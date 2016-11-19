بالصور.. حرق طفل نيجيري بطريقة بشعة

صحيفة المرصد: في مشهد مأسوي، أحرق مواطنون نيجيريون طفلاً بعد أن قاموا بتعذيبه في منطقة مجاورة لكبرى المدن النيجرية “لاغوس”.

ويظهر في الفيديو مشاهد مرعبة للطفل، الذي يبدو أنه تم تعذيبه بوحشية، بعد أن اتهم بالسرقة، وتهديد من يتصدوا له بالقتل.

وتكشف صور الطفل، أنه تم رش الكيروسين وهو مادة حارقة على أحدا الإطارات ثم وضعه بها ليتم تشويهه قبل قتله، رغم أن رغبة الأهالي كانت “تسليمه للشرطة”، إلا أن مجموعة من المتشددين قتلته بهذه الطريقة.