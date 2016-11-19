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بالصور.. حرق طفل نيجيري بطريقة بشعة

19 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص
بالصور.. حرق طفل نيجيري بطريقة بشعة
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صحيفة المرصد: في مشهد مأسوي، أحرق مواطنون نيجيريون طفلاً بعد أن قاموا بتعذيبه في منطقة مجاورة لكبرى المدن النيجرية “لاغوس”.

ويظهر في الفيديو مشاهد مرعبة للطفل، الذي يبدو أنه تم تعذيبه بوحشية، بعد أن اتهم بالسرقة، وتهديد من يتصدوا له بالقتل.

وتكشف صور الطفل، أنه تم رش الكيروسين وهو مادة حارقة على أحدا الإطارات ثم وضعه بها ليتم تشويهه قبل قتله، رغم أن رغبة الأهالي كانت “تسليمه للشرطة”، إلا أن مجموعة من المتشددين قتلته بهذه الطريقة.

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تعليقات ( 24 )

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  1. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    مـ،ـاݛــے

    لو كان هذا المشهد ف السعوديه بتوصل للامم المتحده ويصدر فيها بيان وتتكلم عنها الصحافه الغربيه ويتدخل البيت الابيض لكن ف فلسطين و سوريا لا ارى لا اسمع لا اتكلم قتل 3000 سوري بضربه كيماوي وحده كانهم ذباب
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  2. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    @@@@@الامـــــــن نعمه احمـدو الله عليها @@@@
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  3. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    مـ،ـاݛــے

    فيه فئات من شعبنا ماتعاطفو مع اطفال وشيوخ ونساء العراق وسوريا ومتعاطف مع مسيحي ع بعد 5000 كيلو في مجاهل افريقيا ولا كتب حرف عن مذابح بورما وفلسطين ولا نطق بكلمه عن جرائم ايران واذنابها متسلط ع السنه
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  4. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    مودير كبير

    شوفو هذا المقطع وقولو الحمدلله على نعمة الامن والامان الي احنا فيها
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  5. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    متابع

    هذه العاده في نيجيريا لقتل السارق والانسان هناك بلا قيمه بسبب الجهل والكثره والفقر
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  6. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    ساميه ايه الثقافة دي كلها اهنيك وربنا يخلي لنا قوقل سيرش هيء هيء هيء
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  7. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    اكيد روافض كعادة اذناب طهران
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  8. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    دونيس البيشي

    الهدامه عرفت اللحين ليش سوو فيه كذا دام في هالعينات اللي مثلك بنشوف اكثر من كذا
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  9. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    4 - هيه انت كيف عرفت انهم مسلمين؟ ومن قال انهم مسلمين وليسو نصارى؟ انطم ولا تنسب شيئ لغير اهله فاهم ***
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  10. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    دونيس البيشي

    مدري المشكله عندي والا عند غيري بصراحه ماتعاطفت معه ابد يمكن لان افريقي او ان باقي المعلقين متعاطفين بزياده..اشوف اللي صار بالموصل اكثر عنف ووحشيه لكن صدق من قال ان العرق يحن
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  11. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    الهدامه

    تعليق رقم 1 تتذكر الطفل اللي قتلتوة في ديالى العراقيه قدام امه نعنبوا ذي الشوارب تنتهج التقيه
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  12. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    يجب على الأمم المتحده تفعيل حماية االطفل والإنسان ذكراو أنثي لحمايتهم من الإعدامات الوحشيه ومعاقبة من يرتكب مثل هذه الحماقات(بلإعدامات الوحشيه تحديد )وحماية البشريه مثل مثال هذا الطفل اللذي لم يبلغ
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  13. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    يجب على الأمم المتحده تفعيل حماية االطفل والإنسان ذكراو أنثي لحمايتهم من الإعدامات الوحشيه ومعاقبة من يرتكب مثل هذه الحماقات(بلإعدامات الوحشيه تحديد )وحماية البشريه مثل مثال هذا الطفل اللذي لم يبلغ
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  14. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص
    عدد التعليقات:902

    سامية

    نيجيريا عملاق أفريقيا عددهم ١٧٤ مليون نسمة الديانتين الأكثر الإسلام والمسيحية الله أعلم ممن هذا الطفل البائس المجرمين حرقوه وقتلوه على شي تافه كالسرقة الإنسان إذا توحش يتصرف كالضباع وأنكى أعوذ بالله.
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  15. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    فنان شعبي قديم

    عندنا وعندهم الخير ابنا نحروا ابائهم وامهاتهم وقطعوا رؤسهم ولا نسيتم على الأقل هذا غريب عنهم وسارق
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  16. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    زائر

    الله ينتقم منهم الله يشل أياديهم ويعمي عيونهم إرهابيين كلاب لعنة الله عليهم
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  17. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    طفل تحرقونه كهذامواثيق حماية الإنسان والطفل تجرم هذالأفعال بالبشرسواء طفل اوذكور اوإناث وين عايشين هولاءوين هيءى حماية الطفل والإنسان تحرقونه من أقدم على هذا الفعل هوجمادليسو بشر وين عايشين مع الوحوش
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  18. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    دونيس البيشي

    القتل له انواع وهناك اناس قتلو وهم احياء لكن الايدلوجيه الاسلاميه كذا الشكوى لله..مثل اللي مايتعلم القراءه يستخدمون معه القراءه المصوره بالنهايه كلها نفس الشي لكن عقله مايستوعب الا الشي الواضح
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  19. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    صنداحي

    *** فيهم إجرام ووحشية حتى الشياطين ماتقدر تسوي زي يهم
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  20. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    الله يستر علينا منهم

    للمعلومه تراهم عايشين بينا ويضرسون ولو شمو ريحة ترحيل انفجروا !
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  21. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    حسبي الله عليهم هذه الطريقه لا تمت الي الاسلام بصله نهاءي حسبي الله عليهم هولاء متشددين راديكالية عملهم لأيمت الي الاءسالام بصله ولا الي الأعراف الدوليه يحب محاكمة المتشددين بمحكمة العدل الدوليه فورا
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  22. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    رعد الجنوب

    نعوذ بالله من قسوة القلوب هؤلاء لايختلفون عن مجرمي الحشد الشيعي الطائفي في العراق عجل الله هلاكهم
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  23. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    محماس دغيمان الاسيوطي

    حسبي الله عليهم ونعم الوكيل لا\ين ولا مذهب يردعهم قلوبهم كالحجر او اشد قسوة اعمال تنم عن غل وشحن وبغضاء
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  24. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    شيعي برونزي

    حسبي الله ونعم الوكيل همج همج همج همج همج همج همج همج همج همج همج
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