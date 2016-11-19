  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو .. لماذا طرق نواب باكستان على طاولاتهم خلال خطاب أردوغان ؟

19 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص
بالفيديو .. لماذا طرق نواب باكستان على طاولاتهم خلال خطاب أردوغان ؟
  • 1٬686
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:عبّر نوّاب البرلمان الباكستاني عن تقديرهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أثناء كلمته التي ألقاها في مبنى البرلمان، وذلك من خلال الضرب على المقاعد.

وكثيرا ما قاطع النواب الباكستانيون كلمة الرئيس أردوغان بالضرب على المقاعد، في لفتة منهم إلى مدى الإعجاب والتقدير لتصريحاته.

وتجدر الإشارة إلى أن الضرب على المقاعد في البرلمان الباكستاني يعدّ تعبيرا عن مدى الإعجاب والتقدير الكبيرين.

وقاطع النواب الرئيس التركي أكثر من مرة، مبدين إعجابهم بما حمله الخطاب الذي تمحور حول العملية العسكرية التي تقودها تركيا ضد عناصر تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وأثارت الطريقة التي شكر بها النواب في البرلمان الباكستاني الرئيس أردوغان، وسائل الإعلام التركية التي تناولت الموضوع ونشرت العديد من الفيديوهات والصور للحادثة.



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    فهد12

    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص
    عدد التعليقات:530

    ابونواف...

    وضع اردوغان قادة العالم بكفه ووضع خادم الحرمين الملك سلمان ال سعود بكفه وخصه بأستقبال مهيب يدل على مايكنه لهذه البلاد من محبه وتقدير عموماً اردوغان أكرم واصدق واعز نفس من شافط الرز ناكر المعرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    فهد12

    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    فهد12

    مهرج يستغل الدين في دغدغة مشاعر المسلمين كما هو طبع الاخونج فالاخونج ومن على شاكلتهم لا خير فيهم ابدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    متابع

    الله يألف قلوب المسلميين ويهلك الصفويين ومن شايعهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    wad

    لامكان للصفويه والصوفيه.عاش اردوغان نصير اهل السنه..وياخنوقه كم مره نقولك المطبخ مكانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    تقدير واحترام لرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    ويستأهل الدعم من الدول العربية والإسلامية . وتواجد تركيا في العراق وسوريا يعتبر دعم لنا خاصة ونحن مشغولين في اليمن . ويعتبر كذلك رسالة من رئيس وبلد سني لإيران واذنابها في العراق وسوريا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    صنداحي

    يستاهل التصفيق أوردغان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    حظيظ

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص
    عدد التعليقات:15449

    قلم الحقيقه

    عجـــــــز الأخونجية . فرع باكستان الأخوان ههههههههه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    شيعي برونزي

    صباح الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ياحبي لك يالسيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم