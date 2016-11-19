مستشار ترامب للأمن القومي يهاجم الأيديولوجية الإسلامية ويصفها بالمريضة

صحيفة المرصد: أظهرت مراجعة، أجراها موقع CNN، للحساب الرسمي على موقع “تويتر”، للجنرال المتقاعد مايكل فلين، الذي رشحه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتولي منصب مستشار الأمن القومي، في الإدارة الجديدة التي ستستلم السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، مجموعة من التغريدات المثيرة للجدل حول العقيدة الإسلامية، والتفاعل مع شخصيات يمينية متشددة، وشخصيات معادية للسامية، وإعادة نشر أخبار غير موثوقة.

ونشر الجنرال المتقاعد، الذي سبق أن ترأس وكالة الاستخبارات العسكرية، بشكل دوري تغريدات، لأشخاص من حركة متشددة تسمى “Alt- Right” (اليمين البديل). وواجه فلين انتقادات حادة في يوليو/ تموز الماضي انتقادات حادة عندما أعاد نشر تغريدة معادية للسامية، ولكنه رد بأنه فعل ذلك بـ”الخطأ” ثم حذفها.

وأيضاً تغريدات لمايكل فلين تظهر نوعا من “الإسلاموفيا”، إذ قال في تغريدة في يوليو/ تموز الماضي بعد الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية، إنه يتحدى “قادة العالم العربي والفارسي أن يعلنوا أن أيديولوجيتهم الإسلامية مريضة ويجب علاجها”.

وأثار فلين موجة أخرى من الجدل في فبراير/ شباط الماضي، عندما كتب في تغريدة أن “الخوف من المسلمين منطقي، أرجوكم شاركوا هذا مع الآخرين، الحقيقة لا تخشى التشكيك”، مع نشر رابط لفيديو يزعم أن “الإسلاموفوبيا منطقية وأن الإسلام أراد استعباد أو إبادة 80% من البشرية”.