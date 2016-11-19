بالفيديو.. “بريطاني” يكشف سر غضب الملك عبد الله بعد استبدال “تلفزيونات قصره”

صحيفة المرصد: كشف مواطن بريطاني عن كواليس موقف حدث للملك عبد الله، في عام 1997، معتبرًا أن “هذا الموقف يؤكد تواضع الملك الراحل وحرصه على عدم إهدار المال العام”.
وقال المواطن البريطاني والذي يدعى “كيفن”، إن أحد مرافقي الملك عبد الله أخبره، بغضب الملك من فريقه عندما استبدلوا كافة الأجهزة الموجودة في قصر جدة بأخرى أحدث، مؤكدًا أن هذا التصرف أغضب الملك بشدة.
وأضاف: الملك عبد الله أمر بإعادة الجهاز القديم إلى غرفته، وتوزيع الأجهزة الجديدة على المحتاجين، وهو موقف يؤكد أنه كان متواضعًا جدًا.
تعليقات ( 6 )
زائركم افتقدنا ملك مزوح ورحوم وهمه اولا واخيرا شعبه لنا الدعاء لوالدنا ولن ننساه ابدا
عبدالعزيزالله يرحمه كان رجل صالح وسياسي محنك ... كانت سياسته عندما أكون قوياً حقيقياً أفرض رأيي ... وقوتي هي في تعليم شعبي ... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
احمدالله يرحمه ويغفر له
لايمر يوم إلا وذكرتك بدعاءيمال الجنه يوالدي عسا مثواك الجنه
الحق يقالالملك عبدالله والملك خالد والشيخ زايد رحمة الله عليهم سخروا كل الثروات لشعوبهم
قدري كاسباللة يرحمة كان اب رحيم سخي علي شعبة وخاصة المحتاج منهم لن ينساك شعبك من الدعاء