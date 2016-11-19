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مستشار ترامب للأمن القومي يهاجم الأيديولوجية الإسلامية ويصفها بالمريضة

19 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص
مستشار ترامب للأمن القومي يهاجم الأيديولوجية الإسلامية ويصفها بالمريضة
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صحيفة المرصد: أظهرت مراجعة، أجراها موقع CNN، للحساب الرسمي على موقع “تويتر”، للجنرال المتقاعد مايكل فلين، الذي رشحه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتولي منصب مستشار الأمن القومي، في الإدارة الجديدة التي ستستلم السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، مجموعة من التغريدات المثيرة للجدل حول العقيدة الإسلامية، والتفاعل مع شخصيات يمينية متشددة، وشخصيات معادية للسامية، وإعادة نشر أخبار غير موثوقة.

ونشر الجنرال المتقاعد، الذي سبق أن ترأس وكالة الاستخبارات العسكرية، بشكل دوري تغريدات، لأشخاص من حركة متشددة تسمى “Alt- Right” (اليمين البديل). وواجه فلين انتقادات حادة في يوليو/ تموز الماضي انتقادات حادة عندما أعاد نشر تغريدة معادية للسامية، ولكنه رد بأنه فعل ذلك بـ”الخطأ” ثم حذفها.

وأيضاً تغريدات لمايكل فلين تظهر نوعا من “الإسلاموفيا”، إذ قال في تغريدة في يوليو/ تموز الماضي بعد الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية، إنه يتحدى “قادة العالم العربي والفارسي أن يعلنوا أن أيديولوجيتهم الإسلامية مريضة ويجب علاجها”.

وأثار فلين موجة أخرى من الجدل في فبراير/ شباط الماضي، عندما كتب في تغريدة أن “الخوف من المسلمين منطقي، أرجوكم شاركوا هذا مع الآخرين، الحقيقة لا تخشى التشكيك”، مع نشر رابط لفيديو يزعم أن “الإسلاموفوبيا منطقية وأن الإسلام أراد استعباد أو إبادة 80% من البشرية”.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    دونيس البيشي

    يقولون ان الجبير رد عليه برد صاعق وقاله(انت مستشار ترامب للامن القومي)ومن بعدها سحب كلامه عن الايدلوجيه الاسلاميه
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  2. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    شيعي برونزي

    ولما بالعكس اختلف معك في الراي
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  3. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    دونيس البيشي

    طاح وجهي صراحه عطانا قويه ولا اقدر ارد عليه
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  4. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    مشايخنا ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء

    ......
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  7. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    زائرابوفواز

    ايه العرب ارقصو غربي وفكونا من الرقص على الشيلات تراه هي السبب
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  8. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    زياد

    احتلالكم للعراق هو سبب مشاكلنا ..الطائفية+ الارهاب الداعشي= جمهورية العراق الداعشية الطائفية..
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  9. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    من تحت الماء

    وآيدولوجية المحافظين الجدد اللذين دمروا العراق وافغانستان هي بالتأكيد تكون آيدلوجية ميته! هههههههههههههههههههههههههع
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  10. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    💎🎀سُندُس

    أقول آهاا بسْ😽والله مافيه أحد مريض غيرك الله يشفيك😋
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  11. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    ايديولجيا التأسلم ؟!!

    الاخوان والخوارج وارافضة نماذج لأدلجة القطعان
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  12. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    ايديولجيا التأسلم ؟!!

    الاسلام لا أدلجة فيه والمؤدلجون المتأسلمون ضالون
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