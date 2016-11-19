  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

المرشح لرئاسة الاستخبارات المركزية الأمريكية : إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

19 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص
المرشح لرئاسة الاستخبارات المركزية الأمريكية : إيران أكبر دولة راعية للإرهاب
  • 1٬228
  • 21
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، رسميا عن اختياراته لمناصب رئيس الاستخبارات المركزية ومستشار الأمن القومي ووزير العدل.

وكانت مصادر مطلعة من داخل فريق ترامب الانتقالي قالت وفقاً لموقع CNN، إن ترامب رشح مايك بومبيو، عضو مجلس النواب الجمهوري المحافظ عن ولاية كنساس، لتولي منصب رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية، والجنرال المتقاعد مايكل فلين لتولي منصب مستشار الأمن القومي، وجيف سيشنز السيناتور عن ولاية ألاباما لتولي وزارة العدل.

وتحتاج اختيارات ترامب إلى موافقة من الكونغرس، يتوقع أن تكون سهلة في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلسي النواب والشيوخ.

ويشتهر بومبيو المرشح لرئاسة الاستخبارات المركزية بمواقفه اليمينية المتشددة.

وكتب بومبيو في آخر تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، الخميس، أنه يتطلع إلى “إلغاء الاتفاقية الكارثية مع أكبر دولة راعية للإرهاب”، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وفي تغريدات سابقة، اعتبر بومبيو أن “توسيع العقوبات على برنامج التسلح الإيراني يعد أمرا أساسيا لحماية أمريكا”. وانتقد تعامل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع إيران، قائلا إن “إيران تتخذ رهائن أمريكيين، وحلفائهم يقصفون السفن الحربية الأمريكية، بينما تعمل قيادتنا بقوة لإخراج الاقتصاد الإيراني من مأزقه”.



تعليقات ( 21 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    كلكم تدرون من زمان بإن إيران ترعى الإرهاب لكن انتم ساكتين عنها لأنها تقتل المسلمين ب أوطانهم وتنشر الطائفية ودمرت الدول العربية وتنهب خيراتهم لذلك انتم ساكتين عنها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    خزعبلات نفسية !

    اذا كانت راعية للارهاب لماذا سلمتم العراق الى قيادة شيعية موالية لإيران او بالاصح تدار من قبل ايران ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    💎🎀سُندُس

    أجل إيران أكبر دولة راعية للإرهاب...| ي خطيير قل قسم كيف عرفت😋😜
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    .لن .

    يتبع لم تسلم اندنوسيا على يدك او ماليزيا بل دخلوا الاسلام من تعامل اهله وسماحتهم ... واركد فلا انتوا شيوخ ولا اهلكم سلاطين واثبت ارضك ومنشأ اجدادك قبل ١٥٠ بس ... كل يحط نفسه وصي على الدين والخلق ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    شيعي برونزي

    يالثقفي اتق الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    الثقفي

    ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اللهم انصر السعوديه واعزها 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    شيعي برونزي

    ياخوان لاتنسون ايران اسلاميه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  8. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    الثقفي

    اللهم اجعل حيلهم بينهم الحين يالله الطموا يالروافض هههههههههه جاكم ترامب😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    الثقفي

    كلامه صح وامريكا ترعى ايران والصهاينه والروافض بعد ارهابيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    .لن .

    ت٩ : اف اف تشك في اسلامه .. اوشققت عن قلبه ؟!! من تشدد في الدين ووهو دين التسامح هو من يشك في اسلامه من يزعم ان هذا في النار وهذا في الجنة جازما وكانه وكيل عن الله ورسوله او الملك الموكل هو من يشك فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    مرسيدس

    كل الدول تتربص بنا أحس الدولة الصديقة لنا هي اليابان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    مرسيدس

    ت7 أعتقد أنك تجهل من يتربص بك فلاتحب الفضيله وهي ممثله في الهيئه غير أفكارك ياولد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    سنافي. محب الهيئة كذلك

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    سياار

    ** طاهر ...... الزمو العلم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    .لن .

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    من تحت الماء

    هههههههههههههههع قلت لكم ابوعمر ترمب رجالن اسنافي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    سنافي.

    كلامه عين الصواب.إيران دندنة حول العرب وكنا نظنها تمزح ثم نفذت دندنتها بدمار العراق وسورية واليمن والآن تدندن على أمريكا ولوملكت سلاح نووي أو سيطرة على العالم العربي لهاجمت أمريكاوقطعت البترول عنها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    💎🎀سُندُس

    رئيس الإستخبارات المركزية ومستشار الأمن القومي ووزير العدل................... أنا😎 أشغل جميع هذه المناصب لاحد يقول لي كيف🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    سنافي.

    كلامه عين الصواب.إيران دندنة حول العرب وكنا نظنها تمزح ثم نفذت دندنتها بدمار العراق وسورية واليمن والآن تدندن على أمريكا ولوملكت سلاح نووي أو سيطرة على العالم العربي لهاجمت أمريكاوقطعت البترول عنها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    خرخرينو

    وأمريكا أكبر راعي لإيران والإرهاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    محب الهيئة

    كلكم مثل بعض من 50 سنه تلعبون علينا. قاتلكم الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم