بالصور.. حرق طفل نيجيري بطريقة بشعة

صحيفة المرصد: في مشهد مأسوي، أحرق مواطنون نيجيريون طفلاً بعد أن قاموا بتعذيبه في منطقة مجاورة لكبرى المدن النيجرية “لاغوس”.
ويظهر في الفيديو مشاهد مرعبة للطفل، الذي يبدو أنه تم تعذيبه بوحشية، بعد أن اتهم بالسرقة، وتهديد من يتصدوا له بالقتل.
وتكشف صور الطفل، أنه تم رش الكيروسين وهو مادة حارقة على أحدا الإطارات ثم وضعه بها ليتم تشويهه قبل قتله، رغم أن رغبة الأهالي كانت “تسليمه للشرطة”، إلا أن مجموعة من المتشددين قتلته بهذه الطريقة.
تعليقات ( 24 )
مـ،ـاݛــےلو كان هذا المشهد ف السعوديه بتوصل للامم المتحده ويصدر فيها بيان وتتكلم عنها الصحافه الغربيه ويتدخل البيت الابيض لكن ف فلسطين و سوريا لا ارى لا اسمع لا اتكلم قتل 3000 سوري بضربه كيماوي وحده كانهم ذباب
مـ،ـاݛــےفيه فئات من شعبنا ماتعاطفو مع اطفال وشيوخ ونساء العراق وسوريا ومتعاطف مع مسيحي ع بعد 5000 كيلو في مجاهل افريقيا ولا كتب حرف عن مذابح بورما وفلسطين ولا نطق بكلمه عن جرائم ايران واذنابها متسلط ع السنه
مودير كبيرشوفو هذا المقطع وقولو الحمدلله على نعمة الامن والامان الي احنا فيها
متابعهذه العاده في نيجيريا لقتل السارق والانسان هناك بلا قيمه بسبب الجهل والكثره والفقر
رحمه ⭐️⭐️⭐️ساميه ايه الثقافة دي كلها اهنيك وربنا يخلي لنا قوقل سيرش هيء هيء هيء
دونيس البيشيالهدامه عرفت اللحين ليش سوو فيه كذا دام في هالعينات اللي مثلك بنشوف اكثر من كذا
دونيس البيشيمدري المشكله عندي والا عند غيري بصراحه ماتعاطفت معه ابد يمكن لان افريقي او ان باقي المعلقين متعاطفين بزياده..اشوف اللي صار بالموصل اكثر عنف ووحشيه لكن صدق من قال ان العرق يحن
الهدامهتعليق رقم 1 تتذكر الطفل اللي قتلتوة في ديالى العراقيه قدام امه نعنبوا ذي الشوارب تنتهج التقيه
عدد التعليقات:902
ساميةنيجيريا عملاق أفريقيا عددهم ١٧٤ مليون نسمة الديانتين الأكثر الإسلام والمسيحية الله أعلم ممن هذا الطفل البائس المجرمين حرقوه وقتلوه على شي تافه كالسرقة الإنسان إذا توحش يتصرف كالضباع وأنكى أعوذ بالله.
فنان شعبي قديمعندنا وعندهم الخير ابنا نحروا ابائهم وامهاتهم وقطعوا رؤسهم ولا نسيتم على الأقل هذا غريب عنهم وسارق
زائرالله ينتقم منهم الله يشل أياديهم ويعمي عيونهم إرهابيين كلاب لعنة الله عليهم
دونيس البيشيالقتل له انواع وهناك اناس قتلو وهم احياء لكن الايدلوجيه الاسلاميه كذا الشكوى لله..مثل اللي مايتعلم القراءه يستخدمون معه القراءه المصوره بالنهايه كلها نفس الشي لكن عقله مايستوعب الا الشي الواضح
صنداحي*** فيهم إجرام ووحشية حتى الشياطين ماتقدر تسوي زي يهم
الله يستر علينا منهمللمعلومه تراهم عايشين بينا ويضرسون ولو شمو ريحة ترحيل انفجروا !
رعد الجنوبنعوذ بالله من قسوة القلوب هؤلاء لايختلفون عن مجرمي الحشد الشيعي الطائفي في العراق عجل الله هلاكهم
محماس دغيمان الاسيوطيحسبي الله عليهم ونعم الوكيل لا\ين ولا مذهب يردعهم قلوبهم كالحجر او اشد قسوة اعمال تنم عن غل وشحن وبغضاء
شيعي برونزيحسبي الله ونعم الوكيل همج همج همج همج همج همج همج همج همج همج همج