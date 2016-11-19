بالفيديو .. لماذا طرق نواب باكستان على طاولاتهم خلال خطاب أردوغان ؟

صحيفة المرصد:عبّر نوّاب البرلمان الباكستاني عن تقديرهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أثناء كلمته التي ألقاها في مبنى البرلمان، وذلك من خلال الضرب على المقاعد.
وكثيرا ما قاطع النواب الباكستانيون كلمة الرئيس أردوغان بالضرب على المقاعد، في لفتة منهم إلى مدى الإعجاب والتقدير لتصريحاته.
وتجدر الإشارة إلى أن الضرب على المقاعد في البرلمان الباكستاني يعدّ تعبيرا عن مدى الإعجاب والتقدير الكبيرين.
وقاطع النواب الرئيس التركي أكثر من مرة، مبدين إعجابهم بما حمله الخطاب الذي تمحور حول العملية العسكرية التي تقودها تركيا ضد عناصر تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.
وأثارت الطريقة التي شكر بها النواب في البرلمان الباكستاني الرئيس أردوغان، وسائل الإعلام التركية التي تناولت الموضوع ونشرت العديد من الفيديوهات والصور للحادثة.
تعليقات ( 12 )
فهد12وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ
عدد التعليقات:530
ابونواف...وضع اردوغان قادة العالم بكفه ووضع خادم الحرمين الملك سلمان ال سعود بكفه وخصه بأستقبال مهيب يدل على مايكنه لهذه البلاد من محبه وتقدير عموماً اردوغان أكرم واصدق واعز نفس من شافط الرز ناكر المعرف
فهد12وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ
فهد12مهرج يستغل الدين في دغدغة مشاعر المسلمين كما هو طبع الاخونج فالاخونج ومن على شاكلتهم لا خير فيهم ابدا
متابعالله يألف قلوب المسلميين ويهلك الصفويين ومن شايعهم
wadلامكان للصفويه والصوفيه.عاش اردوغان نصير اهل السنه..وياخنوقه كم مره نقولك المطبخ مكانك
تقدير واحترام لرئيس التركي رجب طيب أردوغانويستأهل الدعم من الدول العربية والإسلامية . وتواجد تركيا في العراق وسوريا يعتبر دعم لنا خاصة ونحن مشغولين في اليمن . ويعتبر كذلك رسالة من رئيس وبلد سني لإيران واذنابها في العراق وسوريا .
صنداحييستاهل التصفيق أوردغان
حظيظتعليق مخالف
عدد التعليقات:15449
قلم الحقيقهعجـــــــز الأخونجية . فرع باكستان الأخوان ههههههههه.
شيعي برونزيصباح الخير
شيعي برونزيخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ياحبي لك يالسيسي