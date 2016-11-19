بالفيديو .. لماذا طرق نواب باكستان على طاولاتهم خلال خطاب أردوغان ؟

صحيفة المرصد:عبّر نوّاب البرلمان الباكستاني عن تقديرهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أثناء كلمته التي ألقاها في مبنى البرلمان، وذلك من خلال الضرب على المقاعد.

وكثيرا ما قاطع النواب الباكستانيون كلمة الرئيس أردوغان بالضرب على المقاعد، في لفتة منهم إلى مدى الإعجاب والتقدير لتصريحاته.

وتجدر الإشارة إلى أن الضرب على المقاعد في البرلمان الباكستاني يعدّ تعبيرا عن مدى الإعجاب والتقدير الكبيرين.

وقاطع النواب الرئيس التركي أكثر من مرة، مبدين إعجابهم بما حمله الخطاب الذي تمحور حول العملية العسكرية التي تقودها تركيا ضد عناصر تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وأثارت الطريقة التي شكر بها النواب في البرلمان الباكستاني الرئيس أردوغان، وسائل الإعلام التركية التي تناولت الموضوع ونشرت العديد من الفيديوهات والصور للحادثة.