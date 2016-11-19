تجميد جثمان فتاة حسب وصيتها أملا في ” عودتها إلى الحياة ” !

صحيفة المرصد: تحققت أمنية فتاة بريطانية، بعد موتها بسبب مرض السرطان وجرى حفظ جثمانها بتقنية “التجميد العميق” بعد وفاتها، بناء على وصيتها أملا في العودة إلى الحياة مرة أخرى.
الفتاة، التي لا يمكن الكشف عن هويتها ويشار إليها بـ”JS”، كانت تعاني من نوع نادر من السرطان، وأعربت عن أملها في العثور على علاج لحالتها والعودة للحياة مرة أخرى في المستقبل وفقاً لموقع cnn.
توفيت الفتاة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن لم تسمح المحكمة العليا في لندن بنشر تفاصيل القضية قبل الآن. وقال القاضي بيتر جاكسون، أن “الفتاة عبرت عن رغبتها بشكل واضح في أن يتم حفظ جسدها بتقنية التجميد العميق”. وأكد القاضي أن حكمه ليس على تقنية التجميد ولكن على تحقيق رغبة الفتاة.
وكتبت الفتاة في وصيتها: “لقد طلبوا مني أن أشرح لماذا أريد هذا الشيء غير العادي أن يحدث. أنا عمري 14 عاما فقط ولا أريد أن أموت ولكن أعلم أنني سأموت. أعتقد أن تجميد جثماني يعطيني فرصة في أن يتم علاجي وإعادتي إلى الحياة مجددا حتى لو بعد مئات السنين. لا أريد دفني تحت الأرض”.
وأضافت: “أريد أن أعيش، وأعيش لمدة طويلة، وأعتقد أنه في المستقبل قد يمكنهم العثور على علاج لنوع السرطان الذي أصابني وإعادتي للحياة، أريد أن أحظى بهذه الفرصة، وهذه هي أمنيتي”.
وأكد معهد للتجميد العميق، في ولاية ميتشغان الأمريكية، في بيان، أنه قد وصله جثمان فتاة، عمرها 14 عاما، من لندن، في 25 أكتوبر الماضي بعد 8 أيام من وفاة الفتاة. وأفاد المعهد بأن الجثمان كان محفوظا في الثلج الجاف المصنوع من ثاني أكسيد الكربون، وأضاف بأنه جرى وضع الجثمان في غرفة التبريد الآلية بالنتروجين السائل.
تعليقات ( 18 )
ابوعاطيجيبو لهاكفته من عند ابورز
قصيمييقول الحق عز وجل (فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين ) والله لن ترجع روح فارقت الحياة الا ( ونفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون )
عدد التعليقات:902
ساميةأتمنى أن تتحقق أمنيتها وتعود للحياة التي أحبتها وتحضى بفرصة ثانية إن شاء الله.
حلبوبصيفي في عيني لو رجعتي
دونيس البيشيالحمدلله على نعمة العقل والاسلام كل شي كان غلط صار صح سبحان الله كانت الارض مسطحه ماشاء الله الحين فهمت وش المقصود بالايدلوجيه الاسلاميه..بيجي يوم ويستفيدون من جثة هذه الفتاة لعلاج ناس غيرها
بن عواضلاحول ولا قوة الا بالله اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
يالطيفكل الي اقوله الحمدلله على نعمه الاسلام الموت مرة وناس يبعثون يوم الحساب وليس بتجميد من يفهمهم ذالك هل الفتاة التي وجدت متجمدة قبل خمس مائه سنه عادت عاشت على الخيال العلمي وماتت تتخيل ماليس واقع ابدا
عليالحمد لله ان جعلنا مسلمين ...هذا الشي الذي لايمكن حدوثه على الاطلاق هذه امنية الكافر ان يعود الى الحياة ليس ليجمع المال او يتزوج بل لكي يعبد الله ولكن هذا محال اذا مات الانسان قامت قيامته
سارية الجبللاحول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون
عليحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثون
الهاشميالله يتوفى الانفس بعد موتها
الهاشميالله يتوفى الانفس بعد موتها
ابوفارسالحمد لله اللي عافناء من مابتلابه غيرناء والحمد لله اللي يعزناء بالاسلام. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الاسلام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظ
خرخرينوترقبني إذا رجعت
الحقبانيعلم للهم صلي علي محمد وصحابه وسلام علم