رشح مايك بومبيو، عضو مجلس النواب الجمهوري المحافظ عن ولاية كنساس، لتولي منصب رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية، والجنرال المتقاعد مايكل فلين لتولي منصب مستشار الأمن القومي، وجيف سيشنز السيناتور عن ولاية ألاباما لتولي وزارة العدل.
وتحتاج اختيارات ترامب إلى موافقة من الكونغرس، يتوقع أن تكون سهلة في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلسي النواب والشيوخ.
ويشتهر بومبيو المرشح لرئاسة الاستخبارات المركزية بمواقفه اليمينية المتشددة.
وكتب بومبيو في آخر تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، الخميس، أنه يتطلع إلى “إلغاء الاتفاقية الكارثية مع أكبر دولة راعية للإرهاب”، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وفي تغريدات سابقة، اعتبر بومبيو أن “توسيع العقوبات على برنامج التسلح الإيراني يعد أمرا أساسيا لحماية أمريكا”. وانتقد تعامل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع إيران، قائلا إن “إيران تتخذ رهائن أمريكيين، وحلفائهم يقصفون السفن الحربية الأمريكية، بينما تعمل قيادتنا بقوة لإخراج الاقتصاد الإيراني من مأزقه”.
I look forward to rolling back this disastrous deal with the world’s largest state sponsor of terrorism. https://t.co/bifC97jWpY
— Mike Pompeo (@RepMikePompeo) November 17, 2016
تعليقات ( 21 )
📒📙 ريما...Rima📙📒كلكم تدرون من زمان بإن إيران ترعى الإرهاب لكن انتم ساكتين عنها لأنها تقتل المسلمين ب أوطانهم وتنشر الطائفية ودمرت الدول العربية وتنهب خيراتهم لذلك انتم ساكتين عنها
خزعبلات نفسية !اذا كانت راعية للارهاب لماذا سلمتم العراق الى قيادة شيعية موالية لإيران او بالاصح تدار من قبل ايران ؟
💎🎀سُندُسأجل إيران أكبر دولة راعية للإرهاب...| ي خطيير قل قسم كيف عرفت😋😜
.لن .يتبع لم تسلم اندنوسيا على يدك او ماليزيا بل دخلوا الاسلام من تعامل اهله وسماحتهم ... واركد فلا انتوا شيوخ ولا اهلكم سلاطين واثبت ارضك ومنشأ اجدادك قبل ١٥٠ بس ... كل يحط نفسه وصي على الدين والخلق ....
شيعي برونزييالثقفي اتق الله
الثقفيويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اللهم انصر السعوديه واعزها 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
شيعي برونزيياخوان لاتنسون ايران اسلاميه
الثقفياللهم اجعل حيلهم بينهم الحين يالله الطموا يالروافض هههههههههه جاكم ترامب😂😂😂😂
الثقفيكلامه صح وامريكا ترعى ايران والصهاينه والروافض بعد ارهابيين
.لن .ت٩ : اف اف تشك في اسلامه .. اوشققت عن قلبه ؟!! من تشدد في الدين ووهو دين التسامح هو من يشك في اسلامه من يزعم ان هذا في النار وهذا في الجنة جازما وكانه وكيل عن الله ورسوله او الملك الموكل هو من يشك فيه
مرسيدسكل الدول تتربص بنا أحس الدولة الصديقة لنا هي اليابان
مرسيدست7 أعتقد أنك تجهل من يتربص بك فلاتحب الفضيله وهي ممثله في الهيئه غير أفكارك ياولد
سنافي. محب الهيئة كذلكتعليق مخالف
سياار** طاهر ...... الزمو العلم .
.لن .تعليق مخالف
من تحت الماءهههههههههههههههع قلت لكم ابوعمر ترمب رجالن اسنافي
سنافي.كلامه عين الصواب.إيران دندنة حول العرب وكنا نظنها تمزح ثم نفذت دندنتها بدمار العراق وسورية واليمن والآن تدندن على أمريكا ولوملكت سلاح نووي أو سيطرة على العالم العربي لهاجمت أمريكاوقطعت البترول عنها.
💎🎀سُندُسرئيس الإستخبارات المركزية ومستشار الأمن القومي ووزير العدل................... أنا😎 أشغل جميع هذه المناصب لاحد يقول لي كيف🤔
سنافي.كلامه عين الصواب.إيران دندنة حول العرب وكنا نظنها تمزح ثم نفذت دندنتها بدمار العراق وسورية واليمن والآن تدندن على أمريكا ولوملكت سلاح نووي أو سيطرة على العالم العربي لهاجمت أمريكاوقطعت البترول عنها.
خرخرينووأمريكا أكبر راعي لإيران والإرهاب
محب الهيئةكلكم مثل بعض من 50 سنه تلعبون علينا. قاتلكم الله.