بالفيديو.. “بريطاني” يكشف سر غضب الملك عبد الله بعد استبدال “تلفزيونات قصره”

صحيفة المرصد: كشف مواطن بريطاني عن كواليس موقف حدث للملك عبد الله، في عام 1997، معتبرًا أن “هذا الموقف يؤكد تواضع الملك الراحل وحرصه على عدم إهدار المال العام”.

وقال المواطن البريطاني والذي يدعى “كيفن”، إن أحد مرافقي الملك عبد الله أخبره، بغضب الملك من فريقه عندما استبدلوا كافة الأجهزة الموجودة في قصر جدة بأخرى أحدث، مؤكدًا أن هذا التصرف أغضب الملك بشدة.

وأضاف: الملك عبد الله أمر بإعادة الجهاز القديم إلى غرفته، وتوزيع الأجهزة الجديدة على المحتاجين، وهو موقف يؤكد أنه كان متواضعًا جدًا.